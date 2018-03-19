Гройсман: Россия заплатит Украине $8,5 млрд, куда она денется...

$2,5 млрд «Газпром» должен Украине по решению Стокгольмского арбитража, ещё почти шесть миллиардов – по иску антимонопольного комитета Украины. Они не хотят этого делать, но куда они денутся...

Оперативные данные оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» свидетельствуют о том, что с начала отопительного сезона на Украине (24 октября) подземные хранилища газа опустели примерно вдвое. Речь идёт о снижении объёмов «голубого топлива» в ПХГ Украины на 49%. При этом в отчёте говорится, что при нынешней ситуации по контактам с поставщиками газа Украина в ближайшие месяцы не сможет восстановить газовые запасы в ПХГ.В марте, который продолжает преподносить зимние сюрпризы, на Украине среднесуточный отбор газа из подземных хранилищ составил почти 81 млн кубометров. Это примерно столько же, сколько Украина импортирует так называемым реверсом с территории Венгрии и Польши.На этом фоне председатель украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что Киев ожидает от «Газпрома» погашения «долга» в размере 8,5 млрд долларов.Гройсман:Ранее в «Газпроме» и «Нафтогазе» сообщили, что до конца текущего месяца обсудят вопрос расторжения действующего контракта.