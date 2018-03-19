Госдума поднимет вопрос о ситуации с голосованием на Украине в европейских организациях

Конечно, мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть,

Это лишний раз обнажает сущность нынешнего украинского так называемых властей, и они, прикрываясь бандами националистов, которые оцепляют консульские учреждения, и, не делая ничего для того, чтобы обеспечить законные права граждан России, нарушают не только международные конвенции, но и элементарное право отдать свой голос на выборах, которые гарантировано,