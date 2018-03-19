15:47 19 марта
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F-35 в Израиле совершил первый оперативный вылет

Израильский F-35 («Адир») недавно выполнил первый оперативный вылет, сообщает блог Олега Грановского со ссылкой на сайт Walla.

F-35 в Израиле совершил первый оперативный вылет


Какое именно задание выполнял самолёт, был ли «Адир» один или в составе группы, не сообщается.


«Вполне возможно, что речь идёт о разведывательном вылете – в статье подчёркивается, что в ВВС очень впечатлены возможностью самолёта собирать большие объёмы разведывательной информации и передавать их как наземным, так и воздушным потребителям в реальном времени», – говорится в публикации.

Вообще у журналистов крайне мало информации об эксплуатации F-35 – ВВС тщательно следит за неразглашением данных об истребителе.

«Кроме того, командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин ввёл политику нереагирования ("Амимут") на сообщения о работе "Адир", т.е. не комментирует, не отрицает и не подтверждает различные сообщения об этом самолёте. Так, ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было», – пишет автор.

На сегодняшний день Израиль заказал 50 F-35 (вариант F-35A) и получил 9 из них. Поставки первых 33 самолётов завершатся в 2021 г., всех пятидесяти – в 2024 году.

Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 31

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  1. SarS ( Руслан) Сегодня, 13:13
    А с птичкой кто сталкивался?
    SarS
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:17
      у журналистов крайне мало информации об эксплуатации F-35

      Значит, и говорить не о чем.
      Неоспоримы два факта - в руководстве Израиля дураков нет, и Израиль заказал 50 самолётов.
      Всё остальное - на уровне слухов. Будут факты - можно будет подумать.
      Shurik70
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:39
        Эти не дураки закупают на деньги (10 милиардов ежегодно), которые пин_досы выделяют им, так что тут даренному коню в зубы не смотрят. А этот пиар с вылетом неизвестно куда неизвестно зачем, с результатом не пойми каким, кукушка хвалит питуха, за то что хвалит он кукушку,- отдают так долги так сказать.
        gippernano
        1. Korax71 (Александр) Сегодня, 15:11
          Откуда дровишки belay вообще за всю историю существования Израиля самая крупная военная помощь оценивалась в 3 с копейками млрд. Долларей за год.посмотрите чему равен ввп Израиля и Посчитайте сколько это процентов.они и без помощи США вполне смогут осилить покупку 50 пингвинов.конечно ужмуться где то,но это будет не критично.ну а как тогда назвать полет пак фа а Сирию?судя по вашей логике это тоже была рекламная компания,а не отработка систем в условиях приближенных к боевым. belay
          Korax71
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 13:27
      Интересно, евреи, освещают, в смысле, окропляют святой водой, новый самолет перед вылетом, ну или под 7.40 хоровод вокруг новой машины водят? Уважаемый раввин с пейсами осеняет знамением, ну или чем там, как наш батюшка-туда сюда кадилом с благовоньями? laughing
      Зяблицев
      1. вадим dok (марусев) Сегодня, 13:47
        ОсвЯщать!От слова Святить!
        вадим dok
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 13:51
          Точно! СМИ освещают, а священнослужители освящают...Благодарю! hi
          Зяблицев
      2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:54
        Цитата: Зяблицев
        Интересно, евреи, освещают, в смысле, окропляют святой водой, новый самолет перед вылетом, ну или под 7.40 хоровод вокруг новой машины водят? Уважаемый раввин с пейсами осеняет знамением, ну или чем там, как наш батюшка-туда сюда кадилом с благовоньями? laughing

        Обрезание делают, это да. belay
        Первые приходили с кучей туфтового фирменного оборудования. Приходилось выковыривать, менять разъёмы, у них там не очень удобные профили для крепления оборудования... Куча всего всякого заменяется на наше. Возня та ещё. Теперь, другое дело. Удалось отделаться от навязанного, кое-что уже можно ставить просто сняв заглушку. Я уже не говорю, что последние прибывшие уже идут со всеми приспособами под наши боеприпасы: подвески, консоли и пр.
        А. Привалов
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:35
      А и хрен с ними. Пущай пользуются. Если разобраться, то нам то что? Довольны они, ну и пусть.
      Хагалаз
    4. nik-karata (Николай) Сегодня, 14:24
      не комментирует, не отрицает и не подтверждает различные сообщения об этом самолёте

      И о чём статья? О чём говорить? Что обсудить? Что советовать или кого обгадить???
      Странно!
      nik-karata
    5. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:30
      Израильский F-35 («Адир») недавно выполнил первый оперативный вылет

      Цитата: SarS
      А с птичкой кто сталкивался?

      В Сирии есть российский А-50У, вот он на него и посмотрит и послушает !
      Starover_Z
  2. himRa (Rahim) Сегодня, 13:14
    статье подчёркивается, что в ВВС очень впечатлены возможностью самолёта собирать большие объёмы разведывательной информации и передавать их как наземным, так и воздушным потребителям в реальном времени», – говорится в публикации.

    Сам себя не похвалишь....не догадаются же сволочи! belay recourse
    himRa
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 13:18
    Конкретики и фактов не каких ,так себе статья!
    Александр War
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:22
    Кроме того, командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин ввёл политику нереагирования ("Амимут") на сообщения о работе "Адир", т.е. не комментирует, не отрицает и не подтверждает различные сообщения об этом самолёте.
    Хорошая политика , нам не мешало бы взять к употреблению , а то частенько в погоне за красным словцом и "славой" осведомлённого человека болтают или невесть что (ещё фиг бы с ним) , или просто лишнее (что много хуже)...
    КВУ-НСвД
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:27
      Значит ребята с земли обетованной кое что доработали, что то заменили на свое оборудование, напильниками допилили и получился нормальный пепелац...
      А партнерам о этих доработках сообщили?
      NN52
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:31
        и получился нормальный пепелац...
        Время покажет.. но чот сумлеваюсь.. winked Шибко много проблем за ним сами "родители" признают...
        КВУ-НСвД
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:38
        Конечно. Израилю открыт программный код самолета,
        право ставить свое оружие и самим проводить ремонты.
        За это ВВС США и Локхид получает инфу обо всех изменениях,
        усовершенствованиях и тактике применения самолета.
        voyaka uh
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:46
          вот это плохо! не сомневался , что кто-кто, а уж евреи научат летать эту штуковину, а вот штатники в этой схеме лишние какие-то!
          роман66
          1. KonoGon (KonoGon) Сегодня, 15:38
            Цитата: роман66
            вот это плохо! не сомневался , что кто-кто, а уж евреи научат летать эту штуковину, а вот штатники в этой схеме лишние какие-то!

            Представители американской армии и Локхид Мартин заявили, что уверены, что израильские ВВС будут создавать методы, и cистемы действий, о которых они еще не думали.
            KonoGon
  5. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:28
    первое-грановский всех победил давно,во- во-вторых-евреям почему то границы,,,в третьих-зону "ответсвенности" не нарурают....
    это так,на осмыслить
    изя топ
  6. mihey Сегодня, 13:28
    Таки я не понял - этот пепелац только для разведки можно использовать что ли? belay
    mihey
    1. sir_obs (Борис) Сегодня, 13:33
      Еще он может передавать фотки в инстаграмм в огромных количествах и раздавать wifi и писАть твиты на иврите
      sir_obs
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:42
      Ф-35 могут заменять самолеты радиолокационной разведки,
      которое крупны, заметны и уязвимы.
      И в отличие от них сами могут бомбить и вести воздушный бой.
      voyaka uh
      1. mihey Сегодня, 14:00
        Ключевое слово "могут"? Они ж тогда со своей невидимостью расстанутся, как крупные самолеты конкретно предназначенные для ведения разведки. И уязвимость ДРЛО на высоких эшелонах - это весьма спорное утверждение, зависящее только от возможностей противника.
        mihey
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:59
          Радар включается импульсно, "фоткает" позицию на земле
          и опять переходит в пассивный режим (самолет исчезает с радаров ПВО).
          "Фотка" передается на спутник и дальше всем родам войск.
          voyaka uh
  7. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:30
    F-35 («Адир») недавно выполнил первый оперативный вылет

    и всех победил...сразу... раз и навсегда... беспрекословно и бесповоротно
    "Бойсябой" практически...
    Deadушка
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:41
    Слава админам wassat !!!С почином wassat !Первая за сегодня статья о. ..короче, читайте и познавайте истину wassat !
    Геркулесыч
  9. роман66 (роман) Сегодня, 13:47
    ну , не упал -- и ладно
    роман66
  10. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 13:50
    Поздравляем еврейских товарищей. В некоторых ракурсах самолет выглядит очень даже неплохо, а в некоторых (как перед этой статьей), удивляешься, как это ж...пузатое чудовище летать может? Короче, мои поздравления...
    Jovanni
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:00
      Цитата: Jovanni
      Поздравляем еврейских товарищей. В некоторых ракурсах самолет выглядит очень даже неплохо, а в некоторых (как перед этой статьей), удивляешься, как это ж...пузатое чудовище летать может? Короче, мои поздравления...

      Да не с чем поздравлять. Наш уровень информации о "событии" не превышает того что написано в статье. По большому счету информации ноль.
      Арон Заави
      1. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 14:09
        Цитата: Арон Заави
        Да не с чем поздравлять.

        Да? Ну. вам видней...
        Jovanni
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