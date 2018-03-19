Предполагаемый виновник нанесения удара по MH17 свёл счёты с жизнью на Украине

На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.





По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.



Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Ведётся следствие.

Сайт национальной полиции Николаевской области сообщает о том, что жизнь самоубийством покончил исполняющий обязанности директора одного из предприятий украинского региона 29-летний Владислав Волошин. Речь идёт о человеке, который ранее проходил службу в ВВС Украины. В 2014 году в СМИ публиковалась информация о том, что Волошин имеет причастность к инциденту в малайзийским «Боингом». Это самолёт, летевший в Куала-Лумпур и сбитый над Донбассом.Напомним, что в показаниях другого украинского военнослужащего, опубликованных в РФ, звучала фамилия Волошина, который в тот день пилотировал военный самолёт в районе маршрута малайзийского «Боинга» над Донецким регионом.Из сообщения николаевской нацполиции о происшествии с Волошиным:Известно, что в последнее время Волошин, ранее уволившийся с военной службы, работал в Николаевском аэропорту.