06:03 19 марта
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Об итогах выборов. Владимир Путин: Вместе возьмёмся за работу во имя России

ЦИК РФ продолжает публиковать промежуточные данные о результатах выборов президента страны. На данную минуту обработано уже около 99% всех бюллетеней. По итогам их обработки на выборах главы государства побеждает Владимир Путин с результатом 76,65% голосов. Это абсолютный рекорд для Владимира Путина за всю историю его участия в выборах президента.

На втором и третьем местах по итогам президентской гонки – Павел Грудинин (11,84% голосов избирателей) и Владимир Жириновский (5,68%).

У остальных кандидатов – результаты в районе статистической погрешности.


В ЦИК отмечают, что явка на этих президентских выборах оказалась большей, чем во время нескольких предыдущих волеизъявлений россиян. На момент учёта примерно 92% бюллетеней она составила примерно 67%.

Таким образом, за продление мандата действующего президента страны проголосовали около 54,5 млн граждан Российской Федерации.

Об итогах выборов. Владимир Путин: Вместе возьмёмся за работу во имя России


Владимир Путин в ходе выступления на Манежной площади, где проходил митинг-концерт, посвящённый 4-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией:

Очень важно сохранить единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперёд. А для того, чтобы двигаться вперёд, нам нужно ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны.

В ходе нашей работы мы не будем руководствоваться какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И, действуя так, мы безусловно обречены на успех. Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России.

Использованы фотографии: Кремлин.ру
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Комментарии 14

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  1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 05:41
    Интересен состав правительства. Отдельных "популярных" личностей там не хотелось бы видеть. А вот П.Грудинина -министром сельского хозяйства желательно!
    astronom1973n
    1. Vard Сегодня, 05:42
      Ага... Крепостные и все такое...
      Vard
    2. Злой543 Сегодня, 05:44
      А предыдущий министр чем не нравится? Денег у него поболее, говорят весь Краснодарский край под его семьей.
      Злой543
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:46
      Цитата: astronom1973n
      Отдельных "популярных" личностей там не хотелось бы видеть.

      Давайте чуть подождем. Но сразу скажу, вряд ли все останутся довольны новыми назначениями, к сожалению или к счастью...
      svp67
      1. Злой543 Сегодня, 05:47
        На экране будут мелькать все те же знакомые лица
        Злой543
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:50
          Цитата: Злой543
          На экране будут мелькать все те же знакомые лица

          Не без этого, но чуть подождем. Мне все интересно когда ВВП пустит в дедо своих "новиков"...
          svp67
  2. Vard Сегодня, 05:41
    Что бы не кричали кто либо... Россия выбрала Путина... И это хорошо...
    Vard
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:47
      Цитата: Vard
      Россия выбрала Пути

      А мне вот сейчас будет ОЧЕНЬ интересно взглянуть, как будет проходить его международное признание... Очень.
      svp67
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:44
    Владимир Жириновский (5,68%).
    А "дедушка" таки "сделал" Ксюшу... С чем его и ПОЗДРАВЛЯЮ.
    svp67
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 05:49
      Цитата: svp67
      А "дедушка" таки "сделал" Ксюшу... С чем его и ПОЗДРАВЛЯЮ.

      ксюшу только ленивый не сделал бы. она до выдвижения обделалась не раз. а жирик твёрдо свой электорат держит. на всех выборах стабильный процент
      LSA57
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:51
        Цитата: LSA57
        ксюшу только ленивый не сделал бы.

        Так и "ленивых" там ПРЕДОСТАТОЧНО. А Ксюша вообще то ЧЕТВЕРТАЯ. И именно это говорит о МНОГОМ.
        svp67
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 05:50
      Цитата: svp67
      А "дедушка" таки "сделал" Ксюшу... С чем его и ПОЗДРАВЛЯЮ.

      Так он тёртый калач,довёл Ксюшу до слёз!Ну какой из нее президент laughing Нагнул так сказать конькурента hi
      Вас Влад
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:53
        hi
        Цитата: Вас Влад
        Так он тёртый калач,довёл Ксюшу до слёз!

        Довел? Увы, Вы видимо так и не можете отличить наигранные женские слезы от искренних. Ксюша - сама "довелось" до этих слез, актриса. К слову им больше не поверили именно женщины, а вот многие мужчины так ....
        svp67
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 05:58
          Цитата: svp67
          Довел? Увы, Вы видимо так и не можете отличить наигранные женские слезы от искренних. Ксюша - сама "довелось" до этих слез, актриса.

          Она от этого выиграла?Она этим показала собственную беззащитность и некомпетентность.Дом 2 её потолок.
          Вас Влад
  4. Комментарий был удален.
  5. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 05:55
    Ну с выборами всех нас! drinks
    Теперь будем читать какие мы л--и и как нас кинули wassat
    Спасибо нашим людям, что не позволили задурить себе голову и не забыли что для страны сделал наш победитель,а победителю новых побед wink
    Вас Влад
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