Россия помогла Индии построить эсминец

Эсминец предыдущего типа 15-Альфа ("Калькутта"), внешне идентичный эсминцам 15-Браво

Пуск зенитной ракеты с эсминца типа "Калькутта"

Достраивающийся на плаву INS Visakhapatnam, попавший на камеры во время спуска на воду подлодки INS Khanderi

INS VisakhapatnamВизакаптам… Визапатнам… В общем, не важно. Эсминец с бортовым номером D66, головной корабль типа 15-Браво военно-морских сил Индии. Год закладки — 2013, спуск на воду — 2015, вступление в строй ожидается в 2018 г.INS Visakhapatnam спроектирован Управлением военно-морских разработок Индии при участии специалистов Северного конструкторского бюро (г. Санкт-Петербург).Силовая установка — газотурбинная, комбинированная, типа COGAG — две независимые турбины для каждого гребного вала. Возможность отключения одной из турбин на экономическом ходу повышает топливную эффективность (т. к. при полной нагрузке КПД газовой турбины выше, чем в режиме 50% мощности). В качестве главных двигателей применяются две установки М36Е (4 газовые турбины, два редуктора) производства “Зоря-Машпроект” (Украина).Линии валов гребных винтов изготовлены на Балтийском заводе (г. Санкт-Петербург).В составе вспомогательного силового оборудования применяются дизели производства Берген-KVM (Норвегия); четыре генераторные установки ”Вяртсиля” WCM-1000 (Финляндия) с приводом от дизельных двигателей “Камминс” KTA50G3 (США).Корпус корабля изготовлен на верфи “Мазагон Док Лимитед” (г. Мумбаи).Самой заметной инновацией эсминца типа 15B является его сетецентрическая БИУС, позволяющая обеспечивать высокую ситуационную осведомленность для каждого боевого поста. Помимо базовых функций боевой управляющей системы (анализ поступающей информации, классификация и назначение приоритета целей, выбор и подготовка оружия), новая версия обеспечивает автоматическое распределение энергии между системами корабля.Созданием радиолокационного комплекса и средств обнаружения для индийского эсминца занималась израильская ИАИ “Элта” при ограниченном участии индийских специалистов (Bharat Electronics) и известной европейской компании “Фалес Групп”.Израильтяне предложили многофункциональный радар EL/M-2248 MF-STAR для обзора воздушного пространства и управления ракетным оружием. По заявлению разработчика, применение активных фазированных антенн повышает эффективность радара MF-STAR при обнаружении малозаметных целей в сложной помеховой обстановке. Для противодействия системам радиоперехвата используется технология LPI (низкая вероятность перехвата сигнала), при которой производится перестройка частоты изучения 1000 раз в секунду. Помимо основных функций, радар может быть использован для корректировки артиллерийского огня по всплескам от падения снарядов.Производитель обращает внимание на малую массу радара — состоящий из четырёх АФАР антенный пост вместе с подпалубной аппаратурой весит всего около 7 тонн.Единственным спорным аспектом израильской РЛС является её рабочий диапазон (дециметровые волны, S-band). Это позволило увеличить дальность обнаружения и нивелировать влияние погодных условий, по сравнению с аналогичными системами, работающими в сантиметровом диапазоне волн (APAR, SAMPSON, OPS-50). Но, исходя из мировой практики, такое решение должно негативным образом сказаться на точности сопровождения высокоскоростных малоразмерных целей. Возможно, специалистам “Элта” удалось частично решить проблему за счет программных алгоритмов обработки сигнала.Наличие на эсминце XXI века двухкоординатной РЛС Thales LW-08 с рупорным излучателем и параболическим рефлектором может вызвать удивление. По моему мнению, единственной причиной появления LW-08 является её производитель — компания Bharat Electronics, производящая по лицензии образцы европейских систем прошлого поколения.Достаточно совершенная для своего времени (1980-е гг.), система используется в качестве резервной РЛС в паре с многофункциональным израильским MF-STAR. Указанный рабочий диапазон D — устаревшее обозначение для дециметрового диапазона с длинами волн 15-30 см.Ключевым компонентом зенитного вооружения эсминца стал израильский корабельный ЗРК средней/большой дальности Barak-8 (“Молния-8”), способный поражать воздушные цели на дальностях до 70 км (некоторые источники указывают значение 100 км), в диапазоне высот от 0 до 16 000 м. Среди преимуществ — активная ГСН, работающая в радиоволновом и тепловом спектрах (вспомогательный ИК-режим наведения на цели с малой ЭПР).Комплекс отличается своей компактностью (стартовая масса ракеты 275 кг), хранение и запуск ракетного боекомплекта производится из УВП. Среди других преимуществ: довольно мощная для столь легковесной ракеты боевая часть (60 кг). Наличие управляемого вектора тяги. Ракета оснащается двигателем двукратного включения, позволяющего реализовать наиболее выгодные траектории при полете к целям на разных дистанциях; а также развить большую скорость при приближении к цели.Самым существенным недостатком ракет Bark остается низкая маршевая скорость полета (2М) — в пять раз медленнее отечественных ракет ЗРК “Форт”. Отчасти данная проблема компенсируется возможностью повторного включения РДТТ на конечном участке траектории.Другая неприятная особенность — запуск из специализированной УВП, что вынуждает иметь два типа пусковых установок, без возможности унификации и её использования под другие типы боеприпасов (Mk.41, европейская Sylver). Впрочем, при наличии достаточного места на корабле данная проблема отходит на второй план.