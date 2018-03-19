Немецкие политики осудили совместные киберучения НАТО и бундесвера

В соответствии с опасениями, недавно основанный центр киберопераций расширяется до государственного хакерского подразделения,

Между тем многократно утверждавшееся участие России в кибератаках на Запад никогда не снабжалось доказательствами и всегда строилось на предположениях и подозрениях. Такой односторонний взгляд на вещи должен оправдать те меры, которые предпринимаются западными военными и спецслужбами,