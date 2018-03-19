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Немецкие политики осудили совместные киберучения НАТО и бундесвера
Бундесвер по предложению натовского командование проводит учения по реагированию на кибератаки, произведённые на гражданские объекты, передает ИноТВ сообщение издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Среди отрабатываемых задач – «взлом веб-сайтов и кража имён пользователей и паролей, перехват управления военными беспилотниками, отключение энергоснабжения военного аэропорта и контроль над станцией заправки самолётов», говорится в публикации.
Представитель «левых» Андрей Хунко считает военную подготовку к подобным вмешательствам безответственной.
Сообщается, что Левая партия ФРГ отправила правительству запрос, в котором поинтересовалась, насколько реалистичными там считают сценарии, предложенные для киберучений НАТО в 2017 году. Правительство ответило, что перечисленные сценарии «сильно различаются между собой и в разной степени реалистичны, но технически возможны».
В текущем году немецкий центр киберопераций примет участие как минимум в 3-х натовских тренировках.
Как отмечает издание, киберучения, охватывающие гражданские объекты и военных, «крайне проблематичны с политической точки зрения, потому что они следуют геополитическим приоритетам ЕС и НАТО». При этом в роли противника выступают «Россия, Китай и организации, критически относящиеся к глобализации».
Проводя такие тренировки, «ЕС И НАТО претендуют на господство в киберпространстве», уверены «левые».
В первую очередь эти учения направлены против России, отмечает Хунко.
Среди отрабатываемых задач – «взлом веб-сайтов и кража имён пользователей и паролей, перехват управления военными беспилотниками, отключение энергоснабжения военного аэропорта и контроль над станцией заправки самолётов», говорится в публикации.
Представитель «левых» Андрей Хунко считает военную подготовку к подобным вмешательствам безответственной.
В соответствии с опасениями, недавно основанный центр киберопераций расширяется до государственного хакерского подразделения,подчеркнул политик.
Сообщается, что Левая партия ФРГ отправила правительству запрос, в котором поинтересовалась, насколько реалистичными там считают сценарии, предложенные для киберучений НАТО в 2017 году. Правительство ответило, что перечисленные сценарии «сильно различаются между собой и в разной степени реалистичны, но технически возможны».
В текущем году немецкий центр киберопераций примет участие как минимум в 3-х натовских тренировках.
Как отмечает издание, киберучения, охватывающие гражданские объекты и военных, «крайне проблематичны с политической точки зрения, потому что они следуют геополитическим приоритетам ЕС и НАТО». При этом в роли противника выступают «Россия, Китай и организации, критически относящиеся к глобализации».
Проводя такие тренировки, «ЕС И НАТО претендуют на господство в киберпространстве», уверены «левые».
В первую очередь эти учения направлены против России, отмечает Хунко.
Между тем многократно утверждавшееся участие России в кибератаках на Запад никогда не снабжалось доказательствами и всегда строилось на предположениях и подозрениях. Такой односторонний взгляд на вещи должен оправдать те меры, которые предпринимаются западными военными и спецслужбами,считает он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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