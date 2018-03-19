Курды: Наша партизанская война в Африне принесёт турецким войскам огромные потери

Мы будем обстреливать турецких врагов и их наёмников при любой возможности. Наши силы представлены по всему Африну. Наши удары станут для них постоянным кошмаром. Это будет партизанская война с ужасающими последствиями для врага.

После заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие войска и их союзники из так называемой Сирийской свободной армии (ССА) взяли Африн под свой контроль курды объявили о начале масштабной партизанской войны в этом районе на севере Сирии. Информационное агентство Reuters приводит заявление одного из командиров курдских вооружённых отрядов:Между тем, в небезызвестной «сирийской обсерватории по правам человека», вещающей из Лондона, публикуют последние данные об ущербе, нанесённом Турцией отрядам курдской самообороны YPG. Если верить этим данным, то с начала операции «Оливковая ветвь» в районе Африна погибли около 1,5 тысяч вооружённых курдов.Сообщается и о потерях с турецкой стороны: 44 военнослужащих погибли, свыше 200 получили ранения. Также в боях против курдов погибли около 400 представителей упомянутой ССА.В результате турецкого противостояния с курдскими вооружёнными отрядами в Африне и его окрестностях жертвами стали не менее 600 гражданских лиц. Сама Турция эту информацию не подтверждает.