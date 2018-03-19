15:45 19 марта
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Индонезия строит катера для российского «военного заказчика»

Индонезийская компания РТ Lundin Industry Invest в Баньюванги (Восточная Ява) публичные испытания скоростного катера проекта Х2К Carbotech Special Ops, построенного для одной из российских силовых структур, сообщает bmpd.

Индонезия строит катера для российского «военного заказчика»
Построенный для российского "военного" заказчика индонезийской компанией РТ Lundin Industry Invest скоростной катер проекта Х2К Carbotech Special Ops.

По словам владельца компании Джона Ландина, верфь выполняет заказ российского «военного заказчика» на поставку 7-ми катеров. Пять из них уже поставлены в Россию.


Два оставшихся катера должны быть проекта Х2К Carbotech Special Ops и иметь скорость до 85 узлов.



«Полужесткий цельнокомпозитный катер проекта Х2К Special Ops является одним из вариантов семейства Х2К. При длине 11,3 м и ширине 3,2 м, катер вмещает 14 вооруженных человек и оснащается тремя подвесными моторами общей мощностью до 1000 л.с., что позволяет развивать скорость до 50-60 узлов и иметь крейсерскую скорость до 30 узлов. Запас топлива 900 литров, что обеспечивает дальность хода до 240 миль», – говорится в материале.


Использованы фотографии: www.tribunnews.com
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Комментарии 23

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:54
    Уже папуасы для нас катера строят
    Аристарх Людвигович
    1. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:08
      Штроили карабли во франции - обломались. Что бы не рисковать - в Индонезии (ИНДОНЕЗИИ КАААРЛ!!!) решили заказать надувные лодки
      tchoni
    2. donavi49 Сегодня, 13:09
      Судостроительная отрасль Индонезии довольно развита. Если сравнивать сдаваемый годовой Тоннаж больше российского например. Они строят поточно танкера типа STAR 50 (50 тысяч тонн) например.

      У них есть своя транснациональная судостроительная корпорация PT PAL с активами в Перу и восточной Африке. Если брать чисто надводное судостроение - то скорее Россия тут папуас с космической ценной, плохим качеством и низкой кастомностью. Индонезия же вобрала лучшее из Южной Кореи - которая фактически и подняла на современный уровень судостроение в Индонезии в конце 80-х начале 90-х.
      donavi49
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:12
        Ну Су 35 они у нас берут..
        Может катера вместо частичной оплаты пальмовым маслом? Помоему так лучше будет...
        NN52
      2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 13:25
        Хоть один здравый комментарий. А то опять со всех сторон все пропало..Скоро в РФ пачки спичек не купить..Вникните в суть вопроса подумайте зачем и напрягите оставшиеся извилины.
        Или почитайте толковые комментарии такие как от donavi49. И индонизийцев есть чему нам учится. На взаимовыгодной основе.
        seti
    3. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 13:10
      Может пора уже что-нибудь и в Китае заказать?
      x.andvlad
  2. Vard Сегодня, 12:54
    Интересно... борта надувные... днище жёсткое... одна пуля и ага...
    Vard
    1. donavi49 Сегодня, 12:59
      Нет. Но в целом там живучесть не в приоритете. Рыбинский аналог проживет не дольше. При этом он проигрывает значительно в ходовых качествах.
      donavi49
  3. jeka424 Сегодня, 13:00
    Самая технологичная страна в мире не в состоянии построить катера. За Стабильность
    jeka424
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:12
      Скорее всего эти катера кроме как 7 шт. нам и не нужны, поэтому просто нет смысла напрягаться на проектирование и постройку. То что мы способны в принципе сделать такие катера думаю мало кто сомневается ( вот тут только по моторам не в курсе есть ли такие у нас).
      DenZ
    2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 13:27
      Цитата: jeka424
      Самая технологичная страна в мире не в состоянии построить катера. За Стабильность

      Спроектируйте и запатентуйте что то лучшее. И к вам люди потянутся.
      seti
      1. jeka424 Сегодня, 13:32
        Зачем тогда везде трубить что создаётся самое лучшее и аналогов нет в мире
        jeka424
        1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 13:37
          Бред не пишите. Где у нас говорилось или писалось что мы производим лучшие в мире скоростные катера ? Нет такого в природе.
          Пораскиньте мозгами зачем создавать с нуля скоростной велосипед если он уже создан. Это время и большие деньги. Даже в такое чудо техники. А оно требуется уже сейчас а может даже вчера. Его можно купить у дружественной страны причем за сущие копейки подогнать (как в свое время Раптор) под наши условия эксплуатации добавить что то свое и вуаля - это будет наш проект за минимальные вложения.
          Но плюнуть то всегда проще мы то де ничего не можем.
          seti
          1. jeka424 Сегодня, 14:09
            Если так размышлять, то можно всё купить за границей зачем своё делать. Зачем ту 160 запускать в производство, если для этого ничего не предусмотреено
            jeka424
  4. Mengad (Алекс) Сегодня, 13:02
    Китайцы собираются строить корабли России..Индонезия..катера....Ах да забыл ,мы все с колен встаем уже вот как 18-лет...и главное стабильно и Величественно laughing
    Mengad
    1. donavi49 Сегодня, 13:11
      В Индонезии можно было бы взять пару десантников для южных морей, вместо пятка эшелонов пальмового масла за Су-35.
      donavi49
      1. rudolff (Rudolf) Сегодня, 13:37
        Кстате, да. Могли бы нам в оплату Су-35 несколько Макассаров построить. Идеальный вариант. Иных УДК нам в ближайшей перспективе не светит. Да и БДК тоже, окромя Грена с Моргуновым.
        rudolff
    2. tray4422 (Артем) Сегодня, 14:01
      В больнице был?
      tray4422
  5. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:12
    Печально это читать! Но скорее всего это просто ответный жест на закупку вооружения Индонезией у России.
    bazzbazz
    1. donavi49 Сегодня, 13:16
      Катера то раньше Су-35. Так что обратно скорее, за катера ответным жестом купили Су-35 laughing
      donavi49
      1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:24
        Может тогда в европе катеров купить?) придется и им Су покупать! Хорошая разница будет в цене)
        bazzbazz
  6. вадим dok (марусев) Сегодня, 13:51
    Дожили!Уже "великая судостроительная " страна строит для РФ.
    вадим dok
    1. Santyrro (Александр) Сегодня, 14:42
      Индонезию вполне можно считать судостроительной страной с богатым опытом.
      Santyrro
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