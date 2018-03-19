09:35 19 марта
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Предполагаемый виновник нанесения удара по MH17 свёл счёты с жизнью на Украине

Сайт национальной полиции Николаевской области сообщает о том, что жизнь самоубийством покончил исполняющий обязанности директора одного из предприятий украинского региона 29-летний Владислав Волошин. Речь идёт о человеке, который ранее проходил службу в ВВС Украины. В 2014 году в СМИ публиковалась информация о том, что Волошин имеет причастность к инциденту в малайзийским «Боингом». Это самолёт, летевший в Куала-Лумпур и сбитый над Донбассом.

Напомним, что в показаниях другого украинского военнослужащего, опубликованных в РФ, звучала фамилия Волошина, который в тот день пилотировал военный самолёт в районе маршрута малайзийского «Боинга» над Донецким регионом.

Из сообщения николаевской нацполиции о происшествии с Волошиным:
На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.


По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», как того требует процедура в подобных случаях. Ведётся следствие.


Предполагаемый виновник нанесения удара по MH17 свёл счёты с жизнью на Украине


Известно, что в последнее время Волошин, ранее уволившийся с военной службы, работал в Николаевском аэропорту.

Использованы фотографии: ТСН.ua
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Комментарии 61

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  1. Vard Сегодня, 05:53
    О покойниках либо хорошо... Либо ни чего... Но угробить пассажирский лайнер это .... Да же не знаю как сказать..
    Vard
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 06:00
      Вообще то лайнер был угроблен буком. Даже эксперименты были. На су буков нет.
      А так смерть странная!
      К.А.С
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:05
        Цитата: К.А.С
        Вообще то лайнер был угроблен буком. Даже эксперименты были. На су буков нет.
        А так смерть странная!

        Но сначала или потом, он был обстрелян самолётом.
        Вас Влад
        1. Pingo Сегодня, 06:22
          Цитата: Вас Влад
          Но сначала или потом,

          вместо,

          если вдруг нет, то сначала, потом по ошметкам бить из пушки уже не смог бы ни один ас
          Pingo
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:20
        Цитата: К.А.С
        Вообще то лайнер был угроблен буком. Даже эксперименты были. На су буков нет.
        А так смерть странная!

        На во была расшифровка переговоров помошничков каломоя: ...воздухом...----..... с земли не получилось... Потом был вброс от Билда через ассоциацию Российских инженеров, в т.ч. и на ТВ. Однако, на ВО очень быстро разобрались с фальшивыми самолетиками-даты несовпали якобы на снимке из космоса и еще какие-то детали. Остается ждать, в этом покере пока идет блеф, а колзыри на руках у США и России, ну может еще у кого там спутник пролетал
        Балу
        1. Pingo Сегодня, 06:37
          пошли вбросы с расшифровками переговоров
          Цитата: Балу
          помошничков каломоя

          laughing
          Pingo
          1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:20
            Цитата: Pingo
            пошли вбросы с расшифровками переговоров
            Цитата: Балу
            помошничков каломоя

            laughing

            Почему вбросы, публикация была от киберберкута. Сам факт, что американцы не публикуют снимки со спутников-уже указывает на организаторов трагедии. Была публикация переговоров диспетчеров. Диспетчерша Днепропетровска увела с обычного маршрута и с обычного для этого рейса эшелона на более низкий.
            Балу
      3. Летунъ Сегодня, 08:29
        Цитата: К.А.С
        Вообще то лайнер был угроблен буком. Даже эксперименты были. На су буков нет.
        А так смерть странная!

        Ну что Вы, тут же бытует мнение, что лайнер, на встречно-пересекающихся курсах (суммарная скорость порядка 1500 км/ч) выстрелом в глаз пилота (ну чтобы не успел предупредить по рации) сбил украинский ас. А из "Бука" потом уже добили, наведясь, на расцветку фюзеляжа. Ну потому, что она была как у Путина.
        Летунъ
        1. mvg (Максим) Сегодня, 09:26
          Вы, простите, бредите... Еще раз себя прочитайте коммент.
          mvg
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:03
      Цитата: Vard
      О покойниках либо хорошо... Либо ни чего... Но угробить пассажирский лайнер это .... Да же не знаю как сказать..

      Не туда смотрите request Нет тела, нет дела,ой нет свидетеля нет и дела!Свидетель он был важный,кто то ведь приказ отдал,просто так самолёты военные по гражданским самолётам не стреляют. crying
      Вас Влад
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:08
        Цитата: Вас Влад
        Нет тела, нет дела,ой нет свидетеля нет и дела!

        К сожалению и дело есть и тел в нем ПРЕДОСТАТОЧНО.
        Цитата: Вас Влад
        Свидетель он был важный

        Да уж... Но есть же еще офицеры наведения, командир части...Много кто еще есть.
        svp67
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:12
          Цитата: svp67
          Да уж... Но есть же еще офицеры наведения, командир части...Много кто еще есть.

          А много ли?На Украине сейчас часто счёты с жизнью сводят,да и пропадают люди..
          Что они сделали с тобой Украина,боль ты наша.
          Вас Влад
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:22
            Цитата: Вас Влад
            Что они сделали с тобой Украина,боль ты наша.

            Честно, меня в этом волнует иное, а что МЫ СДЕЛАЛИ, что бы она такой не стала?
            Цитата: Вас Влад
            На Украине сейчас часто счёты с жизнью сводят,да и пропадают люди..

            Мы можем это как то сейчас изменить?
            svp67
          2. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:10
            Цитата: Вас Влад
            На Украине сейчас часто счёты с жизнью сводят,да и пропадают люди..

            Диспетчерша которая вела Боинг на следующий день пропала вместе с мужем.
            Цитата: svp67
            Мы можем это как то сейчас изменить?

            А оно нам надо?Хотели самостийности и свидомости,пусть и хлебают полной ложкой,но не засчет нас и наших ресурсов,ЛДНР не имею ввиду. hi
            влад66
          3. Iline (Сергей) Сегодня, 07:40
            Сделки с совестью опасны для здоровья.
            Iline
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:23
        Цитата: Вас Влад
        едь приказ отдал,просто так самолёты военные по гражданским самолётам не стреляют.

        Диспетчерша утром уволилась и исчезла с мужем. Если бывшего майора Волошина самоубили, значит будут трупы, например руководителя полетов той смены и еще кого-то из персонала.
        Балу
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:29
          Цитата: Балу
          например руководителя полетов той смены и еще кого-то из персонала

          А живи ли они еще? Или уже пополнили список "хероев АТО"?
          svp67
        2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:52
          Цитата: Балу
          Диспетчерша утром уволилась и исчезла с мужем. Если бывшего майора Волошина самоубили, значит будут трупы, например руководителя полетов той смены и еще кого-то из персонала.

          Родственники Волошина, если верить поданной информации, говорили о его подавленном состоянии. Высока вероятность, что его потянуло публично покаяться, но в планы укровермахта это не входило. Остальные живы в зависимости от степени осведомлённости и стремления излить душу.
          Alex-a832
    3. reibert (dietrich koch) Сегодня, 07:09
      Или правду говорят
      reibert
    4. g1v2 (Виталий) Сегодня, 07:46
      Лично мое имхо - их подставили. Перед боингом укрсми несколько дней разгоняли тему , что российские самолеты - разведчики летают над Донбассом как у себя дома. И высшие чины украинской пво клятвенно обещали сбивать наши разведчики. Самолет-разведчик ту214р - это по сути внешне пассажирский самолет только напичканный оборудованием. Тч укрпво вполне могли думать, что сбивают российский разведчик и ждать медалек и печенек . А им днепропетровкие диспетчера запустили туда гражданский борт. Пвошники явно этого не знали. Вот и встретились два одиночества . Кто сбил - самолет или бук может показать только настоящее расследование. А оно на фиг не нужно западным правительствам. Иначе придется объявлять , что санкции введены по лживым обвинениям. Что ничем хорошим на выборах не обернется. request
      g1v2
    5. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:33
      Цитата: Vard
      Но угробить пассажирский лайнер это .

      ну вы как англичане....ну хватит уже голословных обвинений....нет доказательств - нет ярлыка!!!!
      Тикси-3
    6. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:07
      Цитата: Vard
      О покойниках либо хорошо... Либо ни чего... Но угробить пассажирский лайнер это .... Да же не знаю как сказать..

