09:37 19 марта
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Путин: Обвинения России в отравлении Скрипаля - чушь

Владимир Путин высказался по поводу британских обвинений в адрес России, связанных с отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, что британские власти, привычно не дожидаясь даже предварительных выводов следствия, обвинили Россию в применении «химического оружия» на территории Соединённого королевства.

По словам Владимира Путина, такого рода британские обвинения – чушь.

Из заявления президента России в время его нахождения в избирательном штабе:
Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо.





Владимир Путин отметил, что обвинения в применении химоружия Россией несостоятельны по той причине, что все свои химарсеналы РФ ликвидировала под контролем международных контролёров.

Президент России:
Что касается этой трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей в отличие от наших западных партнёров.


По словам президента России, Москва предлагает Лондону сотрудничество в расследовании по делу об отравлении в Солсбери.

Кстати, если верить британским СМИ, то отец и дочь Скрипали после отравления СДЯВ (сильнодействующее ядовитое вещество) остаются в живых. Мало того, жертв отравления до сих пор не показали после инцидента в Солсбери. Это вызывает определённые вопросы. Возникли они, как видно, и у президента России.

Использованы фотографии: http://expert.ru
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Комментарии 34

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 07:01
    Европейская верхушка "порет чушь". "Зоофилы" какие-то... Групповое "изнасилование" этой "чуши" говорит о их моральном здоровье! Морально-этическом...
    Logall
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:16
      Цитата: Logall
      ... Групповое "изнасилование" этой "чуши" говорит о их моральном здоровье! Морально-этическом...
      Это также говорит о том, что не только сами мозгами затрахались, но сколько времени отнимают у занятых нормальных людей. Вечно высасывают всякие фейки и на Россию сваливают! Политтехнологи пиарастические!
      Reptiloid
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:38
      Это лаского сказал дядя Вова.так то они балаболы на букву пи
      vkl.47
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:11
        у тех балаболов теперь сложности перевода возникли, ругательство какое то от В.В.
        что же означает слово - ЧУШЬ (?)
        Romario_Argo
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:58
      Кстати, если верить британским СМИ,

      Вот именно,если верить британским СМИ то
      feel
      влад66
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:14
    А почему он высказался только сегодня, а не когда на страну был совершен этот гнилой наезд? Сейчас его высказывание напоминает попытку самоопровдаться, а не обвинить обвинителей страны во лжи.
    Геркулесыч
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:18
      Цитата: Геркулесыч
      самоопровдаться

      * правда, или провда? wink
      Не напоминает. МИД и МО давно уже высказались.
      Или, по-Вашему, они это по личной инициативе сделали?
      Sapienti sat yes
      Голован Джек
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:25
        Роман, собачку на аватарке сказками покормите, учитель письменности и словесности! Он должен был расставить все точки на и как только на страну наехали с этой грязной ложью, а президент молчал до сегодняшнего дня!
        Геркулесыч
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:27
          Цитата: Геркулесыч
          собачку на аватарке сказками покормите

          "Собачка" погуляна и покормлена. И не сказками, а хорошей сушкой. Беззерновой yes
          Чтоб меня так на халяву кормили... шутка laughing
          Цитата: Геркулесыч
          Он должен был расставить все точки на и как только на страну наехали...

          Поучите жену щи варить Президента отвечать за страну.
          Не смешно request
          Голован Джек
          1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:47
            Всё правильно.до него уже всё сказали.что ждёте?что бы он их на ..й послал?
            vkl.47
    2. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 07:48
      Видимо этим и отличается серьезный политик от всякой шелупони. Если бы Президент России на всякий «гнилой наезд» немедленно реагировал, ни на что другое времени бы не осталось.
      Действительный репер
    3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:54
      Был не до конца уверен в результатах выборов!)
      FalconD
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:18
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас его высказывание напоминает попытку самоопровдаться, а не обвинить обвинителей страны во лжи

      Витальевич,а вы сразу в морду бьете и даже не разбираетесь кто прав,кто виноват. laughing
      Цитата: Геркулесыч
      Он должен был расставить все точки на и как только на страну наехали с этой грязной ложью, а президент молчал до сегодняшнего дня!

      Угу и шандарахнуть ядреной бомбой должен был. wassat То что объявили персонами нон грата,23 британских дипломата...Эвона как,аж стихами заговорил what это так себе,что мальчонке уильямсону предложили самому заткнутся устами Конашенкова говорил Шойгу.так это не ответ,что клоун Борик Джонсон УЖЕ с кислой миной трындит,что должны расследовать вместе с Россией.это так мелочи.Главное что бы Путин как во дворе поорал,погрозил ядреной бомбой и Геркулесычу отчитался.Счаззз soldier
      влад66
    5. dison (Денис) Сегодня, 08:37
      А почему он высказался только сегодня

      Не сегодня, а вчера. И не высказался, а ответил на вопрос журналистов.
      dison
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:02
        Шустро на все внешние выезды\ наезды должно отвечать внешнеполитическое ведомство, правительство, спецслужбы, а когда надо и МО! Т.е. к кому претензии предъявить!
        Президент тож, в конце концов, минус свой получает, если ведомства. которые у него есть, "мышей не ловят"!
        rocket757
  3. Belimbai (Алексей) Сегодня, 07:14
    //Белый Кролик поспешно вскочил со своего места.

