В Одесской области прошли учения ВМС Украины по РЭБ

В Одесской области ВМС Украины провели учения по радиоэлектронной борьбе, сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages.По легенде учений, подразделения РЭБ приступили к выполнению задач по выявлению, мониторингу и противодействию радиоэлектронной активности условного противника, постановке помех от средств воздушного нападения, поддержке радиосетей тактической группы кораблей ВМС ВС Украины в Черноморском бассейне. Также военнослужащие провели тренировку с корабельной группой по работе сетей управления в условиях активного подавления связи, т.е. пытались прикрыть артиллерийские катера от от вражеских кораблей и помешать их обнаружить самолетам противника.Как пишет издание, во время учений применялась техника, восстановленная ​​по возвращении из Крыма, а также современные украинские и зарубежные образцы, полученные на вооружение после 2014 года. В частности, военные моряки развернули современную отечественную станцию ​​мониторинга радиоэлектронной обстановки в коротковолновом диапазоне, которая способна обнаруживать и пеленговать радиоэлектронные объекты противника на расстоянии до нескольких тысяч километров.