15:47 19 марта
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В ЗВО начались учения экипажей Су-34

Эскадрилью бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа подняли по тревоге в Воронежской области и перебросили на оперативный аэродром в Тверской области, сообщает пресс-служба округа.

В ЗВО начались учения экипажей Су-34


Бомбардировщики Су-34 в ходе первого этапа учений преодолели свыше 500 км беспосадочного перелета до оперативного аэродрома в Тверской области, совершили дозаправку и вылет для отработки боевых задач по поражению целей бетонобойными бомбами
- заявил начальник пресс-службы округа полковник Игорь Мугинов.


Отмечается, что в ходе проведения активной фазы учений самолеты будут противодействовать наземным силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выполнят элементы воздушного боя с экипажами истребителей Су-30СМ и совершат практическое бомбометание бетонобойными бомбами "Бетаб-500".

Всего в маневрах участвуют более 10 самолетов оперативно-тактической авиации округа, свыше 60 машин связи, РЭБ, РЛС, а также около 200 военнослужащих летного и технического состава Воронежского, Курского и Тверского авиационных полков округа.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:13
    Бомбардировщики Су-34 в ходе первого этапа учений преодолели свыше 500 км беспосадочного перелета до оперативного аэродрома в Тверской области, совершили дозаправку и вылет для отработки боевых задач по поражению целей бетонобойными бомбами
    Специфический какой-то набор задач..Тренировка перед переброской в Сирию ?
    КВУ-НСвД
  2. Александр War (Александр) Сегодня, 13:16
    Надо скорее перевооружать ВКС с Су-24 на Су-34!
    Александр War
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:21
      И создавать и совершенствовать наши беспилотники! А то много самолетов у нас сбивают, даже бородатые!
      bazzbazz
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:23
        Напомните мне, какой еще самолет, кроме недавнего Су-25, сбили бородатые? А то я что-то отстал от новостей наверное.
        Muvka
        1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:26
          А два самолета по вашему это мало? Сколько нужно, 10? А представьте если противник серьезнее будет!
          bazzbazz
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:34
            А какой второй то?
            Muvka
            1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:39
              Су-24 вчера! Да и самолета сбитого турками могло бы не быть! Пилотов жалко!
              bazzbazz
              1. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 13:58
                Насколько я знаю это был сирийский су-24.
                Сергей Аверченков
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