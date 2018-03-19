13:02 19 марта
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Британский обозреватель: в украинском кризисе виноват Запад, а не Путин

За последние годы Владимиру Путину «можно предъявить длинный список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия до его помощи «режиму Асада», но один кризис – украинский – был инициирован самим Западом, полагает обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Кристофер Букер.



По словам обозревателя, единственным, кто «правильно прочёл события в Украине на 2014 году», стал бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон. Он справедливо отметил, что причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину – «историческую колыбель российской национальной идентичности» – в Евросоюзе и НАТО.


«Кризис случился после переворота, во время которого на смену коррумпированному и пророссийскому президенту Украины пришёл другой лидер, желавший подписать соглашение о вступлении Украины в Евросоюз», – приводит статью ИноТВ.

Ответ русскоговорящих жителей востока Украины, в том числе Крыма, был «полностью предсказуем: они были готовы голосовать и бороться за то, чтобы ими управляла Москва, а не Брюссель», пишет Букер.

И до сих пор Запад «бессилен сделать что-либо» и «может лишь издавать возмущённые возгласы протеста» против неизбежных последствий своих же собственных действий, заключает он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 10:00
    Одна умная мысль, и то частично. "За последние годы Владимиру Путину «можно предъявить длинный список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия до его помощи «режиму Асада»". Без того, что ВВП тиран, ни одно высказывание на Западе не обходится. Какие же россияне, снова "диктатора" выбрали. А не либерастическую Ксюшу.
    oleg-gr
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:02
      Цитата: oleg-gr
      Одна умная мысль и то частично. "За последние годы Владимиру Путину «можно предъявить длинный список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия до его помощи «режиму Асада»".

      Да до некоторых доходит, но остальные получают зарплату, за выполнение приказов.
      Венд
      1. Татьяна Сегодня, 11:14
        единственным, кто «правильно прочёл события в Украине на 2014 году», стал бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон.
        Интересные дела! На Западе прямо селекция какая-то в области политики! feel

        Очень даже примечательно, что те политики на Западе, которые сказали что-то адекватно правдивое о России и её политике, обязательно так или иначе являются именно «БЫВШИМИ»! sad
        И "Добрая старая Англия" no тому - вовсе не исключение!
        Татьяна
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:59
        Цитата: Венд
        Да до некоторых доходит, но остальные получают зарплату, за выполнение приказов.

        hi
        Ну, да с паршивой овцы - хоть "файв о клокк".
        Лелёк
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 10:15
      Правильно, после победы ВВП, нужно быть аккуратным в огульных высказываниях, а то может прийти "Новичок"... laughing
      Зяблицев
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 10:20
        Цитата: Зяблицев
        Правильно, после победы ВВП, нужно быть аккуратным в огульных высказываниях, а то может прийти "Новичок"...

        Походу заднюю включают,я не я и лошадь не моя с печеньями! yes
        Вас Влад
      2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:34
        Цитата: Зяблицев
        Правильно, после победы ВВП, нужно быть аккуратным в огульных высказываниях, а то может прийти "Новичок"... laughing

        Ясен пень hi
        влад66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:42
          Похоже ентот посол в РФ прятался, когда гейропу газ "дурачёк" накрыл!
          rocket757
        2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 11:17
          Какой интересный поворот событий! Спасибо за инфу. Очень хочется верить.
          К сожалению опять огорчили "трудящиеся" органов. Что-то ребята у вас не так было...Может быть поэтому меченный так легко страну развалил?
          Штатский
      3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:45
        Да после газа "дурачёк", "новичёк" им не страшен! а тот "дурачёк" по гейропе распространился давно и капитально! Впрочем, похоже и за океан он экспортировался вполне успешно!
        rocket757
      4. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 11:30
        Цитата: Зяблицев
        ..нужно быть аккуратным в огульных высказываниях, а то может прийти "Новичок"... laughing

        Да ладно "навичок", а если Шойгу.. lol
        Pete Mitchell
    3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:51
      Цитата: oleg-gr
      Без того, что ВВП тиран, ни одно высказывание на Западе не обходится. Какие же россияне, снова "диктатора" выбрали. А не либерастическую Ксюшу.

      самое смешное то,что все эти ксюши-навальнюши воют про тиранию,но при этом никто из них почему то не кормит колымских комаров...
      taiga2018
    4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:17
      Цитата: oleg-gr
      Какие же россияне, снова "диктатора" выбрали. А не либерастическую Ксюшу.

      Это... Тёмные мы люди... Не любим радужных либеров...
      Jovanni
  2. olhon (Дмитрий) Сегодня, 10:01
    Открытие года. Орден дружбы народов как минимум.
    olhon
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:02
    Очередной "британский учёный".
    злой партизан
  4. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:04
    Бывают трезвые высказывания и на Западе....только официально это не будет услышано...
    Alexey-74
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:14
      Цитата: Alexey-74
      Бывают трезвые высказывания и на Западе....только официально это не будет услышано...

      это всего лишь обозреватель, не политик
      LSA57
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:09
    Искры вменяемости в сумерках разума..
    КВУ-НСвД
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:09
    Британский обозреватель: в украинском кризисе виноват Запад, а не Путин
    "Империя наносит ответный удар"... Рано или поздно, но правда все равно будет ясна. А Мэй её ЛОЖЬ не поможет....
    svp67
  7. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 10:11
    Янук каким местом пророссийский? У него даже заводов и фабрик в РФ не было
    hhhhhhh
  8. Иеремия (Виталий) Сегодня, 10:15
    Нация первоготкрывателей..Их всю жизнь прет от открытия чего то очевидного в том числе и "новых" земель по ошибке уже заселенных другими народами и в уничтожении, которых они здорово приуспели....Но то что Запад приложил на уркаине руку становится очевидным даже большинству местных, несмотря на традиционную хуторскую ограниченность...Так что автор запоздал, но лучше поздно чем никогда да и вряд ли его услышат те от кого зависит будущее его страны
    Иеремия
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:19
      Цитата: Иеремия
      Нация первоготкрывателей.

      hi
      История свидомистских открытий, подвигов, хероев ушло в древнее прошлое, легенды и учебники, а вот сегодняшнее настоящее поражает своей грандиозностью планов, свершений и "хотелок". На сегодня в планы Руины входит желание руководить 29-ю государствами ЕС и диктовать в нём свои правила и порядки. Об этом недвусмысленно заявил величайший ум незалежной П.Климкин,

      который в своих желаниях переплюнул даже своего босса - гетьмана П.Вальцмана.

      Ну, этот фрукт в наших реестрах давно числится в хронически больных на всю головушку.
      Лелёк
  9. 24rus (Сергей) Сегодня, 10:18
    Просто задача у "партнеров" настроить враждебно к России все бывшие республики, исключив воссоединение их
    24rus
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:20
    И до сих пор Запад «бессилен сделать что-либо» и «может лишь издавать возмущённые возгласы протеста»
    Тут он правильно подметил. И сколько бы запад не издавал "возмущенные возгласы" ни чего изменить уже не сможет. Хотели наскоком, а получили хаос на Украине и проблемы с ней в Европе, которые будут только нарастать.
    rotmistr60
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:28
      А какие у Европы проблемы,связанные с Украиной? Проблемы,как мне кажется , у нас ,а не в Европе.
      Штатский
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:34
        А какие у Европы проблемы,связанные с Украиной?
        Польша, Венгрия, Румыния - не члены ЕС? В Германии уже ткнули рожей в нужное место посла Украины. Вечное клянченье, жалобы, стоны - подайте на пропитание (на распил)...и т.д. Или вы не в курсе? И это только цветочки, ягодки впереди.
        rotmistr60
        1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:45
          Ну какие же это проблемы? Так..не большой дискомфорт, с лихвой окупаемый предполагаемыми выгодами.
          Штатский
    2. Комментарий был удален.
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:43
        Вы правы. Вот только не
        сброшена на Россию и США
        , а переложена Германией и Францией и причем с ответственностью, которую они решили наложить на Россию.
        rotmistr60
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:21
    но один кризис – украинский – был инициирован самим Западом, полагает обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Кристофер Букер.

    Могут и этого найти с "новичком"... наглы такое не прощают.
    a.s.zzz888
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:24
    За последние годы Владимиру Путину «можно предъявить длинный список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия

    И где это "мудрец" увидел подавление инакомыслия? Это западнее России запрещается любое мнение отличное от "западного", запрещаются СМИ с иной точкой зрения. В России же ситуация совершенно иная. Запрещены только экстремистские и террористические призывы и СМИ, все остальные же спокойно работают и ругают, как Россию, так и руководство и просто русских. У нас никто не ущемляет права телеканалов, журналистов, даже если их мнение кардинально отличается от общепринятого (ну так слегка кому-нибудь в репу дадут, чтобы уж совсем не борзели laughing ). Совсем иное положение в западных странах. Там уже считается правилом "хорошего тона" нахамить русским журналистам, призывать к запретам русских телеканалов и других СМИ. Даже собственных журналистов, имеющих отличное от мейнстрима мнение и то начинают третировать.
    Так где борьба с инакомыслием? fool
    Д.Б. (с) С. Лавров.
    К-50
  13. Алексей Р (Алексей) Сегодня, 10:38
    Британский обозреватель: в украинском кризисе виноват Запад, а не Путин


    Глас вопиющего в пустыне. Этого европейского обозревателя дома не услышат, не увидят и просто проигнорируют.
    Алексей Р
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:40
    Британскому обозревателю газеты The Daily Telegraph Кристоферу Букеру надо бы поменьше бухать, глядишь и мозги работать начнут
    Дормидонт
  15. demo (Ван) Сегодня, 10:44
    И до сих пор Запад «бессилен сделать что-либо» и «может лишь издавать возмущённые возгласы протеста» против неизбежных последствий своих же собственных действий, заключает он.
    Меня обрадует когда Запад начнет издавать всхлипы и в конце концов захрипит, от удушья.
    demo
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 10:44
    А разгром Ирака, Югославии, Ливии, Афганистана, арабскую весну кому предъявить? Уже некому? Иных уж нет, а те далече?
    Altona
  17. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 12:09
    срочно украм внести Кристофера Букера в списки миротворца ...... эй украинцы не спать на посту......Европа просыпается!
    толя ежик
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