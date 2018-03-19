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Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия
Россия не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.
По оценке России, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и "увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".
Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле 2017 года. В разработке документа не участвовали ядерные державы, в том числе и пятерка постоянных членов Совбеза ООН, включая США и Россию.
С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять, передает РИА Новости.
Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут— сказал Лавров
По оценке России, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и "увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".
Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле 2017 года. В разработке документа не участвовали ядерные державы, в том числе и пятерка постоянных членов Совбеза ООН, включая США и Россию.
С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: сайт министерства иностранных дел РФ
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