13:01 19 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Совете Федерации предложили оправдание сталинизма приравнять к оправданию нацизма

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма, сообщает Интерфакс.



После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты России Максим) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его, я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой – оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма,
сказала Нарусова журналистам.


Она напомнила, что на выборах президента два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР.

Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза,
отметила сенатор.

Нарусова добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссозданию СССР и «об этом проливали слезы», оказались «аутсайдерами по предварительным итогам выборов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 123

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. himRa (Rahim) Сегодня, 11:41
    Про памятники забыли ! надо Историю обязательно пересмотреть!!!
    Что дочь что мать....мать...мать
    himRa
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 11:43
      Семейство Собчака однако. Этой мамаше-фашистке срок полагается за её высказывания, как и дочке, а они сенатор и кандидат в президенты страны, народ которой они ненавидят и презирают... Это за гранью понимания. Куда мы катимся, люди?
      Аристарх Людвигович
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 11:47
        Медаль «За верность Грузии» belay
        Hammerlock
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:04
          Нарусова добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссозданию СССР и «об этом проливали слезы»

          Ну да ну да,только Сталин после себя оставил стоптанные сапоги и великую Державу победительницу. yes
          Собчаковое семейство.
          влад66
          1. Setrac (Сергей) Сегодня, 12:11
            Эта Людмила Нарусова такая кретинка, у нас в стране сталинизм ни в чем официально не обвиняется ЕМНИП, поэтому все слова об "оправдании" выглядят как записка душевнобольного.
            Setrac
          2. Тралл Сегодня, 12:12
            Рано отказались от карательной психиатрии, ой, рано... smile
            Тралл
        2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 12:15
          Цитата: Hammerlock
          Медаль «За верность Грузии» belay

          В виде кола в заднице! good
          Dreamboat
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:49
        Точно, точно, пока не посмотрел, гадал откуда эта свол- свола ---та-кая дурь проявилась? Пригляделся и всё понятно стало.
        Не будет им покоя, даж там где вечный покой всем гарантирован, за нашу разную такую, но ВЕЛИКУЮ историю.
        Короче, где собачачька порылась, да в своём либер гуано .... всё понятно.
        rocket757
      3. volodya (владимир) Сегодня, 11:59
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Семейство Собчака однако. Этой мамаше-фашистке срок полагается за её высказывания, как и дочке, а они сенатор и кандидат в президенты страны, народ которой они ненавидят и презирают..

        volodya
        1. twviewer (Иван Иваныч) Сегодня, 12:12
          А все таки и после смерти товарищ Сталин буржуям покоя не дает, молодец слюшай.
          twviewer
      4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:06
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Семейство Собчака однако. Этой мамаше-фашистке срок полагается за её высказывания, как и дочке

        И еще удивляются - почему народ все чаще вспоминает Сталина... Эх..., может кто знает - лицензии на отстрел таких "патриотов" России нигде не продают? wink
        helmi8
      5. Татьяна Сегодня, 12:10
        Я жалею, что дочь Нарусовой Ксению Собчак за её противоправное непризнание Крыма Российским ЦИК РФ не снял с выборов в президенты России, как это грамотно предлагал сделать Жириновский!
        Правильно - американского иностранного агента влияния в России Ксению Собчак - в тюрьму!
        А её матушку - русофобку - Нарусову выставить вон из ГД РФ ! Пусть Нарусова едет в свой Лондон, США, Израиль...! Пусть сама выбирает, какая из этих стран ей ближе и родней!

        Татьяна
      6. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 12:23
        В никуда товарищ в никуда...
        Humans War
      7. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:24
        Цитата: Аристарх Людвигович
        сенатор и кандидат в президенты страны

        Уже не кандидат, а пустое место, выборы то прошли. А этого омерзительного сенатора избиратели должны отозвать однозначно. Она сенатор от республики Тыва. Где тывинцы?
        хрыч
      8. МЮД (МЮД) Сегодня, 12:26
        а они сенатор и кандидат в президенты страны, народ которой они ненавидят и презирают... Это за гранью понимания. Куда мы катимся, люди?


