Командование Южной Кореи формирует соединение для борьбы с артиллерией КНДР

В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику и предназначены, в первую очередь, для уничтожения северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе и ракетной,

Минобороны Южной Кореи приступило к формированию нового соединения, предназначенного для борьбы с дальней артиллерией соседней республики, передает ТАСС сообщение телеканала KBS.По данным канала, к октябрю «командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет состоять главным образом из управляемых ракет класса "земля-земля" с радиусом действия 150 км».поясняется в публикации на сайте канала.Журналисты уточнили, что создание новой бригады проходит в рамках масштабной модернизации Вооруженных сил РК.Ранее сообщалось, что армия КНДР близ Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боеприпасов и нанести огромный ущерб, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.