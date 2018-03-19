Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Африне (Сирия) погибла британская наёмница
Британская пресса подтверждает наличие наёмников из Соединённого королевства на территории Сирии. Так, в The Guardian вышел материал, в котором сообщается, что на днях в сирийском Африне турецкими военнослужащими была убита подданная Великобритании Энн Кэмпбелл. Известно о том, что она воевала на стороне так называемых Отрядов народной самообороны (курдские формирования YPG).
По данным британских СМИ, Кэмпбелл было 26 лет. Она прибыла в Сирию в прошлом году.
В Британии уже успели взять интервью у отца Энн Кэмпбелл. Его спросили, с какой целью его дочь отправилась в Сирию и взяла в руки оружие? По словам Дирка Кэмпбелла (имя отца погибшей британки), Энн «была идеалистом» и решила «помочь курдскому народу противостоять турецкому военному вторжению». А военному вторжению в САР американской коалиции, в которую входит и Британия, г-жа Кэмпбелл противостоять не собиралась?
В СМИ Британии заявлено, что подданная Соединённого королевства погибла в результате разрыва турецкой ракеты.
Всего на территории Сирии за последние годы, по официально признанной Лондоном информации, погибли 8 британских наёмников.
Интересно, а после гибели Энн Кэмпбелл в результате боевых действий турецкой армии в Сирии Лондон будет высылать турецких дипломатов и созывать внеочередное заседание Совбеза?
По данным британских СМИ, Кэмпбелл было 26 лет. Она прибыла в Сирию в прошлом году.
В Британии уже успели взять интервью у отца Энн Кэмпбелл. Его спросили, с какой целью его дочь отправилась в Сирию и взяла в руки оружие? По словам Дирка Кэмпбелла (имя отца погибшей британки), Энн «была идеалистом» и решила «помочь курдскому народу противостоять турецкому военному вторжению». А военному вторжению в САР американской коалиции, в которую входит и Британия, г-жа Кэмпбелл противостоять не собиралась?
В СМИ Британии заявлено, что подданная Соединённого королевства погибла в результате разрыва турецкой ракеты.
Всего на территории Сирии за последние годы, по официально признанной Лондоном информации, погибли 8 британских наёмников.
Интересно, а после гибели Энн Кэмпбелл в результате боевых действий турецкой армии в Сирии Лондон будет высылать турецких дипломатов и созывать внеочередное заседание Совбеза?
Использованы фотографии: Facebook
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти