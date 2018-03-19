В Совете Федерации предложили оправдание сталинизма приравнять к оправданию нацизма

После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты России Максим) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой – оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма,

Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза,