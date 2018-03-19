15:46 19 марта
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Морская пехота США заказала 35000 пистолетов M17 и М18

Вслед за американской армией, решение о замене своих пистолетов принял корпус морской пехоты США, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com.

Морская пехота США заказала 35000 пистолетов M17 и М18


В январе прошлого года американская армия назвала победителя тендера XM17 Modular Handgun System. Им оказался пистолет M17 — модификация SIG Sauer P320, разработанная с учётом требований Минобороны США. Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.


В мае прошлого года Корпус морской пехоты США официально принял на вооружение пистолеты M17 и M18 (компактная версия M17), при этом планов об их закупке озвучено не было.

Военное командование заложило в бюджет на 2019 год сумму на закупку 35 000 новых пистолетов. Изначально войска получат первую партию из 2000 единиц, и после их опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейших закупках. При этом морские пехотинцы, вероятнее всего, получат пистолеты M18, поскольку в запланированные закупки включены кобуры именно для этой модели.

На сегодняшний день на вооружении КМП состоит сразу четыре модели пистолетов: Beretta M9 и M9A1, M45A1 (Colt 1911) и M007 (Glock 19). M18 заменят их все, что, по мнению военного руководства, упростит и удешевит логистику.

Использованы фотографии: kitup.military.com
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Комментарии 11

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:24
    Разумно. Только где же знаменитые американские оружейники? Куда это все подевалось у них?
    Горный стрелок
  2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:34
    Застрелиться самое оно . Чего так мало-то ?
    Заморочка в Сирии к мочилову не приведёт , потому как ссы.. , ну , гм , боятся люди . После чего останутся чуваки не в кассе . И тогда пистолеры пригодятся . Застрелиться .
    iliitchitch
  3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:34
    Нашим тоже пора на новые пистолеты переходить.
    Incvizitor
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:34
    Зачем заморачиваются ?.. Кольт 1911 отличная машинка и проверенная ... за сто лет особо актуальность не утратил...
    КВУ-НСвД
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:38
    Кольт им нужен, эксклюзив калибра 12мм! Для них это самое то оружие будет -отдачей стрелка с места выстрела на сотню метров унесет. Но, это мелочи, цепями к машине приковался, и стреляй себе! wassat
    Геркулесыч
  6. JonnyT Сегодня, 14:42
    Хороший пистолетик - а главное практичный - под любой боеприпас переделать можно. Этот факт является очень существенным для корпуса
    JonnyT
  7. san4es Сегодня, 14:46
    ...Осваивают уже ...иноземцы am
    Солдеры с 101-й воздушно-десантной дивизией получают и распаковывают M17 (полный размер) и m18 (компактный) Новый модульный пистолет системы (MHS) в Форт-Кэмпбелл.
    нояб. 2017 г
    san4es
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:44
      Мне кажется или правда, какая то судорожная отдача у них?
      gippernano
  8. синоби (Юрий) Сегодня, 14:47
    Зауэр заслуженно уважаемый брэнд.Тут вопросов нет.У меня вопрос скорее к оружейникам вообще-А почему все так упёрлись в патрон 9×19?На мой взгляд 7,62×25 Маузер куда как эффективней.Идеальный баланс между останавливающей и проникающей силой,у образцов оружия под него неплохая точность.
    синоби
    1. Шевер (Алексей) Сегодня, 15:14
      Цитата: синоби
      7,62×25 Маузер куда как эффективней.Идеальный баланс между останавливающей и проникающей силой


      А мужики то не знают...
      Шевер
    2. san4es Сегодня, 15:17
      Цитата: синоби
      Зауэр заслуженно уважаемый брэнд.Тут вопросов нет.У меня вопрос скорее к оружейникам вообще-А почему все так упёрлись в патрон 9×19?На мой взгляд 7,62×25 Маузер куда как эффективней

      hi ...Проверили в БД...Должно быть дульная энергия побольше, в пределах
      между останавливающей и проникающей силой
      san4es
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