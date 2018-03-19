«Звериная дивизия»: русские охотники за субмаринами НАТО

«Тигры», «Гепарды», «Пантеры»... Чтобы понять характер этих подводников, достаточно посмотреть на их шевроны, которые одно время они носили совершенно официально. Это охотники и по жизни, и по службе. Да и лодки у этих ребят такие же – охотничьи.



"Звериная дивизия" базируется в Мурманской области, в городе Гаджиево. Абсолютно все ее атомоходы сделаны по проекту КБ Малахит 971, он же "Щука-Б", он же "Акула" по классификации НАТО. Так что эти подводники – хищники вдвойне. И как любой дикий зверь, все эти «Гепарды», «Тигры» и «Пантеры» посторонних к себе не подпускают. Но съемочной группе "Военной приемки" удалось побывать сразу на нескольких "кошачьих" лодках.



Как кошку отличает бесшумность передвижения, так "Щуку-Б" отличает бесшумность хода. Это, а также высокая скорость движения, делают этот тип подлодок крайне опасным для противника.











