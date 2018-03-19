В ВСУ заявили, что на Донбассе взяли в плен гражданина России

Экстремистский портал «Миротворец» (украинский сайт, заблокированный в РФ) опубликовал заявление о том, что «невоюющие» украинские военнослужащие на территории Донбасса взяли в заложники гражданина Российской Федерации. На сайте заявлено, что Александр Заяц (имя взятого в плен россиянина) воевал на стороне Донецкой народной республики.На «Миротворце» утверждается, что Александр Заяц командовал взводом 9-го полка морского пехоты ДНР.При этом не приводится подробностей того, как и где именно россиянин оказался пленёнными украинскими военнослужащими. Судя по всему, украинские вооружённые группы вновь провели диверсионную операцию, используя для этого выход на территорию ДНР через «серую зону».Несколько дней назад отчёт о том, что украинские военнослужащие незаконно входят в «серую зону» вдоль линии разграничения был представлен специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.Из материала на украинском портале:«Творческий коллектив» украинского сайта явно не знаком с географией РФ: Санкт-Петербург является отдельным субъектом федерации и к Ленинградской области не имеет никакого отношения.«Главный» вопрос: когда и где Порошенко на этот раз будет трясти российским паспортом?