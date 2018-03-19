09:35 19 марта
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Кто уже поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Начали поступать первые поздравления с победой на президентских выборах в адрес Владимира Путина. Одним из первых поздравление прислал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Абхазский лидер направил поздравительные слова, когда ЦИК РФ отчитался о подсчёте примерно 50% бюллетеней. Поздравление опубликовано и на официальном сайте президента Абхазии:

Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите мои искренние поздравления с Вашей убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.

Результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене.


Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране. Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.

Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелёгком труде на благо народа России!


Кто уже поздравил Владимира Путина с победой на выборах


Следом стали поступать поздравления и от лидеров других государств мира. В частности, с победой Владимира Путина поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Боливии Эво Моралес, глава Венесуэлы Николас Мадуро.

Также поздравления с победой в адрес Путина, набравшего по предварительным результатам более 76% голосов, поступили от президента Сербии Александра Вучича, кубинского лидера Рауля Кастро.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, являющийся гражданином РФ, проголосовал на выборах президента в Цхинвале. Из его заявления:
Сегодня очень важный день. Необходимо, чтобы каждый человек мог определить свои приоритеты. Поток людей – граждан Южной Осетии, являющихся и гражданами России, – который мы наблюдаем на голосовании, показывает, что в нашей республике очень трепетно относятся к процессам, которые происходят в Российской Федерации.


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Комментарии 71

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  1. Vard Сегодня, 06:12
    Пользуясь случаем.. Поздравляю с избранием...
    Vard
    1. ромул (Егор) Сегодня, 06:14
      Цитата: Vard
      Пользуясь случаем.. Поздравляю с избранием...

      Не сомневаюсь ОН это оценит. )))
      21 минуту назад, источник: Lenta.Ru
      Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой..
      долго смеялся -Поздравление поступило и от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа
      Так штаа третьим будешь? wassat
      ромул
      1. kenig1 (Павел) Сегодня, 06:17
        Вы часто смеётесь без причины?
        kenig1
      2. andrewkor Сегодня, 06:22
        Ромулу.Че то у меня с утра с восприятием чужого юмора проблемы ,пойду опохмелюсь!
        andrewkor
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:29
          Цитата: andrewkor
          пойду опохмелюсь

          Неосторожное похмелье ведет к длительному запою stop
          Голован Джек
          1. Safer (Ivan) Сегодня, 06:33
            Цитата: Голован Джек
            Неосторожное похмелье ведет к длительному запою

            Правильное похмелье ведет к длительному запою, а не правильное - к смерти!
            Safer
          2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:23
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: andrewkor
            пойду опохмелюсь

            Неосторожное похмелье ведет к длительному запою stop

            Невозможность крайненеобходимого похмелья может привести к смерти----бывали случаи. С утра выпил----весь день свободен.Цитата.
            Reptiloid
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:25
              Цитата: Reptiloid
              может привести к смерти

              Я Вам больше скажу - жизнь с неизбежностью заканчивается, гм... тем же самым.
              Цитата: Reptiloid
              С утра выпил----весь день свободен.Цитата

              Действуйте. А мне на работу надо ехать request
              Голован Джек
              1. Santa Fe (Олег) Сегодня, 08:40
                Отдал свой голос за Владимира Путина на участке №8274
                Как там будет следующие шесть лет какая разница. Хотя бы будет польза от ВВП - он веселый,постоянно смешные вещи делает, интересно новости читать. Одно участие в Сирии чего стоит - то мост развалится, то базу разбомбят то отряд, 3 раза войну выиграл, турки самолет собьют а потом с ними снова дружба и не было никакого самолета. Ржака!

                Единственный не скучный политик
                Santa Fe
                1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 08:45
                  Цитата: Santa Fe
                  Единственный не скучный политик

                  Ну, таки да... Он ещё по немецки базарить умеет. feel
                  мордвин 3
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:02
          Цитата: andrewkor
          Ромулу.Че то у меня с утра с восприятием чужого юмора проблемы ,пойду опохмелюсь!

          Лучше вмеру Коллега! hi Сейчас шапито плачет и ноет о неправильном народе,на этот цирк лучше трезвыми глазами смотреть. hi
          влад66
      3. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:21
        Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой..
        долго смеялся -Поздравление поступило и от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа


        А что вас не устраивает? То что мы не прогибаемся, а вы можете лизнуть, глядишь получите печеньку от западных партнеров.
        krops777
        1. Комментарий был удален.
      4. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 08:57
        Смех без причины - признак ... fool
        sergei_55
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:24
      Цитата: Vard
      Пользуясь случаем.. Поздравляю с избранием...

      Присоединяюсь к поздравлениям!Владимир Владимирович народ России доверил вам страну,не подведите нас, доведите до конца начатое вами дело становление России!
      Вас Влад
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:39
        Вас Влад -не говорите от имени народа, они вам такого права не дал, говорите от имени себя.
        Геркулесыч
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:48
          Цитата: Геркулесыч
          Вас Влад -не говорите от имени народа, они вам такого права не дал, говорите от имени себя.

          Да вы расслабьтесь уже laughing Одарёно,альтернативные.Лапшу заготавливайте лучше.
          Вас Влад
        2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:33
          Цитата: Геркулесыч
          Вас Влад -не говорите от имени народа, они вам такого права не дал, говорите от имени себя.

          А такие искренне считают,что курс у президента не либеральный, что правительство у нас не ставленники запада, что производство растёт, а не падает, что инфляции нет, не от того, что народ обнищал, а от грамотной политики ЦБ. А главное они верят, что все те кто не согласен с сырьевой экономикой РФ и кучкой олигархов укрепляющих благосостояние своё и запада, те и есть настоящие либералы. Поживём увидем, что они дальше запоют.
          lis-ik
        3. dison (Денис) Сегодня, 08:28
          Вас Влад -не говорите от имени народа

          Интересно, что сторонники Грудина права не спрашивали когда кричали что он народный.
          dison
        4. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:34
          Цитата: Геркулесыч
          -не говорите от имени народа, они вам такого права не дал, говорите от имени себя.
          Он от себя и говорит. А вы ждите когда с "поздравлениями" на трибуну взгромоздятся лысые лидеры коллективного запада. Почему лысые? Потому что они всю ночь на своих глупых башках волосья пучками драли от "радости" - столько бабосов впустую потратили на свержение "тирана".
          Ныробский
      2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:54
        А как оценивать новую работу старого гаранта будете?Он ведь не скажет потом извините мол подвёл.А до конца доведёт,будьте уверены.В слух не скажу до какого.
        Владивосток1969
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:58
          Цитата: Владивосток1969
          .В слух не скажу до какого.

          С вашем слухом,я затрудняюсь вам что то объяснить!Уже устал yes
          Вас Влад
      3. юрий лазарев (юрий лазарев) Сегодня, 07:00
        А я хожу как именинник.Я всем говорил 4 года назад,Что победит путин с 76%,как приказала его администрация.Вангую,через 6 лет опять будет путин,если не помрет или не развалится федерация.Второе вероятнее всего
        юрий лазарев
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:04
          А когда америке кирдык скажите пожалуйста bully
          Владивосток1969
          1. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:19
            Цитата: Владивосток1969
            А когда америке кирдык скажите пожалуйста

            если полный то к 2033 году bully
            амирбек
            1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:25
              Эх....Дожить бы.
              Владивосток1969
              1. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 09:03
                Тут восточная поговорка :" Или ишак сдохнет или fellow "
                sergei_55
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:40
      Еще 6лет лапши на уши! !!
      Геркулесыч
      1. volodya (владимир) Сегодня, 07:01
        Цитата: Геркулесыч
        Еще 6лет лапши на уши! !!

        Присоединяюсь к поздравлениям!
        volodya
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:26
          Сенатор это должность такая?
          Владивосток1969
      2. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:26
        Цитата: Геркулесыч
        Еще 6лет лапши на уши!

        амирбек
    4. Косолапый (Влад) Сегодня, 07:32
      Цитата: Vard
      Пользуясь случаем.. Поздравляю с избранием...

      Присоединяюсь , Поздравляю Владимира Путина , да и всю Российскую Федерацию.
      Косолапый
    5. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:39
      Цитата: Vard
      Пользуясь случаем.. Поздравляю с избранием...

      От всей семьи и наших друзей -искренние поздравления Владимиру Владимировичу!!!
      Желаю ему мудрости, твердости, здоровья в его труде на благо РОССИИ! good hi

      Всех соотечественников-с ПОБЕДОЙ! good
      Ольгович
  2. Умник (Вася) Сегодня, 06:13
    Поздравляем светлейшего с победой!
    Умник
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:21
      Продолжим пир во время чумы.
      Владивосток1969
      1. ML-334 Сегодня, 06:38
        Зюзя опустил партию ниже плинтуса с выбором этой"чумы".
        ML-334
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 06:18
    Поздравляю Россию с прошедшими выборами. У нас кстати, в нескольких городах были открыты избирательные участки для россиян, проголосовало более 5.500 человек.
    Razvedka_Boem
  4. Kontur (Андрей) Сегодня, 06:26
    Сейчас челядь международная наперегонки поздравлять будет.

    Не люблю подхалимов
    Но уважаю их труд.
    Kontur
  5. Severok (Макс) Сегодня, 06:26
    На выборах В.В. Путина ожидаемо победил В.В. Путин. Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.
    Severok
    1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:31
      Цитата: Severok
      Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      А за Петю сколько?
      Вас Влад
    2. NKT (Сергей) Сегодня, 06:33
      Много вас таких математиков, которые результаты «своего круга» из 40 человек пытаются интерполировать на всю страну и, удивляются, несовпадению wink
      NKT
      1. neofit962 (Серега) Сегодня, 06:45
        Несовпадения не было, были "вбросы бюллетеней" - пчки в отверстие урны не проходили...
        neofit962
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:03
          Цитата: neofit962
          пчки в отверстие урны

          Сообщите в ЦИК, про "пчки". Там Вам, несомненно, помогут.
          У меня на участке, например, стояли урны-сканеры, туда "пчку" ну никак не засунуть... чисто технически request
          Голован Джек
      2. freddyk (Александр) Сегодня, 07:46
        Вот именно, нас очень много, поэтому и удивляют результаты практически единогласного голосования. Считаю это умышленным публичным унижением Вовой всех левых сил России. И заодно посланием народу- не рыпайтесь,рабы. Знайте свое место.
        freddyk
        1. NKT (Сергей) Сегодня, 08:15
          И сколько вас таких? wink

          Вчера тоже, Зюганов и Грудинин пытались интерполировать результаты в отдельно взятом «колхозе Грудинина» на всю страну.

          Все левые силы РФ сколько набрали? Около 5%? Никак вы не поймете, ну не хочет народ за них голосовать, так как именно левые силы всегда делали стране гадости, развалили империю и СССР под красивые лозунги.
          NKT
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:39
      Severok
      в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.
      Даже в вашем "кругу" понимающие люди нашлись.Жалко, что всего четверо..
      rotmistr60
    4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:56
      Цитата: Severok
      На выборах В.В. Путина ожидаемо победил В.В. Путин. Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      Вы нам напомнили о крылатом выражении: "Скажи - кто твои друзья, я скажу -кто ты!"
      Радуйтесь, что Путин - это не Сталин...
      P.S.: в моём кругу общения из сотен, про кого знаю точно, примерно те же 10% голосовали против Путина.
      Alex-a832
    5. Ecilop (Алексей) Сегодня, 06:58
      Цитата: Severok
      На выборах В.В. Путина ожидаемо победил В.В. Путин. Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      А за Владимира Владимировича?
      Ecilop
    6. Грица (Александр) Сегодня, 06:58
      Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.
      Похоже, вы выбрали не тот круг общения. Прекратите смотреть свои кругом Дом-2
      Грица
    7. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 07:27
      Цитата: Severok
      На выборах В.В. Путина ожидаемо победил В.В. Путин. Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      Так если бы эти ваши "круги" активнее бы голосовали может у ВВП было бы не больше70%. В моих кругах большинство голосовало за ВВП.
      IGOR GORDEEV
    8. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:30
      Цитата: Severok
      . Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      Сразу понял---остальные проголосовали за Собчак и Дом2.
      Reptiloid
    9. Косолапый (Влад) Сегодня, 07:38
      Цитата: Severok
      На выборах В.В. Путина ожидаемо победил В.В. Путин. Интересно, в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      Интересно , в интернете таких как вы, появилось очень много за месяц до выборов , а я звонил в Россию, да и у нас спрашивал , все говорили , что альтернативы Путину не кто не видит .
      Косолапый
    10. Ольгович (Андрей) Сегодня, 07:45
      Цитата: Severok
      в моём кругу общения из 40 человек за Вову голосовали только четверо.

      У лошади собчак в круге общения и 4 не нашлось, уверен.
      Просто круги такие request
      Ольгович
  6. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 06:43
    Теперь, Владимир Владимирович, берем все лопаты и на восстановление сибирских лесов, вырубленых с Вашей подачи.
    Evgeniy667b
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:01
      Цитата: Evgeniy667b
      с Вашей подачи

      У Вас в подъезде пахнет кошками.
      В этом, несомненно, тоже виноват лично Путин.
      Голован Джек
      1. ромул (Егор) Сегодня, 07:08
        Цитата: Голован Джек
        У Вас в подъезде пахнет кошками.
        В этом, несомненно, тоже виноват лично Путин.

        Не тупи Роман, это еще Обама наделал )
        ромул
      2. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 07:29
        У меня нет подъезда, а как курсируют лесовозы вижу каждый день! Так что лопату в руки и в приангарье!
        Evgeniy667b
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:43
          Цитата: Evgeniy667b
          лопату в руки и в приангарье

          Разрешите бегом? wassat
          Цитата: Evgeniy667b
          У меня нет подъезда

          Мои соболезнования request
          Цитата: Evgeniy667b
          как курсируют лесовозы вижу каждый день

          Путевки им, несомненно, тоже лично Путин выписывает...
          Сгиньте с глаз уже, утомляете negative
          Голован Джек
          1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 07:51
            Хамить изволите? Или снобизм замучил? Путин "Выписал" закон о ТОРах, а это заменяет и путевые листы, и порубочные билеты Учите законодательство и материальную часть! Аhoj
            Evgeniy667b
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:53
              Цитата: Evgeniy667b
              Путин "Выписал" закон о ТОРах, а это заменяет и путевые листы, и порубочные билеты

              Цитату из Закона о ТОР, именно про путевые-порубочные - в студию fellow
              Цитата: Evgeniy667b
              материальну часть

              Сами учите, Вам оно, походу, нелишнее.
              Цитата: Evgeniy667b
              Аhoj

              Не понял... belay
              Голован Джек
      3. freddyk (Александр) Сегодня, 07:56
        Причем здесь кошки. Наш "собиратель земель" три Крыма по площади в Забайкалье Китаю отдал по принципу Аляски. Что делает Китай с этими территориями? Правильно- выносит под корень.
        freddyk
      4. РУСС (Максим) Сегодня, 09:02
        Цитата: Голован Джек
        В этом, несомненно, тоже виноват лично Путин.

