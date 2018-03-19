15:47 19 марта
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Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия‍

Россия не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан.

Лавров: Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия‍


Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут
— сказал Лавров


По оценке России, согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и "увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле 2017 года. В разработке документа не участвовали ядерные державы, в том числе и пятерка постоянных членов Совбеза ООН, включая США и Россию.

С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: сайт министерства иностранных дел РФ
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Комментарии 21

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:38
    Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять,
    Долго ж ждать придется...
    svp67
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:46
      Россия уже подписала несколько договоров, которые обернулись для нас неприятностями.
      Венд
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:20
        Цитата: Венд
        Россия уже подписала несколько договоров, которые обернулись для нас неприятностями

        На это и расчёт. Подкладывают очередные грабли! Хоть бы замаскировать удосужились... А то - давай, Россия, подписыввй, а США тебе свою волю диктовать будет...
        Обожжённые уже, на воду дуть научились.
        Logall
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:07
      Цитата: svp67
      Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран. На сегодняшний день документ подписали 57 государств, ратифицировали — пять,
      Долго ж ждать придется...
      Думается мне, что не очень-то и долго. Самые мелкие и никчёмные, те, кому собственное ЯО никогда не светит - трудно. что ли, в мире полсотни таких набрать? Начиная с Африки и заканчивая европейскими карликами и Украинами-Прибалтиками....
      Zoldat_A
      1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 15:18
        Цитата: Zoldat_A
        Думается мне, что не очень-то и долго. Самые мелкие и никчёмные, те, кому собственное ЯО никогда не светит - трудно. что ли, в мире полсотни таких набрать?

        Мое личное мнение, что для России отказ от ЯО равносилен самоубийству. В обычных вооружениях Запад нас чисто количеством задавит. Все упирается в производственные мощности. И как только им предоставится шанс безнаказанно нас уничтожить, они это непременно сделают. Поэтому, хоть 57 стран этот договор подпишут, хоть 157, нам должно быть индифферентно.
        Вежливый Лось
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:36
          Цитата: Вежливый Лось
          Мое личное мнение, что для России отказ от ЯО равносилен самоубийству.

          Америка вон знает, как воевать с теми, у кого нет ЯО.... Не зря в 90-х условием предоставления кредитов от МВФ (читай - США) России было уничтожение "Сатаны". И ведь резали, активно резали за американские доллары... Слава богу, дорезать не успели - иначе американские военные базы для "поддержания демократии" уже по всей России (вернее, по всем осколкам России) стояли бы.
          Я бы партизанить пошёл, если бы по моему городу в 90-е свободно ходили американские солдаты, как, например, по Прибалтике....
          Zoldat_A
          1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 15:46
            Цитата: Zoldat_A
            Слава богу, дорезать не успели

            И это было их самой большой ошибкой за последние полвека. Рано они расслабились. Медведь только казался дохлым и вопреки ожиданиям вылез из капкана. Но второго шанса они нам не дадут.
            Вежливый Лось
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:40
    ну если его люксембург и ватикан подписали... держаться от него надо на расстоянии пуска ракеты с ядерной боеголовкой
    LSA57
  3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 14:40
    Насчет уничтожения химоружия с янкесами уже подписывали! У нас химии нет,у янки полна коробочка! С ними чего-то подписывать ещё индейцы не хотели,пусть идут воруют!
    майор Юрик
    1. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:23
      Поверьте, мы для них индейцы!
      uskrabut
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:43
    Ын, слышал? laughing Мы тебя неофициально поддерживаем, так что продолжай совершенствовать свое ядерное оружие. Да и Ирану этим высказыванием мы тоже руки развязали.
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:48
      Цитата: Геркулесыч
      Мы тебя неофициально поддерживаем, так что продолжай совершенствовать свое ядерное оружие. Да и Ирану этим высказыванием мы тоже руки развязали.

      да ещё и глаза закроем, если вы по матрасии шарахнете laughing
      LSA57
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:49
      Цитата: Геркулесыч
      Да и Ирану этим высказыванием мы тоже руки развязали.

      Тут главное, что СВОИ не связали...
      svp67
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 15:25
      Цитата: Геркулесыч
      Ын, слышал? laughing Мы тебя неофициально поддерживаем, так что продолжай совершенствовать свое ядерное оружие. Да и Ирану этим высказыванием мы тоже руки развязали.

      Чем бы Ын с Роухани не тешились, лишь бы матрасам себя в обиду не давали. Добро должно быть с кулаками, иначе трындец добру и быть худу.
      Ныробский
  5. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:57
    "Ищите дурака за 6 сольдо" . красавчики .
    iliitchitch
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 15:20
    Запрещение ядерного оружия-это в чистом виде популизм. В сегодняшнем мире, уже почти 70 лет ядерное оружие является пока что единственным фактором сдерживания, хоть от нападения, хоть от начала всеобщей мировой войны.
    Altona
  7. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:22
    Ну, допустим, 50 стран его ратифицируют, а мы его не подписывали. С какого перепугу мы должны его выполнять? Они подписали - они пусть и разоружаются, могут ещё и США попробовать уболтать.
    uskrabut
  8. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:33
    Кто ратифицировал?Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди.Габон,Гвинея,Замбия, Камерун, Кения, Чад, Эфиопия,Судан и Берег слоновой кости? Нам с такими могучими государствами не тягаться..нам нужна защита, мирного атома..
    Злой 55
  9. gippernano (Neo) Сегодня, 15:35
    Ищут дураков. Видимо сша, как самая прогрессивная и миролюбивая подпишет? или кто? Китай? Казахстан вот подписал и пусть сидит теперь с этой подписью, и смотрит, как на нее плюют
    gippernano
  10. msm (Сергей) Сегодня, 15:36
    Ну, слава богу! Наконец-то здравые слова, которые безусловно поддерживаю.
    msm
  11. 16112014nk (Николай) Сегодня, 15:37
    Россия подпишет с условием: "Только после Гондураса" !
    Как только, так сразу !
    16112014nk
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