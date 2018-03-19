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F-35 в Израиле совершил первый оперативный вылет
Израильский F-35 («Адир») недавно выполнил первый оперативный вылет, сообщает блог Олега Грановского со ссылкой на сайт Walla.
Какое именно задание выполнял самолёт, был ли «Адир» один или в составе группы, не сообщается.
«Вполне возможно, что речь идёт о разведывательном вылете – в статье подчёркивается, что в ВВС очень впечатлены возможностью самолёта собирать большие объёмы разведывательной информации и передавать их как наземным, так и воздушным потребителям в реальном времени», – говорится в публикации.
Вообще у журналистов крайне мало информации об эксплуатации F-35 – ВВС тщательно следит за неразглашением данных об истребителе.
«Кроме того, командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин ввёл политику нереагирования ("Амимут") на сообщения о работе "Адир", т.е. не комментирует, не отрицает и не подтверждает различные сообщения об этом самолёте. Так, ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было», – пишет автор.
На сегодняшний день Израиль заказал 50 F-35 (вариант F-35A) и получил 9 из них. Поставки первых 33 самолётов завершатся в 2021 г., всех пятидесяти – в 2024 году.
Какое именно задание выполнял самолёт, был ли «Адир» один или в составе группы, не сообщается.
«Вполне возможно, что речь идёт о разведывательном вылете – в статье подчёркивается, что в ВВС очень впечатлены возможностью самолёта собирать большие объёмы разведывательной информации и передавать их как наземным, так и воздушным потребителям в реальном времени», – говорится в публикации.
Вообще у журналистов крайне мало информации об эксплуатации F-35 – ВВС тщательно следит за неразглашением данных об истребителе.
«Кроме того, командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин ввёл политику нереагирования ("Амимут") на сообщения о работе "Адир", т.е. не комментирует, не отрицает и не подтверждает различные сообщения об этом самолёте. Так, ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было», – пишет автор.
На сегодняшний день Израиль заказал 50 F-35 (вариант F-35A) и получил 9 из них. Поставки первых 33 самолётов завершатся в 2021 г., всех пятидесяти – в 2024 году.
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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