        А что тут понимать. Народ выбрал себе такую власть, в которой вот такая элита, которая так относится к своему народу.. Теперь нечего удивляться. Народ рад, народ счастлив. Народ сам захотел, что бы такие деятели его вели в светлое будущее.
        МЮД
        1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 12:45
          Не передергивайте уважаемый. Народ свое отношение к собчачкам ясно выразил на выборах.
          Действительный репер
      9. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:34
        Пока Вы пишете,то, что пишете, и пока Вас роддерживают в виде плюсов, то никуда мы не катимся, и удар держим.
        Хагалаз
      10. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 12:36
        "1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой
        войны, совершенные публично, -
        наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
        2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, -
        наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с
        лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."

        Президент Российской Федерации В.Путин
        Москва, Кремль
        5 мая 2014 года
        N 128-ФЗ
        Офицер запаса
      11. Мур (Андрей) Сегодня, 12:51
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Это за гранью понимания. Куда мы катимся, люди?

        Вот поэтому и не смог голосовать за без всякого сомнения достойнейшего из имеющихся...
        За его ХЗ какую приверженность принципу "Своих не сдаю". Опомнитесь, товарищ Главнокомандующий! Какие они "свои"???!!
        С их жизненными принципами они сдадут Вас при первой же возможности.
        Вы бы набрали процентов 95, если бы вымели всю эту шваль из органов власти. Безногие побежали бы за Вас голосовать...
        Мур
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:44
      Чего только не делают люди, чтобы привлечь к себе внимание и деньги. Но это уже перебор.
      Венд
      1. штрафбат (Ирина) Сегодня, 11:51

        Как говАривал мой дедушка: Люся, ты нагнись, а я упруся.... wassat
        штрафбат
        1. Татьяна Сегодня, 12:55
          Цитата: штрафбат


          А у меня по поводу Нарусовой и её доченьки К. Собчак возникает вопросы к той же Тыве и её национальной политике!

          Вот как может откровенная русофобка Нарусова – в своих заявлениях как враг государство образующего РУССКОГО народа всей исторической России, - будучи депутатом ГД РФ, стать ещё и Членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Тывы с 23 сентября 2016 года?
          Народы Тывы, что, тоже русофобы и враги исторически государство образующего РУССКОГО народа?! Или в Тыве живут и преобладают именно титульные националисты-сепаратисты среди местного населения? Что от Тывы у них в СФ Фед. Собр. РФ прошла именно Нарусова?!
          Татьяна
      2. poquello (poquello) Сегодня, 11:57
        Цитата: Венд
        Чего только не делают люди, чтобы привлечь к себе внимание и деньги. Но это уже перебор.

        с логикой у члена как с логикой у члена, сталинизм это часть нашей истории, истории развития страны, а нацисты являлись агрессорами напавшими на страну, впрочем логическая связь результатов Сурайкина с мнением страны о сталинизме тоже весьма своеобразна, короче "-Петька! Ты раков любишь?"
        poquello
      3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:04
        Что ж так не любят Сталина наши ближневосточные партнёры?
        Дормидонт
        1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 12:21
          Сталин не дал сионистам из клана Ротшильдов раздербанить СССР в 30-е, выгнав троцкистов из высших эшелонов власти, уничтожил Третий Рейх и создал ракетно-ядерный щит. Только за это он уже должен быть причислен к лику святых.
          Веселый Роджер
          1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 12:36
            Цитата: Веселый Роджер
            Сталин не дал сионистам из клана Ротшильдов раздербанить СССР в 30-е, выгнав троцкистов из высших эшелонов власти, уничтожил Третий Рейх и создал ракетно-ядерный щит. Только за это он уже должен быть причислен к лику святых.

            Против власти агитируете ? belay
            ДЕДПИХТО
            1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 12:55
              А Нарусова власть ? Либеральная идея не пошла в России, что радует, но ее очаги нужно подавить. Результат Ксюши на вчерашних выборах говорит сам за себя.
              Веселый Роджер
    3. To be or not to be Сегодня, 11:50
      "..Я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой – оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма,
      сказала Нарусова журналистам.
      НИКИТА вернулся??? Однако..

      И кто ей позволил искажать истории народа ,положившего более 20 миллионов жизней за победу над фашизмом и оскорблять этот народ и его память!
      Она не бабушка из глухой провинциальной деревни, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ деятель !
      To be or not to be
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 12:20
        Цитата: To be or not to be
        И кто ей позволил искажать истории народа ,положившего более 20 миллионов жизней за победу над фашизмом и оскорблять этот народ и его память!

        Земляк, присутствовавший на крестинах её дочки
        BecmepH
    4. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 11:51
      Готовятся к осуждению путинизма, су...
      Labrador
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 12:11
        Цитата: Labrador
        Готовятся к осуждению путинизма, су...

        Скорее готовится к дальнейшему процветанию при путинизме.
        lis-ik
    5. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 11:54
      Цитата: himRa
      Про памятники забыли ! надо Историю обязательно пересмотреть!!!
      Что дочь что мать....мать...мать

      Заметьте,это заявление сделано в первый день после ..кхе..выборов и членом СОВФЕДА!!!!
      За что боролись(некоторые),на то и напоролись...на движение в сторону незалежной.
      ДЕДПИХТО
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 12:01
        Цитата: ДЕДПИХТО
        За что боролись(некоторые),на то и напоролись

        Зная Вашу позицию могу успокоить,первыми начинают гавкать собаки-шавки
        насчет члена СОВФЕДА ...
        Ну в общем сомневаюсь!!
        будут выборы....
        himRa
    6. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 12:00
      Ну что тут скажешь - "маразм, не оргазм!" laughing
      Зяблицев
      1. volodya (владимир) Сегодня, 12:18
        Цитата: Зяблицев
        Ну что тут скажешь - "маразм, не оргазм!"

        volodya
  2. Aybolit (Алексей) Сегодня, 11:41
    Можно подумать, проблем в стране больше нет
    Aybolit
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:52
      Просто гуано либер у нас много и толстопузы за реставрацию оченно бояться. И здесь чужие и там за бугром их ждут с одной, определённой целью! Короче - богатые не плачут. а гадить начинают заранее!
      rocket757
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:53
      Нарусовы и К - это и есть наши проблемы.
      NordUral
  3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 11:41
    "Ну, маманя, ну вы даёте.... Дочурка отдыхает"
    stalkerwalker
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 11:52
      Цитата: stalkerwalker
      "Ну, маманя, ну вы даёте.... Дочурка отдыхает"

      Ну позвольте засумлеватся,мать все ж поопытнее да и порезультивнее будет wassat
      Да и если взять наше ВО то статьи о Сталине до сих пор вызывают горячие отклики,тэк шта маманя заранее знает какую бурю подымает,знает результат!а дочка всеж до сих пор совета будет просить маман в попытках привлечь внимание....
      himRa
      1. штрафбат (Ирина) Сегодня, 11:58
        о Сталине до сих пор вызывают горячие отклики,

        Скоро опять, к теме выноса Ленина из мавзолея вернутся.....
        Либерасня, как прыщ на заднице - вызывает некоторое беспокойство и "ковырять" неудобно.....
        штрафбат
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:55
      Дочурка, дочурка??? У неё ещё всё впереди! Она уже начала копить свою кучу гуано .... в котором её потом утопят!
      rocket757
      1. штрафбат (Ирина) Сегодня, 12:03
        Не уверена. Это такой непотопляемый экскремент.... wassat
        Не каждый отстойник такой экземпляр "принять сможет".... lol wink
        штрафбат
  4. badens1111 (влад) Сегодня, 11:44
    Нарусову, гнать пинками из Совфеда.
    badens1111
    1. ML-334 Сегодня, 11:51
      Она кастрюлю что ли на голову одела.
      ML-334
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:57
        У нее кастрюля еще со времен Собчака-мэра. В те времена вела себя как барыня у себя в вотчине, а со временем антироссийской дури прибавилось. От какого она региона в Совете Федерации? Не пора ли отзывать?
        rotmistr60
        1. badens1111 (влад) Сегодня, 12:16
          От Тувы..ее уже раз выгоняли..пошла,поплакалась вернули..Кому плакалась,видимо рассказывать не стоит .Итак все понятно.Младшая Собчак своим заявлениями по Крыму,так и осталась в кандидатах,хотя все ее эпатажные выходки предмет уголовного уже разбирательства,и ничего...поплачется и все сойдет с рук.
          badens1111
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:53
      Кто последний в очереди на прощальный пинок!!! Я следующий!
      rocket757
    3. роман66 (роман) Сегодня, 11:55
      гнать? расстрелять как собаку!
      роман66
    4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:05
      Цитата: badens1111
      Нарусову, гнать пинками из Совфеда.

      Она представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от парламента Тувы, вероятно в Туве, "проблема сталинизма" это единственная проблема.
      Интересный у них там парламент, раз таких деятелей стране поставляет. По моему я знаю какую республику стоит перетряхнуть следом после Дагестана.
      Серый брат
      1. Setrac (Сергей) Сегодня, 12:16
        Цитата: Серый брат
        По моему я знаю какую республику стоит перетряхнуть следом после Дагестана.

        Давно уже пора перетряхнуть все республики, а то у нас некоторые регины ровнее других.
        Setrac
      2. Станислав (Станислав) Сегодня, 13:00
        Цитата: Серый брат
        я знаю какую республику стоит перетряхнуть следом после Дагестана
        Если Тува как кузница государственных кадров и ранее вызывала сомнения, то после этого заявления её представителя сомнений больше нет. Сравнить беззаветное государственное служение коммунистического вождя своему народу, чем по сути является сталинизм, с нацизмом... Слов нет, тувинцы должны как-то отреагировать.
        Станислав
    5. МЮД (МЮД) Сегодня, 12:29
      Нарусову, гнать пинками из Совфеда.

      Кто же ее гнать будет, коли у нее кум только что к самой верхней власти пришел.
      МЮД
      1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 12:53
        Есть у меня близкий друг, а у его жены маленькая визгливая собачонка. Как не зайду в гости, вечно гавкает из под кровати. Согласно Вашей логике, дружбу нужно прекращать.
        Действительный репер
  5. Артём (Артём) Сегодня, 11:47
    Пора гнать из совета федерации, доколе?
    Артём
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:51
      Чтобы таких мадам не было в России надо голосовать всем народом и не давать возможность манипуляций, как только что нам продемонстрировали.
      NordUral
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:16
      Цитата: Артём
      Пора гнать из совета федерации, доколе?

      Проблема несколько глубже - члены СФ не из воздуха берутся. Чтобы такие тела в совет не попадали нужно региональным властям ума вкладывать, чтобы они отвечали за своих представителей.

      Согласно части 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации — в Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти. Общее количество членов Совета Федерации часто меняется из-за объединений и расщеплений субъектов федерации.

      В части 2 статьи 96 Конституции РФ указывается, что порядок формирования устанавливается законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (вступил в силу в декабре 2012 года). По нему, общие требования к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации выглядят следующим образом:

      от 30 лет,
      безупречная репутация,
      5 лет оседлости
      Представителем от законодательного органа региона может быть только депутат этого органа. Кандидатуры вносятся председателем, фракцией или группой депутатов. Решение принимается большинством голосов от общего числа.
      Представитель от исполнительного органа региона: кандидатура заранее определена. При выборах высшего должностного лица субъекта с ним идут в привязке три кандидатуры, в случае избрания одна из которых будет наделена полномочиями члена Совета Федерации. Решение о наделении принимается вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации на следующий день после дня его вступления в должность указом (постановлением).
      Важное новшество: исключается возможность досрочного отзыва сенатора по инициативе губернатора или законодательного собрания региона. Для досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации предусмотрены те же основания, что и для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы.

      Спикер Совета Федерации направляет информацию о посещении сенатором пленарных заседаний, заседаний комитетов Совета Федерации в орган государственной власти субъекта (региона) России, избравшего (назначившего) члена Совета Федерации.
      Серый брат
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:47
    не успели выборы пройти...расстрелять,к черту,народ одобрит
    изя топ
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 11:52
      Цитата: изя топ
      не успели выборы пройти...расстрелять,к черту,народ одобрит

      Промахнутся... Как пить дать.... Каждый будет под-руку толкать "Дай я! Нет, дай я!"
      lol
      stalkerwalker
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 11:57
        Цитата: stalkerwalker
        Промахнутся... Как пить дать.... Каждый будет под-руку толкать "Дай я! Нет, дай я!"

        Вот тут я Вами полностью согласен!!! hi
        himRa
      2. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:01
        может жребий feel
        изя топ
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:03
          А это уже - коррупционная составляющая - придётся открытый аукцион устраивать за право "первого выстрела"...
          laughing
          stalkerwalker
          1. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:04
            Цитата: stalkerwalker
            А это уже - коррупционная составляющая

            лотерея не есть взятка...наверное what
            изя топ
          2. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:43
            А может повесить? Это как то более надежный способ, да и веревка всяко дешевле чем патроны winked
            Архивариус Вася
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:47
    Людмила Нарусова заявила
    Лишний раз попиарится захотела.
    a.s.zzz888
  8. kefan (kefan) Сегодня, 11:47
    Эта дама белены что ли объелась? Как говорится, яблоко от яблони не далеко падает.
    kefan
  9. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 11:48
    Лошадь лошади глаз не высосет laughing одна семейка
    Proton
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:49
    вот это она замахнулась...
    Masya Masya
    1. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:02
      love
      -------------------------------------------------
      ----------------
      изя топ
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:49
    Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма

    Кто эту лахудру в СФ выбрал? Гоните её поганой тряпкой!!!!
    Таким вообще не место у руля страны, позорище!!!! am
    К-50
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 12:03
      Я вот тоже удивляюсь, как она в СФ попала? Ведь её кто то выбрал!
      Ведь её эта гнилая ахинея сродни политики тех же прибалтосских злобных карликов, которые приравнивают все советское к фашизму, а сами при этом поощряют парады фашистов.
      x.andvlad
  12. Копчёный (Денис) Сегодня, 11:49
    Ей можно такой бред заявлять, у неё же муж был.
    Копчёный
  13. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:50
    Не выйдет, мадам Нарусова! Мамаша и и дочка - отличное подтверждение поговорки про яблоньку и яблочко.
    NordUral
  14. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:51
    дура она! Сталин не только репрессии все забывают об этом ! а репрессии так времена были такие сказали предатель допрос и посадка если не выдержал ! кто знает что бы он делал на его месте!? да и не он личко этим занимался! нет безгрешных людей нужно лишь не делать не повторять ошибок прошлого и брать от туда только положительное! а то разошлись уже через чур романизировать и сравнивать с фашистами это перегиб !
    HMR333
  15. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:52
    Как вообще могла попасть в СФ эта кряква? Уж сколько разоблачений в её адрес было в бытность муженька мэром Питера, ан - на тебе. Думается, что это произошло не без вмешательства ВВП, который заявлял, что А.Собчак был его учителем. Если это так, то ВВП в этом конкретном случае сделал ошибку. Будем надеяться, что следующие выборы в ГД и СФ многие ошибки исправят. yes
    Лелёк
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 12:38
      Видимо, есть причины для такой борзоты.
      x.andvlad
    2. Комментарий был удален.
      1. Blaster (Алекс) Сегодня, 12:41
        она ему кума
        Blaster
  16. Rusland (Виталий) Сегодня, 11:53
    Дочка в ней заговорила, долго слушала, анализировала и родила сию мысль. smile
    Rusland
  17. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 11:55
    Надо проамериканскую гниль всю к нацизму приравнять, там отличий в их политике всё равно нет.
    Incvizitor
  18. faiver (Андрей) Сегодня, 11:55
    Она медосвидетельствование у психиатора давно проходила? по моему надо направить принудительно
    faiver
  19. Vard Сегодня, 11:55
    Сенатор с пониженной социальной ответственностью...
    Vard
  20. gerkost2012 (Герман Костак) Сегодня, 11:55
    А может, эту фифу, т е мадам Нарусову пора из Совета Федерации пинком под её толстую задницу оправить куда подальше!? Вообще, она за какие великие заслуги в СФ РФ заседает? Что великого совершила, какие открытия сделала, кроме подобного бреда?
    gerkost2012
  21. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:56
    Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма
    Ну "яблоня от яблочка"... вот и мама Ксюши голос подала, уж лучше бы сидела ТИХО...
    svp67
  22. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:57
    Нарусова добавила, что для нее самое главное то, что люди, которые призывали к воссозданию СССР и «об этом проливали слезы», оказались «аутсайдерами по предварительным итогам выборов».
    а вот для меня главное, что её дочка недалеко от аутсайдеров ушла
    LSA57
  23. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 11:57
    Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма

    Может уже разберутся её избиратели, за какие такие заслуги эта мамзель уже который год "член"...
    Jovanni
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:06
      В Совет Федерации не избирают, а назначают представителей от регионов
      Дормидонт
      1. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:10
        ну так а в "представители" она как попала?
        Jovanni
  24. Старый военрук Сегодня, 11:57
    Почему это существо представляет один из регионов страны? А по моему, тех, кто приравнивает сталинизм к нацизму необходимо изолировать от общества. Или у Кащенко, или в пожизненном пансионате, поскольку мораторий ещё не отменили. Это враг, наглый и подлый. Толстовство здесь ни к чему.
    Старый военрук
  25. komrad buh (Игорь) Сегодня, 11:57
    Повылазили ушлепки после выборов
    komrad buh
  26. D-Master (Данила Владимирович) Сегодня, 12:00
    Теперь понятно в кого лошадь такая гнедая. Жаль конечно, что подобное гуано сидит в совете федераций.... Сталин конечно был не сахар ... но он победил Нацизм и в этом суть. Но этой особо хоть ссы в глаза все божья роса.
    D-Master
  27. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:01
    Что-то, про "тихий геноцид" начала 90-х, скромно умолчала...
    Что там говорил Гайдар, про его жертвы? " Не вписались.. "
    Сибирский цирюльник
  28. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:03
    Согласен. Ввести уголовную ответственность просто необходимо. За очернение Сталинизма
    Дормидонт
  29. 23424636 Сегодня, 12:05
    Был в Гори там любят Сталина и ненавидят Михо . Сталин - собиратель государства русского из розданных агентами Германии Ульяновым и Троцким территорий Всероссии по Брест-Литовской уступке 1918 года.. Сталин все вернул за исключением Крепости Карс ,Финляндии и Царства Польского и еще приумножил землями Червоной Руси . Нарусова как вдова Собчака конечно знает очень много но у нее не хватает одного любить Россию в ее величестве и территории в границах Царских по карте 1914 года. и народ всероссийский.
    23424636
  30. словак Сегодня, 12:06
    Старуха возбудилась на фоне успехов говорящей лошади? Вот только ни совести, ни ума не нажила. И уже этой семейке бог не даст.
    словак
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:08
      Погуляла бы, что ли, по какому-нибудь мосту
      Дормидонт
  31. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 12:07
    вам бл. до Сталина как до горы раком..
    толя ежик
  32. МВГ (Валерий) Сегодня, 12:07
    "Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма" - мы ищем врагов РФ не там, где они на самом деле есть
    МВГ
  33. Комментарий был удален.
  34. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 12:11
    Что ярая русофобка Нарусова делает в сенате ? Пусть валит в Израиль или США, прихватив с собой дочурку с лошадиной мордой.
    Веселый Роджер
  35. Вечно так (евгений) Сегодня, 12:11
    Совет педерастов всем составом на строительство Ж.Д. по южному берегу ледовитого океана. Кто вообще всю эту мразь ставит в высшие органы?? И нахрена НАМ такие ВЫСШИЕ органы???
    Вечно так
  36. лис Сегодня, 12:11
    коменты интересные...люди рвали штаны за ВВП,а его подопечную ненавидят...как так то?!
    лис
    1. RedFox11 Сегодня, 12:30
      Путин тут причем,она выступала жёстко против возращения Путина и за Медведева,ее даже из совета федерации выкинули как Путин выйграл выборы,но она опять из Тувы полезла.
      RedFox11
  37. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:12
    Вот личинка вши казематная. СиделО бы тихо, да молилОсь чтобы про неё ненароком не вспомнили. Не будь так ненавистного всем либеротам пресловутого "сталинизма", висела бы шкура их предков на абажурах у Фрицев и Гансов.
    Николай Петров
  38. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:12
    Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма

    Почему-то мне кажется, что недолго ей гавкать осталось
    pvv113
  39. annodomene (Алексей) Сегодня, 12:12
    А она точно сенатор? Или кухарка, которая пытается управлять государством?
    А, вот оно что, это мама К. Собчак... Вот уж точно, что яблонька от вишенки недалеко падает... laughing
    annodomene
  40. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 12:13
    Нарусова...да, фигура!!!
    Недавно узнал такого писателя, как Олег Валецкий! Между прочим, участник войны в Югославии. Кое что его прочел (не старое по боевому прошлому), новое...он представлен во многих местах. Много перепечатано у него по европейской прессе. Стало понятно, откуда растут у нас мальчики КОЛИ!!!
    Михаил55
  41. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:14
    Засиделась старушенция во власти. Присохла. Прокатили дочь, можно и мать попросить - на незаслуженный...
    Горный стрелок
  42. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 12:16
    Дочь- лошадь, мать- кобыла! "Собаки" либероидные!
    ангел-истребитель
  43. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:18
    жду с нетерпением продолжения перекодировки умов. Нарусова трепаться не любит
    Silvestr
  44. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 12:19
    Вова, срочно наводи порядок в СовФеде, Правительстве, Министерствах - народ тебе оказал высокое доверие и ждёт положительных изменение и результатов !!! yes
    Гильятон
    1. Million (Влад) Сегодня, 12:39
      Она Вове является Кумой.Ничего ей не будет....
      Million
  45. MS71 (Максим) Сегодня, 12:20
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть полный список законодательных инициатив этой "мадам".
    Предложенная инициатива вызывает желание прировнять нарусизм к идиотизму.
    MS71
  46. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:21
    Понятно что Путин многим обязан семье Собчаков, поэтому не предлагаю её посадить или закрыть в сумасшедший дом. Просто убрать из медийного пространства отправив на "заслуженный" отдых. Чтоб единственная аудитория её высказываний была ограничена домработницей, охранником и водителем.
    Servisinzhener
    1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 12:49
      За русофобские высказывания публичных людей нужно лишать гражданства РФ и выдворять вон из страны. Наличие подобных лиц в СФ и ГД - огромный позор для России и сильный удар по имиджу власти. Вчера ВВП получил кредит доверия от 77% населения, поэтому просто обязан обратить внимание на мерзких паразитов, отравляющих душу народа.
      Веселый Роджер
  47. 1536 (Евгений) Сегодня, 12:22
    У нас в армии был старшина. У него была теория, если замполит начинает спрашивать, как вы воспитываете бойцов и что в этом плане делаете конкретно, значит пора выпускать стенгазету. Но без старшины в армии нельзя, а вот без "сенаторов", как и без стенгазеты, можно?
    1536
  48. ваняватный Сегодня, 12:29
    великая женщина , с ней сношался человек , у которого работал президент... а еще заслуги есть ? ну , кроме того, что она дочку родила , вместо того , чтобы аборт сделать
    ваняватный
  49. Комментарий был удален.
  50. sib.ataman Сегодня, 12:35
    Вот оно племя змеиное! Вот она пятая колонна в действии! Точь в точь как в царской думе-только в той всё на царицу грязь лили, а эти на наше прошлое грязь валят! А по сути проституки и мать (лошадь не от толика), и лошадь того же разлива, что шоу, что в политике. И ведь пригрелись на шее у народа, который же ненавидят и грязью поливают без стеснения!
    sib.ataman
Картина дня