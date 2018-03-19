15:44 19 марта
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Пентагон продолжает подготовку удара по Сирии

Командование США продолжает подготовку к агрессии в Сирии. По мнению СМИ, ссылающихся на военных экспертов, Пентагон готов обрушить на сирийские объекты около 600 крылатых ракет «Томагавк», пишет Вестник Мордовии.

Пентагон продолжает подготовку удара по Сирии


Целями могут стать аэродромы, позиции ПВО, штабы соединений, а также правительственные объекты в Дамаске. Не исключены попытки ликвидации военно-политического руководства страны.


«Сирийские ПВО, конечно же, предпримут все меры по отражению столь массированного удара. Современные комплексы "Бук-М2Э", "Панцирь С1", модернизированные "Печора -2М" способны сбить часть ракет. Но атакующих "Томагавков" так много, что они элементарно задавят числом. К тому же возможно привлечение стратегических бомбардировщиков типа В-52 и невидимок В-2», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.

По его мнению, главная надежда в этом случае – на размещенные в Сирии средства российских ВКС. «Но и для них работа с таким количеством реальных и очень опасных целей – задача не тривиальная. Одно дело бить по кустарно сделанным дронам террористов, другое – по крадущимся на высоте в пару десятков метров современных крылатых ракетах», – отмечает автор.

Тем не менее, обстановка продолжает накаляться, и развязка может наступить в ближайшее время, заключает он.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 82

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  1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:29
    Так этож третья мировая?!?
    NN52
    1. prapor75m (андрей) Сегодня, 13:31
      смотря как ответит Россия , если вообще ответит , начнут бить по КР это одно , а если как пообещал Герасимов по носителям , вот тут уже дальнейшее развитие не ясно .... what
      prapor75m
      1. Тралл Сегодня, 13:34
        Дмитрий Лемешко тот еще фантаст smile
        Тралл
        1. Например Сегодня, 14:07
          лемешко просто бредит. Мож он за собчак голосовал...
          Например
      2. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 13:37
        Цитата: prapor75m
        если вообще ответит

        В этом то и вопрос...
        Но если это случится, то это будет настоящая жесткая проверка боевых возможностей нашего оружия. Но на этот раз у америкосов должны быть реальные потери. Готовы ли они к этому?
        По итогам такого инцидента будут делаться далеко идущие выводы с обеих сторон.
        x.andvlad
        1. prapor75m (андрей) Сегодня, 13:42
          двоякое чувство , с одной стороны хочется чтобы ощутимо вломили - всяким амерам лягушатникам и кто там еще в коалиции у них , а с другой , в кабинах пусковых ЗРК и самолетов наши ребята будут сидеть ....
          prapor75m
          1. амирбек (Бахти) Сегодня, 14:20
            Цитата: prapor75m
            с одной стороны хочется чтобы ощутимо вломили

            интересно "другой физический принцип" будут испытывать или опять по периметру по старинке товсь пли...
            амирбек
            1. Ierarh (Alex) Сегодня, 14:41
              Цитата: амирбек
              интересно "другой физический принцип" будут испытывать или опять по периметру по старинке товсь пли...
              Разошлись вы однако Батенька. Тут армат и су-57 и по десятку не наберётся. УВЗ идёт к банкротству, в соответствии с принципами капитализма и партии воров. А вы "новые физические принципы". Хорошо уже что подвесной Искандер с ГСН от Х-32 есть реально...

              Но лучше не воевать. А то предвыборным оружием не очень навоюешь. Оно для завоевания права ещё 6 лет грабить Россию. И как видите очень действенно...
              Ierarh
              1. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:26
                Завидуете что ли? Нехорошо. Надо исправляться. bully
                Alex777
                1. Ierarh (Alex) Сегодня, 15:32
                  Цитата: Alex777
                  Завидуете что ли? Нехорошо. Надо исправляться. bully

