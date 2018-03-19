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В Совете Федерации предложили оправдание сталинизма приравнять к оправданию нацизма
Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма, сообщает Интерфакс.
Она напомнила, что на выборах президента два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР.
Нарусова добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссозданию СССР и «об этом проливали слезы», оказались «аутсайдерами по предварительным итогам выборов».
После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты России Максим) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой – оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма,сказала Нарусова журналистам.
Она напомнила, что на выборах президента два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР.
Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза,отметила сенатор.
Нарусова добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссозданию СССР и «об этом проливали слезы», оказались «аутсайдерами по предварительным итогам выборов».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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