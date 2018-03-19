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Кто уже поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Начали поступать первые поздравления с победой на президентских выборах в адрес Владимира Путина. Одним из первых поздравление прислал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Абхазский лидер направил поздравительные слова, когда ЦИК РФ отчитался о подсчёте примерно 50% бюллетеней. Поздравление опубликовано и на официальном сайте президента Абхазии:
Следом стали поступать поздравления и от лидеров других государств мира. В частности, с победой Владимира Путина поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Боливии Эво Моралес, глава Венесуэлы Николас Мадуро.
Также поздравления с победой в адрес Путина, набравшего по предварительным результатам более 76% голосов, поступили от президента Сербии Александра Вучича, кубинского лидера Рауля Кастро.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, являющийся гражданином РФ, проголосовал на выборах президента в Цхинвале. Из его заявления:
Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите мои искренние поздравления с Вашей убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.
Результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене.
Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране. Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.
Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелёгком труде на благо народа России!
Примите мои искренние поздравления с Вашей убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.
Результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене.
Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране. Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.
Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелёгком труде на благо народа России!
Следом стали поступать поздравления и от лидеров других государств мира. В частности, с победой Владимира Путина поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Боливии Эво Моралес, глава Венесуэлы Николас Мадуро.
Также поздравления с победой в адрес Путина, набравшего по предварительным результатам более 76% голосов, поступили от президента Сербии Александра Вучича, кубинского лидера Рауля Кастро.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, являющийся гражданином РФ, проголосовал на выборах президента в Цхинвале. Из его заявления:
Сегодня очень важный день. Необходимо, чтобы каждый человек мог определить свои приоритеты. Поток людей – граждан Южной Осетии, являющихся и гражданами России, – который мы наблюдаем на голосовании, показывает, что в нашей республике очень трепетно относятся к процессам, которые происходят в Российской Федерации.
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