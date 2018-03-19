12:58 19 марта
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В Ульяновске открыта новая линия по производству патронов 338Lapua Mag и 308Win

На Ульяновском патронном заводе в торжественной обстановке открыта новая производственная линия, сообщается на сайте регионального правительства.

В Ульяновске открыта новая линия по производству патронов 338Lapua Mag и 308Win
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии запуска новой производственной линии на АО «Ульяновский патронный завод». Ульяновск, 14.03.2018.

Работа по модернизации производства проводилась в интересах силовых ведомств РФ. Строительство нового цеха велось в рамках реализации федеральной целевой программы, которая была рассчитана на три года – с 2015-го по 2017 год.


Сегодня Ульяновский патронный завод запустил тестовое производство новых видов продукции, которая ранее не выпускалась на предприятиях страны. Это почти миллиард рублей инвестиций. В итоге была создана уникальная технология изготовления новых видов продукции. Завершение испытаний и фактический запуск производства запланированы на второе полугодие 2018 года. Это позволит предприятию расширять рынки сбыта и увеличивать объемы выпускаемой продукции. В свою очередь, региональная власть делает всё, чтобы у каждого предприятия Ульяновской области и у каждого нашего жителя с каждым годом открывались всё новые и новые возможности. Об этом очень хорошо сказал Владимир Путин, когда назвал Россию страной возможностей, а жителей России – самым главным ее богатством,
сказал на церемонии губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как рассказали специалисты завода, в ходе модернизации было закуплено оборудование, которое позволяет «обеспечить высокоточную отладку процессов и обеспечить автоматический контроль основных параметров процессов (на основе ЧПУ)». В итоге была создана уникальная технология изготовления новых видов продукции.



На новом оборудовании будет производиться патроны калибра .338 лапуамагнум и патрон калибра .308 винчестер. Это высокоточные снайперские патроны, которые стоят на вооружении в Российской Федерации. Они очень востребованы и у нас, и в мире. Уникальность этого комплекса заключается в том, что если раньше в России только собирали такие патроны, то сейчас мы будем сами изготавливать гильзы, пули, оболочку и все необходимые компоненты и все это собирать. Таким образом, патроны станут полностью российского производства,
пояснил исполнительный директор предприятия Алексей Дубоносов.

Сообщается также, что «по итогам 2017 года объем отгруженной продукции Ульяновского патронного завода превысил 2,7 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичными показателями 2016 года». Всего в консолидированный бюджет Ульяновской области в прошлом году предприятие перечислило 134 млн рублей.

Использованы фотографии: https://ulgov.ru
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Комментарии 14

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  1. den3080 Сегодня, 12:33
    Фотография: начальство выбирает снетки к субботнему пиву
    lol
    den3080
  2. 1536 (Евгений) Сегодня, 12:34
    Так, глядишь, и до производства айфонов дойдем.
    А если серьезно, то молодцы! Если не ошибаюсь, то еще при Советской власти такие проекты были. Патроны востребованы, наблюдается их дефицит на рынке, да и патронное производство - это передовые технологии, рабочие места, интересная работа.
    1536
    1. К0щей Сегодня, 12:41
      Цитата: 1536
      Патроны востребованы, наблюдается их дефицит на рынке, да и патронное производство - это передовые технологии, рабочие места, интересная работа.

      в целом хорошо. но мне интересно чье там оборудование. а то у нас импортозамещение кривоватое: делаем у себя, но станки из ЕС.
      К0щей
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:41
      Айфон сложно притянуть к войне, однако, как и патрон никак не ассоциируется с миром и спокойствием!
      Всё в топку войны ... делать надо, только радоваться чему?
      rocket757
  3. Vard Сегодня, 12:34
    Интересно... а на какую дальность можно стрелять этими патронами...
    Vard
  4. Комментарий был удален.
  5. Равик (Сергей) Сегодня, 12:35
    И патроны назвать "Пустячок"
    Равик
  6. tochila Сегодня, 12:35
    Вот оно импортозамещение!!!
    tochila
  7. Genry (Genry) Сегодня, 12:35
    Здорово!
    Ещё бы запустили .300 WinMag (7,62x67), с высокой начальной скоростью (хорошей настильностью) и меньшим падением энергии пули по дальности. Для охотников и снайперов...
    Genry
  8. лис Сегодня, 12:37
    главное,что бы качество не как у барнаульских было.
    лис
  9. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 12:38
    Это почти миллиард рублей инвестиций

    А, кто эти инвесторы? Можно было бы и по-фамильно и по гражданству...
    Они очень востребованы и у нас, и в мире

    Ну, да. Особенно в странах НАТО. 7,62х51.
    Продавать потенциальному врагу (да, и откровенному врагу) свою продукцию военного назначения, это вписывается в рамки современной и суверенной экономики Российского государства и его капиталистической модели...

    P.S. У нас этот калибр 308.Win (7,62x51), помимо только анонсированного для снайперского оружия (новые модели кто нибудь видел, пользовал?), лишь на гражданских, типа "Сайга", для гражданского население, и то, в экспортном варианте, как правило, больше.
    А, стоимость наших боеприпасов и зарубежных имеет разницу на порядки и в разы.
    Экспортное решение, однако. По крайней мере, в первое время. Бизнес!
    Pax tecum
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 12:44
      Интересно по лицензии будут производить? what
      Тот же ЛЕХА
    2. Genry (Genry) Сегодня, 12:45
      Цитата: Pax tecum
      Продавать потенциальному врагу (да, и откровенному врагу) свою продукцию военного назначения, это вписывается в рамки современной и суверенной экономики Российского государства и его капиталистической модели...

      А покупать, по вашему, у врагов для своего оружия это кошерно?
      Genry
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 12:48
        А покупать, по вашему, у врагов для своего оружия это кошерно?

        На счет боеприпасов у нас в стране проблем никогда не было и нет.
        Импортные боеприпасы только в охотничьих магазинах, на любителя, в "тридорого".
        Разница между нашим "родным" 7,62х54 и 308.Win в длинне гильзы и насыпке пороха, в основном. Калибр один. Чем не нравилось?
        Просто открылась новая бизнес-ниша, и не стоит это оправдывать нуждами армии. Своей армии.
        Pax tecum
  10. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:45
    Если учесть , что новые снайперки - таких калибров. То глупо производить оружие и не делать патроны.
    Zaurbek
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