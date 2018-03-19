09:35 19 марта
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Сеул: Ким Чен Ын пообещал придерживаться курса на денуклеаризацию

Ким Чен Ын «дал слово» по обязательству относительно денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС сообщение главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.



Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от верховного лидера Северной Кореи собственной персоной, такого раньше никогда не происходило,
сказала министр в эфире телеканала CBS.


Кроме того, Гён Хва назвала согласие Дональда Трампа на переговоры с КНДР «очень смелым решением, демонстрирующим намерение разрешить проблему раз и навсегда».

Северная Корея имеет очень ограниченную возможность для экономического взаимодействия с окружающим миром, это значит, что возможностей повысить качество жизни народа у страны мало,
отметила она.

По мнению главы МИД, Ким Чен Ын в настоящее время обдумывает заявление, с которым обратится к мировому сообществу.

Напомним, в начале марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. При этом он примет предложение встретиться лишь в том случае, если северокорейский лидер предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных и ракетных разработок.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:41
    Ким Чен Ын «дал слово»
    И как истинный хозяин своего слова, как его дал, так и его назад заберет...если американцы не пойдут на уступки.
    svp67
    1. Logall (Александр) Сегодня, 08:51
      Цитата: svp67
      назад заберет...если американцы не пойдут на уступки.

      Пусть Сеул больше учений с американцами проводит. Тогда Ын ни только не денуклеаризирует (интересное слово... надеюсь, правильно написал), а зануклеаризируется...
      Ын денуклеаризировал, денуклеаризировал - так и не выденуклеаризирововал.
      Logall
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:55
        Ын неглупый лидер. Потребует определенных условий. Иран уже готов к выходу америкосов из ядерной сделки. Кто сказал, что в сделке с КНДР их поведение изменится в лучшую сторону? Придерживаться курса можно вечно. Как строить коммунизм, например.
        oleg-gr
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:52
      Кроме того, Гён Хва назвала согласие Дональда Трампа на переговоры с КНДР «очень смелым решением, демонстрирующим намерение разрешить проблему раз и навсегда».

      Вот этого пускать на межкорейские переговоры равносильно тому,что бы запустить козла в свой огород и капусту сожрет и грядки потопчет и забор повалит. yes
      влад66
  2. dojjdik (иван) Сегодня, 08:42
    что еще за "денуклизация"-еврей что ль статейку писал? положил Ким на ваши нуклизации берегите гаваи
    dojjdik
  3. silberwolf88 (SS) Сегодня, 08:45
    Скорее всего неправильно перевели/поняли великого товарища Ына ... ибо пример Северной Кореи в обратном ... пока ты обладаешь ядерным оружием тебя будут хаять и блокировать ... НО как Ливию и Каддафи вас не тронут ... слишком накладно ... В этом плане ядерное оружие залог безопасности любой страны ...
    silberwolf88
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:58
      Ким Чен Ын все делает правильно. Учение Лао цзы о тактике ведения войны вечно.
      Нетрудно понять, что олзначает денуклериазизация корейского полуострова по Ыну-просто избавиться от ракет, пульнув их подальше laughing . tongue wassat
      Балу
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:57
    Напомним, в начале марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. При этом он примет предложение встретиться лишь в том случае, если северокорейский лидер предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных и ракетных разработок.
    Кина не будет.А мы так и повелись все на трампоский твит пару недель назад lol
    Наблюдатель2014 (Сергей) 11 марта 2018 08:46 | Трамп не исключает заключения с Ким Чен Ыном «величайшей сделки для мира»
    Трамп не исключает заключения с Ким Чен Ыном «величайшей сделки для мира»
    Трампу вообще то у Путина поучиться стоит.!"Фильтровать" каждую фразу.А то мелет громкие высказывания .По теме и нет.
    Наблюдатель2014
  5. Vard Сегодня, 09:16
    Обещать не значит жениться... Вон Ливия уничтожила своё ОМП... и где она теперь...
    Vard
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