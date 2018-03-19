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Командование Южной Кореи формирует соединение для борьбы с артиллерией КНДР
Минобороны Южной Кореи приступило к формированию нового соединения, предназначенного для борьбы с дальней артиллерией соседней республики, передает ТАСС сообщение телеканала KBS.
По данным канала, к октябрю «командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет состоять главным образом из управляемых ракет класса "земля-земля" с радиусом действия 150 км».
Журналисты уточнили, что создание новой бригады проходит в рамках масштабной модернизации Вооруженных сил РК.
Ранее сообщалось, что армия КНДР близ Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боеприпасов и нанести огромный ущерб, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.
По данным канала, к октябрю «командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет состоять главным образом из управляемых ракет класса "земля-земля" с радиусом действия 150 км».
В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику и предназначены, в первую очередь, для уничтожения северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе и ракетной,поясняется в публикации на сайте канала.
Журналисты уточнили, что создание новой бригады проходит в рамках масштабной модернизации Вооруженных сил РК.
Ранее сообщалось, что армия КНДР близ Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боеприпасов и нанести огромный ущерб, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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