15:43 19 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Ракетчики ТОФ отработали нанесение удара по кораблям условного противника

Личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота в ходе полевого выхода на Камчатке решает задачи в соответствии с планом боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Ракетчики ТОФ отработали нанесение удара по кораблям условного противника


Сегодня военнослужащие ракетного соединения в ходе учения на местности отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника. По вводной мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и после марша были развернуты в указанном районе,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в соответствии с полученными целеуказаниями расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника». После выполнения задачи боевые машины скрытно сменили огневую позицию.

В ходе учения отрабатываются также слаженность расчетов береговых комплексов, выполнение нормативов приведения в готовность пусковых установок.

В полевом выходе участвуют около 100 военнослужащих и более 15-ти единиц военной техники соединения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:47
    По кораблям заокеанских партнеров! lol
    Владыка Ситх
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:58
      электронные пуски за пуски считать отказываюсь профанация учений! ни одна мишень не пострадала!
      роман66
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:09
        Цитата: роман66
        электронные пуски за пуски считать отказываюсь профанация учений!

        можете выйти в море на резинке - парней потренировать....весла вам в помошь....
        Тикси-3
  2. синоби (Юрий) Сегодня, 14:58
    Наш привет самураям hi от "северных территорий"!
    синоби
Картина дня