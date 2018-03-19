09:35 19 марта

Россия помогла Индии построить эсминец


INS Visakhapatnam

Визакаптам… Визапатнам… В общем, не важно. Эсминец с бортовым номером D66, головной корабль типа 15-Браво военно-морских сил Индии. Год закладки — 2013, спуск на воду — 2015, вступление в строй ожидается в 2018 г.

INS Visakhapatnam спроектирован Управлением военно-морских разработок Индии при участии специалистов Северного конструкторского бюро (г. Санкт-Петербург).


Силовая установка — газотурбинная, комбинированная, типа COGAG — две независимые турбины для каждого гребного вала. Возможность отключения одной из турбин на экономическом ходу повышает топливную эффективность (т. к. при полной нагрузке КПД газовой турбины выше, чем в режиме 50% мощности). В качестве главных двигателей применяются две установки М36Е (4 газовые турбины, два редуктора) производства “Зоря-Машпроект” (Украина).

Линии валов гребных винтов изготовлены на Балтийском заводе (г. Санкт-Петербург).

В составе вспомогательного силового оборудования применяются дизели производства Берген-KVM (Норвегия); четыре генераторные установки ”Вяртсиля” WCM-1000 (Финляндия) с приводом от дизельных двигателей “Камминс” KTA50G3 (США).

Корпус корабля изготовлен на верфи “Мазагон Док Лимитед” (г. Мумбаи).

Самой заметной инновацией эсминца типа 15B является его сетецентрическая БИУС, позволяющая обеспечивать высокую ситуационную осведомленность для каждого боевого поста. Помимо базовых функций боевой управляющей системы (анализ поступающей информации, классификация и назначение приоритета целей, выбор и подготовка оружия), новая версия обеспечивает автоматическое распределение энергии между системами корабля.

Созданием радиолокационного комплекса и средств обнаружения для индийского эсминца занималась израильская ИАИ “Элта” при ограниченном участии индийских специалистов (Bharat Electronics) и известной европейской компании “Фалес Групп”.


Эсминец предыдущего типа 15-Альфа ("Калькутта"), внешне идентичный эсминцам 15-Браво


Израильтяне предложили многофункциональный радар EL/M-2248 MF-STAR для обзора воздушного пространства и управления ракетным оружием. По заявлению разработчика, применение активных фазированных антенн повышает эффективность радара MF-STAR при обнаружении малозаметных целей в сложной помеховой обстановке. Для противодействия системам радиоперехвата используется технология LPI (низкая вероятность перехвата сигнала), при которой производится перестройка частоты изучения 1000 раз в секунду. Помимо основных функций, радар может быть использован для корректировки артиллерийского огня по всплескам от падения снарядов.

Производитель обращает внимание на малую массу радара — состоящий из четырёх АФАР антенный пост вместе с подпалубной аппаратурой весит всего около 7 тонн.

Единственным спорным аспектом израильской РЛС является её рабочий диапазон (дециметровые волны, S-band). Это позволило увеличить дальность обнаружения и нивелировать влияние погодных условий, по сравнению с аналогичными системами, работающими в сантиметровом диапазоне волн (APAR, SAMPSON, OPS-50). Но, исходя из мировой практики, такое решение должно негативным образом сказаться на точности сопровождения высокоскоростных малоразмерных целей. Возможно, специалистам “Элта” удалось частично решить проблему за счет программных алгоритмов обработки сигнала.

Наличие на эсминце XXI века двухкоординатной РЛС Thales LW-08 с рупорным излучателем и параболическим рефлектором может вызвать удивление. По моему мнению, единственной причиной появления LW-08 является её производитель — компания Bharat Electronics, производящая по лицензии образцы европейских систем прошлого поколения.

Достаточно совершенная для своего времени (1980-е гг.), система используется в качестве резервной РЛС в паре с многофункциональным израильским MF-STAR. Указанный рабочий диапазон D — устаревшее обозначение для дециметрового диапазона с длинами волн 15-30 см.

Ключевым компонентом зенитного вооружения эсминца стал израильский корабельный ЗРК средней/большой дальности Barak-8 (“Молния-8”), способный поражать воздушные цели на дальностях до 70 км (некоторые источники указывают значение 100 км), в диапазоне высот от 0 до 16 000 м. Среди преимуществ — активная ГСН, работающая в радиоволновом и тепловом спектрах (вспомогательный ИК-режим наведения на цели с малой ЭПР).