Всего на борту индийского эсминца предусмотрено 32 пусковые ячейки для зенитных ракет.Общая стоимостькомплектов корабельных ЗРК для строящихся эсминцев типа 15B составила, по официальным данным, 630 млн. долл. (2017 г.), весьма умеренная сумма на фоне общемировых тенденций.Если не учитывать личные интересы ответственных лиц, выбор Barak-8 в качестве основного средства ПВО индийского флота продиктован компактностью и относительно невысокой стоимостью комплекса (ценой ухудшения энергетических возможностей ЗУР и ограничения дальности перехвата). Barak-8 — разумный компромисс, позволяющий получить возможности, близкие к лучшим системам корабельной ПВО/ПРО большой дальности, при значительно меньших затратах.Ударное вооружение эсминца включает два модуля (16 УВП) для запуска двух типов крылатых ракет: КР большой дальности Nirbhay (“Бесстрашный”, индийский аналог “Калибра”) для нанесения ударов по наземным целям на дальности 1000+ км, и “трёхмаховых” сверхзвуковых ПКР типа PJ-10 “БраМос” (“Бахмапутра-Москва”, совместная разработка на основе П-800 “Оникс”).С учетом высоких характеристик ПКР “Брамос” (скорость на малой высоте 2,5М+) и количества ракет индийский эсминец в противокорабельной конфигурации (все 16 шахт заняты ПКР) превосходит по ударной мощи все существующие типы кораблей, в т.ч. даже ракетные крейсеры советского образца.Разумеется, данная оценка никак не соответствует реальной боевой ситуации. Все это технические заметки, сданные для трезвой оценки угроз, исходящих от индийского “ракетоносца”.Эсминец оснащен набором классических противолодочных средств различных поколений, реальную эффективность которых оценить сложно. Наличие на борту двух противолодочных/многоцелевых вертолетов (типа “Си Кинг” или HAL “Дхрув”) расширяет границы зоны ПЛО. С другой стороны, отсутствие ракето-торпед и сомнительные характеристики ГАС не дают уверенности в борьбе с современными субмаринами.Эсминец оснащен гидролокатором индийской компании “Бхарат Электроникс”. Очевидно, речь не идет о подкильной ГАС, т.к. на представленных снимках в момент спуска на воду отсутствует характерная "капля" (массивный обтекатель гидролокатора в носовой части эсминца). О наличии буксируемой низкочастотной антенны также ничего не сообщается.Для уничтожения подлодок в ближней зоне предусмотрены самонаводящиеся торпеды калибра 533 мм и два устаревших РБУ-6000. Наличие последних — лишь данность традициям. Бомбометы (даже реактивные) совершенно неэффективны в современных условиях. Единственная более-менее реалистичное назначение — уничтожение с их помощью обнаруженных торпед. Эта задача тоже содержит множество неизвестных; для противодействия торпедной угрозе полезнее использовать различные буксируемые ловушки.Кстати, о ловушках. Эсминец оснащен комплексом постановки пассивных помех “Кавач” собственной индийская разработки. Ракеты "Кавач" способны создавать завесы из радиоотражающих частиц на дальности до 7 морских миль.Артиллерия. Эсминец комплектуется 127-мм универсальной установкой — современная разработка компании OTO Melara, также устанавливаемая на европейские эсминцы и фрегаты. Длина ствола — 64 калибра. Дальность стрельбы может достигать 30 км. Полностью автоматическая система с темпом стрельбы 30+ выстр./мин.Причина, по которой данные системы все еще применяются на флоте, остается неясной. Слишком мало могущество у 5’’ снарядов для поражения любых возможных целей. С другой стороны, 17 тонн — небольшая цена за возможность сделать предупредительный выстрел под нос судна-нарушителя. Или добить “подранок”, сделав из пушки 150 выстрелов милосердия.Для обороны в ближней зоне предусмотрены две батареи — каждая состоит из двух шестиствольных автоматов АК-630 и РЛС управления огнем. Примечательно, что, в отличие от ВМС США, индусы не экономят на подобных вещах. Или еще не до конца осознали ужас ситуации. Сбивать ракеты вблизи корабля — можно, но уже поздно. В реальном бою польза от любых скорострельных пушек (“Фаланкс”, “Голкипер” и т.д.) остается под вопросом — осколки сбитых ракет, так или иначе, долетают и наносят повреждения кораблям.Конструктивно INS Visakhapatnam и три его собрата продолжают идеи, заложенные в эсминцах предыдущего типа “Калькутта” (приняты в состав флота в 2014-2016 гг.), отличаясь от них усиленным вооружением и более современной “начинкой”.Технический уровень эсминцев ВМС Индии пока не дотягивает до фаворитов — первоклассных эсминцев Великобритании, США и Японии. А наличие десятка зарубежных подрядчиков никак не способствует повышению боеспособности при осложнении международной обстановки. И указывает лишь на слабость индийского ВПК.В то же время индусам удалось построить один из самых интересных эсминцев в своем классе (7000 тонн), отличающийся от принятой за эталон концепции американского “бёрка”. Слабости проекта нивелируются его впечатляющим противокорабельным оружием. В отличие от большинства флотов, индийцы строят корабли не для того, чтобы выпустить пару ракет по руинам в пустыне.В создании эсминца типа 15-Браво принимали участие и российские специалисты, получившие опыт в проектировании современных боевых кораблей. Опытом называется то, что мы получаем, когда не получаем того, что хотим. Нашему ВМФ такие корабли тоже пришлись бы кстати.