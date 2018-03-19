13:02 19 марта
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Госдума поднимет вопрос о ситуации с голосованием на Украине в европейских организациях

Депутаты Госдумы поднимут вопрос о недопуске россиян к избирательным участкам на Украине на международных площадках, передает РИА Новости заявление заместителя председателя нижней палаты российского парламента Петра Толстого.

Госдума поднимет вопрос о ситуации с голосованием на Украине в европейских организациях


Конечно, мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть,
сказал Толстой.


По его словам, Москва не должна опускаться до уровня украинских властей, «чтобы вот так отвечать этим молодчикам».

Это лишний раз обнажает сущность нынешнего украинского так называемых властей, и они, прикрываясь бандами националистов, которые оцепляют консульские учреждения, и, не делая ничего для того, чтобы обеспечить законные права граждан России, нарушают не только международные конвенции, но и элементарное право отдать свой голос на выборах, которые гарантировано,
заявил депутат.

Он подчеркнул, что такое поведение Киева нарушает все европейские нормы.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 50

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:41
    Посмотрим демократию в действии,санкции и никакого газа.
    Teberii
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:41
      Поднимет, и дальше что? Меры приниматься не будут. Так ВВП сказал. Получается, что хамство и в дальнейшем терпеть будут.
      oleg-gr
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:43
        Мы можем и сами поговорить с ними с позиции конструктивной силы.
        Teberii
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:48
        Цитата: oleg-gr
        Получается, что хамство и в дальнейшем терпеть будут.

        Хохлы показывают себя такими, какие они на самом деле есть - большего от них не требуется.
        Серый брат
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:03
          Цитата: Серый брат
          Хохлы показывают себя такими, какие они на самом деле есть - большего от них не требуется.

          товар на витрине
          LSA57
      3. annodomene (Алексей) Сегодня, 10:03
        Ну как сказать хамство? Лично я не видел еще ни одного кота, которого бы интересовало, что думают про него мыши.
        annodomene
      4. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 11:23
        Цитата: oleg-gr
        Поднимет, и дальше что? Меры приниматься не будут. Так ВВП сказал. Получается, что хамство и в дальнейшем терпеть будут.


        Кто служит главе народа посредством дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы.
        Искусный [полководец] побеждает и на этом остнавливается, и он не осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что его к этому вынуждают. Он побеждает, но не воинственен.

        Лао Цзы.
        "Дао дэ Цзин"
        Shuttle
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 09:59
      Европа, этого по своему демократическому обыкновению не увидит, но с удовольствием скандал грандиозный закатит, по поводу какого нибудь недоопущенного Навального, обвинив Россию в попрании "демократически" свобод... laughing

      "Навальный:"Моя целевая аудитория не будет участвовать в этой фальсификации - выборах!"
      Жириновский:"Конечно не будет - в 13 лет по закону нельзя голосовать!"" laughing
      Зяблицев
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:09
      С обезьянами надо разговаривать на понятном им языке,а не трындеть о "братском" народе.
      Братский народ в ЛДНР сражается с бандерлогами. yes
      влад66
    4. словак Сегодня, 12:23
      Цитата: Teberii
      Посмотрим демократию в действии,санкции и никакого газа.

      В ПАСЕ вчера же и заявили, что это проблема взаимоотношений РФ и Украины, но не их головная боль. Им- плевать, как и ЕСПЧ, и пр."демократическим" институтам. Если бы РФ не дала проголосовать украинцам, вот тогда г... и вони было бы выше крыши
      словак
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:41
    Госдума поднимет вопрос о ситуации с голосованием на Украине в европейских организациях
    Да уж...И это ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ к Украине и позиции Европы? Хорошо же мы живем....
    svp67
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:45
      Цитата: svp67
      Да уж...И это ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ к Украине и позиции Европы?

      А он что, должен ВСЕ перечислять каждый раз? laughing
      Целый молебен придётся тогда зачитывать. laughing
      Серый брат
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:47
        Цитата: Серый брат
        А он что, должен ВСЕ перечислять каждый раз?

        Так как то больше и не слышно было, а главное не видно...а тут ТАК АКТИВНО ВЗЯЛИСЬ. Украину сделала БОЛЬШУЮ глупость, на её территории проживает очень много народу, граждан России, которые бы за ВВП и не проголосовали бы...
        svp67
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:51
          Цитата: svp67
          которые бы за ВВП и не проголосовали бы...

          Они русские - значит враги и не важно кто там за кого. Что вы от укронацистов хотите?
          Серый брат
  3. prior (Влад) Сегодня, 09:47
    Хватит мямлить.
    Разрыв дипотношений. Объявление войны. Прекращение транзита. Прекращение торговли. Признание ЛДНР. Закрытие границ.
    И никаких "бла-бла", пока не подпишут капитуляцию. Новороссия - в Россию. Западных - Польше. Венграм - венгров. Румынам - румын. Украине - кирдык.
    prior
    1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 10:05
      как ты просто русскую землю раздаешь.
      hhhhhhh
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 11:55
        с какого ляда Львов русская земля? Пущай пОлеки его забирают и маятся
        Hammerlock
        1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 11:57
          Сколько народу полегло освобождая , а потом зачищая.
          hhhhhhh
    2. annodomene (Алексей) Сегодня, 10:06
      Это слишком жестко. Нельзя обижаться на несмышленых детишек, говорить и творить в своем горшке они могут что угодно... Зачем большим дядькам воспринимать это как личную обиду?
      annodomene
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 11:53
        Цитата: annodomene
        творить в своем горшке они могут что угодно..

        И нюхать их вонь? Мне не хочется. А Вам?
        BecmepH
        1. annodomene (Алексей) Сегодня, 12:18
          Тоже не желательно. Но для того, чтобы не чувствовать вонь, надо находиться подальше от горшка... Как в случае с ИИИ - наращивать "квадрат расстояния".
          annodomene
    3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:15
      Цитата: prior
      Хватит мямлить.
      Разрыв дипотношений. Объявление войны. Прекращение транзита. Прекращение торговли. Признание ЛДНР. Закрытие границ.
      И никаких "бла-бла", пока не подпишут капитуляцию. Новороссия - в Россию. Западных - Польше. Венграм - венгров. Румынам - румын. Украине - кирдык.

      Примерно этого от России НАТО и ожидает - хороший повод даже для начала ТМВ. Мы проявим себя как натуральные агрессоры. И даже ряд наших союзников из числа бывших республик СССР, а также китайцы от нас могут отвернуться - не из-за того, что тоже сочтут нас агрессорами, а по причине демонстрации глупости великого уровня, т.к. с сильными дураками опасно не только конфликтовать, но и союзничать . Пока не будет условий и повода, как с Ю.Осетией, никакой войны на почве относительно мелких дрязг не будет, что и правильно.
      Alex-a832
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 11:55
        Цитата: Alex-a832
        ряд наших союзников из числа бывших республик СССР,

        Назовёте этот ряд? Тех, к кому мы можем спиной повернуться?
        BecmepH
      2. annodomene (Алексей) Сегодня, 12:21
        Золотые слова! Только еще и бдительности терять не стоит, по поводу "не поддаваться на провокации" в июне 1941 года мы уже проходили.
        annodomene
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:23
      Цитата: prior
      Объявление войны.

      вперёд. назначаю главкомом
      LSA57
  4. dojjdik (иван) Сегодня, 09:53
    в Сирии все будет решено а не на украине и не в польше и не в прибалтике-а толстой то с передачи "время покажет"
    dojjdik
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:17
      Позвольте не соглашусь.
      В Сирии эт только ещё один шаг ... много их впереди!
      Сдюжим МЫ? За народ я уверен, а власть наша, те которые "слуги" народа?
      rocket757
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 11:56
        Цитата: rocket757
        Сдюжим МЫ? За народ я уверен, а власть наша, те которые "слуги" народа?

