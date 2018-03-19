13:00 19 марта
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Скапаротти: Россия не победит НАТО, однако её нельзя недооценивать

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти не согласен с утверждением исследовательской корпорации RAND о том, что силы альянса будут разгромлены в случае войны с Россией, сообщает ИноТВ со ссылкой на издание National Interest.



Если посмотреть на НАТО объективно, то эта организация обладает силой 29 наций. Усилия, которые предпринимаются в рамках НАТО, а также те усилия, которые предпринимаются здесь, в Соединённых Штатах, направлены на увеличение возможностей сдерживания, а в случае необходимости и обороны,
сказал Скапаротт на слушаниях в американском сенате.


По его словам, стратегия России «заключается в том, чтобы предпринимать действия, не доходя до прямого конфликта».

Если им это удастся, они могут ослабить позиции противника без единого выстрела,
отметил генерал.

Он указал на то, что сейчас «в Восточной Европе российские военные имеют преимущество, даже в области обычных вооружений, и это обусловлено внутренними линиями, близостью расположения и размером вооружённых сил».

Однако в долгосрочной перспективе НАТО обладает значительным преимуществом, которое признаётся оппонентами и которого они, на самом деле, опасаются,
добавил главком.

Что касается таких военных учений, как «Запад-2017», то для НАТО они не стали новостью. Было ожидаемо и то, что Россия «сконцентрировала усилия как на обычных, так и на ядерных вооружениях, провела модернизацию своего арсенала и мобилизовала людей».

Мы увидели в этом подкрепление доктрины, за развитием которой мы следили последние, скажем, 10 лет. Глядя на это, мы учимся. И это помогает нам дислоцировать и тренировать наши войска и, разумеется, разрабатывать собственные планы,
заявил Скапаротти.

Однако для сохранения своего доминирующего положения Пентагону необходимо продолжить модернизацию вооружённых сил, «иначе Россия сможет бросить вызов (США) практически в любой сфере в перспективе уже, скажем, к 2025 году», предупредил генерал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 10:28
    Если посмотреть на НАТО объективно, то эта организация обладает силой 29 наций

    Ага, ага...
    Корсар0304
    1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 10:34
      Особую жуть вызывают:
      Албания, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Греция (в полной ж... после Олимпиады, никак восстановиться не могут), Венгрия, Латвия, Люксембург (вообще!!!! просто трясет от страха), Голландия (негры косяками с марихуаной травить будут laughing laughing ) Португальцы, Румыны, Словаки-Словены (еще вопрос - будут ли воевать с нами)...
      Сколько там насчитал? 15 стран из 29, которые как военная сила прямо скажем не айс...
      Корсар0304
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 10:39
      Не убедительно, Скапаротти, нужно обязательно еще трясти картинками, как бородатые казаки на завтрак поедают европейских младенцев - тогда шансы убедить обывателя в нужности НАТО и тебя, как военачальника от бога, немножко возрастают! laughing
      Зяблицев
      1. To be or not to be Сегодня, 11:08
        Скапаротти: Россия не победит НАТО, однако её нельзя недооценивать"
        Странный какой-то!! ??
        ЧТО :
        1.РФ начала войну против НАТО или какой ее отдельной страны?
        2.РФ или ее высшее руководство заявляло .что готовится напасть на НАТО или ее отдельную страну ???
        А в принципе хорошо говорить .когда знаешь достоверно .что сейчас нет ни одной внешней угрозы для НАТО как блока . так и отдельных ее Членов.Угрозы для них асе имеют внутренний характер.Да и желание США по прежнему держать Европу в своей американской узде и работать на процветание ВПК США.
        С другой стороны РФ вынужденно приняла меры по своей безопасности в связи с расширением НАТО и приближении ее структур к своим границам и бряцанием оружием вдоль всех ее границ на западе.
        To be or not to be
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:41
          Цитата: To be or not to be
          С другой стороны РФ вынужденно приняла меры по своей безопасности в связи с расширением НАТО и приближении ее структур к своим границам и бряцанием оружием вдоль всех ее границ на западе.

          hi
          А вот это и есть квинт-эссенция всех разговоров "европ" и "америк" о якобы российских угрозах. И рупорами этих разговоров какраз и являются обвешенные побрякушками генералы НАТО и Пентагона. Неделю назад гер Столтенберг заявлял, что Россия не является угрозой для младоевропейцев, но, вероятно получив порку из-за океана, возобновил мантру "россиявиноватаонаагрессориугроза".
          Лелёк
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:54
      По его словам, стратегия России «заключается в том, чтобы предпринимать действия, не доходя до прямого конфликта»

      Ага агы,чего то навеяло. fellow fellow
      влад66
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:57
      Россия уже победила НАТО не воюя с ней. lol
      сибиралт
    5. Костяра (Константин) Сегодня, 11:16
      Сомневаюсь, что эти моськи(аж 29), за американцев подыхать согласятся...
      Костяра
    6. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:00
      Цитата: Корсар0304
      Если посмотреть на НАТО объективно, то эта организация обладает силой 29 наций

      В Сирии ваша коалиция из 59 стран... И? Война - это вам не Голливуд, где вы супермены непобедимые. Вот сидите у себя за лужей и не испытывайте наше терпение. Несмотря на все ваши преимущества в экономике (надеюсь временные) - вояки вы - рядом с нами и рядом не стояли...
      helmi8
  2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 10:28
    Скапаротти неправильно оценивает ситуацию. Будут развалины везде. И, очень вероятно, ядерная зима. Не будет этих 29 наций. От слова - совсем.
    oleg-gr
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:59
      Цитата: oleg-gr
      Скапаротти неправильно оценивает ситуацию. Будут развалины везде. И, очень вероятно, ядерная зима. Не будет этих 29 наций. От слова - совсем.

      Это точно. В прямом конфликте России и НАТО победят крысы и тараканы - феноменальной живучести зверушки.
      Серж Горелый
    2. словак Сегодня, 12:12
      Пока в руководстве НАТО откровенные д..., ситуация будет только накаляться. Этот ....Скапаротти просто не понимает, что не будет ни победителей, ни побежденных. Никого и ничего не будет.
      словак
  3. Алексей Р (Алексей) Сегодня, 10:29
    Кто о чём, а вшивый о бане!
    Алексей Р
  4. Тралл Сегодня, 10:29
    НАТУ спасет стойкость эстонской армии laughing
    Тралл
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:52
      Бог с Вами, война уже закончится пока эстонцы мобилизоваться будут lol
      Архивариус Вася
  5. собаковод Сегодня, 10:30
    Вот убогие! Россия и не собирается никого побеждать!!! Пока не полезите...
    собаковод
    1. Алексей Р (Алексей) Сегодня, 10:32
      Цитата: собаковод
      Россия и не собирается никого побеждать!


      Они не полезут потому что у нас есть чем ответить и это уже наша победа.
      Алексей Р
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:49
        А генерал то похоже прав! Не победим однозначно, потому как та гейропа на наф не нужна!
        Богатая она, богатая, ещё раз - богатая ... и всё, все достоинства на этом кончились, а дальше такая! такое там есть, что держаться от этого хочется подальше!
        rocket757
  6. bazzbazz (Максим) Сегодня, 10:30
    Цель этих слов одна: Дайте денег на оружие! А это выгодно военным компаниям. Остальное, словесный понос)
    bazzbazz
  7. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:30
    Это он так самовнушением занимается? Медитирует? Как ребенок , ей Богу! Мне не страшно, мне не страшно, а штанишки мокрые. sad
    Пленник
  8. saveall (Александр) Сегодня, 10:32
    За что же у тебя столько орденов Скапаротти? За взятие Мосула? Или Ракки? Еще один херой нато...
    saveall
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 11:08
      За что же у тебя столько орденов Скапаротти?

