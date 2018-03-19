15:46 19 марта
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В Раде зарегистрирован проект о признании выборов президента РФ нелегитимными

Проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ зарегистрирован в Верховной раде. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте парламента.

В Раде зарегистрирован проект о признании выборов президента РФ нелегитимными


Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица
- гласит название документа. Его авторами являются депутаты Рады, члены фракции "Народный фронт". Текст проекта пока не опубликован на парламентском сайте.


Напомним, что во время выборов российского президента на территории Украины, украинские силовики, а также представители радикальных организаций не допустили граждан РФ на избирательные участки, расположенные в российских дипломатических представительствах в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

Президент Украины Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией.

Использованы фотографии: https://ua.news/ru/
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Комментарии 35

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  1. himRa (Rahim) Сегодня, 13:16
    Как только Трамп поздравит на лету переобуются.!
    himRa
    1. uskrabut (Николай) Сегодня, 13:19
      Трамп отплатил добром на добро. Мы помогли ему на выборах, он помог нам. Украина не в теме.
      uskrabut
      1. Например Сегодня, 13:21
        Нас рать на мнение рады украинской.
        Например
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:07
          Цитата: Например
          Нас рать на мнение рады украинской.

          да ваще на всех кто не признает. мы признали, а это главное
          LSA57
    2. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 13:21
      Может быть пора и нам отозвать признание "хунтяев" легитимной властью? (Но, видимо, это надо было делать еще 2014 году)
      x.andvlad
      1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 13:54
        А как отозвать ? Сначала признали парашу законным президентом, а теперь осознали ошибку ? В 2014 надо было не признавать хунту, но интересы Газпрома тогда взяли верх. Шаг вперед, два шага назад...
        Веселый Роджер
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:08
          Цитата: Веселый Роджер
          В 2014 надо было не признавать хунту, но интересы Газпрома тогда взяли верх. Шаг вперед, два шага назад...

          да прекратите ерунду городить. "Газпром" тут вообще не при чём. признали потому, что с кем то надо было вести переговоры о прекращении войны на Донбасе
          LSA57
          1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 14:51
            Войну прекращают не дипломаты, а военные ! Хотели мира, а получили рассадник бандеровщины в 35 миллионов голов и истекающий кровью Донбасс, миллионы беженцев и санкции.
            Веселый Роджер
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:54
              Цитата: Веселый Роджер
              Войну прекращают не дипломаты, а военные !

              по вашему надо было войска в уркаину вводить?
              LSA57
              1. Веселый Роджер (Эдик) Сегодня, 15:43
                Надо было работать на опережение, а не хлопать ушами ! Удачный момент был бездарно упущен в феврале 14-го, за четыре года запад основательно закрепился в укропии и теперь не сдаст без боя захваченные рубежи. Россия не сможет провернуть контрреволюцию, т.к. во власти уже нет пророссийских политиков - их посадили, убили или изгнали из страны, поэтому у нее остается лишь силовой вариант смещения хунты.
                Веселый Роджер
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:12
        Цитата: x.andvlad
        надо было делать еще 2014 году

        С точки зрения украины, "легитимный" президент, может быть назначен только после майдана. Ничего, что на выборы тогда явилось 10% избирателей, и что страна в ухнарь, зато штаты поддержали. Вот это я понимаю демократия. laughing А со своими проблемами Россия сама разберётся, без сопливых.
        Orionvit
      3. gippernano (Neo) Сегодня, 14:31
        Вот это было бы правильным. А то на выборах в следующем году они уже пустят корни, а пока всетаки в подвешенном состоянии.
        gippernano
    3. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 13:35
      Украина, реально сборище идио.тов! Если Украина не признает Россию, Россия не заметит - а если заметит, то только, по просьбе Трампа, и его Западных шлюх, но если Россия, решит не заметить Украину, то ей никто не поможет уже в этой жизни.... laughing
      Зяблицев
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:05
      Цитата: himRa
      Как только Трамп поздравит на лету переобуются.!

