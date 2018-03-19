Главком ВМФ рассказал о потенциале АПЛ «Ясень»

Все же наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М". Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно,

Атомоходы проекта «Ясень» и «Ясень-М» в ближайшем будущем станут самыми мощными подлодками в составе флота по своему ударному потенциалу, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.сказал Королев в интервью газете «Красная звезда».Адмирал отметил, что «строительство и прием таких подводных лодок в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов будет продолжен».Он напомнил, что до 2020 года для российского флота планируется построить 7 АПЛ проекта «Ясень», из них 6 – по модернизированному проекту (885М). Головной крейсер «Северодвинск» передан Северному флоту в июне 2014 года.Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения – 520 м, подводную скорость – 31 узел. Автономность плавания – 100 суток. Экипаж – 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».