Россия помогла Индии построить эсминец

Пуск зенитной ракеты с эсминца типа "Калькутта"


Комплекс отличается своей компактностью (стартовая масса ракеты 275 кг), хранение и запуск ракетного боекомплекта производится из УВП. Среди других преимуществ: довольно мощная для столь легковесной ракеты боевая часть (60 кг). Наличие управляемого вектора тяги. Ракета оснащается двигателем двукратного включения, позволяющего реализовать наиболее выгодные траектории при полете к целям на разных дистанциях; а также развить большую скорость при приближении к цели.

Самым существенным недостатком ракет Bark остается низкая маршевая скорость полета (2М) — в пять раз медленнее отечественных ракет ЗРК “Форт”. Отчасти данная проблема компенсируется возможностью повторного включения РДТТ на конечном участке траектории.

Другая неприятная особенность — запуск из специализированной УВП, что вынуждает иметь два типа пусковых установок, без возможности унификации и её использования под другие типы боеприпасов (Mk.41, европейская Sylver). Впрочем, при наличии достаточного места на корабле данная проблема отходит на второй план.

Всего на борту индийского эсминца предусмотрено 32 пусковые ячейки для зенитных ракет.

Общая стоимость четырех комплектов корабельных ЗРК для строящихся эсминцев типа 15B составила, по официальным данным, 630 млн. долл. (2017 г.), весьма умеренная сумма на фоне общемировых тенденций.

Если не учитывать личные интересы ответственных лиц, выбор Barak-8 в качестве основного средства ПВО индийского флота продиктован компактностью и относительно невысокой стоимостью комплекса (ценой ухудшения энергетических возможностей ЗУР и ограничения дальности перехвата). Barak-8 — разумный компромисс, позволяющий получить возможности, близкие к лучшим системам корабельной ПВО/ПРО большой дальности, при значительно меньших затратах.

Ударное вооружение эсминца включает два модуля (16 УВП) для запуска двух типов крылатых ракет: КР большой дальности Nirbhay (“Бесстрашный”, индийский аналог “Калибра”) для нанесения ударов по наземным целям на дальности 1000+ км, и “трёхмаховых” сверхзвуковых ПКР типа PJ-10 “БраМос” (“Бахмапутра-Москва”, совместная разработка на основе П-800 “Оникс”).



С учетом высоких характеристик ПКР “Брамос” (скорость на малой высоте 2,5М+) и количества ракет индийский эсминец в противокорабельной конфигурации (все 16 шахт заняты ПКР) превосходит по ударной мощи все существующие типы кораблей, в т.ч. даже ракетные крейсеры советского образца.

Разумеется, данная оценка никак не соответствует реальной боевой ситуации. Все это технические заметки, сданные для трезвой оценки угроз, исходящих от индийского “ракетоносца”.

Эсминец оснащен набором классических противолодочных средств различных поколений, реальную эффективность которых оценить сложно. Наличие на борту двух противолодочных/многоцелевых вертолетов (типа “Си Кинг” или HAL “Дхрув”) расширяет границы зоны ПЛО. С другой стороны, отсутствие ракето-торпед и сомнительные характеристики ГАС не дают уверенности в борьбе с современными субмаринами.

Эсминец оснащен гидролокатором индийской компании “Бхарат Электроникс”. Очевидно, речь не идет о подкильной ГАС, т.к. на представленных снимках в момент спуска на воду отсутствует характерная "капля" (массивный обтекатель гидролокатора в носовой части эсминца). О наличии буксируемой низкочастотной антенны также ничего не сообщается.


Достраивающийся на плаву INS Visakhapatnam, попавший на камеры во время спуска на воду подлодки INS Khanderi


Для уничтожения подлодок в ближней зоне предусмотрены самонаводящиеся торпеды калибра 533 мм и два устаревших РБУ-6000. Наличие последних — лишь данность традициям. Бомбометы (даже реактивные) совершенно неэффективны в современных условиях. Единственная более-менее реалистичное назначение — уничтожение с их помощью обнаруженных торпед. Эта задача тоже содержит множество неизвестных; для противодействия торпедной угрозе полезнее использовать различные буксируемые ловушки.

Кстати, о ловушках. Эсминец оснащен комплексом постановки пассивных помех “Кавач” собственной индийская разработки. Ракеты "Кавач" способны создавать завесы из радиоотражающих частиц на дальности до 7 морских миль.

