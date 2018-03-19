В Раде зарегистрирован проект о признании выборов президента РФ нелегитимными

Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица

Проект постановления о признании Украиной нелегитимными выборов президента РФ зарегистрирован в Верховной раде. Сообщение об этом появилось в понедельник на сайте парламента.- гласит название документа. Его авторами являются депутаты Рады, члены фракции "Народный фронт". Текст проекта пока не опубликован на парламентском сайте.Напомним, что во время выборов российского президента на территории Украины, украинские силовики, а также представители радикальных организаций не допустили граждан РФ на избирательные участки, расположенные в российских дипломатических представительствах в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.Президент Украины Порошенко в понедельник заявил, что обнародованные в РФ официальные данные о выборах в Крыму являются фальсификацией.