15:44 19 марта
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В Новой Каледонии пройдёт референдум по вопросу независимости от Франции

Сегодня в заморской колонии Франции Новой Каледонии местное депутатское собрание (Конгресс) утвердило исторические решение о проведении референдума. Главный вопрос референдума – независимость от Франции. Большинством голосов депутаты Конгресса Новой Каледонии поддержали идею о проведении референдума (38 – «за», 14 – «против», ещё два депутата воздержались).

В Новой Каледонии пройдёт референдум по вопросу независимости от Франции


Сообщается, что решение о дате референдума было уже принято в новокаледонском Конгрессе. Плебисцит состоится 4 ноября.


Текст документа о проведении референдума был разработан местными националистическими движениями. Речь о «Национальном союзе за независимость» и «Канакском (меланезийском) социалистическом фронте национального освобождения».

Примечательно, что ровно 20 лет назад в Новой Каледонии должен был проводиться референдум о независимости на основании того, что в 1988 году Новая Каледония получила право на самоопределение по так называемым Матиньонским соглашениям. Однако в 1998-м власти Франции заявили о необходимости для Новой Каледонии перенести плебисцит. Вместо референдума состоялось подписание соглашений, на основании которых местная администрация получала бы со временем больше властных полномочий. При этом вопросы безопасности по этому соглашению оставались для Новой Каледонии прерогативой французских колониальных властей.

Для справки: Новая Каледония – территориальное образование в Тихом океане с населением около 275 тыс. человек. Этносостав: канаки (меланезийцы) – 40%, французы – 27%, увеанцы и футунанцы (футуна) – около 9%, остальные - полинезийцы, индонезийцы и другие народности и этнические группы. Большинство населения (90%) – христиане.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 14

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  1. Rusland (Виталий) Сегодня, 13:56
    Срочно туда наблюдателей, можно и зелененьких smile
    Rusland
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:14
      21 век, а все не может запад излечиться от средневековых замашек. Колонии им подавай.
      Венд
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:58
    А вторым вопросом, должен быть вопрос о вступлении в состав Российской Федерации!) Будем ездить отдыхать, базу военную построим... Вежливые люди могут помочь с выборами)
    bazzbazz
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:20
      Там больше половины, скорее всего, проголосует за сохранение в составе Франции. А местные националисты-сепаратисты никаких особых симпатий к нашей стране не испытывают. Точнее, их ничего с Россией не связывает ни в политическом, ни в культурном, ни в экономическом отношении.Им ближе Индонезия, Китай, Австралия.
      Sergej1972
    2. баклан (Станислав) Сегодня, 14:21
      Чем вы будете защищать наши базы? У нас практически флота нет для таких дальних анклавов. Новая Каледония, это месторождения никеля, 25 % разведанных мировых запасов. Французы не отдадут такой ценный актив.
      баклан
      1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:25
        Товарищи, вы что думаете в моих словах было, что то серьезное?
        bazzbazz
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:58
    Каледония, Католония... Звучит похоже. Результат, думаю совпадёт на 100%.
    Серж Горелый
  4. Комментарий был удален.
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:08
    Ну, посмотрим....нас еще во вмешательстве в референдум в Каледонии, Господи еще бы знать, где это, не обвиняли...
    А пока, Лондон...ночь с 18 на 19 марта, фасад МИД Великобритании...."Скучали по мне?"
    svp67
  6. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:17
    С юридической точки зрения термин "французские колониальные власти" некорректен. Это автономное образование с особым статусом в составе Французской республики. Жители Новой Каледонии являются французскими гражданами, участвуют в выборах Президента и Нацсобрания Франции. А местные депутаты участвуют в выборах во французский Сенат, который избирается по системе косвенного голосования.
    Sergej1972
  7. bubalik (Сергей) Сегодня, 14:29
    ,,,голосование 2018 года признано ООН и правительством Франции.Экономика базируется на добыче никеля. Существенный доход приносит туризм, а также финансовые субсидии от Франции. Отрасли промышленности: добыча никеля и железа, цветная металлургия, рыболовство.
    Полезные ископаемые: месторождения никеля (25 % разведанных мировых запасов) и железа. Кроме того, имеются залежи руд хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца, меди.
    В сельском хозяйстве выращиваются кофейное дерево, кокосовые пальмы, картофель, подсолнечник, пшеница, кукуруза, ямс, таро, батат, маниока. Разводится крупный рогатый скот, а также свиньи, козы, овцы и лошади.

    Экспорт (2,207 млрд долл. в 2014) — ферроникель, никелевая руда, рыба.
    Основные покупатели — Китай 31,7 %, Япония 15,1 %, Южная Корея 10,6 %, Австралия 8 %, Франция 7,1 %, Бельгия 5,1 % (2015).
    Импорт (4,4 млрд долл. в 2014) — машины и оборудование, топливо, химикаты, продовольствие.
    Основные поставщики — Франция 35 %, Австралия 11,3 %, Южная Корея 8,5 %, Сингапур 5,3 %, Малайзии 5,2 %, Китай 4,4 % (2015).
    bubalik
    1. bubalik (Сергей) Сегодня, 14:35
      ,,честно говоря новость манехо с душком laughing
      Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявляет о заключении политического соглашения о референдуме в Новой Каледонии 2 ноября 2017 года
      tongue

      ,,даётся три попытки laughingесли большинство жителей Новой Каледонии выскажется против отделения от Франции, сторонники независимости могут провести еще два референдума до 2022 года.
      bubalik
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:31
    А что толку, все равно пшиком все как в Испании закончится.
    Геркулесыч
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 15:11
      А что, России должно быть выгодно отделение этого региона от Французской Республики? По-моему, у нас должно быть нейтральное отношение к этому мероприятие. Я скорее сочувствую Франции.
      Sergej1972
  9. faterdom (Андрей) Сегодня, 15:18
    Канальи против канаков... Или наоборот. Мне так больше казаки нравятся, чем канаки или канальи. Они обычно едут, так едут, либо по Берлину, либо по Парижу. По Лондону еще не ездили - надо бы расширять кругозор и эрудицию.
    faterdom
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