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Сеул: Ким Чен Ын пообещал придерживаться курса на денуклеаризацию
Ким Чен Ын «дал слово» по обязательству относительно денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС сообщение главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
Кроме того, Гён Хва назвала согласие Дональда Трампа на переговоры с КНДР «очень смелым решением, демонстрирующим намерение разрешить проблему раз и навсегда».
По мнению главы МИД, Ким Чен Ын в настоящее время обдумывает заявление, с которым обратится к мировому сообществу.
Напомним, в начале марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. При этом он примет предложение встретиться лишь в том случае, если северокорейский лидер предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных и ракетных разработок.
Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от верховного лидера Северной Кореи собственной персоной, такого раньше никогда не происходило,сказала министр в эфире телеканала CBS.
Кроме того, Гён Хва назвала согласие Дональда Трампа на переговоры с КНДР «очень смелым решением, демонстрирующим намерение разрешить проблему раз и навсегда».
Северная Корея имеет очень ограниченную возможность для экономического взаимодействия с окружающим миром, это значит, что возможностей повысить качество жизни народа у страны мало,отметила она.
По мнению главы МИД, Ким Чен Ын в настоящее время обдумывает заявление, с которым обратится к мировому сообществу.
Напомним, в начале марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. При этом он примет предложение встретиться лишь в том случае, если северокорейский лидер предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных и ракетных разработок.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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