15:47 19 марта
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Первые в этом году совместные российско-белорусские учения стартовали в Ульяновске

Первые российско-белорусские учения по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии стартовали в понедельник в Ульяновской области, сообщили в Минобороны РФ.

В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники
- говорится в сообщении военного ведомства

Первые в этом году совместные российско-белорусские учения стартовали в Ульяновске



Активная фаза пройдет на военном полигоне Поливна с проведения десантирования с высоты до 8 тысяч метров

Во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований. Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) российские десантники будут десантироваться с помощью парашютной системы спецназначения «Арбалет» с использованием кислородного оборудования.

Отмечается, что в ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении.

Маневры проходят в соответствии с планом сотрудничества между Минобороны РФ и Белоруссии.



Использованы фотографии: http://media73.ru/
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Комментарии 7

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  1. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:00
    опять провоцируют recourse ганьба Шойгу и Верховному recourse
    изя топ
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 13:05
      Цитата: изя топ
      опять провоцируют

      Так и горилки не хватит!!!НО...
      радавают такие новости и вселяют уверенност! батька с нами! laughing
      himRa
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:05
    Передают белорусским коллегам опыт с новейшими парашютными системами ...
    КВУ-НСвД
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:21
      Вроде бы на учениях эти системы будут использоваться исключительно российскими десантниками.
      Sergej1972
  3. Rusland (Виталий) Сегодня, 13:08
    Братство по оружию. Успехов! Месячная норма осадков выпала 18 марта, снега много.
    Rusland
  4. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 13:21
    Силы специальных операций- аналог наших ВДВ?
    " Активная фаза пройдет на военном полигоне Поливна"это,что б прибалтов от инфаркта сберечь, а то в прошлом году всю валерьянку выпали и корвалолом закусили
    Монархист
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:23
      Наверное, это белорусский аналог наших ВДВ и ССО. Ввиду значительно меньших численности и финансирования белорусы не могут себе позволить такую, как у нас, дробность оргструктур.
      Sergej1972
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