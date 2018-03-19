Первые в этом году совместные российско-белорусские учения стартовали в Ульяновске

В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники

Первые российско-белорусские учения по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии стартовали в понедельник в Ульяновской области, сообщили в Минобороны РФ.- говорится в сообщении военного ведомстваАктивная фаза пройдет на военном полигоне Поливна с проведения десантирования с высоты до 8 тысяч метровВо время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) российские десантники будут десантироваться с помощью парашютной системы спецназначения «Арбалет» с использованием кислородного оборудования.Отмечается, что в ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.Маневры проходят в соответствии с планом сотрудничества между Минобороны РФ и Белоруссии.