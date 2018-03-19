15:45 19 марта
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Боевая мощь Ил-38Н существенно повышена

Противолодочные самолеты Ил-38Н получат на вооружение прицельно-поисковую систему "Новелла", сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу "Авиационного комплекса им. Ильюшина". Данная система значительно повысит возможности самолета по радиоэлектронной разведке, поиску и уничтожению подлодок условного противника.

Боевая мощь Ил-38Н существенно повышена


О новой поисковой системе говорил чуть раньше и главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он заявил, что благодаря "Новелле", модернизированный Ил-38Н увеличит свои боевые способности в четыре раза. Прицельно-поисковая система ведет поиск по магнитному, шумовому, инфракрасному полям. Она дает возможность самолету не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.


В составе комплекса "Новелла" - радар высокого разрешения, теплотелевизионная, радиогидроакустическая и магнитометрическая системы, а также система радиоэлектронной разведки.

Модернизируют строевые самолеты до уровня Ил-38Н на ПАО "Ил". Как сообщают в пресс-службе авиакомплекса, прицельно-навигационный комплекс "Новелла-П-38" засекает воздушные цели на расстоянии до 90 километров, надводные - до 320, а подводные может засекать даже сквозь лед, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:52
    Да, это хорошо, но замена ему нужна, старенькая "птичка "! hi
    Геркулесыч
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 15:00
      самолет всего лишь возит оборудование , а оно тут новое .
      хотя планер конечно бы обновить не мешало б .
      просто экспл
  2. роман66 (роман) Сегодня, 14:59
    чем искать- понятно, а чем бахать будут?
    роман66
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:08
      Цитата: роман66
      а чем бахать будут?

      а вы не знаете....состав вооружения ильюши достаточно для уничтожения ПЛ....яндекс в помошь
      Тикси-3
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:32
      Цитата: роман66
      чем искать- понятно, а чем бахать будут?

      наверное есть чем
      Она дает возможность самолету не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.
      LSA57
  3. ланс Сегодня, 15:14
    да планер именно для этих целей сойдет. а вот движки? что нибудь новее и экономичнее, тогда и индусы не будут брать модернизированные посейдоны.
    ланс
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