    – С позволения Вашего Величества, – сказал он, – тут есть еще улики. Только что был найден один документ.

    – А что в нем? – спросила Королева.

    – Я его еще не читал, – ответил Белый Кролик, – но, по-моему, это письмо от обвиняемого… кому-то…

    – Конечно, кому-то, – сказал Король. – Вряд ли он писал письмо никому. Такое обычно не делается.

    – Кому оно адресовано? – спросил кто-то из присяжных.

    – Никому, – ответил Белый Кролик. – Во всяком случае, на обороте ничего не написано.

    С этими словами он развернул письмо и прибавил:

    – Это даже и не письмо, а стихи.

    – Почерк обвиняемого? – спросил другой присяжный.

    – Нет, – отвечал Белый Кролик. – И это всего подозрительней.

    (Присяжные растерялись.)

    – Значит, подделал почерк, – заметил Король.

    (Присяжные просветлели.)

    – С позволения Вашего Величества, – сказал Валет, – я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи.

    – Тем хуже, – сказал Король. – Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди.

    Все зааплодировали: впервые за весь день Король сказал что-то действительно умное.

    – Вина доказана, – произнесла Королева. – Рубите ему…

    ...

    – Пусть присяжные решают, виновен он или нет, – произнес Король в двадцатый раз за этот день.

    – Нет! – сказала Королева. – Пусть выносят приговор! А виновен он или нет – потом разберемся!

    – Чепуха! – сказала громко Алиса. – Как только такое в голову может прийти!

    – Молчать! – крикнула Королева, багровея.

    – И не подумаю, – отвечала Алиса.

    – Рубите ей голову! – крикнула Королева во весь голос.

    Никто не двинулся с места.
    – Кому вы страшны? – сказала Алиса. (Она уже выросла до своего обычного роста.) – Вы ведь всего-навсего колода карт!//
    Belimbai
  4. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 07:16
    Одни голословно обвиняют, другие голословно оправдываются.
    Чебуратор
  5. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 07:16
    А как же они умрут, recourse если по сценарию они на весь мир должны кричать о кровавом режиме ВВП yes
    Вас Влад
  6. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:16
    Борман на совещании порол чушь. Чушь визжала.
    Серж Горелый
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:19
    любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс

    так то здравомыслящие!!! а где на западе здравомыслящего политика увидишь? нетути...
    Masya Masya
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:22
      Цитата: Masya Masya
      где на западе


      А про запад разговора не было. wink

      Марина hi
      Ванёк
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:30
        Приветик, Иван! love вот и получается, что кроме нас никто не понимает, что это- чушь...шито белыми нитками, хоть бы на черные поменяли... wink
        Masya Masya
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:26
      Марина love их и в стране становится все меньше, к сожалению crying .
      Геркулесыч
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:31
        Витальевич, приветик! love
        Цитата: Геркулесыч
        их и в стране становится все меньше, к сожалению

        а вот это беда!!!
        Masya Masya
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:33
    Откуда у нас такие сверхточные БОВы, чтобы с пробирки (!) завалить одного негодяя, не затронув ещё пол квартала? Это у нас Запад - спец по сверхточному оружию - они даже когда промахиваются, то попадают куда целились (выражение принадлежит Псаки, если не ошибаюсь).
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:05
      Привет Алекс soldier
      А БОВ, НОВ, ЛОХ отравляющие вещества у нас точнее некуда good
      Вон газ "дурачёк" к "англичанке" запустили, так точно в парламент попали wassat
      rocket757
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:35
    Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо.
    Удивлен, не совсем четкие формулировки.... Получается, что после выборов и мундиаля такие "выходки" возможны? Странно. Ранее Президент говорил более конкретно. Но конечно же СОГЛАШУСЬ, что любому истинному патриоту России и здравомыслящему человеку подобное и во сне не приснится.
    svp67
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:20
      О здравомыслии у нас, да и в мире тоже, некоторые сомнения имеются!
      За то что по конъюнктурным, политическим и финансовым соображениям, в данный момент что то может быть не выгодным, поверить можно.
      Чувствуется школа, прям преемственность поколений .... ЧК, КГБ, ФСБ, дело живёт.
      Впрочем, а где, у кого иначе? Будем реалистами, в таком мире живём!
      rocket757
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:49
    Правильно писать не чушь, а хуцпа
    Дормидонт
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:24
    Это вызывает определённые вопросы
    В данном случае все от А до Я вызывает вопросы, на которые не смогут ответить даже обвинители и поспешившие поддержать их.
    rotmistr60
  12. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 08:33
    Давай, ВВП, ставь тётку Терезку на место..Протри глаза и уши псевдодемократиям..
    Злой 55
    1. кедр (Евгений) Сегодня, 09:11
      Низя. У неё явный психоз и фобия. Ещё травонётся не перенеся великого горя, постигшего великий альбион...
      кедр
  13. Дмитрий В. (Дмитрий) Сегодня, 09:01
    Полоний, мельдоний, рутений и "новичок" - этого все боятся больше чем гиперзвуковых, термоядерных ракет и лазеров....
    Дмитрий В.
  14. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:18
    Читая, всю эту шумиху, поднятую нашими , кхммм"партнёрами", невольно начинаю задаваться вопросом : " А был, ли, мальчик? "
    Сибирский цирюльник
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