                  Вы мне? Мне не надо воровать, у меня всё есть. Может вы хотите, раз так среагировали? Тогда исправляйтесь. Только не начинайте с Похищения Гуся... Сядете. Года на три. По сто грамм гуся в месяц... wassat
                  Но и зарываться не надо. А то "Шарфик Имени Березовского"...
                  Ierarh
          2. gippernano (Neo) Сегодня, 14:25
            Ясное дело наши, и сидят они там для того, чтоб вламывать, когда надо. И ваабще и подлодки там наши, и авиация не зря свой хлеб ест, теже калибры подтянутся, красуха по идее с такими ракетами умеет бодаться Так что,. не все так просто и для пин_досов. А наш генерал свое слово уже сказал.
            gippernano
      3. Ierarh (Alex) Сегодня, 14:35
        Как раз увидим "Новые Предвыборные Оружейные Разработки Путина"... feel
        Ierarh
      4. nik-karata (Николай) Сегодня, 14:58
        если вообще ответит

        Вот здесь, уважаемый Андрей, я с Вами полностью согласен!
        Вы, случаем, не снайпером службу служили?!)
        nik-karata
      5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 15:13
        Цитата: prapor75m
        смотря как ответит Россия , если вообще ответит , начнут бить по КР это одно , а если как пообещал Герасимов по носителям , вот тут уже дальнейшее развитие не ясно

        Американскую сторону предупредили о последствиях удара, а посему вся ответственность за гибель американских моряков будет полностью лежать на матрасах и они это знают. У них нет оснований сомневаться в том, что Россия ответит ударом на удар, но они осознают то, что в данном случае конфликт из регионального перейдёт в форму глобального, причём с сомнительным результатом для США. Наверное будут бряцать оружием, наращивать силы, демонстрировать готовность и т.д. но на массированный удар не решатся. Они только тогда смелые, когда их жертва не может дать полноценной сдачи, а тут......
        Ныробский
    2. Ierarh (Alex) Сегодня, 14:53
      Цитата: NN52
      Так этож третья мировая?!?

      Не... Партнёры совершенно безнаказанны. Его Светлость не нажмёт кнопку по своим дочкам, панамским и прочим оффшорам и Другам Ролдугам с Его миллиардами. Так что не надейтесь. Привыкайте к состоянию бантустана...
      Ierarh
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:30
    Пентагон готов обрушить на сирийские объекты около 600 крылатых ракет «Томагавк»

    К тому же возможно привлечение стратегических бомбардировщиков типа В-52 и невидимок В-2
    А Ф-22 и Ф-35 они так, в сторонке постоят...они то вообще то для таких ударов и создавались.
    Нет, если будут бить, то бить будут ВСЕЙ мощью, применят все, что у них есть.
    svp67
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:35
      Ф-22 и Ф-35 будут в зоне досягаемости нашего ПВО поэтому их-то и не пошлют. А вот если ударить по кораблям, со стороны может выглядети как агрессия России против США.
      Рысь33
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:37
      Цитата: svp67
      Пентагон готов обрушить на сирийские объекты около 600 крылатых ракет «Томагавк»

      К тому же возможно привлечение стратегических бомбардировщиков типа В-52 и невидимок В-2
      А Ф-22 и Ф-35 они так, в сторонке постоят...они то вообще то для таких ударов и создавались.
      Нет, если будут бить, то бить будут ВСЕЙ мощью, применят все, что у них есть.


      Сергей приветствую.. ну насколько я знаю (правда может уже поменялось че) то Ф22 и Ф35 могут в данный момент нести подобное вооружение лишь на внешних подвесках.. и тогда невидимость как бы это не невидимость.. да и потери хотя бы одного из Ф22(35) несоизмеримо больше имиджево и финансово будут. поправьте меня если я не прав
      vorobey
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:43
        Цитата: vorobey
        Сергей приветствую..

        День добрый hi
        Цитата: vorobey
        да и потери хотя бы одного из Ф22(35) несоизмеримо больше имиджево и финансово будут. поправьте меня если я не прав

        Думаете потеря Б-52 или Б-2 "Дух" меньше по имиджу ударит? Да и у них еще предостаточно Б-1 есть, а эта машинка как раз для прорыва ПВО и "затачивалась"
        svp67
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:50
          Цитата: svp67
          Да и у них еще предостаточно Б-1 есть, а эта машинка как раз для прорыва ПВО и "затачивалась"


          Взлет этих аппаратов то отслеживается.. да и пуски он не будет в зоне ПВО делать даже если и будет делать их на сверх звуке. я не летун поэтому прошу прощения если где то чушь несу..
          vorobey
    3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 14:21
      Цитата: svp67
      Нет, если будут бить, то бить будут ВСЕЙ мощью, применят все, что у них есть.

