Кто уже поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои искренние поздравления с Вашей убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.



Результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене.





Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране. Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.



Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелёгком труде на благо народа России!

Сегодня очень важный день. Необходимо, чтобы каждый человек мог определить свои приоритеты. Поток людей – граждан Южной Осетии, являющихся и гражданами России, – который мы наблюдаем на голосовании, показывает, что в нашей республике очень трепетно относятся к процессам, которые происходят в Российской Федерации.