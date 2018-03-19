12:58 19 марта
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Немецкие политики осудили совместные киберучения НАТО и бундесвера

Бундесвер по предложению натовского командование проводит учения по реагированию на кибератаки, произведённые на гражданские объекты, передает ИноТВ сообщение издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



Среди отрабатываемых задач – «взлом веб-сайтов и кража имён пользователей и паролей, перехват управления военными беспилотниками, отключение энергоснабжения военного аэропорта и контроль над станцией заправки самолётов», говорится в публикации.


Представитель «левых» Андрей Хунко считает военную подготовку к подобным вмешательствам безответственной.

В соответствии с опасениями, недавно основанный центр киберопераций расширяется до государственного хакерского подразделения,
подчеркнул политик.

Сообщается, что Левая партия ФРГ отправила правительству запрос, в котором поинтересовалась, насколько реалистичными там считают сценарии, предложенные для киберучений НАТО в 2017 году. Правительство ответило, что перечисленные сценарии «сильно различаются между собой и в разной степени реалистичны, но технически возможны».

В текущем году немецкий центр киберопераций примет участие как минимум в 3-х натовских тренировках.

Как отмечает издание, киберучения, охватывающие гражданские объекты и военных, «крайне проблематичны с политической точки зрения, потому что они следуют геополитическим приоритетам ЕС и НАТО». При этом в роли противника выступают «Россия, Китай и организации, критически относящиеся к глобализации».

Проводя такие тренировки, «ЕС И НАТО претендуют на господство в киберпространстве», уверены «левые».

В первую очередь эти учения направлены против России, отмечает Хунко.

Между тем многократно утверждавшееся участие России в кибератаках на Запад никогда не снабжалось доказательствами и всегда строилось на предположениях и подозрениях. Такой односторонний взгляд на вещи должен оправдать те меры, которые предпринимаются западными военными и спецслужбами,
считает он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Тралл Сегодня, 10:59
    Доиграются, что Путин отключит интернет smile
    Тралл
  2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 11:01
    Это не учения по защите от кибератак. Эта наработка практики кибератак на немецкие объекты, так сказать, местность изучают, уязвимости нащупывают...

    Если немцы неправильно себя поведут, то АНБ их, как конкурентов раскорячит с громкими воплями "держите вора"...
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:22
      Тож надо! В свете, т.с. стратегии - Мы идём к вам с миром! - в принципе, зачем щука в пруду, шоб карась не дремал! Надо всех наших карасей прищучить на активную работу для защиты ... и всё такое прочее!
      rocket757
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:04
    "Солнце светит над Парижем, но не радует оно парижан..." Хватит выдавать желаемое за действительное. Цена этим политикам примерно как у Кандидата в Президенты Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак.
    Серж Горелый
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:06
    участие России в кибератаках на Запад никогда не снабжалось доказательствами и всегда строилось на предположениях и подозрениях.

    Для них достаточно предположений и подозрений... а доказательство..., так они такого слова не знают, даже само слово засекречено... wink
    Masya Masya
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:10
    нашли тоже что осуждать-киберучения,это так, компьютерная игра,в то время как у них в стране находится ядерное оружие иностранного государства...
    taiga2018
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 11:11
    Абсолютно прав немецкий товарищ. В Германии тем более расположен самый крупный киберцентр Запада, который может осуществлять любые кибероперации.
    Altona
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:12
    основанный центр киберопераций расширяется до государственного хакерского подразделения...
    Причем на учениях отрабатывается почему-то не защита от кибератак, а непосредственно нападение на др. страны. Надеюсь (уверен) у нас без огласки в СМИ отрабатываются и способы защиты и способы нападения (при необходимости).
    rotmistr60
  8. To be or not to be Сегодня, 11:14
    Совместные киберучения НАТО и бундесвера.Среди отрабатываемых задач – «взлом веб-сайтов и кража имён пользователей и паролей, перехват управления военными беспилотниками, отключение энергоснабжения военного аэропорта и контроль над станцией заправки самолётов»

    ""Значит будут грабить.""( Свадьба в Малиновке)
    To be or not to be
  9. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 11:17
    Да бейте уж молотком себе по башке , тренируйтесь от ударов молотком по башке . fool
    Но хакеров никто не отменял . Они бдят . wassat
    iliitchitch
  10. RUSOIVAN (Иван) Сегодня, 11:41
    Я что то пропустил? Бундесвер это уже не НАТО?
    RUSOIVAN
  11. лысова (владимир) Сегодня, 11:53
    Не исключено, что после таких "совместных " учений - Бундесвер в дальнейшем, будет под контролем США. Такие дела индивидуальны. К гражданским объектам это то же относится. Политики правильно осудили.
    лысова
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