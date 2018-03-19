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В ВСУ заявили, что на Донбассе взяли в плен гражданина России
Экстремистский портал «Миротворец» (украинский сайт, заблокированный в РФ) опубликовал заявление о том, что «невоюющие» украинские военнослужащие на территории Донбасса взяли в заложники гражданина Российской Федерации. На сайте заявлено, что Александр Заяц (имя взятого в плен россиянина) воевал на стороне Донецкой народной республики.
На «Миротворце» утверждается, что Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР.
При этом не приводится подробностей того, как и где именно россиянин оказался пленёнными украинскими военнослужащими. Судя по всему, украинские вооружённые группы вновь провели диверсионную операцию, используя для этого выход на территорию ДНР через «серую зону».
Несколько дней назад отчёт о том, что украинские военнослужащие незаконно входят в «серую зону» вдоль линии разграничения был представлен специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
Из материала на украинском портале:
Александр Заяц, Россия. Адрес: Ленинградская область, г.Санкт-Петербург.
«Творческий коллектив» украинского сайта явно не знаком с географией РФ: Санкт-Петербург является отдельным субъектом федерации и к Ленинградской области не имеет никакого отношения.
«Главный» вопрос: когда и где Порошенко на этот раз будет трясти российским паспортом?
На «Миротворце» утверждается, что Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР.
При этом не приводится подробностей того, как и где именно россиянин оказался пленёнными украинскими военнослужащими. Судя по всему, украинские вооружённые группы вновь провели диверсионную операцию, используя для этого выход на территорию ДНР через «серую зону».
Несколько дней назад отчёт о том, что украинские военнослужащие незаконно входят в «серую зону» вдоль линии разграничения был представлен специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
Из материала на украинском портале:
Александр Заяц, Россия. Адрес: Ленинградская область, г.Санкт-Петербург.
«Творческий коллектив» украинского сайта явно не знаком с географией РФ: Санкт-Петербург является отдельным субъектом федерации и к Ленинградской области не имеет никакого отношения.
«Главный» вопрос: когда и где Порошенко на этот раз будет трясти российским паспортом?
Использованы фотографии: Твиттер
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