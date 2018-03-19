15:45 19 марта
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Ушёл из жизни лётчик-испытатель полковник Георгий Мосолов

Печальная новость. Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» сообщила о том, что на 92-м году жизни скончался заслуженный лётчик-испытатель Георгий Мосолов. Пресс-служба корпорации сообщает, что Георгий Константинович ушёл из жизни накануне. Из сообщения гендиректора РСК «МиГ» Ильи Тарасенко:
От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный лётчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате.

Ушёл из жизни лётчик-испытатель полковник Георгий МосоловГеоргий Мосолов являлся одним из первых лётчиков, осваивавших большие высоты и скорости, и одним из первых советских лётчиков, установивших мировые авиационные рекорды.
Из сообщения:
Он установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также 3 всесоюзных абсолютных рекорда. В том числе, рекорды устанавливались на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций.

Из биографии Г.К.Мосолова. Он родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1953 году окончил школу лётчиков-испытателей. В том же году попал на службу в «МиГ». Участвовал в лётных испытаниях самолётов различных модификаций: МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21.
Он первым поднимал в небо Е-2 (14.02.1955 г.), И-7У (22.04.57 г.), И-75 (28.04.58 г.), И-75Ф (15.10.58 г.), Е-152А (10.07.59 г.), Е-152/1 (21.04.61 г.), Е-8/1 (17.04.62 г).
В корпорации сообщают, что за десятилетия работы освоил более 50-ти типов самолётов.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Всего в копилке наград имел два ордена Ленина, орден Красной Звезды, многочисленные медали.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Георгия Константиновича Мосолова.

Использованы фотографии: www.migavia.ru

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:44
    Присоденяюсь к редакции, и также искренне выражаю свои соболезнования! !! soldier
    Геркулесыч
  2. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 14:49
    Легендарный Человек !
    Вечного Полета Вам, Георгий Константинович...
    Самые искренние соболезнования.
    ангел-истребитель
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:52
    Уходят в Легенду, люди сами ставшие Легендой...Эх.
    svp67
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:55
      Люди не живут вечно. 92 года - это прекраснейший возраст. Я лично был бы счастлив умереть в 92 года. Вот честно.
      Muvka
  4. kefan (kefan) Сегодня, 14:59
    Земля пухом Герою!
    kefan
  5. ССИ (Сергей) Сегодня, 15:00
    Вечного Вам полета Георгий!!!!
    ССИ
  6. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:18
    Вечная память.
    NF68
  7. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 15:36
    Честно говоря , я думал что он уже давно умер.Еще в детстве читал об этом великом летчике. Вечная ему память и слава.
    Тульский пряник
  8. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:41
    Присоеединяюсь к соболезнованиям...
    Легендарный пилот....
    И летчики не уходят, они улетают на небо, в свой последний ( не крайний) полет...
    NN52
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