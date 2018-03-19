13:02 19 марта
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Россия начинает разработку нового типа двигателей для сверхлегких ракет

НПО «Энергомаш» приступило к работам по созданию ракетного двигателя, который будет, в том числе, предлагаться на экспорт для сверхлегких и легких ракет-носителей в странах БРИКС.

Россия начинает разработку нового типа двигателей для сверхлегких ракет


Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением не свойственной нам задачи проектирования под заданную себестоимость
— сообщил главный конструктор предприятия Петр Левочкин.


Он подчеркнул, что двигатель будет предлагаться как для использования на сверхлегких коммерческих ракетах, так и для применения в легких и средних носителях, разрабатываемых в странах БРИКС.

В настоящее время Россией эксплуатируется три типа ракет легкого класса — "Рокот", "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в". Ракет сверхлегкого класса в стране не производится, хотя разработки в этом направлении ведут две частные компании — "Лин Индастриал" и "НСТР Ракетные технологии". Помимо этого, создание сверхлегкого носителя предусмотрена утвержденной весной 2017 года стратегией развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года. Работы планируется начать в 2026 году с проведением первого пуска такого носителя в 2028 году, передает РИА Новости







Использованы фотографии: http://engine.space/
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Комментарии 7

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:28
    экспортный двигатель... как вариант чтобы не орали про нефтяную иглу и сырьевой придаток.. "партнерам" только цену надо выкатывать космическую.. двигатель то космический. laughing
    vorobey
    1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 12:57
      Ну как же теперь либерастам истерить, что мы опять во всем отстали. Черный для них день сегодня...
      Dreamboat
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:59
        Цитата: Dreamboat
        Ну как же теперь либерастам истерить, что мы опять во всем отстали. Черный для них день сегодня...


        А эти? Эти повод найдут
        vorobey
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:32
    уберите рагозина,ну пожалуста am без него кабэшникам лучше думается,а слесаря начинают гайки по резьбе крутить
    изя топ
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:37
      Цитата: изя топ
      уберите рагозина,ну пожалуста am без него кабэшникам лучше думается,а слесаря начинают гайки по резьбе крутить


      низя.. очередная спец операция... благодаря Сердюкову запад проворонил перевооружение армии... Благодаря Рогозину.. я даже боюсь предположить.. laughing laughing
      vorobey
      1. изя топ (Андрей) Сегодня, 12:40
        Цитата: vorobey
        Благодаря Рогозину.. я даже боюсь предположить..

        ааааа,вооот оно чё what мы не топим корпуса,а волнуем тихий океан feel только ждать то долго эту пресловутую цунаму recourse
        изя топ
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:44
        Надо, пусть делают. Когда полетит или купят тогда и радоваться начнём!
        rocket757
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