      Вот мне тоже интересно. Может быть кто-то разбирается в их планках? Просветите! Не сочтите за труд....
      Керенский
  9. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:33
    Насмешил генерал, как своей фамилией (что то из Скоропортящегося) так и своими словами....КПД от всего блока НАТО -очень низкое...ну должность у него такая на данный момент, да и вообще он горячий итальянский парень судя по ф.и.о.
    Alexey-74
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:34
    не согласен с утверждением исследовательской корпорации RAND о том, что силы альянса будут разгромлены в случае войны с Россией

    Ну это он зря. Сомнения прочь, ёлка новогодняя! laughing
    a.s.zzz888
  11. Громобой Сегодня, 10:35
    для сохранения своего доминирующего положения Пентагону необходимо продолжить модернизацию вооружённых сил, «иначе Россия сможет бросить вызов (США) практически в любой сфере в перспективе уже, скажем, к 2025 году», предупредил генерал.
    Интересно,к 25-ому году Украину примут в НАТО или волынить будут?Это сильно бы изменило расклад на европейском театре и для России такое действие крайне нежелательно.
    Громобой
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 10:35
    Один уже такой с чубчиком тоже обладал силой скольких там наций ,ничему история не учит wassat
    Proton
  13. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:35
    Скапаротти: Россия не победит НАТО.
    НАТО - "Организация не пуганных идиотов"! При таких накопленных объемах ЯО и средств доставки - победителей не будет.
    -"Обои полетим", как говорил герой фильма "Служили два товарища".
    kapitan92
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:36
    А он, часом, не эстонец?
    Дормидонт
  15. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:37
    эта организация обладает силой 29 наций
    28 из которых надеются исключительно на Сша. Так как и какими силами собрались побеждать?
    rotmistr60
  16. DesToeR (Анатолий) Сегодня, 10:38
    Неправильная трактовка генералом Кёртисом Скапаротти вполне правильной формулировки исследовательской корпорации RAND. Силы НАТО действительно будут разгромлены, а вот "победителей" после такого разгрома не будет.
    DesToeR
  17. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 10:40
    Россия тоже не должна недооценивать НАТО, особенно его "дружелюбие"... не зря говорят осел с золотом может помочь там где не справляется армия. Таких осликов надо валить на подходах, а у нас телевидение превращается в помойку (всякие дома, сериалы в которых Россия выглядит как криминальный район и т.д. и т.п).....
    Topotun
  18. dison (Денис) Сегодня, 10:40
    НАТО безнадежно устарело.
    dison
  19. RUSOIVAN (Иван) Сегодня, 10:41
    этой фразой господин хенерал уже недооценивает Россию.
    RUSOIVAN
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:50
      Цитата: RUSOIVAN
      этой фразой господин хенерал уже недооценивает Россию.

      Да нет.потенциал у них действительно раза в 1,5 выше чем у нас, другое дело как им распорядится в нужное время и в нужном месте, в этом плане НАТО слишком неповоротливая структура для ведения войны на определенном ТВД или локальном конфликте.В той же Сирии они могут уничтожить две наши базы,но победа будет Пиррова с огромным ущербом.Сейчас идет информационная кампания,направленная на западных обывателей,чтобы будущие потери казались адекватной ценой в борьбе со вселенским злом в лице России.
      Аскет
  20. Swed (Сергей) Сегодня, 10:44
    Господин Скапаротти, не волнуйтесь!!! Россия не сможет бросить вызов американцам «во всех областях». Убийства и грабежи - это исконно Ваша прерогатива.
    Swed
  21. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:46
    в случае войны победителей не будет...по моему Эйнштейн сказал,что он не знает чем будут воевать в третьей мировой войне,но знает что в четвертой будут воевать дубинками...мы с вами "счастливые" люди и в отличии от самого Эйнштейна знаем, чем будут воевать в третьей мировой войне,но вот будет ли после этого четвертая...
    taiga2018
  22. рюрикович (Андрей) Сегодня, 10:48
    Аки дети малые в песочнице laughing
    России ,да и нам по большому счёту, чхать на это НАТО вместе с Эуропой. Не трогайте нас и дайте нам жить спокойно,потому что мы с большой колокольни ложили и на "богатую" природными ресурсами Прибалтику, и на "медовые" реки с прыгающими на их берегах толерастами Эуропы...Как говорил герой одного популярного сериальчика "Мне всё пофигу,Люба"! У нас своих земель навалом, у нас своих богатств тож навалом(я говорю, как русский), а потому нападать на ущербных уж никак не хочется...Но только ущербные ооочень хотят,что бы на них напали, а это уже диагноз wassat
    Моё личное мнение - Запад болен... fool .На голову... request Как шизофреники, живущие в своём мирке с розовым небом,синей травой, коричневым морем и зелёным солнцем... Потому и говорить с больными людьми не получается(мелкобритты тому пример feel ) Ну а про войну поляков с памятниками,Макрона с собственным гонором,немцев с насилием приезжих,болгар с "Южным потоком" и пр. уж молчу. Всё вкладывается в общую картину болезни smile
    рюрикович
  23. l7yzo (Павел) Сегодня, 10:49
    А что, также как и НАТО не победить Россию. Победит апокалипсис ....
    l7yzo
  24. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:51
    Если Россия не победит НАТО, то уничтожит полностью. Или они планируют, что мы с ними на саблях упражняться собрались. Сами себя подбадривают, чтобы эти 29 участников хотя бы формально оставались в списке, а не начали разбегаться как крысы. Видимо, есть к тому предпосылки, иначе не нужны были бы натовцам это громкое пускание пузырей в луже...
    Alex-a832
  25. Altona (Евгений) Сегодня, 10:53
    В общем-то Скапаротти все сказал правильно, только пресловутый 5 параграф НАТО о коллективной обороне так и не работает. Турция на него рассчитывала, ей сказали-сами разбирайтесь, кто там и по чьему указанию сбивал штурмовик Су-24. Великобритания кричит, нас "новичком" травят. Ей тоже говорят, вначале соблюдите все процедуры, проведите полномасштабное следствие, может там и не Россия, и не "новичок" вовсе. В общем, особой охоты вставать с дивана ни у кого нет, хотя глобалисты орут "война на пороге, смело мы в бой пойдем, Россию и Путина сметем". МЕТЁЛКА ПОКА ЧТО НЕ ВЫРОСЛА. В процессе видимо. laughing laughing
    Altona
  26. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:55
    Да потому что дух воинский зависит не от количества значков на пузе, а от готовности пойти на смерть ради жизни..
    Злой 55
  27. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:57
    .... иначе Россия сможет бросить вызов (США) практически в любой сфере в перспективе уже, скажем, к 2025 году», предупредил генерал..

    А оно надо России? Пусть англосаксы не лезут, в наш огород, не расбрасываются своим гуано( ибо,нам своего хватает) , и всем будет хорошо. В противном случае, будет плохо, всем, без исключения.
    Сибирский цирюльник
  28. demo (Ван) Сегодня, 10:57
    Однако для сохранения своего доминирующего положения Пентагону необходимо продолжить модернизацию вооружённых сил, «иначе Россия сможет бросить вызов (США) практически в любой сфере в перспективе уже, скажем, к 2025 году», предупредил генерал.
    Есть два варианта действий, о которых умолчал генерал.
    Первый. Американцы подталкивают европейцев, все 29 наций к конфронтации, а сами стоят за их спинами, и стволами автоматов, направляют упирающихся (сдохнуть ни кому же не хочется?).
    Тогда теряет смысл перевооружение континентальной армии.
    Второй. Американцы решились возглавить первые ряды (картинка - загляденье) и в полный рост, при орденах и знаменах прут на нас.
    Второе вызывает сомнение.
    Там так же нет желающих принять быструю смерть.

    За что воюют? Да за идеалы.
    А умирать за идеалы Запада - за трансгендеров, за толерантность, за право беженцев из Африки и Азии пользоваться благами Запада, не соблюдая их законов, за Париж, превращенный в отхожее место, за Лондон-бад, за Германию, где турков и сирийцев стало в 10 раз более, с момента начала вмешательства США в жизнь Ближнего Востока - за это должны умереть американцы и европейцы?
    Не смешно.
    Если они у себя в странах позволили так себя изнасиловать, то говорить о наличии у них стремления защищать свои истинные ценности - это из разряда "не смешно".
    Так и надо госпоже Симонян (RT) рассказать жителям стран входящим в НАТО.
    Сначала определитесь что вы защищаете, а потом давайте встретимся.
    demo
  29. часовщик (Олег) Сегодня, 11:03
    сегодня вся сила у НАТы, в боевых геях, по русски это несколько другое слово, по ходу они рассчитывают что если разрушить пару.... о оставшийся землю будет грызть дабы отомстить за любимого!!!!!! wassat
    часовщик
  30. Подполковник запаса (Олег) Сегодня, 11:09
    Кто там смеялся над генералами Ким Чен Ына?
    На этого "орденаносного" дяденьку посмотрите!
    Вот где клоунада блин...
    У меня еще есть значок ГТО - готов послать в подарок...
    Подполковник запаса
  31. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 11:21
    Не надо недооценивать противника у них хорошо отстроенная логистика и весьма большие производственные мощности. Чего генерал говорит, рассчитано на сознание их народа, это нам немножко смешно, им нет, для них все серьезно. НАТО работают на расширение и усиление постоянно, а когда нужно будет, то года за два убедят и докажут, что мы плохие очень. Так что все очень серьезно.
    Qwertyarion
  32. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 11:22
    Пусть албанцев побольше берут, вся военная техника в угоне будет!
    Рав Рав
  33. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:22
    Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти не согласен с утверждением исследовательской корпорации RAND о том, что силы альянса будут разгромлены в случае войны с Россией

