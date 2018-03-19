09:34 19 марта
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Климкин предложил ЕС ввести санкции против Герхарда Шрёдера

В главном внешнеполитическом ведомстве Украины заявили о том, что в Евросоюзе должны обсудить возможное введение санкций в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Напомним, что сегодня Шрёдер является председателем совета акционеров компании, отвечающую за работоспособность газопровода «Северный поток» - Nord Stream AG.

Климкин предложил ЕС ввести санкции против Герхарда Шрёдера


В интервью журналу Bild министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Шрёдер является лоббистом проектов Владимира Путина за рубежом.


Из заявления Климкина:
Очень важно, чтобы были введены санкции против тех, кто продвигает путинские проекты за рубежом. Одним из самых активных лоббистов проектов Путина по всему миру является Шрёдер. ЕС нужно изучить то, как можно было бы повлиять на эту ситуацию.


В бюрократическом аппарате ЕС на инициативу Павла Климкина пока не отреагировали.

Напомним, что осенью прошлого года Герхард Шрёдер, который с 1998 по 2005 годы находился в должности федерального канцлера Германии, был избран членом совета директоров компании «Роснефть».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:31
    Очень важно, чтобы были введены санкции против тех, кто продвигает путинские проекты за рубежом. Одним из самых активных лоббистов проектов Путина по всему миру является Шрёдер. ЕС нужно изучить то, как можно было бы повлиять на эту ситуацию.
    Павло не это важно, а важно то, что Украина НЕ ЧЛЕН ЕС и давать ему какие то советы НЕ МОЖЕТ. Вы там у себя разберитесь, а уж потом другим указывать будете...
    svp67
    1. Logall (Александр) Сегодня, 06:54
      В Германии уже объяснили, как относятся к Порошенко. Думаю, что так относятся ко всей политической верхушке Украины: их в грош не ставят (евроцент).
      Logall
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:14
        Цитата: Logall
        В Германии уже объяснили, как относятся к Порошенко. Думаю, что так относятся ко всей политической верхушке Украины: их в грош не ставят (евроцент).

        К Климу Чугункину относятся еще хуже Александр! drinks К этому как к записному дурачочку относятся.да только этикет не позволяет послать куда подальше. hi
        влад66
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:44
        Цитата: Logall
        В Германии уже объяснили, как относятся к Порошенко.

        в конце ролика как к нему вообще относятся laughing
        LSA57
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:27
      И въезд на Украину ему закройте...напугайте мужика
      vkl.47
    3. Vard Сегодня, 07:29
      Как мой сосед говорит.. Не по чину хвост задрал...
      Vard
    4. venik (Владимир) Сегодня, 09:19
      Цитата: svp67
      Павло не это важно, а важно то, что Украина НЕ ЧЛЕН ЕС и давать ему какие то советы НЕ МОЖЕТ. Вы там у себя разберитесь, а уж потом другим указывать будете...

      =======
      Господи, да что Вы к бедному Пашеньке в "жёваных" штанах прицепились! Это же обычная марионетка (что приказали о том и зве... пардон - трендит!). Обычная себе "говорящая голова", банальный приспособленец....
      И потом, может он и был приличным математиком, но ДИПЛОМАТ из него.... "как из г.. (пардон) "гуано" - пуля: вони много, а толку - чуть!"
      venik
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:20
        Цитата: venik
        И потом, может он и был приличным математиком, но ДИПЛОМАТ из него.... "как из г.. (пардон) "гуано" - пуля: вони много, а толку - чуть!"

        Но зато КАК ЩЕКИ НАДУВАЕТ.... Классика.
        svp67
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 06:31
    Слишком сильно Климкина "прёт"
    solzh
    1. Александр 3 Сегодня, 06:38
      Пора рубашку с длинными рукавами одевать.
      Александр 3
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:45
      Цитата: solzh
      Слишком сильно Климкина "прёт"

      боится, что палату №6 сокращать начнут laughing
      LSA57
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:33
    Очень важно, чтобы были введены санкции против тех, кто продвигает путинские проекты за рубежом
    Климкин (Чугункин) скоро лопнет от своей "значимости", которую сам себе приписал. Украинскому послу в Германии уже указывали на его место в стойле, осталось указать Климкину. Германия конечно без украинских советов совсем пропадет.
    rotmistr60
  4. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:37
    А Климкин не боится, что за такую борзоту введут уже ему. И не санкции.
    Знай, сверчок, свой шесток. Гавкать надо по команде, а не по желанию.
    Metallurg_2
    1. Safer (Ivan) Сегодня, 06:59
      Цитата: Metallurg_2
      А Климкин не боится, что за такую борзоту введут уже ему. И не санкции.
      Знай, сверчок, свой шесток. Гавкать надо по команде, а не по желанию.

      Эти чудаки на букву М не пойми на чем сидят. По долгу службы я ежедневно общаюсь с людьми с народной 228й статьей, какого бреда я только не наслушался, но украинские власть имущие впереди планеты всей.
      Safer
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:41
    Призывы украинских властей для ЕС - это естественный шум, ну как журчание воды в унитазе - немного раздражает, но со временем перестаёшь замечать. Думаю, что от официальных властей ЕС вообще никакой реакции не будет.
    Alex-a832
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:42
    Да Шредер в первую очередь думает о своем кармане, он прогматик, ему главное, прибыль, а климакин так номер 6 в придорожной забегаловке.
    Геркулесыч
  7. andrewkor Сегодня, 06:47
    У историков и теологов ,изучающих судьбу России,сложилось мнение,что Ей сам Бог помогает! Иначе не получается рационально обьяснить,как до сих пор Она ещё существует после испытаний ниспосланных ей свыше!Не пора ли свидомым призывать наложить санкции ещё и на Бога!
    andrewkor
  8. Igor-01-03-56 (Игорь Григорьев) Сегодня, 07:05
    Нужно также против Шмидта!
    Ну и что, что умер он?!
    Продал трубы для транзита?!
    Был советский он шпион!
    Был, к тому ж, социалистом!
    Явно, что-то тут не чисто...
    Igor-01-03-56
  9. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:14
    Шрёдер наверное ржал очень дико, когда такое услышал-прочитал ))))
    Не либероид Русский
  10. Пленник (Айрат) Сегодня, 07:51
    Климкин?! Шредеру?! Санкции? Да он совсем берега потерял несчастный.
    Пленник
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