      уже переобулись laughing
      LSA57
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 13:17
    Кому то это еще интересно?!
    Опер
  3. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:18
    Уау с кем поедете договариваться о сдаче Москвы, свидомые? Не с собчак ли уж часом?
    Azazelo
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:24
    это телодвижение в раде оно не такое и бессмысленное,ведь принятие этого проекта даст шумерам формальное право не признавать возможность участия "нелегитимного" президента России в нормандском формате,а значит даст возможность,по их мнению,на законных основаниях окончательно похоронить Минск-2,а это в свою очередь развяжет им руки,опять таки по их разумению,в военном решении конфликта на Донбассе...
    taiga2018
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:25
      Цитата: taiga2018
      это телодвижение в раде оно не такое и бессмысленное,ведь принятие этого проекта даст шумерам формальное право не признавать возможность участия "нелегитимного" президента России в нормандском формате,а значит даст возможность,по их мнению,на законных основаниях окончательно похоронить Минск-2,а это в свою очередь развяжет им руки,опять таки по их разумению,в военном решении конфликта на Донбассе...

      Да они и так как-то положили с пробором на тот "Минск"... Это не долгоиграющий проект - это просто очередной, проходящий "ГАВ" на Россию, к которому и вна Юкрейне, и в мире все давно привыкли. Да и вообще - что-то я не помню, чтобы в международном праве была норма, согласно которой чьё-либо постороннее мнение играло бы роль во внутреннем деле любой страны легитимности или нелегитимности избранного президента страны.
      Ну, разве что США по-другому думают.... Так то их дело. И психиатров.
      Zoldat_A
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:24
    Проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ зарегистрирован в Верховной раде
    Это СПАСИБО за признания хунты Порошенко...
    svp67
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 13:25
    Да хоть 10, это не их дело. Понятно что вброс был, впрочем как и всегда, но это опять таки не их дело.
    Архивариус Вася
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:55
      Кому это понятно? Тараканам в голове?
      Mestny
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:12
        А вы реально думаете что Путин без всяких махинаций постоянно на таком небывало высоком рейтинге выигрывает?)) За него даже голосовать не надо - всё равно победит. laughing
        Архивариус Вася
  7. annodomene (Алексей) Сегодня, 13:26
    Ну куда же вы, болезные laughing !
    annodomene
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:28
    Продолжают строевым шагом идти в пропасть , горланя патриотические песни для поддержки духа...
    КВУ-НСвД
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:29
    Как же мы так, почем зря всей страной голосовали crying Теперь остается только голосить ! crying wassat
    Геркулесыч
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:31
    Ну хочу получить 7е предупреждение, но на языке в адрес недогосударста вертится очень много матерных слов, так что я пожалуй, отсюда пойду am
    Геркулесыч
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:36
    Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица
    - гласит название документа. Его авторами являются депутаты Рады, члены фракции "Народный фронт"

    Эпический бред ущербных разумом. laughing
    К-50
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 13:36
    Цитата: taiga2018
    это телодвижение в раде оно не такое и бессмысленное,ведь принятие этого проекта даст шумерам формальное право не признавать возможность участия "нелегитимного" президента России в нормандском формате,а значит даст возможность,по их мнению,на законных основаниях окончательно похоронить Минск-2,а это в свою очередь развяжет им руки,опять таки по их разумению,в военном решении конфликта на Донбассе...

    --------------------------------------
    Ну формально это так вроде. Но их "непризнание" скорее похоронит их самих.
    Altona
  13. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 14:00
    Ой,Божечки мои!... belay Как жить то теперь? Кастрюльня в своём репертуаре, опять же весна- у психов сезонные обострения... laughing
    АлеБорС
  14. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 14:00
    раздался голос со стороны параши...
    bogart047
  15. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:14
    село... они что думают весь мир будет их закон поддерживать ? посмотрим, кто на инаугурацию явится
    Не либероид Русский
  16. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:41
    И как россиянам жить то после этого?
    NF68
  17. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 14:44
    Про плоскую Землю они уже законопроект приняли.
    pafegosoff
  18. артефакт (Андрей) Сегодня, 14:50
    да, это же замечательно! у нас есть все основания отозвать своё признание украинских властей со всеми вытекающими....
    артефакт
    1. Метан Сегодня, 15:16
      Хм.А зачем тогда признавать было???
      Метан
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