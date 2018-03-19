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Первые в этом году совместные российско-белорусские учения стартовали в Ульяновске
Первые российско-белорусские учения по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии стартовали в понедельник в Ульяновской области, сообщили в Минобороны РФ.
Активная фаза пройдет на военном полигоне Поливна с проведения десантирования с высоты до 8 тысяч метров
Во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) российские десантники будут десантироваться с помощью парашютной системы спецназначения «Арбалет» с использованием кислородного оборудования.
Отмечается, что в ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.
Маневры проходят в соответствии с планом сотрудничества между Минобороны РФ и Белоруссии.
В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники- говорится в сообщении военного ведомства
Активная фаза пройдет на военном полигоне Поливна с проведения десантирования с высоты до 8 тысяч метров
Во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) российские десантники будут десантироваться с помощью парашютной системы спецназначения «Арбалет» с использованием кислородного оборудования.
Отмечается, что в ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.
Маневры проходят в соответствии с планом сотрудничества между Минобороны РФ и Белоруссии.
Использованы фотографии: http://media73.ru/
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