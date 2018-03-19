Путин: Обвинения России в отравлении Скрипаля - чушь

Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо.

Что касается этой трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей в отличие от наших западных партнёров.

Владимир Путин высказался по поводу британских обвинений в адрес России, связанных с отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, что британские власти, привычно не дожидаясь даже предварительных выводов следствия, обвинили Россию в применении «химического оружия» на территории Соединённого королевства.По словам Владимира Путина, такого рода британские обвинения – чушь.Из заявления президента России в время его нахождения в избирательном штабе:Владимир Путин отметил, что обвинения в применении химоружия Россией несостоятельны по той причине, что все свои химарсеналы РФ ликвидировала под контролем международных контролёров.Президент России:По словам президента России, Москва предлагает Лондону сотрудничество в расследовании по делу об отравлении в Солсбери.Кстати, если верить британским СМИ, то отец и дочь Скрипали после отравления СДЯВ (сильнодействующее ядовитое вещество) остаются в живых. Мало того, жертв отравления до сих пор не показали после инцидента в Солсбери. Это вызывает определённые вопросы. Возникли они, как видно, и у президента России.