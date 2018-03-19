09:36 19 марта
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Курды: Наша партизанская война в Африне принесёт турецким войскам огромные потери

После заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие войска и их союзники из так называемой Сирийской свободной армии (ССА) взяли Африн под свой контроль курды объявили о начале масштабной партизанской войны в этом районе на севере Сирии. Информационное агентство Reuters приводит заявление одного из командиров курдских вооружённых отрядов:
Мы будем обстреливать турецких врагов и их наёмников при любой возможности. Наши силы представлены по всему Африну. Наши удары станут для них постоянным кошмаром. Это будет партизанская война с ужасающими последствиями для врага.


Курды: Наша партизанская война в Африне принесёт турецким войскам огромные потери


Между тем, в небезызвестной «сирийской обсерватории по правам человека», вещающей из Лондона, публикуют последние данные об ущербе, нанесённом Турцией отрядам курдской самообороны YPG. Если верить этим данным, то с начала операции «Оливковая ветвь» в районе Африна погибли около 1,5 тысяч вооружённых курдов.


Сообщается и о потерях с турецкой стороны: 44 военнослужащих погибли, свыше 200 получили ранения. Также в боях против курдов погибли около 400 представителей упомянутой ССА.

В результате турецкого противостояния с курдскими вооружёнными отрядами в Африне и его окрестностях жертвами стали не менее 600 гражданских лиц. Сама Турция эту информацию не подтверждает.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 28

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  1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:50
    в общем как говорили евреи - желаем обеим сторонам успехов в этой войне .
    просто экспл
    1. Knizhnik (Knizhnik) Сегодня, 09:27
      Они-то как-раз и говорили, что ослабленная репрессиями турецкая армия не может воевать,турки объясняли своё промедление желанием избежать потерь. В итоге город всё-таки взяли, хотя укрепления, как пишут турки, им там построили зачётные (интересно, кто?) и снабжение было тоже "мэйд ин".
      Knizhnik
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:51
    А чего до сего дня шары гоняли, а не турчатину? Гнать, гнать и бить турецкие законные бандформирования, именуемые армией нужно и должно вам!
    Геркулесыч
  3. Грица (Александр) Сегодня, 06:53
    Турки наказали все таки курдов. Не обратившись за помощью к САА и России, курды наказали сами себя. Но и самим туркам там будет ой, как не сладко. Курды - народ довольно боевой, действительно будут потихоньку отстреливать турок по горам. Благо, местность позволяет вести партизанские действия.
    Грица
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:15
      Цитата: Грица
      Курды - народ довольно боевой,

      Курды там могут просто закончится, физически. Это не территория Турции, там не действуют вообще никакие законы. Придут "протурецкие боевики" и вырежут всех кто не спрятался, невзирая на пол и возраст.
      Серый брат
    2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 07:23
      Турки наказали все таки курдов. Не обратившись за помощью к САА и России, курды наказали сами себя

      Скорее Лидеры этих Курдов Обрекли других Курдов на Гибель
      А сами Лидеры свалили во Флориду на ПМЖ
      "Своя тельняшка ближе к телу"
      Romario_Argo
    3. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:50
      Турки просто применят "кровавую виру" 1 за 100 и курды или воевать закончат или сами закончатся.
      zoolu350
  4. Strashila (I) Сегодня, 06:56
    Электро энергии в районе явно нет, технику с электроначинкой не зарядишь и не используешь. Источников воды то же не много, которые турки возьмут под контроль, вода в это жизнь. Поставят станцию РЭБ, будут засекать радио переговоры, спецназ точечно работать.
    Strashila
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:14
    Наша партизанская война в Африне принесёт турецким войскам огромные потери
    При американской поддержке неприятности конечно туркам доставят. Но в том, что произошло курды в первую очередь должны винить своих руководителей, которые пошли на союз с американцами.
    rotmistr60
  6. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 07:17
    Так приносите же уже высокие потери туркам
    ждем
    Чебуратор
  7. лысова (владимир) Сегодня, 07:31
    Две стороны делят чужой пирог - смешно, вышли б на улицу что ли бодаться, а то как то в чужом доме ... .
    лысова
  8. TUFAN (Elnur) Сегодня, 08:07
    Курды и турки, турки и курды.... Не надоело? Сказано же, там противостояние КРП и ВС Турции. Курды вообще никакого отношения к КРП (PKK) не имеют. Ну возникали они из себя, и что? Вам не угодна украинская власть, вы повсюду черните украинцев, не угодна азербайджанская власть, повсюду азербайджанцев черните, Трамп вам не нравится, повсюду американцев черните, Эрдоган не в вашем вкусе, все турки изгои, про грузин вообще молчу. Кто ваши друзья, кому вы доверяете, с кем вы дружите?
    TUFAN
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:12
      Цитата: TUFAN
      Сказано же, там противостояние КРП и ВС Турции.