      И если у них получится, а мы не ответим (не сможем, или побоимся), следующий раз могут ударить по России...
      Jovanni
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:23
        Цитата: Jovanni
        следующий раз могут ударить по России...

        Если мы там облажаемся, это тоже будет УДАР, сильнейший удар
        svp67
        1. dzen123 (Евгений) Сегодня, 14:43
          Тем более необходимо (как бы цинично по отношению к сирийцам это не звучало) подготовиться и научится отражать массированные удары КР противника. Не забываем о существующей концепции одновременного глобального удара неядерными средствами США по России. Её пока никто не отменял. Даже если только 40-50% КР США прорвется к намеченным целям в САР - в отношении к России американцев не устроит такой результат. А у наших появятся данные по отладке и доработке систем РЭБ, ПВО и кибербезопасности.
          dzen123
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:46
            Цитата: dzen123
            Даже если только 40-50% КР США прорвется к намеченным целям в САР - в отношении к России американцев не устроит такой результат.

            Ну где то столько и прорвалось ранее к сирийской авиабазе, но видимо впрок янкесам это не пошло...При их военном бюджете и промышленности они могут себе позволить на такие "эксперименты" несколько сотен ракет...
            svp67
  3. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:31
    Вестник мордовии пишет... пишет.. и пишет.. 600 томагавков это полноценная войнушка.. интересно.. эту цифру вестнику мордовии озвучили с учетом опыта бомбардировки аш Шайрата?
    vorobey
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:34
      Александр! hi (Сашка wassat )-Вестнику Мордовии спецслужбы всех стран мира три раза в сутки доклады пишут wassat !!!
      Геркулесыч
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:39
        Цитата: Геркулесыч
        Александр! hi (Сашка wassat )-Вестнику Мордовии спецслужбы всех стран мира три раза в сутки доклады пишут wassat !!!


        вот и я про то.. вообще то мы им на мыло цифру 800 отправляли.. с пьяну нуль приписали.. laughing
        а они еще и списали часть.. laughing
        vorobey
      2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:52
        Цитата: Геркулесыч
        Вестнику Мордовии спецслужбы всех стран мира три раза в сутки доклады пишут

        ну не врите....какие спецслужбы???...только я им пишу....
        Тикси-3
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:01
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: Геркулесыч
          Вестнику Мордовии спецслужбы всех стран мира три раза в сутки доклады пишут

          ну не врите....какие спецслужбы???...только я им пишу....


          О.. конкурирующая фирма.. Вам до нас еще далеко.. среди клиентов нашей палаты (в отличии от Вас) CNN, FOX NEWS, Нью Йорк таймс и кое какие тексты писали для Хилари Кли нтон.. Правда она от наших услуг отказалась после выборов..
          vorobey
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:04
            Цитата: vorobey
            Правда она от наших услуг отказалась

            а от моих нет.....я пишу пишу....даже потею от стука пальцами по клаве((...
            Тикси-3
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:08
              Цитата: Тикси-3
              Цитата: vorobey
              Правда она от наших услуг отказалась

              а от моих нет.....я пишу пишу....даже потею от стука пальцами по клаве((...


              Клиентуру.. уводишь.. ниче.. у нас руки длинные.. в восьмой палате два хакера от ФБР прячутся.. мы взломаем твою почту и разоблачим всю тайную переписку..
              vorobey
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:41
      Вестник мордовии очень подозрительное издание, оперирует фактами и событиями от туда где даже ВГТРК не суется. К сожалению или к счастью он точен как аптека.
      MoJloT
    3. donavi49 Сегодня, 13:43
      В СЗМ 5 берков и примкнувший к ним Дункан - единственный эсминец 45 типа за пределами Англии сейчас.

      В Персидском заливе еще усиленная АУГ с Тео Рузвельтом (Нимитц) + 2 Тики + 4 Берка.

      600 ракет легко собирается даже с надводных носителей в смешанных загрузках (ПВО/КР). А есть еще подводные.
      donavi49
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:46
        Цитата: donavi49
        В СЗМ 5 берков и примкнувший к ним Дункан - единственный эсминец 45 типа за пределами Англии сейчас.

        В Персидском заливе еще усиленная АУГ с Тео Рузвельтом (Нимитц) + 2 Тики + 4 Берка.

        600 ракет легко собирается даже с надводных носителей в смешанных загрузках (ПВО/КР). А есть еще подводные.



