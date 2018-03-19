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В Одесской области прошли учения ВМС Украины по РЭБ
В Одесской области ВМС Украины провели учения по радиоэлектронной борьбе, сообщает украинский военный портал Ukrainian Military Pages.
По легенде учений, подразделения РЭБ приступили к выполнению задач по выявлению, мониторингу и противодействию радиоэлектронной активности условного противника, постановке помех от средств воздушного нападения, поддержке радиосетей тактической группы кораблей ВМС ВС Украины в Черноморском бассейне. Также военнослужащие провели тренировку с корабельной группой по работе сетей управления в условиях активного подавления связи, т.е. пытались прикрыть артиллерийские катера от от вражеских кораблей и помешать их обнаружить самолетам противника.
Как пишет издание, во время учений применялась техника, восстановленная по возвращении из Крыма, а также современные украинские и зарубежные образцы, полученные на вооружение после 2014 года. В частности, военные моряки развернули современную отечественную станцию мониторинга радиоэлектронной обстановки в коротковолновом диапазоне, которая способна обнаруживать и пеленговать радиоэлектронные объекты противника на расстоянии до нескольких тысяч километров.
По легенде учений, подразделения РЭБ приступили к выполнению задач по выявлению, мониторингу и противодействию радиоэлектронной активности условного противника, постановке помех от средств воздушного нападения, поддержке радиосетей тактической группы кораблей ВМС ВС Украины в Черноморском бассейне. Также военнослужащие провели тренировку с корабельной группой по работе сетей управления в условиях активного подавления связи, т.е. пытались прикрыть артиллерийские катера от от вражеских кораблей и помешать их обнаружить самолетам противника.
Как пишет издание, во время учений применялась техника, восстановленная по возвращении из Крыма, а также современные украинские и зарубежные образцы, полученные на вооружение после 2014 года. В частности, военные моряки развернули современную отечественную станцию мониторинга радиоэлектронной обстановки в коротковолновом диапазоне, которая способна обнаруживать и пеленговать радиоэлектронные объекты противника на расстоянии до нескольких тысяч километров.
Использованы фотографии: http://sprotyv.info/
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