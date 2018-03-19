Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пентагон продолжает подготовку удара по Сирии
Командование США продолжает подготовку к агрессии в Сирии. По мнению СМИ, ссылающихся на военных экспертов, Пентагон готов обрушить на сирийские объекты около 600 крылатых ракет «Томагавк», пишет Вестник Мордовии.
Целями могут стать аэродромы, позиции ПВО, штабы соединений, а также правительственные объекты в Дамаске. Не исключены попытки ликвидации военно-политического руководства страны.
«Сирийские ПВО, конечно же, предпримут все меры по отражению столь массированного удара. Современные комплексы "Бук-М2Э", "Панцирь С1", модернизированные "Печора -2М" способны сбить часть ракет. Но атакующих "Томагавков" так много, что они элементарно задавят числом. К тому же возможно привлечение стратегических бомбардировщиков типа В-52 и невидимок В-2», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
По его мнению, главная надежда в этом случае – на размещенные в Сирии средства российских ВКС. «Но и для них работа с таким количеством реальных и очень опасных целей – задача не тривиальная. Одно дело бить по кустарно сделанным дронам террористов, другое – по крадущимся на высоте в пару десятков метров современных крылатых ракетах», – отмечает автор.
Тем не менее, обстановка продолжает накаляться, и развязка может наступить в ближайшее время, заключает он.
Целями могут стать аэродромы, позиции ПВО, штабы соединений, а также правительственные объекты в Дамаске. Не исключены попытки ликвидации военно-политического руководства страны.
«Сирийские ПВО, конечно же, предпримут все меры по отражению столь массированного удара. Современные комплексы "Бук-М2Э", "Панцирь С1", модернизированные "Печора -2М" способны сбить часть ракет. Но атакующих "Томагавков" так много, что они элементарно задавят числом. К тому же возможно привлечение стратегических бомбардировщиков типа В-52 и невидимок В-2», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
По его мнению, главная надежда в этом случае – на размещенные в Сирии средства российских ВКС. «Но и для них работа с таким количеством реальных и очень опасных целей – задача не тривиальная. Одно дело бить по кустарно сделанным дронам террористов, другое – по крадущимся на высоте в пару десятков метров современных крылатых ракетах», – отмечает автор.
Тем не менее, обстановка продолжает накаляться, и развязка может наступить в ближайшее время, заключает он.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти