15:44 19 марта
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Гройсман: Россия заплатит Украине $8,5 млрд, куда она денется...

Оперативные данные оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» свидетельствуют о том, что с начала отопительного сезона на Украине (24 октября) подземные хранилища газа опустели примерно вдвое. Речь идёт о снижении объёмов «голубого топлива» в ПХГ Украины на 49%. При этом в отчёте говорится, что при нынешней ситуации по контактам с поставщиками газа Украина в ближайшие месяцы не сможет восстановить газовые запасы в ПХГ.

В марте, который продолжает преподносить зимние сюрпризы, на Украине среднесуточный отбор газа из подземных хранилищ составил почти 81 млн кубометров. Это примерно столько же, сколько Украина импортирует так называемым реверсом с территории Венгрии и Польши.

Гройсман: Россия заплатит Украине $8,5 млрд, куда она денется...



На этом фоне председатель украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что Киев ожидает от «Газпрома» погашения «долга» в размере 8,5 млрд долларов.

Гройсман:
$2,5 млрд «Газпром» должен Украине по решению Стокгольмского арбитража, ещё почти шесть миллиардов – по иску антимонопольного комитета Украины. Они не хотят этого делать, но куда они денутся...


Ранее в «Газпроме» и «Нафтогазе» сообщили, что до конца текущего месяца обсудят вопрос расторжения действующего контракта.

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 38

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  1. himRa (Rahim) Сегодня, 13:18
    подземные хранилища газа опустели примерно вдвое.

    Куда она денется!повторять перед сном!!!
    himRa
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:21
      Россия Украине газ продавала? Продавала!
      Украина транзитный газ воровала? Воровала!
      Европейский вердикт - Россия должна Украине. Демократия!
      ТЬФУ !!!
      Shurik70
      1. volodya (владимир) Сегодня, 13:25
        Чего то мало просят, за то, что воровали!?
        volodya
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:25
      Лучшим Рахимам сайта hi !!Давно вас тут не было! hi
      Геркулесыч
    3. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 13:32
      Гройсман, скинь номер карты или мобильный телефон, пойду свою долю посильную внесу, рублей 100..., тебе на счета - поддержу "Газпром" - у тебя, ведь, то же мечты должны сбываться! laughing
      Зяблицев
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:35
        Вспоминается к/ф Ширли-Мырли "А всё население страны на три года отправится на Багамы"
        Серж Горелый
    4. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 13:39
      Да нет просто мы украине газа на эту сумму поставим. По 2000 доллоров за 1000 кубов. laughing
      RASKAT
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:52
        Цитата: RASKAT
        Да нет просто мы украине газа на эту сумму поставим.
        Зачем?! Можно, просто, зимбабвийской монетой, по курсу 1:1.
        Симаргл
    5. gippernano (Neo) Сегодня, 14:29
      Скорее Гройсман вместе со своей украиной куданить денуться
      gippernano
  2. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:19
    Пошлёт к хренам собачьим и только то.
    Azazelo
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 13:20
    Гройсман: Россия заплатит Украине $8,5 млрд, куда она денется laughing перекроет 404 и европе газ так сказать санкции !
    Александр War
    1. FIFA из Кардифа Сегодня, 13:39
      Тут думаю надо по другому начинать действовать - пора всех этих Гройсманов-ПАРАШЕнко и прочих кудахтающих киевских петухов начинать живьём в мешках привозить на допросы в Москву.Пару петухов присядут на нары на Лубянки-остальные начнут ОЧЕНЬ тщательно подбирать слова упоминая в публичных речах всуе Россию.ГазПром и Темнейшего
      FIFA из Кардифа
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:21
    $2,5 млрд «Газпром» должен Украине по решению Стокгольмского арбитража, ещё почти шесть миллиардов – по иску антимонопольного комитета Украины. Они не хотят этого делать, но куда они денутся...
    Пана Гройсмана больше должно волновать, что бы Украина никуда не делась...и его рабочее место.
    А на счет, 6 млрд долларов, могут "губу закатать"..."Бог подаст"
    svp67
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:22
    Совсем распоясались свидомые? А дождаться результатов апеляции? Хотя что им право и закон...Они сами себе закон wassat
    Горный стрелок
  6. annodomene (Алексей) Сегодня, 13:24
    Да куда же мы денемся... laughing Как в старом анекдоте: " На ... и по-... пишется раздельно, а "обезьяна" - с большой буквы. Он все-таки президент (в данном случае - уркаины).
    annodomene
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:48
      Цитата: annodomene
      Да куда же мы денемся... laughing Как в старом анекдоте: " На ... и по-... пишется раздельно, а "обезьяна" - с большой буквы. Он все-таки президент (в данном случае - уркаины).

