15:43 19 марта
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В Африне (Сирия) погибла британская наёмница

Британская пресса подтверждает наличие наёмников из Соединённого королевства на территории Сирии. Так, в The Guardian вышел материал, в котором сообщается, что на днях в сирийском Африне турецкими военнослужащими была убита подданная Великобритании Энн Кэмпбелл. Известно о том, что она воевала на стороне так называемых Отрядов народной самообороны (курдские формирования YPG).

По данным британских СМИ, Кэмпбелл было 26 лет. Она прибыла в Сирию в прошлом году.

В Британии уже успели взять интервью у отца Энн Кэмпбелл. Его спросили, с какой целью его дочь отправилась в Сирию и взяла в руки оружие? По словам Дирка Кэмпбелла (имя отца погибшей британки), Энн «была идеалистом» и решила «помочь курдскому народу противостоять турецкому военному вторжению». А военному вторжению в САР американской коалиции, в которую входит и Британия, г-жа Кэмпбелл противостоять не собиралась?


В Африне (Сирия) погибла британская наёмница


В СМИ Британии заявлено, что подданная Соединённого королевства погибла в результате разрыва турецкой ракеты.

Всего на территории Сирии за последние годы, по официально признанной Лондоном информации, погибли 8 британских наёмников.

Интересно, а после гибели Энн Кэмпбелл в результате боевых действий турецкой армии в Сирии Лондон будет высылать турецких дипломатов и созывать внеочередное заседание Совбеза?

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 23

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  1. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 14:27
    Симпатичная девушка и какого черта на войну понесло??? В который раз убеждаюсь с жиру запад бесится.
    Hariton Laptev
    1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:30
      С идейными ничего не сделать! Не понятно, только чем она занималась, какая подготовка у нее была...
      bazzbazz
      1. Татьяна Сегодня, 15:03
        Цитата: bazzbazz
        С идейными ничего не сделать! Не понятно, только чем она занималась, какая подготовка у нее была...

        Да не идейные это люди, а легко зомбированные макиавеллистской пропагандой люди орудующими в стране подконтрольными государством СМИ, а также иностранными агентами по рекрутированию в горячие точки людей, не умеющих самостоятельно думать и анализировать происходящее. Ну и обещанные вознаграждения играют также при этом не маловажную роль. Благодатная почва для этого – это молодёжь с каким-нибудь однобоким образованием, а также религиозные секты.

        Вспомните хотя бы нашу россиянку Варвару Караваеву – студентку 1-го курса университета, которая по мановению мусульманского ректрутира сбежала из дома к террористам-боевикам в Сирию! Сколько потом ни пытались наши спецслужбы с сочувствием к ней её вразумить – ничего не получилось! Сейчас она отбывает свой тюремный срок.
        Татьяна
        1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:12
          Ну в итоги то она с идеей получается и не переубедить! Другой вопрос, как это в голову попало...
          bazzbazz
          1. Татьяна Сегодня, 15:18
            Цитата: bazzbazz
            Ну в итоги то она с идеей получается и не переубедить! Другой вопрос, как это в голову попало...

            Какое у пострадавшей было получено качество образования - такая "тараканья" глупость ей в голову и попала!
            Какая была воспитана в семье ответственность за родителей, за людей ей родных и близких - таковы и наплевательские на родных и близких побеги детей в семье из дома!
            Татьяна
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:31
      Цитата: Hariton Laptev
      В который раз убеждаюсь с жиру запад бесится.

      это не жир. идеалисты были всегда во всех странах и всех правительствах
      LSA57
    3. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 15:04
      Цитата: Hariton Laptev
      Симпатичная девушка

      Спорное утверждение.
      Цитата: Hariton Laptev
      и какого черта на войну понесло?

      Варвара Караулова британского розлива.
      Очевидно, острых ощущений и мужского внимания захотелось. Жертва пропаганды.
      Вежливый Лось
    4. gippernano (Neo) Сегодня, 15:37
      Надеюсь турков с собой прихватила таки
      gippernano
      1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:42
        пишут, что погибла в результате турецкого авиаудара ...
        ... the convoy she was travelling in was struck by a Turkish missile on 16 March.
        reservist
  2. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 14:30
    Всё! Объявляем дело Кэмпбелл, высылаем 23 турецких дипломата!
    Влад Морозов
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:33
    на днях в сирийском Африне турецкими военнослужащими была убита подданная Великобритании Энн Кэмпбелл
    Можно подумать, что на стороне "бармалеев" мало англов... Но про их смерть стараются молчать, так как "не комильфо"
    svp67
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:58
      Цитата: svp67
      Можно подумать, что на стороне "бармалеев" мало англов... Но про их смерть стараются молчать, так как "не комильфо"

      "Побратимы" т.е. драпающие коалиционные инструкторы не успели тело эвакуировать, а посему это стало причиной огласки т.к. досталось туркам. Интересно, как они будут решать вопрос с Турцией по выдаче тела королевской подданной, которая стреляла по турецким солдатам? Или бросят на чужбине как отработанный материал..
      Ныробский
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:59
        Цитата: Ныробский
        Интересно, как они будут решать вопрос с Турцией по выдаче тела королевской подданной, которая стреляла по турецким солдатам?

        Отдадут...Если Эрдогану "шлея под хвост не попадет"...
        svp67
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:40
    Одна из последних настоящих женщин британии! hi
    Геркулесыч
    1. Ежак (Евгений) Сегодня, 15:33
      Цитата: Геркулесыч
      Одна из последних настоящих женщин британии!

      А женщины легчайшего поведения к разряду настоящих британских женщин не имеют отношения? Или они уже француженки? smile
      Ежак
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:52
    Курдские "фронты" - единственные нерелигиозные организации на Ближнем
    Востоке. С равенством женщин. Естественно, это привлекает к ним добровольцев
    (и доброволок).
    voyaka uh
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:28
      из первоисточника:
      "Anna Campbell, from Lewes, East Sussex, was volunteering with the US-backed Kurdish Women’s Protection Units (YPJ) ..."
      зачем про наёмницу написали ... прям как NBC, где russians только mercenary, а british только volounteer и никак иначе ...
      reservist
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 14:53
    Войне всё равно кто.Убили.Нет повода для радости,но и горевать не о чём.Аминь.
    синоби
  7. Molot1979 Сегодня, 14:53
    Правильнее было бы сказать не наемница, а доброволец. Не все же вступали в ряды курдов из-за денег, было много и идейных борцов с бармалеями.
    Molot1979
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:00
      Цитата: Molot1979
      Правильнее было бы сказать не наемница, а доброволец.

      А вот тут все зависит от того, получала она деньги за "работу" или нет...
      svp67
      1. Тралл Сегодня, 15:09
        Боевик YPJ из Великобритании - так проще
        Тралл
  8. Комментарий был удален.
  9. AID.S Сегодня, 15:05
    А могла бы детей рожать...Что она забыла на чужой войне...
    AID.S
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:11
      Цитата: AID.S
      Что она забыла на чужой войне...

      Видимо то, что не нашла дома...
      svp67
  10. raki-uzo (hüseyin avni daülı) Сегодня, 15:19
    Курды-террористы виноваты, что она погибла там. Зачем им понадобилась маловажная боевая фигура во фронте из Англии? Ради рекламы дали ей убиться. Веладдааааалин-амин!
    raki-uzo
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