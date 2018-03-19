12:59 19 марта

«Звериная дивизия»: русские охотники за субмаринами НАТО

«Тигры», «Гепарды», «Пантеры»... Чтобы понять характер этих подводников, достаточно посмотреть на их шевроны, которые одно время они носили совершенно официально. Это охотники и по жизни, и по службе. Да и лодки у этих ребят такие же – охотничьи.

"Звериная дивизия" базируется в Мурманской области, в городе Гаджиево. Абсолютно все ее атомоходы сделаны по проекту КБ Малахит 971, он же "Щука-Б", он же "Акула" по классификации НАТО. Так что эти подводники – хищники вдвойне. И как любой дикий зверь, все эти «Гепарды», «Тигры» и «Пантеры» посторонних к себе не подпускают. Но съемочной группе "Военной приемки" удалось побывать сразу на нескольких "кошачьих" лодках.

Как кошку отличает бесшумность передвижения, так "Щуку-Б" отличает бесшумность хода. Это, а также высокая скорость движения, делают этот тип подлодок крайне опасным для противника.




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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 11:44
    Можем когда захотим... и что характерно... не хвастаем... а тихо так подошли и...
    Vard
  2. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 11:57
    Мало этих хищников, очень мало, да и постарели они ! США уже построили 15 АПЛ типа "Вирджиния", а у России пока есть лишь одна боеспособная подлодка 4-го поколения - "Северодвинск", хотя "Казань" уже на подходе. 971-й проект был хорош для 2000-х, но сейчас тягаться с "Вирджинией", "Сивулфом" и "Астьютом" ему будет крайне затруднительно, учитывая крайне низкий уровень шумности последних.
    Веселый Роджер
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