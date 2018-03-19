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В Ульяновске открыта новая линия по производству патронов 338Lapua Mag и 308Win
На Ульяновском патронном заводе в торжественной обстановке открыта новая производственная линия, сообщается на сайте регионального правительства.
Работа по модернизации производства проводилась в интересах силовых ведомств РФ. Строительство нового цеха велось в рамках реализации федеральной целевой программы, которая была рассчитана на три года – с 2015-го по 2017 год.
Как рассказали специалисты завода, в ходе модернизации было закуплено оборудование, которое позволяет «обеспечить высокоточную отладку процессов и обеспечить автоматический контроль основных параметров процессов (на основе ЧПУ)». В итоге была создана уникальная технология изготовления новых видов продукции.
Сообщается также, что «по итогам 2017 года объем отгруженной продукции Ульяновского патронного завода превысил 2,7 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичными показателями 2016 года». Всего в консолидированный бюджет Ульяновской области в прошлом году предприятие перечислило 134 млн рублей.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии запуска новой производственной линии на АО «Ульяновский патронный завод». Ульяновск, 14.03.2018.
Работа по модернизации производства проводилась в интересах силовых ведомств РФ. Строительство нового цеха велось в рамках реализации федеральной целевой программы, которая была рассчитана на три года – с 2015-го по 2017 год.
Сегодня Ульяновский патронный завод запустил тестовое производство новых видов продукции, которая ранее не выпускалась на предприятиях страны. Это почти миллиард рублей инвестиций. В итоге была создана уникальная технология изготовления новых видов продукции. Завершение испытаний и фактический запуск производства запланированы на второе полугодие 2018 года. Это позволит предприятию расширять рынки сбыта и увеличивать объемы выпускаемой продукции. В свою очередь, региональная власть делает всё, чтобы у каждого предприятия Ульяновской области и у каждого нашего жителя с каждым годом открывались всё новые и новые возможности. Об этом очень хорошо сказал Владимир Путин, когда назвал Россию страной возможностей, а жителей России – самым главным ее богатством,сказал на церемонии губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Как рассказали специалисты завода, в ходе модернизации было закуплено оборудование, которое позволяет «обеспечить высокоточную отладку процессов и обеспечить автоматический контроль основных параметров процессов (на основе ЧПУ)». В итоге была создана уникальная технология изготовления новых видов продукции.
На новом оборудовании будет производиться патроны калибра .338 лапуамагнум и патрон калибра .308 винчестер. Это высокоточные снайперские патроны, которые стоят на вооружении в Российской Федерации. Они очень востребованы и у нас, и в мире. Уникальность этого комплекса заключается в том, что если раньше в России только собирали такие патроны, то сейчас мы будем сами изготавливать гильзы, пули, оболочку и все необходимые компоненты и все это собирать. Таким образом, патроны станут полностью российского производства,пояснил исполнительный директор предприятия Алексей Дубоносов.
Сообщается также, что «по итогам 2017 года объем отгруженной продукции Ульяновского патронного завода превысил 2,7 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичными показателями 2016 года». Всего в консолидированный бюджет Ульяновской области в прошлом году предприятие перечислило 134 млн рублей.
Использованы фотографии: https://ulgov.ru
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