    Вот ведь деб илоиды!!! fool
    Это что вам шахматная партия? belay fool
    Это война, разрушение всего мирного уклада с гибелью в том числе и гражданского населения!!!
    Вы готовы, ради популизма и выпендрёжа, развязать войну с гибелью СОБСТВЕННЫХ семей, домов, жизни наконец!!!!
    Нашли блин повод "концами" меряться!!! fool
    Это трындец всему!! Не будет победителей/побеждённых, от слова совсем. Будут ПОКА ЕЩЁ ВЫЖИВШИЕ!!!! Вы правду хотите с играть в эту "Рулетку"? am fool
    Д.Б. (с) С. Лавров.
    К-50
  34. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:24
    Если им это удастся, они могут ослабить позиции противника без единого выстрела ...

    А вот это - правильная мысль, хоть и родилась в тупо упёртой башке чистопробного янки итальянского разлива. Забросать противника пулями и снарядами - это война, а победить врага без единого выстрела - искусство.
    Ну, за искусство. drinks
    Лелёк
  35. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:27
    Цитата: Topotun
    Россия тоже не должна недооценивать НАТО, особенно его "дружелюбие"... не зря говорят осел с золотом может помочь там где не справляется армия. Таких осликов надо валить на подходах, а у нас телевидение превращается в помойку (всякие дома, сериалы в которых Россия выглядит как криминальный район и т.д. и т.п).....

    Точно. Да НАТО очень силен,что бы тут не говорили. Надо трезво оценивать ситуацию. Тем более,что они сразу коалицию созывают,говоря по-нашему "зовут толпу",самому то слабо конечно. Россия может что-то противопоставить НАТО только обороняя свою землю,под что ,в принципе,наше вооружение и "заточено".
    konstantin68
  36. Vard Сегодня, 11:35
    Да проблема... где же мы их стольких... хоронить будем...
    Vard
  37. askme (Илья) Сегодня, 11:42
    Глупый генерал) Не знает, что на 28 наций хватит белорусских партизан. А с одной, самой подлой, русские справятся, если попрете) У вас никаких шансов, урки в погонах.
    askme
  38. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:08
    Скапаротти: Россия не победит НАТО, однако её нельзя недооценивать

    Россия может и не победит НАТО, но вы все умрете...
    Jovanni
  39. shans2 (shans2) Сегодня, 12:31
    бедные скулящие международные сионистские организации под названием НАТО) , НАТО уже фикция, после получения С-400 Турция выходит из этого проигравшего образования)
    shans2
  40. sib.ataman Сегодня, 12:48
    Ната-это старая потасканная , которая тявкает сворой, и торгует суверенитетом?
    Скопом_в_ротти-это старый кобель, который больше похож на мартышку и очко, которое то понюхает, а то полижет, а то возьмёт и на себя нанижет?
    sib.ataman
  41. Александр War (Александр) Сегодня, 12:53
    Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти не согласен с утверждением исследовательской корпорации RAND о том, что силы альянса будут разгромлены в случае войны с Россией Конечно ,от них будет радиоактивный пепел yes
    Александр War
  42. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:56
    29 стран... да пока все эти страны согласуют какую именно дивизию и из чьих солдат, да куда направить - мы уже в двери их зала совещания стучаться будем. Вот ток с Канадой и США будет труднее.
    Архивариус Вася
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