На границу с НАТО выдвинулись «Искандеры» и «Бастионы»

За последние три недели в России прошли учения с привлечением комплексов "Искандер" и "Бастион". Маневры проводились на наиболее опасных направлениях – в Крыму и Ленинградской области. Наряду с ЗРК С-400, "Искандер-М" и "Бастион" относятся к комплексам "Зоны запрета доступа", или A2/AD. В зоне действия этих систем противник теряет свое оперативное преимущество.



Современные противокорабельные комплексы "Бастион" несут сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс», дальность действия которых составляет от 120 до 500 км, в зависимости от траектории полета. Достоинствами этих ракет являются сверхзвуковая скорость на всех этапах полета, а также способность эффективно поражать цель даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.



Конфликт в Сирии продемонстрировал способность "Бастиона" поражать цели и на земле.





"Искандер-М" представляет собой высокоточный оперативно-тактический комплекс, который предназначен для уничтожения критически важных для противника военных объектов. Ракета комплекса способна нанести удар с отклонением от цели до 15 метров на расстоянии до 500 км.









