09:35 19 марта
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Главком ВМФ рассказал о потенциале АПЛ «Ясень»

Атомоходы проекта «Ясень» и «Ясень-М» в ближайшем будущем станут самыми мощными подлодками в составе флота по своему ударному потенциалу, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.



Все же наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М". Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно,
сказал Королев в интервью газете «Красная звезда».


Адмирал отметил, что «строительство и прием таких подводных лодок в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов будет продолжен».

Он напомнил, что до 2020 года для российского флота планируется построить 7 АПЛ проекта «Ясень», из них 6 – по модернизированному проекту (885М). Головной крейсер «Северодвинск» передан Северному флоту в июне 2014 года.

Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения – 520 м, подводную скорость – 31 узел. Автономность плавания – 100 суток. Экипаж – 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Использованы фотографии: СЕВМАШ
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Комментарии 19

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:11
    Мощный корабль,а главное современный способный решать сразу несколько задач.
    Teberii
    1. tchoni (Евгений) Сегодня, 08:28
      Только муловатенько их как то
      tchoni
      1. volodya (владимир) Сегодня, 08:44
        Поздравляю всех бойцов подводного флота!
        volodya
      2. РУСС (Максим) Сегодня, 08:53
        Цитата: tchoni
        Только муловатенько их как то

        Среди них самыми «жизнеспособными» являются только атомный подводный ракетоносный крейсер «Смоленск», входящий в состав Северного флота ВМФ России, а также три судна Тихоокеанского флота (включая большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», который является «частым гостем» в Китае — в начале 2018 года он посетил Китай в пятый раз, встав на якорь в Шанхае). Оставшиеся два корабля уровня эсминца «Бесстрашный», приписанные к Северному флоту, стоят в портах, пропуская маневры и арктические походы, проводимые флотом.Однако по сравнению с эсминцем «Бесстрашный» уровень модернизации других кораблей, находящихся в строю, гораздо ниже. Три из семи судов находятся на ремонте, два — стоят на базе, модернизация еще одного отложена, так как нет сметы капитального ремонта. В данный момент остается только один корабль, который вернется в строй после модернизации и будет сопровождать атомный крейсер «Петр Великий» ближайшие несколько лет, становясь единственным «телохранителем» этого «ветерана».

        Ситуация с атомными и ракетными крейсерами, которые составляют ядро боеспособности российского флота, также удручает: единственный крейсер уровня выведенного из эксплуатации «Кирова», находящийся в строю после распада СССР — это «Петр Великий», и его с 2020 года ожидает ремонт и модернизация. Работы будут производиться на судостроительном заводе Северного флота и займут, по меньшей мере, 3 года.


        Кроме того, в ближайшее время начнется капитальный ремонт ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота. По словам представителей российского ВМФ, он вернется в строй в 2022 году. Однако учитывая, что работы по модернизации подобного ему крейсера «Маршал Устинов» заняли 5 лет и многократно откладывались, нельзя сказать, что все будет так легко.


        Подведем итоги — если больше не случится никаких непредвиденных ситуаций вроде пожара или отсрочки, число боеспособных кораблей в составе ВМФ снизится до исторического минимума, формально останется всего 7 эсминцев и 2 крейсера. Если учесть, что корабли несут боевое дежурство всего 60 дней в году, число фактически функционирующих судов снизится еще больше.


        И это еще не все. В 2018 году капитальный ремонт (включая замену двигательной установки и нескольких котлов) начнет проходить единственный авианосец российского флота «Адмирал Кузнецов», многократно выполнявший боевые задачи в Сирии, Атлантическом океане и других горячих точках. Существуют предположения, что модернизация судна займет по меньшей мере 5 лет. Это означает, что в течение ближайших 10 лет российский флот будет не полностью боеспособен.


        Разумеется, формально у российского флота все еще есть 13 эсминцев, 4 крейсера и 1 авианосец. И они представляют собой серьезную силу, по крайней мере, на бумаге.


        Однако нельзя забывать о том, что все крупные корабли российского флота — это наследие СССР. В течение 20 лет после развала «красной империи» они ждали, когда их сменит «молодое поколение», которое, однако, так и не появилось. И в ближайшие 20 лет эти крупные корабли, вероятно, также не дождутся «смены».
        РУСС
        1. venik (Владимир) Сегодня, 09:03
          Цитата: РУСС
          единственный авианосец российского флота «Адмирал Кузнецов», многократно выполнявший боевые задачи в Сирии, Атлантическом океане и других горячих точках.

          =========
          Это когда же и главное где, "Кузя" ухитрился "МНОГОКРАТНО" выполнять боевые задачи "в других "горячих" точках"???? Позвольте узнать?
          Да у него авиагруппу только перед Сирийским походом и сформировали!
          venik
        2. annodomene (Алексей) Сегодня, 09:34
          За "Смоленск" - спасибо! Это действительно последний имперский крейсер! Подводники, с праздником!
          annodomene
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:12
      По одной на дежурство в Тартус, Вьетнам и Кубу. Будет американцам шило в задницу.winked
      сибиралт
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:28
      Он напомнил, что до 2020 года для российского флота планируется построить 7 АПЛ проекта «Ясень», из них 6 – по модернизированному проекту (885М).
      Ложка дегдя.
      У нас дай бог в этом году (2018) передадут флоту Казань. Остальные лодки до 2020 года мы уже не успеваем сдать, ну только если за 2019 год спустим сразу 4 лодки 885пр и плюс на этот же срок намечены 4 лодки 955 пр про это тоже не стоит забывать. 8 лодок за два года, вряд ли потянем просто не хватит сдаточных команд, хотя я и оптимист. Плюс пр 1144 Адмирал Нахимов так же на 20-й год намечена сдача. Реалии скорее всего следующие, что еще лет 10 в лучшем случае нашу основу будут составлять модернизированные лодки пр 971. Шесть из них на ремонте и закончат его так же до двадцатого года. А новые многоцелевые лодки войдут в строй лишь к 2022 году.
      RASKAT
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:17
    На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
    Они, что на смену "Антеев" идут?

    svp67
    1. mvg (Максим) Сегодня, 08:19
      Это шутка такая? Вроде утро понедельника. Рановато пить.
      mvg
    2. NKT (Сергей) Сегодня, 08:19
      В каком смысле? Это многоцелевые же.
      NKT
    3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:22
      Цитата: svp67
      Они, что на смену "Бореев" идут?

      Пойдет на смену атомным подводным ракетоносным крейсерам проекта 949А «Антей». И вообще сегодня день подводника! Всех причастных с праздником!


      Когда догорает рассвет,
      Уходят от пирсов «Дельфины»,
      Под шахты могучих ракет
      Подставив горбатые спины.
      На север, под паковый лед,
      Туда, где макушка земная,
      Нырнем, и кильватерный след
      Растает в глубинах за нами.

      А там, подо льдом,
      И ночью, и днем
      Невидимый всем
      «667».
      Качнете права –
      Достать дважды два! –
      У нас РСМ «Синева»!

      По восемь на каждом борту,
      Хранящих молчанье до срока,
      Готовых пронзить высоту,
      Пройти через пламя и рокот.
      По сроку подлодка всплывет,
      Пробив полынью над собою.
      Расчетно ракета уйдет
      На поле свое боевое.

      А здесь, подо льдом,
      Темно даже днем.
      Как кость в горле всем –
      «БДРМ».
      Качнете права –
      Порубим в дрова! –
      У нас на борту «Синева»!

      Несут РПЛы в поход
      Величие, честь и отвагу.
      Как синим по белому лед –
      Кресты на Андреевских флагах.
      Впустую не тратя слова,
      Мы в истины верим простые.
      На страже стоит «Синева»
      За синее небо России.

      Глубин – синева.
      Небес – синева.
      У нас на борту – «Синева».
      Аристарх Людвигович
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 08:20
    Эх,плохо,что не стратеги ясени,а то б laughing
    я спросил у ясеня где там та америка,
    ясень ухмыльнулся мне,качая булавой.
    Proton
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:29
    Я что то не понял , а где
    Главком ВМФ рассказал о потенциале АПЛ «Ясень»
    ? Просто констатация , что головной Ясень успешно выполняет задачи....Всех подводников с их праздником soldier
    КВУ-НСвД
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:41
    Удивительно небольшой экипаж для такого "зверя". Отличная лодка, тихая и смертельно опасная. Для кого угодно, в том числе и для "Вирджиний". Идёт на смену "Щуке-Б" ( звериной дивизии) - тоже ничего себе хищники.
    С праздником, земноводные!
    Горный стрелок
  6. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 08:42
    За тех кто в море!!!Геройские мужики!
    Андрей ВОВ
  7. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:44
    Он напомнил, что до 2020 года для российского флота планируется построить 7 АПЛ проекта «Ясень», из них 6 – по модернизированному проекту (885М). Головной крейсер «Северодвинск» передан Северному флоту в июне 2014 года.

    хорошее утро, ВВП победил, АПЛ станет больше в обозримом будущем
    LSA57
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:54
    Хорошая атомная заноза будет наводить ужас на американцев и натовцев! Загоним ихние военные корабли в порт, пускай гниют там. wink good
    Симон
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 09:26
      А экипажы их пусть списываются на берег.
      Essex62
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