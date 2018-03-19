15:47 19 марта
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В ВСУ заявили, что на Донбассе взяли в плен гражданина России

Экстремистский портал «Миротворец» (украинский сайт, заблокированный в РФ) опубликовал заявление о том, что «невоюющие» украинские военнослужащие на территории Донбасса взяли в заложники гражданина Российской Федерации. На сайте заявлено, что Александр Заяц (имя взятого в плен россиянина) воевал на стороне Донецкой народной республики.

На «Миротворце» утверждается, что Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР.

В ВСУ заявили, что на Донбассе взяли в плен гражданина России



При этом не приводится подробностей того, как и где именно россиянин оказался пленёнными украинскими военнослужащими. Судя по всему, украинские вооружённые группы вновь провели диверсионную операцию, используя для этого выход на территорию ДНР через «серую зону».

Несколько дней назад отчёт о том, что украинские военнослужащие незаконно входят в «серую зону» вдоль линии разграничения был представлен специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Из материала на украинском портале:
Александр Заяц, Россия. Адрес: Ленинградская область, г.Санкт-Петербург.

«Творческий коллектив» украинского сайта явно не знаком с географией РФ: Санкт-Петербург является отдельным субъектом федерации и к Ленинградской области не имеет никакого отношения.

«Главный» вопрос: когда и где Порошенко на этот раз будет трясти российским паспортом?

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 16

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:01
    Инфа 100% При нём исчо флешка была с видео, где Путин ему приказывает Порошенко застрелить, а всё украинское сало либо съесть, либо надкусить.
    Серж Горелый
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:22
      Цитата: Серж Горелый
      При нём исчо флешка была с видео, где Путин ему приказывает Порошенко застрелить,

      и обстрелять раду. взят во время подготовки к выстрелу. оперативная съёмка
      LSA57
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:48
        Надька,зачем голову побрила?? laughing
        HAM
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:58
          Цитата: HAM
          Надька,зачем голову побрила??

          штоб в турьме вши не завелись lol
          LSA57
  2. Иеремия (Виталий) Сегодня, 13:03
    Морской пехоты ДНР? Серьезно? А командира подводной лодки из донецких степей не прихватили.....
    Иеремия
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:31
      Цитата: Иеремия
      Морской пехоты ДНР? Серьезно? А командира подводной лодки из донецких степей не прихватили.....

      Ну вообще - то командование ДНР официально признаёт в составе своих ВС морпехов.
      Серж Горелый
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:05
    Если не фейк, то это означает, что опять расслабились с этим "перемирием". Всем хорош наш солдат, но когда затишье... wassat
    Горный стрелок
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:08
    Парня жаль , теперь измордуют в СБУ.. Как же он так подставился ? Вроде не мальчик безусый...Терпения ему...
    КВУ-НСвД
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:09
    Поймать-то поймали, но, говорят, допросить не смогли. Не смогли перевести на державну мову фразу, которую этот пленный постоянно повторял: "Моятвоянепонимайяпорюскиошеньплокодюшанбэ!".
    злой партизан
  6. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:09
    В ВСУ заявили, что на Донбассе взяли в плен гражданина России


    Возможно доброволец а то и вообще гражданский а выдают за военного РФ, нагнать истерии это их профиль.
    krops777
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:49
      Цитата: krops777
      Возможно доброволец а то и вообще гражданский а выдают за военного РФ, нагнать истерии это их профиль.

      Так и пишут - "гражданин России", а не военнослужащий и не сотрудник ФСБ.
      Piramidon
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:59
        Цитата: Piramidon
        Так и пишут - "гражданин России", а не военнослужащий и не сотрудник ФСБ.

        так мы тут все, или сотрудники, или агенты. в общем Путин всех завербовал
        LSA57
      2. krops777 (Алексей) Сегодня, 14:53
        Так и пишут - "гражданин России", а не военнослужащий и не сотрудник ФСБ.


        Зри в корень.
        Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР, гражданский? доброволец?
        krops777
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:01
          Цитата: krops777
          гражданский? доброволец?

          Скорее всего гражданский доброволец. Если бы был военнослужащий ВС РФ, вони бы было на порядок больше. А так, видимо, даже военного билета не обнаружили. Может быть даже жителя приграничного села захватили.
          Piramidon
  7. Антарес (Антарес) Сегодня, 13:20
    Трясти пробовали, но оказалось что "ихтамнет" для страны абсолютно. Так что смысла сейчас нет. Если Александрова с Ерофеевым не произвело большого резонанса. То тут -так мелкий рядовой случай.
    Пополнит базу россиян для обмена.
    Антарес
  8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:52
    Не фейк ли? Обычно они такие события обставляют через видео со всем перечнем изьятого - документы, советские деньги, мелкашечные патроны в спичечном коробке, парашют, кирзовые сапоги из 80-х годов и прочие приблуды..., приколачиванием медалей на грудь отличившимся "хероям" а тут пока нет ничего.
    Ныробский
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