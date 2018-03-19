Ушёл из жизни лётчик-испытатель полковник Георгий Мосолов

От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный лётчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате.

Он установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также 3 всесоюзных абсолютных рекорда. В том числе, рекорды устанавливались на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций.