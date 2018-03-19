09:35 19 марта
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Порошенко прокомментировал выборы российского президента в Крыму

Выборы российского президента в Крыму незаконны, единственный лидер, кого будут выбирать крымчане – это президент Украины, передает РИА Новости заявление Петра Порошенко.



Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма,
сказал украинский лидер.


По его словам, в последние несколько дней он «получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове».

Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь,
заявил Порошенко.

По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин на президентских выборах в Республике Крым набирает 91,7%, в Севастополе – 91.2% голосов. Крымчане впервые приняли участие в выборах российского президента. На полуострове было открыто 1206 избирательных участков.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение отдали голоса более 95 % жителей региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 09:21
    единственный лидер, кого будут выбирать крымчане – это президент Украины

    Скорее, избивать smile
    Тралл
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:22
      Порошенко легитимный майданный президент.
      Teberii
    2. volodya (владимир) Сегодня, 09:24
      Цитата: Тралл
      Скорее, избивать

      Завидует похоже Вальцман!
      volodya
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:29
        Цитата: volodya
        Цитата: Тралл
        Скорее, избивать

        Завидует похоже Вальцман!

        Ясен пень ! Ему б такой рейтинг .. laughing
        КВУ-НСвД
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:29
        Цитата: volodya
        Завидует похоже Вальцман!

        Вспомнил тут кое-чего)))
        Серый брат
      3. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:34
        Цитата: volodya
        Завидует похоже Вальцман!

        Здесь в Севастополе... Реально, настоящий праздник, вчера был. good Патриотические песни, на каждом углу.. Народу тьма.. Вообще не удивлен, таким результатом.
        LiSiCyn
    3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:33
      Цитата: Тралл
      единственный лидер, кого будут выбирать крымчане – это президент Украины
      Скорее, избивать

      Эх, Пеца....
      Завидуй молча, и продолжай верить в "бескорыстную, до последнего украинца, помощь" цивилизованного западного политистеблишмента....
      laughing
      stalkerwalker
    4. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 09:34
      ВВП, пока не планировал участвовать в выборах Президента Украины, но год на размышления у него есть.... laughing
      Зяблицев
    5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:35
      Цитата: Тралл
      Скорее, избивать

      ему не привыкать
      LSA57
  2. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 09:22
    Пфффф....)
    Humans War
  3. Антон Болдаков (Болдаков Антон Николаевич) Сегодня, 09:22
    Интересный сюр с этими заявлениями - раз иностранные державы признают легетимность выборов в России, то автоматически и признают легитимность выборов в Крыму.
    Антон Болдаков
  4. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 09:22
    Петю "душит жаба")))
    Ибо, в своей ( или не своей) стране, подобных результатов выборов, ему не достичь, даже близко)))
    Сибирский цирюльник
  5. Vard Сегодня, 09:24
    В данном случае это совершенно ни кого не интересует... Что они скажут... нам наплевать...
    Vard
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:25
    Зачем постить мычание этого зажившегося на этом свете животного?
    Дормидонт
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:25
    Вот и ответ на вопрос, чей Крым. Интересно, если бы сейчас провести референдум о ВОЗВРАТЕ Крыма на Украину - сколько крымчан за это бы выступили?
    Горный стрелок
  8. prior (Влад) Сегодня, 09:30
    Его на Майдане подобрали, отмыли, избрали. Мы его признали легитимным. А он, морда поросячья, фигвамы нам рисует!
    prior
  9. annodomene (Алексей) Сегодня, 09:31
    А кого вообще интересует мнение недееспособного индивидуума?
    annodomene
  10. Михаил м (Михаил) Сегодня, 09:32
    Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь,
    заявил Порошенко.

    Крым уже выбрал президента. И это совсем не президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь. И крымчане тоже.
    Михаил м
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