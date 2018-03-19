18:27 19 марта
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Командование Южной Кореи формирует соединение для борьбы с артиллерией КНДР

Минобороны Южной Кореи приступило к формированию нового соединения, предназначенного для борьбы с дальней артиллерией соседней республики, передает ТАСС сообщение телеканала KBS.



По данным канала, к октябрю «командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет состоять главным образом из управляемых ракет класса "земля-земля" с радиусом действия 150 км».


В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику и предназначены, в первую очередь, для уничтожения северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе и ракетной,
поясняется в публикации на сайте канала.

Журналисты уточнили, что создание новой бригады проходит в рамках масштабной модернизации Вооруженных сил РК.

Ранее сообщалось, что армия КНДР близ Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боеприпасов и нанести огромный ущерб, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 15:32
    США что-то глобальное задумали? Сразу по Сирии и КНДР отработать? Безумно храбрые дурни?
    Может решили удачу испытать, пока всё виды стратегических вооружений, о которых гласил гарант, на вооружение не встали?
    Одни вопросы в голове... Может всё проще: Сеул решил что-то доказать Ыну, что их голыми руками не взять.
    Logall
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:46
      Цитата: Logall
      США что-то глобальное задумали? Сразу по Сирии и КНДР отработать? Безумно храбрые ...?

      В своё время у Америки было куда меньше проблем с содержанием баз по всему миру - и то ей Кореи за гланды хватило. А сейчас по всему миру базы надо содержать, кормить, ротацию проводить, маленькие войнушки там-сям - две войны для Америки будут самоубийством. Они просто Южную Корею на Ына натравят и посмотрят, что получится. Как в 2008-м натравили на нас Джорджию, как сейчас натравливают Юкрейн. Америке ведь, по большому счёту, пилювать, кто там и кого - они в мутной кровавой водичке свои ништяки половить хотят. Ну, получили "храбрые грузины" в 2008-м по шее - разве Америка с того свой гешефт не получила? "Подтвердить" статус России как паталогической "страны-агрессора" - тоже немало...
      Zoldat_A
      1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 17:50
        Конечно стравливать народы до мясорубки, а потом называть виновных, это верх ничтожества и вызывает жутко лютую ненависть к зачинщикам.
        Но почему народы так легко на провокации ведутся?
        Неужто вообще ни о чем не думают, ни своего суждения, ни мнения, ни мудрости ничего?
        Humans War
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 17:58
          Цитата: Humans War
          Конечно стравливать народы до мясорубки, а потом называть виновных, это верх ничтожества и вызывает жутко лютую ненависть к зачинщикам.

          Тяжёлое наследие мелкобританского колониализма, родимые пятна исторической родинки....
          Zoldat_A
        2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:07
          Так не народ решает, а тот, кто ему деньги платит. Капитализм, однако.
          Doliva63
  2. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 15:38
    В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику

    За несколько секунд на дистанции 150 км? Корейцы гиперзвуковое оружие изобрели?
    За несколько секунд они даже среагировать не успеют.
    CentDo
  3. dojjdik (иван) Сегодня, 15:46
    формируйте формируйте ибо вам надо "процветающий капитализм" который создали бриты и евреи отработать собственными южнокорейскими шкурами и детей своих под атом незабудте подставить-а то чеж старались штатовцы создавая в ваших странах эт самое процветание
    dojjdik
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:09
    Цитата: CentDo
    В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику

    За несколько секунд на дистанции 150 км? Корейцы гиперзвуковое оружие изобрели?
    За несколько секунд они даже среагировать не успеют.

    Интересно. Сначала смешиваете все в одном флаконе, а потом задаете вопросы?
    Где вы успели прочесть, что 150 км пролетит за несколько секунд? В одной фразе было, что будут ракеты с дальностью в 150 км, в другой - что понадобится несколько секунд.
    Да, гиперзвуковое оружие южнокорейцы "избрели". Называется оно - тактические ракеты. ракеты типа "Хенму-2А" имеют скорость примерно в 2 км/с, то есть примерно 7М. Скорость гиперзвуковая? Представьте себе да...

    За несколько секунд эти ракеты смогут поразить позиции северокорейской крупнокалиберной артиллерии, нацеленные на центр Сеула. Такие северокорейские установки будут развернуты примерно километрах в 5 от демилитаризованной зоны. Даже если 10 км и южнокорейские будут на расстоянии в 4 км от ДМЗ, то при скорости в 2 км/с южанам понадобиться примерно 5 секунд, чтобы достичь эти позиции. Вопрос о времени реакции в заметке не стоит

    Цитата: dojjdik
    формируйте формируйте ибо вам надо "процветающий капитализм" который создали бриты и евреи отработать собственными южнокорейскими шкурами и детей своих под атом незабудте подставить-а то чеж старались штатовцы создавая в ваших странах эт самое процветание

    Вот что сформируют - сомнений никаких. Точно так же, как и процветающий капитализм у них есть в наличии. Полмира пользуется южнокорейской бытовой техникой, автомобилями, компами и телефонами. Бриты в этом отношении на эталон не катят. Сами южнокорейскими дивайсами пользуются
    Старый26
  5. Громобой Сегодня, 17:12
    Если у северян есть эти самые "8 тысяч стволов",то вполне разумно южанам иметь контрсредство против такой мощи.
    Громобой
  6. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:13
    Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боеприпасов

    Ну первая цифра есть. 8.000 целей для этого подразделения. Пусть вероятность поражения близка к 1. Надо 8.000 ракет. А сколько у них в одном пакете?
    Керенский
  7. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 17:42
    А ведь вроде как, шаткий мир там намечается, Ын вон на некоторые уступки решил пойти. Значит так заокеанские балбесы и Южнокорейские ребятки хотят дружбы.
    Нусс будем следить за развитием событий...
    Humans War
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