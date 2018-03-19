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Ушёл из жизни лётчик-испытатель полковник Георгий Мосолов
Печальная новость. Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» сообщила о том, что на 92-м году жизни скончался заслуженный лётчик-испытатель Георгий Мосолов. Пресс-служба корпорации сообщает, что Георгий Константинович ушёл из жизни накануне. Из сообщения гендиректора РСК «МиГ» Ильи Тарасенко:
Георгий Мосолов являлся одним из первых лётчиков, осваивавших большие высоты и скорости, и одним из первых советских лётчиков, установивших мировые авиационные рекорды.
Из сообщения:
Из биографии Г.К.Мосолова. Он родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1953 году окончил школу лётчиков-испытателей. В том же году попал на службу в «МиГ». Участвовал в лётных испытаниях самолётов различных модификаций: МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21.
Он первым поднимал в небо Е-2 (14.02.1955 г.), И-7У (22.04.57 г.), И-75 (28.04.58 г.), И-75Ф (15.10.58 г.), Е-152А (10.07.59 г.), Е-152/1 (21.04.61 г.), Е-8/1 (17.04.62 г).
В корпорации сообщают, что за десятилетия работы освоил более 50-ти типов самолётов.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Всего в копилке наград имел два ордена Ленина, орден Красной Звезды, многочисленные медали.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Георгия Константиновича Мосолова.
От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный лётчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате.
Георгий Мосолов являлся одним из первых лётчиков, осваивавших большие высоты и скорости, и одним из первых советских лётчиков, установивших мировые авиационные рекорды.
Из сообщения:
Он установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также 3 всесоюзных абсолютных рекорда. В том числе, рекорды устанавливались на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций.
Из биографии Г.К.Мосолова. Он родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1953 году окончил школу лётчиков-испытателей. В том же году попал на службу в «МиГ». Участвовал в лётных испытаниях самолётов различных модификаций: МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21.
Он первым поднимал в небо Е-2 (14.02.1955 г.), И-7У (22.04.57 г.), И-75 (28.04.58 г.), И-75Ф (15.10.58 г.), Е-152А (10.07.59 г.), Е-152/1 (21.04.61 г.), Е-8/1 (17.04.62 г).
В корпорации сообщают, что за десятилетия работы освоил более 50-ти типов самолётов.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Всего в копилке наград имел два ордена Ленина, орден Красной Звезды, многочисленные медали.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Георгия Константиновича Мосолова.
Использованы фотографии: www.migavia.ru
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