      А это кто тогда?
      Серый брат
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:14
        Три дня на разграбление города)))
        Серый брат
    2. Челдон (Алексей) Сегодня, 09:34
      Армии и Флоту только и доверяем.
      Цитата: TUFAN
      Кто ваши друзья, кому вы доверяете, с кем вы дружите?

      Всегда только на себя нужно рассчитывать.Международным друзьям ты нужен,пока богатый,сильный.
      Цитата: TUFAN
      Вам не угодна украинская власть, вы повсюду черните украинцев, не угодна азербайджанская власть, повсюду азербайджанцев черните, Трамп вам не нравится, повсюду американцев черните, Эрдоган не в вашем вкусе, все турки изгои, про грузин вообще молчу.

      Это Вы передергиваете.Вы торжества по случаю юбилея Муслима Магомаева(Царствие ему Небесное) не видели. Для украинцев границу никто не закрывал. Ну, и т.д. А с грузинами что? Мы,что ли первыми закрыли дип.отношения? Десятки тысяч грузин живет в России и к себе домой не собирается,также как и больше миллиона азербайджанцев. Кто их и за что гнобит в России,кроме как за криминал?
      Челдон
  9. TUFAN (Elnur) Сегодня, 08:14
    Цитата: Серый брат
    Цитата: TUFAN
    Сказано же, там противостояние КРП и ВС Турции.

    А это кто тогда?

    Ну оооочень сильный аргумент!
    TUFAN
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:26
      Цитата: TUFAN
      Ну оооочень сильный аргумент!

      Этот аргумент сейчас тырит в Африне всё что не прикручено к полу, а то что прикручено отрывает и тоже тырит - знаменитая тактика украинской армии в действии))
      Вот эти джентльмены выполняют всю грязную работу для турецкой армии и геноцидить местных будут тоже они, а турки будут типа не при делах.
      Серый брат
  10. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:28
    На счет "ужасающих" последствий и "огромных" потерь - это, конечно базарные вопли торговцев. То, что покоцать могут друг друга - это да, но даже не близко к этим "анонсам".
    Alex-a832
    1. donavi49 Сегодня, 08:43
      Основная мишень - туркобабахи, которых не жалко. И которые в ответ будут геноцидить местных.

      Турки сейчас уйдут на другой участок. У них две миссии еще:
      - сбросить за Евфрат курдов (уже тех с Америка с нами, их блохпостХамви на окраине кишлака).
      - совместно с милициями Сулеймани и иракской армией поделить Ербиль в Ираке. Иракцы уже стягиваются на Север.
      donavi49
  11. TUFAN (Elnur) Сегодня, 08:31
    Цитата: Серый брат
    Три дня на разграбление города)))

    Ну это и в Берлине было laughing
    TUFAN
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:41
      Цитата: TUFAN
      Ну это и в Берлине было

      Что, в Берлине бандформирования в открытую мародёрили? И их даже не расстреливали за это
      Серый брат
  12. TUFAN (Elnur) Сегодня, 08:38
    Цитата: Серый брат
    Цитата: TUFAN
    Ну оооочень сильный аргумент!

    Этот аргумент сейчас тырит в Африне всё что не прикручено к полу, а то что прикручено отрывает и тоже тырит - знаменитая тактика украинской армии в действии))
    Вот эти джентльмены выполняют всю грязную работу для турецкой армии и геноцидить местных будут тоже они, а турки будут типа не при делах.

    Сомневаюсь однако что это Африн... Ну а насчёт "геноцидить", так это вы явно загнули. А так вы частично правы, всё имущество РПК забирают, не пропадать же добру))
    TUFAN
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:44
      Цитата: TUFAN
      Сомневаюсь однако что это Африн...

      Это он самый, обратите внимание на портреты на столбе.
      Серый брат
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:46
      Цитата: TUFAN
      . Ну а насчёт "геноцидить", так это вы явно загнули.

      Ой да ладно вам - в первый раз что ли? Тем более есть кому такими вещами заниматься.
      Серый брат
    3. donavi49 Сегодня, 08:49
      Они возле памятника в центре марадерят.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 08:50
        Вот еще центра фактически.
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 08:51
          Этому муджахедину по душе текущая распродажа в местном Ашане
          donavi49
          1. donavi49 Сегодня, 08:52
            А этот сразу два стальных коня везет домой, мимо памятника кстати.
            donavi49
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