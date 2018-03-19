15:45 19 марта
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Для боевой экипировки "Ратник" сошьют особую одежду

Минобороны создаст для экипировки солдата будущего "Ратник" специальную боевую одежду, завершение работ намечено на 2020 год, сообщил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

Для боевой экипировки "Ратник" сошьют особую одежду


Основной акцент будет сделан на комфорте военнослужащих, в частности, стоит задача усовершенствовать вентиляцию, чтобы пододежный микроклимат стал лучше.


Напомним, боевая экипировка "Ратник" эксплуатируется в войсках уже два года, в данный момент разрабатывается ее третье поколение. Основными нововведениями станут шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь.

Главная задача проекта - повышение эффективности военнослужащих на поле боя. Сейчас "Ратник" состоит из десяти подсистем, отвечающих за защиту бойца, связь, ориентирование на местности и так далее. В комплект входят средства разведки и современное стрелковое оружие, скоро к ним добавится ночной прицел с защитой от ослепления, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Сергей Бобылев/ ИТАР-ТАСС
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Комментарии 2

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  1. san4es Сегодня, 15:36
    Основными нововведениями станут: ..... противоминная обувь.

    san4es
  2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 15:38
    Всегда бесил вещмешок образца лохматых годов. Всегда наровил упасть набок или растирал плечи до красна если перегрузить его. Берцы тоже бесили. Из-за них все ноги угробил. Летом от нагрева солнца идти не возможно было, потому что казалось что с каждым шагом твои ступни прижигают раскаленным утюгом сверху. Рад что хоть есть изменения к лучшему
    Bad_Santa
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