      Этот крендель помимо причастности к гибели Боинга, осуществил 33 боевых вылета по нанесению ударов по территории ЛДНР. Просто чувствует за собой тени погибших и слышит далёкие шаги тех, кто за ним придёт и призовёт к ответу т.к. уже самые ярые поборники обвинения России в гибели самолёта с пассажирами стараются съехать с этой темы и начинают говорить о непричастности России в виду отсутствия "убедительных" улик... Всем ясно как божий день, что для того, что бы сбить Боинг у России имеются совершенно другие возможности и версия с затаскиванием Бука через полстраны, ничтожна...
      Ныробский
    7. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 09:18
      Vard: Да же не знаю как сказать..
      Подскажу. "Какая приятная неприятность" (Айболит, 66)
      Сибирячка
    8. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:24
      О покойниках либо хорошо... Либо ни чего...

      Дословно эта древнегреческая фраза звучит так - О покойниках либо хорошо, либо ничего кроме правды!
      ioan-e
  2. Pingo Сегодня, 05:54
    Да, конечно, до суда не дожил, а как же?
    Pingo
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:15
      помогли , следы заметают .
      просто экспл
      1. Pingo Сегодня, 06:19
        чтобы Бук искать не мешал.

        наверняка в голландскую прокуратуру даже не вызывали ни разу
        Pingo
  3. LeonidL (Леонид) Сегодня, 05:58
    Концы в воду? Покойники не проболтаются? И чего это такой молодой и успешный, награжденный лично Петюньчиком Попрошенко из ВВС удрал и кулю в лоб пустил?
    LeonidL
  4. трассер (Сергей) Сегодня, 05:59
    А он как Сашко Билый сам себе в голову 5 раз выстрелил. Свел счеты с жизнью. Бяда....
    трассер
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:48
      ничего удивительного - мозг маленький, только пятой пулей и попал
      роман66
  5. oldav (Олег) Сегодня, 05:59
    Власти ликвидировали того кто совершил массовое убийство. Это как в 90-е ликвидировали киллеров чтобы не рассказали правду.
    oldav
    1. фрезер (александр) Сегодня, 06:06
      А как же "алмаз антей" с их доказательствами, что это был "Бук". Надо бы уже с версиями определиться.
      фрезер
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:24
        Цитата: фрезер
        А как же "алмаз антей" с их доказательствами, что это был "Бук". Надо бы уже с версиями определиться.

        Они доказали, что это не Российский бук и если стреляли буком то не со стороны ополчения.
        Балу
      2. kenig1 (Павел) Сегодня, 06:25
        Читайте выше.
        kenig1
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:32
          Цитата: kenig1
          Читайте выше.

          что это не был бук, который стоит на вооружении российской армии, а старый бук, который стоит на вооружении украины.
          Балу
          1. Pingo Сегодня, 06:40
            при допущении что это был вобще Бук, кстати типов ЗРК хватает и без него
            Pingo
            1. loginovich Сегодня, 08:47
              Цитата: Pingo
              при допущении что это был вобще Бук, кстати типов ЗРК хватает и без него