        то есть .. уже не Американцы. а Англичане с Американцами..учитывая Дункан.. request

        Блеф?
        vorobey
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:55
          Цитата: vorobey
          то есть .. уже не Американцы. а Англичане с Американцами..учитывая Дункан..
          Блеф?

          Так там ещё лягушатники с ракетами плавают, могут штук 60-80 подкинуть.
          фигвам
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:03
            Цитата: фигвам
            Цитата: vorobey
            то есть .. уже не Американцы. а Англичане с Американцами..учитывая Дункан..
            Блеф?

            Так там ещё лягушатники с ракетами плавают, могут штук 60-80 подкинуть.


            Я про то что.. коллектимвный удар странами Нато - полноценный акт агресии против суверенного государства.. ну не подпишутся они на это..
            vorobey
            1. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:23
              vorobey

              Франция и британия давно заявили, что в случае газовой атаки, они готовы нанести удар по Сирии, ну а газовую атаку они сделают за Асада.
              фигвам
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:04
                Цитата: фигвам
                vorobey

                Франция и британия давно заявили, что в случае газовой атаки, они готовы нанести удар по Сирии, ну а газовую атаку они сделают за Асада.


                иракский вариант там не прокатит.. за Саддамом наши не стояли и в Ираке не было наших баз..и ПВО.. так что пробирку в ООН надо будет откупоривать чтобы убедить.. laughing
                vorobey
  4. новичок (garik) Сегодня, 13:32
    надеюсь, всё таки янки сохранили хоть каплю здравомыслия, откажутся от этой гиблой идеи.
    новичок
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:43
      Цитата: новичок
      надеюсь, всё таки янки сохранили хоть каплю здравомыслия, откажутся от этой гиблой идеи.


      Это.. братан.. ты бы с ником поосторожней.. laughing

      мы тут прикалывались насчет отравления в британии.. упомянули и твой Гарик ник.. решили что тебе самое то сейчас сдаться скотланд ярду. laughing laughing drinks
      vorobey
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:58
        Александр, привет. да нормалёк, прорвёмся. коли на то пошло, назло супостату пусть работает мой ник. без боя не сдамся, как минимум, надо взять с собой на тот свет двух англосаксов, что б у врага было минус один.
        новичок
  5. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:32
    Американцы 3 цели сразу выполняют. Давят сирийцев, списывают таким образом ракеты, а впк сша получает заказы военные! Молодцы, ничего не скажешь)
    bazzbazz
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:33
    Вот вам и первый серьезный экзамен для Путина -что и как он предпримет, если такая атака реально будет!
    Геркулесыч
    1. 100502 (2203) Сегодня, 13:50
      Попросит Пескова озабоченность выразить
      100502
    2. амирбек (Бахти) Сегодня, 14:33
      Цитата: Геркулесыч
      серьезный экзамен

      первый раз кинжал можно воткнут только в состоянии аффекта
      амирбек
  7. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:34
    600 ракет и нам не отразить...КР трудная цель. Нужно мониторить сам пуск, нужно отслеживать полет КР над морем и может частично сбить их с помощью истребителей, а над сушей уже ловить над объектами. Другое дело кто пойдет потом в атаку на САА, после удара?! Вот по этим силам нужен упреждающий удар.
    Zaurbek
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:36
      Туда Ми-8 с Рычагами перегнали. Как минимум один был замечен возле Дамаска.
      Muvka
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:37
        Ми-8 не угониться ...КР летят со скоростью 800 км/ч...и мы не знаем их целей. А везде не поставишь.
        Zaurbek
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:58
          Цитата: Zaurbek
          Ми-8 не угониться

          Вы почитайте что такое "Рычаг", "Красуха" и т.д.)))
          фигвам
    2. новичок (garik) Сегодня, 13:39
      по данным, которые вычитал в инете, у нас в Средиземке около 20 надводных кораблей, 6/8 подлодок. переброшено дополнительно, как пишут, “десятки“ истребителей СУ30/35. кроме того самолёты круглосуточно дежурят в воздухе. переброшено несколько дополнительных С400 и Буков.
      новичок
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:41
        Ну наше тоже не фраера...ВВП в речи про "Кинжал" сказал: Базируются МиГи в ЮФО на постоянной основе. С учетом дальности системы 2000км, как регион Средиземного моря.
        Zaurbek
        1. новичок (garik) Сегодня, 13:46
          в добавок к этому, как то прошло без больших обсуждений, на Каспии наши корабли тоже активизировались.
          новичок
  8. Tektor (Tektor) Сегодня, 13:34
    Они же не одновременно все сразу прилетят в одну цель... Я бы вертушками с Рычагом прикрыл ракетоопасные участки над складками местности.
    Tektor
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:36
      Повторюсь, вы возможно правы. Несколько дней назад была новость о засветившемся в Сирии Ми-8.
      Muvka
    2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:43
      Их сотни и целей сотни...вы весь вертолетный флот сгоните? Бывают и стационарные системы различных возможностей...
      Zaurbek
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:09
        Вы прочитайте про площадь работы Рычага.
        Muvka
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:35
    а ведь не дай бог наших военных там заденут,как с вагнеровцами отбрехаться не получится...
    taiga2018
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:39
      Лучшая борьба с КР - уничтожение их носителя. Бодаться с КР дело в итоге проигрышное. Завалят любое ПВО. На каждом эсминце 50шт топоров. Это еще без Ф16 и Ф15 на которых тоже КР и Шрайки.
      Zaurbek
      1. NKT (Сергей) Сегодня, 13:58
        А теоретически, нельзя с помощью РЭБ «заставить» ракеты вернуться на свою базу? wink
        NKT
        1. dzen123 (Евгений) Сегодня, 14:32
          Вы исходите из того, что если система называется "Пэтриот", то ракеты в конечном итоге должны вернуться "домой" как следует из названия? wink
          dzen123
  10. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:37
    Наверно это будет похоже на агрессию против Югославии и Сербии...шаблоны наблюдаются.
    Что тут можно сказать ...нужно использовать опыт Въетнама против коалиции США...в случае прямой агрессии нужно организовать диверсионно-партизанскую войну как можно ближе к местам базирования войск США и ее союзников...использовать повсеместно ПЗРК,использовать мины ,СВУ,засадные мероприятия и множество других действий направленных на затруднение логистики войск коалиции...главное втянуть интервентов в невыгодные для них боевые действия...короче вести войну на своих условиях.
    Тот же ЛЕХА
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:39
    А что не 6000 . Этот "вестник" тот ещё источник...То старьё публикует , то из пальца высасывает..
    КВУ-НСвД
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:55
      Цитата: КВУ-НСвД
      А что не 6000

      посчитайте уже готовых носителей - потом пишите.....ес?
      Тикси-3
    2. Antidote (Павел) Сегодня, 14:36
      Считайте носителей
      Antidote
  12. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:40
    Американцы готовятся..... А что же делает наш генштаб?
    tchoni
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 13:44
      Утром открыл Шампанское
      Zaurbek
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:40
    Вот и подкрался, почти, большой пушистый полный песец.
    Лучше умирать стоя, чем жить на коленях. Всё равно пока не догрызут не упокоятся, вурдалаки дерьмократические. angry
    К-50
    1. ланс Сегодня, 14:02
      вопрос только для кого? если сработает штатно сирийская и наше пво ,рэб, то каолиция получит наглядный урок. а вот если прорвется более 40%? то начнется перепихивание как прошлый раз.
      ланс
  14. Гудвин (Игорь) Сегодня, 13:45
    Будем ли мы вспоминать этот "Сирийский кризис" по аналогии с "Карибским" или вспоминать будет некому. Мне почему то не страшно angry , просто хочется , чтобы эти Д.Б. огребли и заткнулись. А если суждено , так весь" мир в труху"- без России кому он нужен.
    Гудвин
    1. evp (евгений) Сегодня, 13:51
      Лучше упреждать, где-нибудь в другом месте, даже желательно дипломатией, а если удар «600» топоров последует, то будет коайне тяжко и в имиджевом отношении и в военном
      evp
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:49
    Не ударят. Кишка тонка...Чужими руками изпод тишка - еще могут. А тут ответка прилетит конкретная. Да и выстрелить весь практически запас КР с не решающим результатом - расписаться в своем бессилии...
    Горный стрелок
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:56
      Цитата: Горный стрелок
      Не ударят. Кишка тонка...

      ударят и на этой неделе....наши точно ответят если будет нашим угроза....
      Тикси-3
    2. Per se. (Сергей) Сегодня, 14:14
      Цитата: Горный стрелок
      .Чужими руками изпод тишка - еще могут.
      Для начала надо определиться, по кому США будут наносить свой удар, по САР они его уже наносили, вспомним удар по аэродрому. По российским войскам США удар не планируют. Когда наши "лампасы" заявляют об ответе, то сразу подчёркивают, что он будет, если пострадают граждане России. Вопрос, пострадают ли российские граждане, будет ли об этом заявлено, и, самое главное, будет ли здесь ответный удар по вооружённым силам США... Думается, что с "партнёрами" снова как-либо договорятся, тем более, что наши уже гибли от этих самых "партнёров". Воевать с США надо руками сирийцев, но у нас слишком долго ждали, пока сирийские войска утюжили, выбивая кадры и технику, а Россия соблюдала против Сирии международные санкции, естественно, продиктованные Штатами. Сейчас, если только наших "абреков" за сирийцев выдавать. Вот и наступает момент истины, где "Ещё не пала Сирия", и предстоящая война на Донбассе. Какие заслуги здесь будут у нового-старого президента, для России это архиважно.
      Per se.
  16. ланс Сегодня, 13:54
    судя по тому что уже не нанесли удар, пытаются выведать расстановку новых средств пво и возможную потерю носителей. пзрк стрела действенное противооружие, но как угадать направление?
    ланс
  17. ТТХ (Михалыч ) Сегодня, 14:11
    Рано или чуть потом нам не избежать открытого противостояния, вопрос как далеко готовы наши леберы пойти? Раньше нужно было бить по сусалам сейчас они охренели в корень от нашей озабочености, толи еще будет.
    ТТХ
  18. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 14:19
    У нас же футбол летом!!! Какая война, с ума сошли? Такие деньги вложены! Путин считать умеет, проще отойти в сторонку и выразить озабоченность. А то и с партнерами поссориться недолго.
    Z_G_R
    1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 14:37
      Цитата: Z_G_R
      Путин считать умеет
      Умеет. Транзит газа дороже выйдет.
      Симаргл
  19. kriten (Владимир) Сегодня, 14:24
    Только предупреждение ,что США объявят страной агрессором и будут уничтожены все ее базы на территории Сирии и объекты с которых наносился удар ,помогут остудить пыл сумасшедших.
    kriten
  20. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 14:36
    600 топоров - это реально очень много (!)
    будет полигон для тестирования новых ЗУР с дальностью 60 км. для ЗРПК Панцирь-1С.
    26 ЗРПК это САА + 4 ВКС РФ - всего 30, БК 360 ЗУР
    зависшие 6 дивизионов С-300ПМУ2 по 8 ПУ реально исправили бы ситуацию. если ещё и с ракетами 9М96Е2 (4 на 1 ТПК) то БК составит 768 ЗУР с дальностью 135 км.
    Romario_Argo
  21. JonnyT Сегодня, 14:39
    Что мы имеем 600 крылатых ракет и много много чего другого.
    В итоге разрушенная Сирия, мертвые российские солдаты, сбитые американские самолеты, потопленные американские корабли и прочие "прелести". В ООН поднимается визг шум лай, Россия объявляется агрессором, Россия обвиняется в нападении. НАТО в целях "самозащиты" переходит границы со стороны прибалтики, Поляки атакуют Беларусь, каклы лезут на ЛДНР и Крым - и все это под чутким руководством США.

    То что нам Сирию не удержать и не защитить понятно 100% - слишком силы не равны, их больше. Но множество потерь мы им обеспечим
    JonnyT
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 14:53
      Потом закроют Дардонеллы...и топить наши корабли начнут...Там аэродром не аэродроме. Италия, Греция,Кипр, Иордания, Катар, Турция. Тут важно если и жахнуть, то сделать аккуратно, чтобы дальше не полыхнуло. У нас там сил ограничено и снабжение только по морю, через пролив.
      Zaurbek
  22. мерцание (Николай) Сегодня, 14:50
    Пентагон продолжает подготовку удара по Сирии
    Пентагон продолжает подготовку к самоубийству.
    Представляя фондовые и валютные биржи при сообщении, что треть флота гегемона ушла на дно морское кормить рыб, ради того, чтобы до разрушить, полуразрушенный Дамаск. recourse
    мерцание
Картина дня