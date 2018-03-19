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Британский обозреватель: в украинском кризисе виноват Запад, а не Путин
За последние годы Владимиру Путину «можно предъявить длинный список обвинений»: от его политики по подавлению инакомыслия до его помощи «режиму Асада», но один кризис – украинский – был инициирован самим Западом, полагает обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Кристофер Букер.
По словам обозревателя, единственным, кто «правильно прочёл события в Украине на 2014 году», стал бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон. Он справедливо отметил, что причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину – «историческую колыбель российской национальной идентичности» – в Евросоюзе и НАТО.
«Кризис случился после переворота, во время которого на смену коррумпированному и пророссийскому президенту Украины пришёл другой лидер, желавший подписать соглашение о вступлении Украины в Евросоюз», – приводит статью ИноТВ.
Ответ русскоговорящих жителей востока Украины, в том числе Крыма, был «полностью предсказуем: они были готовы голосовать и бороться за то, чтобы ими управляла Москва, а не Брюссель», пишет Букер.
И до сих пор Запад «бессилен сделать что-либо» и «может лишь издавать возмущённые возгласы протеста» против неизбежных последствий своих же собственных действий, заключает он.
По словам обозревателя, единственным, кто «правильно прочёл события в Украине на 2014 году», стал бывший посол Великобритании в РФ Тони Брентон. Он справедливо отметил, что причиной «бардака» на Украине стало «самонадеянное желание» Запада видеть Украину – «историческую колыбель российской национальной идентичности» – в Евросоюзе и НАТО.
«Кризис случился после переворота, во время которого на смену коррумпированному и пророссийскому президенту Украины пришёл другой лидер, желавший подписать соглашение о вступлении Украины в Евросоюз», – приводит статью ИноТВ.
Ответ русскоговорящих жителей востока Украины, в том числе Крыма, был «полностью предсказуем: они были готовы голосовать и бороться за то, чтобы ими управляла Москва, а не Брюссель», пишет Букер.
И до сих пор Запад «бессилен сделать что-либо» и «может лишь издавать возмущённые возгласы протеста» против неизбежных последствий своих же собственных действий, заключает он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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