              Накануне русская весна показала бук ополченцев ,можно посмотреть у шария, и на ВО писали о нем ,а на следущий день и сбили.Был бы у ополченцев был с-200 сбили бы им.
              loginovich
            2. роман66 (роман) Сегодня, 08:49
              поражающие элементы - вещь вполне узнаваемая
              роман66
            3. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 09:25
              Найдите в интернете «Боинг», сбитый над Донбассом: а был ли «Бук»? (I) от 31.05.2017. Там про все - и про БУК, и про истребок, и про локатор
              Да, к тому же этот укрохергй бомбил Луганск в 2014, был этим горд и недавно в интервью поведал, что не задумываясь, повторил бы свой подвиг.
              Сибирячка
      3. Pingo Сегодня, 06:27
        Определиться зачем им после Липецкого АЦ ВКС РФ в целях саморекламы надо было гнать такую туфту, которую потом в ущерб госинтересам даже МИД повторял.
        Pingo
      4. andrewkor Сегодня, 06:32
        Уважаемый Фрезер,это же СМИ,чего им определяться?Скинули вброс ,а там хоть потоп.Но слова этого персонажа в прессе приводили после вылета в тот день:"Этот самолёт оказался не в то время и не в том месте".ЕвроЭкспЭрды молчат в тряпочку или невразумительно мычат.Нам спешить некуда,подождем-с!
        andrewkor
        1. Pingo Сегодня, 06:44
          спешить некуда, поезд ушел давно
          надо было просто в совбезе прокрутить пару минут из RT "МН17, нерасказанная история", и посмотреть потом на их морды
          теперь пока в рукаве грели известные всем козыри, интерес к теме давно пропал
          и придется сначала оправдываься за Сирию и Скрипаля
          Pingo
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:06
    Предполагаемый виновник нанесения удара по MH17 свёл счёты с жизнью на Украине
    Не удивлен. Удивлен, что еще Россию не обвинили...
    svp67
    1. NKT (Сергей) Сегодня, 06:24
      Подождите, еще не время, ведь статья - умышленное убийство.
      NKT
      1. к174ун7 Сегодня, 07:44
        Обвинять Россию и лично Путина в этом происшествии поздно. Выборы - состоялись.
        к174ун7
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:06
    Подчищаются, ликвилидировали того, кто мог сказать правду об этом преступлении укроинской военщины .
    Геркулесыч
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:09
    Темная тема. Не пустили наших экспертов к расследованию. Сами, очевидно, запутались в версиях. Технически не смогли даже тип ракеты определить. Как мог самолёт туда "затесаться"? В исполнители? Чем дольше затягивают следствие, тем дальше от истины...
    Горный стрелок
    1. Pingo Сегодня, 06:31
      Цитата: Горный стрелок
      Технически не смогли даже тип ракеты определить.

      это сложно, особенно для голландцев, и с учетом того что самолет был расстрелян из пушки
      в снижении перед падением мог еще отхватить от ПЗРК
      Pingo
      1. роман66 (роман) Сегодня, 08:51
        а после падения еще обстрелян артиллерией - наверняка все сделали
        роман66
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:09
    Побольше бы таких замечательных новостей
    Дормидонт
  10. Декларант Сегодня, 06:09
    Совесть заела ? Или убрали, как исполнителя ?
    Декларант
    1. Pingo Сегодня, 06:34
      если бы заела совесть то покаялся и донес это до людей,
      хотя есть варианты что сошел с ума или сказали молчать под угрозой жизни родственникам.
      а может быть это был вообще не он, крутилось еще две фамилии летчиков.
      Pingo
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:24
    На Украине странные смерти случаются не в первый раз. А тут вдруг тот, кто подозревался и несколько лет преспокойно проживал решил свести счеты с жизнью. Сомнительно, что совесть замучила.
    rotmistr60
  12. andrewkor Сегодня, 06:26
    Концы зачищают по примеру Мелкобритании.Про диспетчеров ,что вели
    этот рейс давно уже ничего не слышно,почили в бозе!!??
    andrewkor
  13. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:39
    Или решили следы замести, а обставить, как суицид...
    Metallurg_2
  14. Nix1986 (Никита) Сегодня, 06:56
    Может конечно и бред, но и запросто могли "помочь" с эвтаназией, таких свидетелей и исполнителей преступления оставлять в живых нельзя.
    Nix1986
  15. Дважды майор (Максим Леонидович Васильев ) Сегодня, 06:58
    Застрелился двумя выстрелами в затылок, поди? Уж больно ко времени...
    Дважды майор
  16. Грица (Александр) Сегодня, 07:01
    Блин, жаль. А ведь мог бы еще лет 25 поработать на сибирских лесозаготовках или малазийских рудниках.
    Грица
    1. трассер (Сергей) Сегодня, 07:39
      Малазийские для блатных..Там швали в правительстве много еще. Подчистят понемногу. Собчак вон с крашеными шушарами с телеанальных шоу военную форму шить отправят.
      трассер
  17. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:29
    Сейчас снова истерия начнётся, как сейчас модно, Рука Кремля...
    gukoyan
  18. BAI Сегодня, 09:11
    Теперь объявят его наймитом (агентом) ФСБ и скажут, что самолет сбил по приказу Кремля. Диспетчерша Днепропетровска уже давно исчезла, теперь еще один неудобный свидетель.
    BAI
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