Ракетчики ТОФ отработали нанесение удара по кораблям условного противника

Сегодня военнослужащие ракетного соединения в ходе учения на местности отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника. По вводной мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и после марша были развернуты в указанном районе,

Личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота в ходе полевого выхода на Камчатке решает задачи в соответствии с планом боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «в соответствии с полученными целеуказаниями расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника». После выполнения задачи боевые машины скрытно сменили огневую позицию.В ходе учения отрабатываются также слаженность расчетов береговых комплексов, выполнение нормативов приведения в готовность пусковых установок.В полевом выходе участвуют около 100 военнослужащих и более 15-ти единиц военной техники соединения.