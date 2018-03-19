Скапаротти: Россия не победит НАТО, однако её нельзя недооценивать"

Если посмотреть на НАТО объективно, то эта организация обладает силой 29 наций. Усилия, которые предпринимаются в рамках НАТО, а также те усилия, которые предпринимаются здесь, в Соединённых Штатах, направлены на увеличение возможностей сдерживания, а в случае необходимости и обороны,

Если им это удастся, они могут ослабить позиции противника без единого выстрела,

Однако в долгосрочной перспективе НАТО обладает значительным преимуществом, которое признаётся оппонентами и которого они, на самом деле, опасаются,

Мы увидели в этом подкрепление доктрины, за развитием которой мы следили последние, скажем, 10 лет. Глядя на это, мы учимся. И это помогает нам дислоцировать и тренировать наши войска и, разумеется, разрабатывать собственные планы,