Путин подписал указ о двухмесячных военных сборах для запасников

Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в этом году — соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.— говорится в документе.Указ вступает в силу 19 марта. В документе уточняется, что сроки проведения военных сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ. Не согласовываются сроки проведения проверочных сборов, их определяет Минобороны РФ.