      Фи, поручик, как грубо! Вежливо надо - как в Крыму.
      Серж Горелый
  7. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 13:25
    Киев ожидает от «Газпрома» погашения «долга»
    Ну ждите, мы же ждем, когда они 3 млрд долга отдадут...
    ВохаАхов
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:36
      И долго, долго, ждать будут долга! lol
      Геркулесыч
  8. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:26
    Киев ожидает от «Газпрома» погашения «долга» в размере 8,5 млрд долларов.

    Да ааа what к Стокгольским хотелкам еще 6 000 000 000 долларов приплюсовали...
    вы только вдумайтесь в эту цифру...феерично.
    Интересно есть ли предел желаниям КИЕВА содрать с РОССИИ на халяву как можно больше газа и денег.
    Не понимаю дружелюбия ВВП к КИЕВУ...мало того они гадят нам везде и всюду так они хотят чтобы еще и РОССИЯ за это платила...ну и цирк.
    Тот же ЛЕХА
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:38
      Им лишь бы не работать, а деньги выгавкивать, у кого угодно, по поводу или без оного -дайте грошей -в гимн нужно им эту фразу вписать.
      Геркулесыч
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:26
    Сейчас, только художник нарисует купюру в 15 миллиардов долларов, а вы с нее нам сдачу готовте lol
    Геркулесыч
  10. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:28
    Россия, да, никуда не денется, а вот Гройсман таки исчезнет, с Украины точно.
    Копчёный
  11. iouris (iouris) Сегодня, 13:28
    Уменявопрос: а скока стоит ввести войска, чтобы включить правельный тиливизор в Киеве?
    iouris
  12. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:30
    ладно ещё решение Стокгольмского арбитража,пусть и не бесспорное,но они ещё и хотят,чтобы Россия платила по искам их анекдотичных комитетов...как же эти привыкли к халяве из России...
    taiga2018
  13. ланс Сегодня, 13:31
    наивные, даже если мир перевернется, по новому контракту убытки прошлых лет войдут в новую цену газа для украины. уже сказано, ну стрельнули себе в ногу, дальше что?
    ланс
  14. Rusland (Виталий) Сегодня, 13:32
    Всё равно отобьёт Газпром, заложет в новые контракты с хитромудрыми, а выбора у тех не будет, особенно времени . smile
    Rusland
  15. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:34
    =================================================
    =================
    изя топ
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:48
      Из!! hi Это только вступление, так сказать, прелюдия ???? wassat
      Геркулесыч
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:32
        Цитата: Геркулесыч
        Из!! hi Это только вступление, так сказать, прелюдия ???? wassat

        Это первый том. Второй том называется "Течение газа в обход тупых тел" и выйдет в 2019 году. smile
        Alexey RA
  16. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:35
    РФ не может 3 лярда после всех судов взыскать...уже присужденных. Ну будет наука на будущее, прописывать в договорах место где судиться.
    Zaurbek
  17. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 13:36
    Будут сопли жевать - заплатят.
    Как говорил тренер - тебя прессуют - а ты "двойку" в разрез.
    Только активные действия, только наступление вперед.
    И как первый шаг - визовый режим
    МИМО ПРОХОДИЛ
  18. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:43
    не,ну так то правы...кормили,кормили,..а то,что мы ватники,не отменяет долги всякие-кормить и украиниить
    изя топ
  19. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 13:48
    Прав этот хреноплет в одном: "РОССИЯ НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ!"
    СТОЯЛА, СТОИТ И СТОЯТЬ БУДЕТ!
    А вот его "скотобаза- усраиня-404" куда-то точно скоро денется!!!
    ангел-истребитель
  20. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 14:42
    Авиабомбами заплатим! Прямо сверху!
    pafegosoff
  21. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 14:47
    Россия никуда не денется.
    Гройсман... ну например в Лондон отьедет.
    А Краина изчезнет, как и не было.
    Livonetc
  22. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 14:49
    Цитата: pafegosoff
    Авиабомбами заплатим! Прямо сверху!

    О как!И ножкой - топ,топ...
    Сергей Д_2
  23. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:25
    А почему не сразу 85 млрд? Что то Гройсман разменивается на такие мелочи, на какие настоящим скакунам не гоже обращать внимание. Не долго им осталось гарцевать. До конца 2019 года не так уж много времени осталось.
    NF68
  24. Метан Сегодня, 15:43
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Не понимаю дружелюбия ВВП к КИЕВУ...мало того они гадят нам везде и всюду так они хотят чтобы еще и РОССИЯ за это платила...ну и цирк.

    Умом ВВП не понять,аршином общим-не измерить...
    Политика соплежуйства.Как-же,бряццский народ,не виноват,мол...Подождите.Энтот"бряццкий"народ вас еще огорошит бряццкими чувствами.Дайте срок...
    Метан
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