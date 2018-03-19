Климкин предложил ЕС ввести санкции против Герхарда Шрёдера

Очень важно, чтобы были введены санкции против тех, кто продвигает путинские проекты за рубежом. Одним из самых активных лоббистов проектов Путина по всему миру является Шрёдер. ЕС нужно изучить то, как можно было бы повлиять на эту ситуацию.

В главном внешнеполитическом ведомстве Украины заявили о том, что в Евросоюзе должны обсудить возможное введение санкций в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Напомним, что сегодня Шрёдер является председателем совета акционеров компании, отвечающую за работоспособность газопровода «Северный поток» - Nord Stream AG.В интервью журналу Bild министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Шрёдер является лоббистом проектов Владимира Путина за рубежом.Из заявления Климкина:В бюрократическом аппарате ЕС на инициативу Павла Климкина пока не отреагировали.Напомним, что осенью прошлого года Герхард Шрёдер, который с 1998 по 2005 годы находился в должности федерального канцлера Германии, был избран членом совета директоров компании «Роснефть».