        Мы будем дюжить, а власть подстраиваться
        BecmepH
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:59
          Да власть ещё умеет на "шее сидеть" и "кровь пить"! Так что подстраиваться, есть не худший вариант, тут ведь важно подо что и под кого!
          rocket757
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:58
    Нормальный посыл. Украина сама себя выставляет в виде мелкого гадёныша, не способного на большее. Наша задача - продемонстрировать это не только и не столько властям стран ЕС, сколько их изберателям, чтобы знали кого к ним в ЕС и в НАТО тянут. Если им Албании мало, то будет ещё один "культурный" центр.
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:13
      Гадёныш, эт конечно, даж мелкий!
      Только это ИХ гадёныш и ловить там, нашим, нечего!
      rocket757
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:25
        Приветствую, Виктор! hi
        Собственно и я о том же. Но это хороший повод "подправить" настроения, раздирающие изнутри ЕС. США превратили ЕС в помойную квартиру - тащат туда всякую каку: криминальную, националистическую, фашиствующую, нищую, террористов с БВ (на отдыхе).
        Или ЕС сделает попытку освободиться от власти США, или они сгниют изнутри от этого г...на.
        Alex-a832
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:40
          Привет Алекс soldier
          Подкинуть головной боли западным "партнёрам" эт конечно надо ... если они захотят это воспринимать. У меня есть в том сомнения!
          А делать с бандерлогией то, что сами посчитаем нужным! Хочется очень увидеть хоть что ни будь реальное, а не вздохи и ахи!
          Камень воду точит, мы свою капельку внесём, а остальное полосатые сами обеспечат, так мне кажется!
          rocket757
  6. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 09:58
    Конечно, это куда важнее, чем убийства мирных людей озверевшими фашистами...Кстати, что это даст? Лишние 10 000 голосов? Так там их - "за глаза"...
    Esoteric
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:06
      Цитата: Esoteric
      Кстати, что это даст? Лишние 10 000 голосов? Так там их - "за глаза"...

      дело не в голосах. дело в самом факте грубейшего нарушения международного права
      LSA57
    2. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 10:06
      Транзит газа в гейропу и бизнес олигархов вна дуркаине оказались важнее обьединения русского народа. Русская весна, к сожалению, умерла после приезда гостя из Швейцарии. Если в 2014 ситуацию можно было разрулить мирно, то теперь Россия будет вынуждена воевать с бандерами. Или кто-то думает, что позиция страуса поможет избежать силового сценария ?
      Веселый Роджер
  7. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:05
    В первую очередь, надо прекратить любые дипломатические реверансы в сторону Киева. Там нет законных властей, есть захватившие незаконно, в результате антиконституционного переворота власть, нацисты. Именовать надо именно так. Руководителя этой банды именовать не иначе как главарём или узурпатором. Юридически он не президент, а пахан. С точки зрения законности ситуация там сродни Сомали. Так что иметь дела там можно только частным порядком, с отдельными субъектами бизнеса. Текущие власти УкрАины должны всегда и везде именоваться ОПГ запрещенной на территории России, а территория - временно захваченной нацистскими бандами территорией. В соответствии с этой формулировкой, все консульские учреждения этой страны, в которой сейчас правит ОПГ должны быть закрыты, а представители пахана у нас в стране высланы.
    Pacifist
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:12
      Признали поросёнка и бандерлогию в их мире. Можно конечно отозвать признание, польза для политики России в этом может быть, только затем "суровые" меры проводить придётся, своих же толстопузов обижать, да и мелочи всякой достанется!
      Короче, кто ж его посадит, он же .... дермократическая укропия!
      rocket757
      1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 10:22
        Теперь надо ждать выборов Педро или внеочередной революции гидности, благо транзит через страну У будет прекращен уже в самое ближайшее время.
        Веселый Роджер
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:43
          И правда, подождём! Мож опять цирк, прыжково покрышечный, увидеть придётся? Не впервой, как говориться!
          rocket757
          1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 12:03
            Цирк цирком, но жители Донбасса по-прежнему живут в страхе за свою жизнь, инфраструктура региона уничтожается, экономика в заднице. Такие конфликты могут идти десятилетиями, если ни у одной из сторон нет сил переломить ситуацию в свою пользу. Я не хочу, чтобы Донбасс повторил судьбу Анголы и Сомали, превратившись в зону инферно на 30-40 лет.
            Веселый Роджер
  8. Громобой Сегодня, 10:11
    Европа уже ответила,что Россия и Украина должны сами решить этот вопрос.Вместо того,чтобы пытаться взывать к европейскому разуму ,я бы посоветовал прекратить все членства и связи с преступными европейскими организациями.Неужели нардепы не видят,что нас не слышат и зло игнорируют,а украинские политики там в чести...?Значит жёсткий бойкот,а не попытки разрулить ситуации цивилизованно,что на мой взгляд выглядит проявлением слабости.
    Громобой
  9. лысова (владимир) Сегодня, 10:46
    Раньше нужно было об этом думать, всё через её. Этих ОБСЕ, за задницу и в наше посольство тащить. Теперь это только формальность.
    лысова
  10. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:20
    Самый лучший ответ - визовый режим.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  11. Грац (Грац) Сегодня, 11:37
    смысла в этом нет, просто ответ должен быть Украине зеркальным вот и всё, возможно пришло время задуматься вообще о разрыве дипотношений
    Грац
  12. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:42
    Госдума поднимет вопрос о ситуации с голосованием на Украине в европейских организациях
    Не защитили избирателя negative ....Где санкции против властей Украиные negative ?! Ждут они ответа от европейских организаций, запад нам поможет крепитесь...бугага laughing
    XXXIII
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:16
    нарушает все европейские нормы.
    Да кто кроме России соблюдает эти нормы? Это мы еще до сих пор бегаем, как нищий с торбой с международным правом, нормами, правами. Коллективный запад уже давно на это положил, что отлично подтверждается его действиями. Да и ворон ворону глаз не выклюет. Поэтому осуждений действий Украины ждать не стоит.
    rotmistr60
  14. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:19
    Цитата: prior
    Хватит мямлить.
    Разрыв дипотношений. Объявление войны. Прекращение транзита. Прекращение торговли. Признание ЛДНР. Закрытие границ.
    И никаких "бла-бла", пока не подпишут капитуляцию. Новороссия - в Россию. Западных - Польше. Венграм - венгров. Румынам - румын. Украине - кирдык.

    Да ты что, ...ин .ын, самозванец, чужие земли разбазариваешь!(И. В. меняет профессию)
    Ураган70
  15. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:29
    Цитата: Веселый Роджер
    Транзит газа в гейропу и бизнес олигархов вна дуркаине оказались важнее обьединения русского народа. Русская весна, к сожалению, умерла после приезда гостя из Швейцарии. Если в 2014 ситуацию можно было разрулить мирно, то теперь Россия будет вынуждена воевать с бандерами. Или кто-то думает, что позиция страуса поможет избежать силового сценария ?

    Зачем же России воевать? Все можно провернуть без открытого столкновения! Нужна только воля и желание...и не только наше...так как за вышиванцев больше никто ничего делать не будет! Из-за печки из крайней хаты вылезать морекопателям все равно придется...
    Ураган70
  16. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 13:01
    Говорите и пишите письма сколько угодно! ПАСЕ и ОБСЕ и т.д. клали на наши возражения и осуждения. А вот нацики не говорят, а делают дела свои темные! И вот на эти их дела надо отвечать не словами, а так же делами!!! ( от поставки оружия ЛДНР до целенаправленного устранения особо ретивых бандер)
    Архивариус Вася
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