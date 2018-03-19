13:01 19 марта

На границу с НАТО выдвинулись «Искандеры» и «Бастионы»

За последние три недели в России прошли учения с привлечением комплексов "Искандер" и "Бастион". Маневры проводились на наиболее опасных направлениях – в Крыму и Ленинградской области. Наряду с ЗРК С-400, "Искандер-М" и "Бастион" относятся к комплексам "Зоны запрета доступа", или A2/AD. В зоне действия этих систем противник теряет свое оперативное преимущество.

Современные противокорабельные комплексы "Бастион" несут сверхзвуковые ракеты П-800 «Оникс», дальность действия которых составляет от 120 до 500 км, в зависимости от траектории полета. Достоинствами этих ракет являются сверхзвуковая скорость на всех этапах полета, а также способность эффективно поражать цель даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Конфликт в Сирии продемонстрировал способность "Бастиона" поражать цели и на земле.


"Искандер-М" представляет собой высокоточный оперативно-тактический комплекс, который предназначен для уничтожения критически важных для противника военных объектов. Ракета комплекса способна нанести удар с отклонением от цели до 15 метров на расстоянии до 500 км.



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Комментарии 2

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:39
    На границу с НАТО выдвинулись «Искандеры» и «Бастионы»
    В заглавии пропущено ГЛАВНОЕ слово - РОССИИ. Звучать это должно так:"На границу РОССИИ с НАТО выдвинулись «Искандеры» и «Бастионы»" А раз "Искандеры" и "Бастионы" РУССКИЕ, то они В СВОЕМ ПРАВЕ
    svp67
  2. Чичиков (Дед) Сегодня, 12:05
    Хорошее предупреждение, как и комплексы! Пусть задумаются, так как, в реалии некогда будет сортировать, банду НАТО, на ... (оприходованных) и не ... (не оприходованных).
    Чичиков
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