В Новой Каледонии пройдёт референдум по вопросу независимости от Франции

Сегодня в заморской колонии Франции Новой Каледонии местное депутатское собрание (Конгресс) утвердило исторические решение о проведении референдума. Главный вопрос референдума – независимость от Франции. Большинством голосов депутаты Конгресса Новой Каледонии поддержали идею о проведении референдума (38 – «за», 14 – «против», ещё два депутата воздержались).Сообщается, что решение о дате референдума было уже принято в новокаледонском Конгрессе. Плебисцит состоится 4 ноября.Текст документа о проведении референдума был разработан местными националистическими движениями. Речь о «Национальном союзе за независимость» и «Канакском (меланезийском) социалистическом фронте национального освобождения».Примечательно, что ровно 20 лет назад в Новой Каледонии должен был проводиться референдум о независимости на основании того, что в 1988 году Новая Каледония получила право на самоопределение по так называемым Матиньонским соглашениям. Однако в 1998-м власти Франции заявили о необходимости для Новой Каледонии перенести плебисцит. Вместо референдума состоялось подписание соглашений, на основании которых местная администрация получала бы со временем больше властных полномочий. При этом вопросы безопасности по этому соглашению оставались для Новой Каледонии прерогативой французских колониальных властей.Для справки: Новая Каледония – территориальное образование в Тихом океане с населением около 275 тыс. человек. Этносостав: канаки (меланезийцы) – 40%, французы – 27%, увеанцы и футунанцы (футуна) – около 9%, остальные - полинезийцы, индонезийцы и другие народности и этнические группы. Большинство населения (90%) – христиане.