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В Одесской области прошли учения ВМС Украины по РЭБ

В Одесской области ВМС Украины провели учения по радиоэлектронной борьбе, сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages.

В Одесской области прошли учения ВМС Украины по РЭБ


По легенде учений, подразделения РЭБ приступили к выполнению задач по выявлению, мониторингу и противодействию радиоэлектронной активности условного противника, постановке помех от средств воздушного нападения, поддержке радиосетей тактической группы кораблей ВМС ВС Украины в Черноморском бассейне. Также военнослужащие провели тренировку с корабельной группой по работе сетей управления в условиях активного подавления связи, т.е. пытались прикрыть артиллерийские катера от от вражеских кораблей и помешать их обнаружить самолетам противника.




Как пишет издание, во время учений применялась техника, восстановленная ​​по возвращении из Крыма, а также современные украинские и зарубежные образцы, полученные на вооружение после 2014 года. В частности, военные моряки развернули современную отечественную станцию ​​мониторинга радиоэлектронной обстановки в коротковолновом диапазоне, которая способна обнаруживать и пеленговать радиоэлектронные объекты противника на расстоянии до нескольких тысяч километров.

Использованы фотографии: http://sprotyv.info/
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Комментарии 18

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  1. Тралл Сегодня, 13:43
    Надо было просто сдуть и спрятать в кустах laughing
    По легенде учений, специалисты радиоэлектронной борьбы пытались скрыть артиллерийские катера от вражеских кораблей и самолетов противника
    Тралл
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:43
    ....станция способна обнаруживать и пеленговать радиоэлектронные объекты противника на расстоянии до нескольких тысяч километров....И натравить на противника весь Москитный флот украины! Бойся враг!)
    bazzbazz
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:49
      дооолго врагу бояться! пока-то доплывут....
      роман66
      1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 14:17
        А доплывут ли. Вдруг потопнут?
        alstr
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:55
          не завидую противнику - весь остаток жизни в страхе провести
          роман66
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:44
    А чего это они закон о дебилизации или как там декомунизации, lol не выполняют -Советская шишига в армии почти что натовской квазистраны lol -преступление перед хозяевами! !! laughing
    Геркулесыч
  4. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:50
    Вырубили бы свет в районе, делов то.
    Копчёный
  5. lozh76 (Александр) Сегодня, 13:52
    Ну шишига получше будет их современного металлолома
    lozh76
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:52
    Судя по картинкам - техника 70-80-х . А Р-142 на первом фото какое отношение к РЭБ имеет ?
    КВУ-НСвД
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:13
      Цитата: КВУ-НСвД
      А Р-142 на первом фото какое отношение к РЭБ имеет ?

      Но как то ж командир части должен с верхним командованием связь из полей держать, тем более что там и ЗАС имеется...
      svp67
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:19
        Цитата: svp67
        Цитата: КВУ-НСвД
        А Р-142 на первом фото какое отношение к РЭБ имеет ?

        Но как то ж командир части должен с верхним командованием связь из полей держать, тем более что там и ЗАС имеется...

        Ну если только так laughing ЗАС тоже непосредственного отношения к РЭБ не имеет . Тем более штатный ЗАС для Р-142 , т. н. "Яхта" в наше время - это даже не смешно.. laughing
        КВУ-НСвД
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:21
          Цитата: КВУ-НСвД
          Тем более штатный ЗАС для Р-142 , т. н. "Яхта" в наше время - это даже не смешно..

          Шо имеют...
          svp67
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:16
      На украине другого нет. За 27 лет "существования", они ни разу не модернизировали свою армию. Вопрос, кого они хотят этим напугать?
      Orionvit
  7. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:07
    В пятницу на любительском диапазоне 40-м весь день дурью маялись,избирательно ставили помехи.Правда,или опыта нет или техника слаба-эффекта-минимум!
    HAM
  8. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:10
    военные моряки развернули современную отечественную станцию ​​мониторинга радиоэлектронной обстановки в коротковолновом диапазоне, которая способна обнаруживать и пеленговать радиоэлектронные объекты противника на расстоянии до нескольких тысяч километров


    а если не в КВ диапазоне работает ?)))))
    Не либероид Русский
  9. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 14:18
    Кстати, результатов не сообщили.
    alstr
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:26
    охренеть..надеюсь,по-натовски... feel
    изя топ
  11. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:35
    Р-140(142) на базе Гэ-66...У нас их уже лет пятнадцать, как списали, в связи с невозможностью восстановления элементной базы ...а они всё тренируются...на радиоскелетах...
    Злой 55
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