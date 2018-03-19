Об итогах выборов. Владимир Путин: Вместе возьмёмся за работу во имя России

Очень важно сохранить единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперёд. А для того, чтобы двигаться вперёд, нам нужно ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны.



В ходе нашей работы мы не будем руководствоваться какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И, действуя так, мы безусловно обречены на успех. Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России.

ЦИК РФ продолжает публиковать промежуточные данные о результатах выборов президента страны. На данную минуту обработано уже около 99% всех бюллетеней. По итогам их обработки на выборах главы государства побеждает Владимир Путин с результатом 76,65% голосов. Это абсолютный рекорд для Владимира Путина за всю историю его участия в выборах президента.На втором и третьем местах по итогам президентской гонки – Павел Грудинин (11,84% голосов избирателей) и Владимир Жириновский (5,68%).У остальных кандидатов – результаты в районе статистической погрешности.В ЦИК отмечают, что явка на этих президентских выборах оказалась большей, чем во время нескольких предыдущих волеизъявлений россиян. На момент учёта примерно 92% бюллетеней она составила примерно 67%.Таким образом, за продление мандата действующего президента страны проголосовали около 54,5 млн граждан Российской Федерации.Владимир Путин в ходе выступления на Манежной площади, где проходил митинг-концерт, посвящённый 4-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией: