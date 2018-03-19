В Ульяновске открыта новая линия по производству патронов 338Lapua Mag и 308Win

Сегодня Ульяновский патронный завод запустил тестовое производство новых видов продукции, которая ранее не выпускалась на предприятиях страны. Это почти миллиард рублей инвестиций. В итоге была создана уникальная технология изготовления новых видов продукции. Завершение испытаний и фактический запуск производства запланированы на второе полугодие 2018 года. Это позволит предприятию расширять рынки сбыта и увеличивать объемы выпускаемой продукции. В свою очередь, региональная власть делает всё, чтобы у каждого предприятия Ульяновской области и у каждого нашего жителя с каждым годом открывались всё новые и новые возможности. Об этом очень хорошо сказал Владимир Путин, когда назвал Россию страной возможностей, а жителей России – самым главным ее богатством,

На новом оборудовании будет производиться патроны калибра .338 лапуамагнум и патрон калибра .308 винчестер. Это высокоточные снайперские патроны, которые стоят на вооружении в Российской Федерации. Они очень востребованы и у нас, и в мире. Уникальность этого комплекса заключается в том, что если раньше в России только собирали такие патроны, то сейчас мы будем сами изготавливать гильзы, пули, оболочку и все необходимые компоненты и все это собирать. Таким образом, патроны станут полностью российского производства,