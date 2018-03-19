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Индонезия строит катера для российского «военного заказчика»
Индонезийская компания РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) публичные испытания скоростного катера проекта Х2К Carbotech Special Ops, построенного для одной из российских силовых структур, сообщает bmpd.
По словам владельца компании Джона Ландина, верфь выполняет заказ российского «военного заказчика» на поставку 7-ми катеров. Пять из них уже поставлены в Россию.
Два оставшихся катера должны быть проекта Х2К Carbotech Special Ops и иметь скорость до 85 узлов.
«Полужесткий цельнокомпозитный катер проекта Х2К Special Ops является одним из вариантов семейства Х2К. При длине 11,3 м и ширине 3,2 м, катер вмещает 14 вооруженных человек и оснащается тремя подвесными моторами общей мощностью до 1000 л.с., что позволяет развивать скорость до 50-60 узлов и иметь крейсерскую скорость до 30 узлов. Запас топлива 900 литров, что обеспечивает дальность хода до 240 миль», – говорится в материале.
Построенный для российского "военного" заказчика индонезийской компанией РТ Lundin Industry Invest скоростной катер проекта Х2К Carbotech Special Ops.
По словам владельца компании Джона Ландина, верфь выполняет заказ российского «военного заказчика» на поставку 7-ми катеров. Пять из них уже поставлены в Россию.
Два оставшихся катера должны быть проекта Х2К Carbotech Special Ops и иметь скорость до 85 узлов.
«Полужесткий цельнокомпозитный катер проекта Х2К Special Ops является одним из вариантов семейства Х2К. При длине 11,3 м и ширине 3,2 м, катер вмещает 14 вооруженных человек и оснащается тремя подвесными моторами общей мощностью до 1000 л.с., что позволяет развивать скорость до 50-60 узлов и иметь крейсерскую скорость до 30 узлов. Запас топлива 900 литров, что обеспечивает дальность хода до 240 миль», – говорится в материале.
Использованы фотографии: www.tribunnews.com
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