Артиллерия. Эсминец комплектуется 127-мм универсальной установкой — современная разработка компании OTO Melara, также устанавливаемая на европейские эсминцы и фрегаты. Длина ствола — 64 калибра. Дальность стрельбы может достигать 30 км. Полностью автоматическая система с темпом стрельбы 30+ выстр./мин.

Причина, по которой данные системы все еще применяются на флоте, остается неясной. Слишком мало могущество у 5’’ снарядов для поражения любых возможных целей. С другой стороны, 17 тонн — небольшая цена за возможность сделать предупредительный выстрел под нос судна-нарушителя. Или добить “подранок”, сделав из пушки 150 выстрелов милосердия.

Для обороны в ближней зоне предусмотрены две батареи — каждая состоит из двух шестиствольных автоматов АК-630 и РЛС управления огнем. Примечательно, что, в отличие от ВМС США, индусы не экономят на подобных вещах. Или еще не до конца осознали ужас ситуации. Сбивать ракеты вблизи корабля — можно, но уже поздно. В реальном бою польза от любых скорострельных пушек (“Фаланкс”, “Голкипер” и т.д.) остается под вопросом — осколки сбитых ракет, так или иначе, долетают и наносят повреждения кораблям.

Выводы

Конструктивно INS Visakhapatnam и три его собрата продолжают идеи, заложенные в эсминцах предыдущего типа “Калькутта” (приняты в состав флота в 2014-2016 гг.), отличаясь от них усиленным вооружением и более современной “начинкой”.

Технический уровень эсминцев ВМС Индии пока не дотягивает до фаворитов — первоклассных эсминцев Великобритании, США и Японии. А наличие десятка зарубежных подрядчиков никак не способствует повышению боеспособности при осложнении международной обстановки. И указывает лишь на слабость индийского ВПК.

В то же время индусам удалось построить один из самых интересных эсминцев в своем классе (7000 тонн), отличающийся от принятой за эталон концепции американского “бёрка”. Слабости проекта нивелируются его впечатляющим противокорабельным оружием. В отличие от большинства флотов, индийцы строят корабли не для того, чтобы выпустить пару ракет по руинам в пустыне.

В создании эсминца типа 15-Браво принимали участие и российские специалисты, получившие опыт в проектировании современных боевых кораблей. Опытом называется то, что мы получаем, когда не получаем того, что хотим. Нашему ВМФ такие корабли тоже пришлись бы кстати.

Автор: Олег Капцов


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Комментарии 20

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:50
    При спуске ,слоны танцевали ?
    ФЕОДОР
  2. Santa Fe (Олег) Сегодня, 06:54
    пусковые ячейки barak-8
    Santa Fe
  3. andrewkor Сегодня, 06:54
    Самый важный недостаток- отсутствие брони,тонн так 500!
    andrewkor
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:06
    Самое обидное во всем этом, что наш флот еще долго новых эсминцев НЕ УВИДИТ....
    svp67
  5. kvs207 (Валерий) Сегодня, 07:20
    Цитата: andrewkor
    Самый важный недостаток- отсутствие брони,тонн так 500!

    Для автора, особенно)))
    kvs207
  6. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 07:48
    автор написал статью не в свойственном ему стиле.
    обычно пишет как всё хреново в нашем ВМФ РФ.
    а в ВМС Индии значит не так всё уж и плохо - типа нормально (!)
    двойные стандарты (!)
    Индийский Эсминец - младенец, перед нашим Фрегатом пр. 22350
    Romario_Argo
    1. тлауикол (Иван) Сегодня, 07:50
      Да уж лучше младенец,чем мертворожденный
      тлауикол
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:08
        тлауикол (Иван)

        Да уж лучше младенец,чем мертворожденный

        отработка технологий берётся не из воздуха
        я в 2020 году Вам покажу этот комментарий
        когда модернизированная Северная верфь, и не только, начнут всех удивлять (!)
        Romario_Argo
        1. тлауикол (Иван) Сегодня, 08:11
          зато обещания освоить эти самые технологии и сдать корабль/лодку еще пять,десять,пятнадцать лет назад берутся из воздуха

          тлауикол
        2. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 08:30
          За два года спустили, а на фрегат уже не имеет аналогов в части времени постройки. Ну да ладно, надеюсь вы правы, а то пока грустно. И, главное, чтобы денег хватало на большую серию
          NordOst16
    2. Santa Fe (Олег) Сегодня, 08:10
      Цитата: Romario_Argo
      а в ВМС Индии значит не так всё уж и плохо - типа нормально (!)

      а что за них переживать

      4 новых эсминца за последние 5 лет
      "Калькутта", "Кочи", "Ченнай" + "Висакапатнам" (в высокой степени готовности)

      строится второй авианосец

      прошло обновление противолодочной авиации - Боинг P-8I Посейдон
      Santa Fe
    3. mvg (Максим) Сегодня, 08:38
      Да ладно. Очередной ура-патриот? Что у 22350 есть лучше? Ни полимет не летает, ни пкр нету. Да и по радарам евреи поинтереснее.
      mvg
      1. donavi49 Сегодня, 09:30
        Если Полимент полетит - то это будут последние секунды 22350. laughing Так как он уже начал фрагментироваться.

        ПКР там есть - вообще ударный сектор 1 в 1.
        Радары у 15В - не просто интереснее, а имеют 2 неоспоримых преимущества: они работают, выдают штатные характеристики и они доведены и пригодны к боевому применению (в отличии от - где переброс луча с полотно на полотно все побеждают).

        Аналогично и по Редуту - Барак-8 похуже но он доведен, протестирован и пригоден к боевому применению. Редуту до этого еще годы (даже если 22350 примут в этом году).

        По пушке - я бы на Мелару поставил, она интереснее и главное, для нее куча вкусных снарядов хоть сейчас покупай.

        По остальному - 2 вертолета это плюс. Неперегруженность системами и вооружением это также плюс.
        donavi49
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:11
    Не корабль , а какой-то салат "Радуга" , в котором местным является только корытце... belay Бедняжки флотские тыловики , у меня б кукундер поехал...
    Нашему ВМФ такие корабли тоже пришлись бы к стати.
    Да упаси Боже от такой напасти...
    КВУ-НСвД
    1. mvg (Максим) Сегодня, 08:42
      А в чем проблема? Если все это вместе работает. У Индии нет санкций, берут лучшее в мире. Может Россия умеет делать дизеля или АФАР, или корабельные ЗРК, или газотурбины, может она вообще строит корабли первого ранга?
      mvg
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:00
        А в чем проблема?
        Проблема в том , что в мирное время содержание этого корабля очень дорого и замороченно с точки зрения военной логистики и в плане организации комплексных ТО и модернизаций...При неимении всего спектра технологий для постройки корабля с нужными характеристиками можно хотя бы ограничиватся едиными производителями по комплексам , как то движение , вооружение , Биус и тд...А иначе получается , что при серьёзных проблемах даже в одной из подсистем надо будет созывать и организовывать "всемирный консилиум" . В военное время такой корабль может , даже оставшись на плаву , встать на вечный прикол из-за невозможности даже ограниченного использования - ведь неизвестно в каком воюющем лагере окажутся поставщики.. hi
        КВУ-НСвД
        1. Santa Fe (Олег) Сегодня, 09:09
          Цитата: КВУ-НСвД
          можно хотя бы ограничиватся едиными производителями по комплексам , как то движение , вооружение , Биус и тд...

          Такое могут только американцы
          Нужно было целиком заказать корабль у Northrop Grumman
          Santa Fe
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:24
            [/quote]
            Цитата: Santa Fe
            [quote=КВУ-НСвД]можно хотя бы ограничиватся едиными производителями по комплексам , как то движение , вооружение , Биус и тд...

            Такое могут только американцы
            Нужно было целиком заказать корабль у Northrop Grumman

            Такое может каждый , если грамотно выбирать поставщиков с из расчёта долгосрочной перспективы , а это вопрос геополитической стратегии . Согласен , что проще заказать корабль у иностранного производителя с максимальной привязкой по комплектации определённому геополитическому лагерю , но ведь хочется и своих работой обеспечить . Индия вообще загоняет себя в вилку - с их подходом к перевооружению , в случае серьёзной войны местные ВС могут , при кажущемся могуществе , оказатся "колоссом на глиняных ногах " Приветствую , Олег hi Продолжайте гнуть свою линию в статьях , не обращая внимания на стёб . Я читаю всегда с удовольствием , хотя часто не согласен , но и здравых мыслей не меньше (без обид , это просто моё личное мнение ) smile good
            КВУ-НСвД
  8. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:08
    Эх,нам бы таких с пяток хотя бы!
    А всем помогаем...
    konstantin68
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 09:20
      пяток это индийцам в самый раз, нам так пару десятков надо... hi
      faiver
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