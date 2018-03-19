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Госдума поднимет вопрос о ситуации с голосованием на Украине в европейских организациях
Депутаты Госдумы поднимут вопрос о недопуске россиян к избирательным участкам на Украине на международных площадках, передает РИА Новости заявление заместителя председателя нижней палаты российского парламента Петра Толстого.
По его словам, Москва не должна опускаться до уровня украинских властей, «чтобы вот так отвечать этим молодчикам».
Он подчеркнул, что такое поведение Киева нарушает все европейские нормы.
Конечно, мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть,сказал Толстой.
По его словам, Москва не должна опускаться до уровня украинских властей, «чтобы вот так отвечать этим молодчикам».
Это лишний раз обнажает сущность нынешнего украинского так называемых властей, и они, прикрываясь бандами националистов, которые оцепляют консульские учреждения, и, не делая ничего для того, чтобы обеспечить законные права граждан России, нарушают не только международные конвенции, но и элементарное право отдать свой голос на выборах, которые гарантировано,заявил депутат.
Он подчеркнул, что такое поведение Киева нарушает все европейские нормы.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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