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Порошенко прокомментировал выборы российского президента в Крыму
Выборы российского президента в Крыму незаконны, единственный лидер, кого будут выбирать крымчане – это президент Украины, передает РИА Новости заявление Петра Порошенко.
По его словам, в последние несколько дней он «получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове».
По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин на президентских выборах в Республике Крым набирает 91,7%, в Севастополе – 91.2% голосов. Крымчане впервые приняли участие в выборах российского президента. На полуострове было открыто 1206 избирательных участков.
Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение отдали голоса более 95 % жителей региона.
Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма,сказал украинский лидер.
По его словам, в последние несколько дней он «получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове».
Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь,заявил Порошенко.
По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин на президентских выборах в Республике Крым набирает 91,7%, в Севастополе – 91.2% голосов. Крымчане впервые приняли участие в выборах российского президента. На полуострове было открыто 1206 избирательных участков.
Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение отдали голоса более 95 % жителей региона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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