        Сейчас тенденция такова ,что в репрессиях 30-х виноваты Ягода и Ежов , а Сталин вообще этого не касался, то же самое и по Путину.....
        В Сибири и на дальнем востоке леса вырубают китайцы, так это мечтная власть виновна итд....Так ,а кто губернаторов назначает? И мы говорим не о каких то мелких нарушениях ,а о достоянии страны.
        РУСС
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:51
    Результат был закономерен, предсказуем и объективен, что не может не радовать. Путин переизбран, Си Цзиньпин переизбран - есть надежда для сохранения мира.
    Выражаем свои соболезнования (не искренние) Вашингтону и Лондону - их влажные мечты в жизнь воплощаться не желают.
    Alex-a832
  8. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:09
    я хоть и против минусов под комментариями, но сейчас бы они очень пригодились бы охладить некоторых нытиков из этой темы )))) ну не оправдал народ ваши надежды, положил большой НЕТ на грудинина и остальную шушеру.... хотя нойте, забавно смотреть после выборов на вбросы
    Не либероид Русский
  9. kartalovkolya Сегодня, 07:33
    До чего же противно читать комменты некоторых наших "коллег",вам сколько платят за "набрасывание говна на вентилятор", вот уж кто-кто но только не вы и вам подобные могут говорить от имени русского народа! Опять нам пытаются испортить праздник,а не пошли вы все "лесом" .господа недовольные и прочие "юмористы",МЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР И ХРЕН ВАМ ВСЕМ В ГРЫЗЛО!
    kartalovkolya
    1. Goodmen (Дмитрий) Сегодня, 08:10
      "набрасывание говна на вентилятор", "сколько платят"... Это всё на что вы способны?
      Я голосовал не за выбор презедента, а за выбор курса развития.
      Сдаётся мне, что те, кто сейчас показушно пляшут, будут потом ныть на других ветках, ругая "прорывные действия" плюшевого правительства, обсуждать обложенные налогом дачные сортиры, платоны всякие и прочие плюшки вроде жкх, егэ и стопитсот китайцев на Дальнем Востоке.
      Не, ребятки. Не нойте. Выбрали - обтекайте, веря в победу либерализма.
      Goodmen
  10. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 07:40
    Дядя Вова опять всех сделал laughing good
    Proton
  11. freddyk (Александр) Сегодня, 08:00
    Цитата: Proton
    Дядя Вова опять всех сделал laughing good

    Я бы сказал Вова победил, Россия проиграла. За шесть лет разграбят недограбленное. А пиплу новый танк покажут.
    freddyk
  12. серафимамурский (Степан) Сегодня, 08:07
    Лично я рад что президентом будет Путин. Хочу стабильности и не хочу того что было в России в 90-е годы: реально иногда есть было нечего.
    серафимамурский
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 09:05
      Цитата: серафимамурский
      Лично я рад что президентом будет Путин. Хочу стабильности и не хочу того что было в России в 90-е годы: реально иногда есть было нечего.

      90-е были неизбежны ,а как вы хотели жить во времена перемен? Страна развалилась и итого экономическая ситуация 90-х....Да наверное могли 90-е пройти с меньшими потерями, но имеем ,что имеем так как сам же народ и переизбрали Ельцина.
      РУСС
  13. anfreezer (андрей) Сегодня, 08:10
    Ну что ж, присоединяюсь к поздравлениям ВВП, поздравляю остальных с хорошим днем fellow ..пойти помянуть что ли чьи то несбывшиеся надежды crying Впрочем судя по результатам выборов ныть и размазывать сопли удел немногих. Остальным жить, работать и радоваться жизни wink
    anfreezer
  14. Santa Fe (Олег) Сегодня, 09:14
    Странно, в Российском обществе что-то изменилось
    Даже на консервативном ВО половина комментариев - с язвительным замечаниями по поводу победы
    И практически нет + к такой замечательной новости (на 9 утра МСК - всего 30 плюсов). странное в народе творится, аль разверовали?
    Santa Fe
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