15:41 19 марта
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Бомбардировщики Су-34 в Хабаровском крае уничтожили подземные бункеры «противника»

На авиационном полигоне в Хабаровском крае экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения отработали нанесение ударов по подземным бункерам условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.



В ходе летно-тактического учения экипажи боевых самолетов выполнили практические пуски высокоточных управляемых ракет класса "воздух-поверхность",
говорится в релизе.


Сообщается, что летчики бомбардировщиков Су-24М отработали также «задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки».

Особенностью данного учения стало «применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника», пояснили в округе.

В пресс-службе добавили, что подобные тренировки проводятся «в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава», в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:10
    по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника»,
    А в Тверской области делали в это время тоже самое.. Чёткая какая-то целенаправленность..
    КВУ-НСвД
  2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:21
    Бомбардировщики Су-34 в Хабаровском крае уничтожили подземные бункеры противника

    А то всё говорили(ят), что у Сталина мания была - кругом враги, а на деле вон вишь как... даже он всех не перебил.
    До сих пор добиваем... окопались гады под носом... бункеров понастроили гады...
    Deadушка
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