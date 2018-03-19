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Бомбардировщики Су-34 в Хабаровском крае уничтожили подземные бункеры «противника»
На авиационном полигоне в Хабаровском крае экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения отработали нанесение ударов по подземным бункерам условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Сообщается, что летчики бомбардировщиков Су-24М отработали также «задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки».
Особенностью данного учения стало «применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника», пояснили в округе.
В пресс-службе добавили, что подобные тренировки проводятся «в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава», в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».
В ходе летно-тактического учения экипажи боевых самолетов выполнили практические пуски высокоточных управляемых ракет класса "воздух-поверхность",говорится в релизе.
Сообщается, что летчики бомбардировщиков Су-24М отработали также «задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки».
Особенностью данного учения стало «применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника», пояснили в округе.
В пресс-службе добавили, что подобные тренировки проводятся «в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава», в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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