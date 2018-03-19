18:26 19 марта
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Путин подписал указ о двухмесячных военных сборах для запасников

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в этом году — соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о двухмесячных военных сборах для запасников


Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности
— говорится в документе.


Указ вступает в силу 19 марта. В документе уточняется, что сроки проведения военных сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ. Не согласовываются сроки проведения проверочных сборов, их определяет Минобороны РФ.

Использованы фотографии: kremlin.ru
25

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Комментарии 103

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  1. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:41
    Очень не лишне в сложившейся вокруг России обстановке. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
    uskrabut
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:45
      Цитата: uskrabut
      Очень не лишне в сложившейся вокруг России обстановке.

      Да, если их будут обучать и переобучать... А если, как всегда, игра в "литрболл"? Так, от жён с детьми отдохнуть. За "партизанами" нужен глаз, да глаз - два глаза смотрящих в упор!
      Logall
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:12
        Цитата: Logall
        За "партизанами" нужен глаз, да глаз - два глаза смотрящих в упор!

        Саня hi вечером эти два глаза, следящих за партизанами превращаются в
        drinks hi
        влад66
        1. Logall (Александр) Сегодня, 16:15
          hi Да и у некоторых "партизан" тоже. Влад, это ж как свадьба, но без невесты, без драки никак!
          Logall
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:19
        Цитата: Logall
        Да, если их будут обучать и переобучать... А если, как всегда, игра в "литрболл"? Так, от жён с детьми отдохнуть.

        В том виде, в котором "партизаны" "обучались" в советское время - да в пень бы такие сборы... Правда, кое-какая польза была - водители на уборочную, трактористы на вспашку по осени... Да и то пороли как лошади...
        Не знаю, как "партизаны" партизанят сейчас, но в советское время я к себе в батальон ни одного не взял никогда - головной боль много, а пользы... Видел у соседей - ходят толпой полупьяные, небритые, без ремней, руки в карманах... Так и сказал командованию - либо снимайте с должности, либо ни одного "партизана" у меня не будет...
        Zoldat_A
        1. Logall (Александр) Сегодня, 16:27
          Цитата: Zoldat_A
          Не знаю, как "партизаны" партизанят сейчас

          В 2002м к нам, в учебку, привозили "партизан"... Возле их конюшни (казармы, да простят меня кони) прикуривать было взрывоопасно! Перегарищщще...
          Logall
        2. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:01
          Обычно летом призывают, а тут межсезонье, форму зимнюю надо. Ох не к добру всё это.
          фигвам
      3. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:20
        Я представляю, как это будет выглядеть belay
        В первую очередь, повесится военком ,когда увидит кто нах..одится в запасе и как на повестку отреагирует пузатый мужик с одышкой и двумя детьми, на пришедшую ему повестку wassat Второй варик, дверь открывает , как сейчас говорят, маргинал. Третий, здесь такой не проживает.Четвёртый, человек работает на оборонном предприятии и ему ну никак нельзя отсутствовать в технологическом процессе.
        Можно до бесконечности перечислять варианты, а если коротко, то считаю , что сейчас отмобилизовать население невозможно.
        Все эти заявления , это пшик для устрашения партнеров и вполне себе укладываются в русло второй части 1-ого марта.
        Анти-Корр.
        1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:28
          Или за повесткой выходит мужик из сельской местности и после получения повестки возвращается за большим тесаком. На немой вопрос посыльного отвечает, что щас перережит всю свою скотину и готов идти на сборы со спокойным сердцем
          Bad_Santa
        2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:41
          Цитата: Анти-Корр.
          Все эти заявления , это пшик для устрашения партнеров и вполне себе укладываются в русло второй части 1-ого марта.

          1-го апреля.... lol
          Zoldat_A
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:32
            Цитата: Zoldat_A
            1-го апреля....

            в самую точку коллега. laughing
            Анти-Корр.
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:45
      Я бы съездил, считай оплачиваемый отпуск. Так еще пострелять и на танке или БМП покататься можно. Куда подавать заявки, я готов. soldier
      RASKAT
      1. Тралл Сегодня, 15:49
        Цитата: RASKAT
        Куда подавать заявки, я готов. soldier

        Приподнимаете сидушку дивана и бросаете заявление внутрь, ложитесь снова на диван и бодро ждете условного сигнала(3 зеленых гудка в окне браузера с открытой страницей ВО) smile
        Тралл
        1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:23
          Это примерно, как "за Путина" на выборах кивнуть в телевизор? laughing
          BerBer
        2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:30
          Ага еще не забудь торпедироваться чтоб по пьяни на сборах не натворить дел
          Bad_Santa
      2. Злой543 Сегодня, 16:10
        А сколько народу призовут. Не сказали?
        Злой543
      3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:18
        А марш-бросочек на 10 тысяч метров, по пересеченке, пускай даже по форме одежды№2 ? Не привлекает? Нет? laughing
        Штатский
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 17:20
          Цитата: Штатский
          А марш-бросочек на 10 тысяч метров, по пересеченке, пускай даже по форме одежды№2 ? Не привлекает? Нет? laughing

          Да кто это "партизанов" когда гонял "десятку" по пересечёнке? Это пацаны-срочники у меня "десятку" бегали перед завтраком, для аппетита. А "партизаны" всю жизнь сидели в какой-нибудь конюшне и водку жрали. Даже в столовую не ходили - не знаю, чем питались. У меня-то их не было, как говорил выше. А у "соседей" насмотрелся....
          Zoldat_A
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:05
      Ну что надеюсь началось? winked Хотя думаю наступать никто ни на кого не будет.
      Владыка Ситх
    4. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:28
      Вырезка с РИА: Такие указы подписываются главой государства ежегодно. В прошлом году Путин подписал аналогичный указ в апреле.

      РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180319/1516767768
      .html
      Muvka
  2. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:42
    Толковый ход, показать западу, который раздумывает о нападении на Россию, что в случае чего, в стой станут не только кадровые и призывники, но и запасники. Как в 41 году, а результат будет как в 45.
    Венд
    1. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 15:55
      Нормально. Думаю, решение было продуманным..
      Стас Снежин
    2. dlekcat (иван) Сегодня, 16:03
      За что воевать?За чужие яхты.параходы и заводы?Идите.
      dlekcat
      1. dison (Денис) Сегодня, 16:13
        А вот и первый дезертир. smile
        dison
        1. dlekcat (иван) Сегодня, 16:19
          У нас свободная страна хотите воевать?Идите.Только зачем оскорблять?У меня дед пропал безвести на войне .Может наше государство скажет где его могилка?А то странное отношение к людям.Раньше была идея.
          dlekcat
          1. dison (Денис) Сегодня, 16:47
            Если на нас нападут, то всем будет наплевать чего вы там хотите. И да, если все будут так же как вы рассуждать, то в итоге мы не в свободной стране жить, а в чьей-нибудь колонии, ну если вообще будем.
            dison
        2. dlekcat (иван) Сегодня, 16:21
          Может ответите сколько погибло в той войне?Никто незнает.Плюс минус пара миллионов.А ведь это были живые люди .
          dlekcat
        3. dlekcat (иван) Сегодня, 16:23
          Вот Вы пойдете воевать за яхту Абрамовича?
          dlekcat
          1. dison (Денис) Сегодня, 16:29
            Боже, сколько нытья на ровном месте. Вас никто еще воевать не звал, это просто сборы.
            dison
            1. dlekcat (иван) Сегодня, 16:36
              Никто не ноет.Но когда у нашего государства такое отношение к погибшим солдатам.
              dlekcat
        4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:11
          Цитата: dison
          А вот и первый дезертир.

          очень интересно! Как на это среагируют не явившиеся на выборы?
          Это около 30 млн человек
          Silvestr
      2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:23
        Ну Вы даёте! Хотя бы за свою хату,которая хоть и с краю,но своя.
        Штатский
        1. dlekcat (иван) Сегодня, 16:26
          Моя хата никому не нужна.Это показали вчерашние выборы.
          dlekcat
      3. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:24
        А за свою семью, за близких или Вам всё равно?
        BerBer
        1. dlekcat (иван) Сегодня, 16:31
          Когда будет нормальное отношение к людям.Вы воевали?
          dlekcat
          1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:38
            Нет, но служил честно.
            BerBer
          2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:42
            А вообще, я Вас понимаю. Но всё по ситуации. Я бы сказал так - если надо пойду.
            BerBer
            1. dlekcat (иван) Сегодня, 16:46
              Мы живем в трудное время.Раньше были другие ценности.
              dlekcat
              1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:52
                Памперсы поменял,чудо?Хотя что волноваться,наверное и срочную то и не служили..."Белый билет" под матрасом хованкой лежит
                Андрей ВОВ
                1. dlekcat (иван) Сегодня, 16:54
                  Чудо Вы голубчик в зеркале увидите.
                  dlekcat
                2. dlekcat (иван) Сегодня, 16:55
                  Два года 95-97.
                  dlekcat
                3. dlekcat (иван) Сегодня, 17:03
                  А ВЫ служили? laughing
                  dlekcat
                  1. tsvetkov1274 (Андрей) Сегодня, 17:07
                    fool в 95полтора года служили..
                    tsvetkov1274
                    1. dlekcat (иван) Сегодня, 17:11
                      ДА Вы что?А я то и не знал!Поищите в гугле дружище.
                      dlekcat
                    2. dlekcat (иван) Сегодня, 17:13
                      В 95 перешли на 2 года. laughing
                      dlekcat
                      1. Злой543 Сегодня, 17:18
                        А я полтора, прикиньте, точнее год и три месяца, плюс два месяца отпуска
                        Злой543
                    3. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:16
                      на флоте 2 , призывался ноябрь 1993 дембель ноябрь 1995 ТАВКР Кузнецов , может человек тоже флотский , а вы на него с нападками и не доверием
                      prapor75m
                      1. dlekcat (иван) Сегодня, 17:19
                        Авиация пво.Хотилово-2.Призывался на пол тора а попал на два laughing
                        dlekcat
  3. dojjdik (иван) Сегодня, 15:42
    во попартизанить немешало б-хорошие времена были при Союэе
    dojjdik
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:44
      Цитата: dojjdik
      во попартизанить немешало б

      супер, вот только по армейской специальности...гы гы...оператор управления стрельбой зенитной артиллерии ...так записано, но в глаза ее не видел.....сходил бы на 2 месяца....может покажут wassat
      Тикси-3
      1. dojjdik (иван) Сегодня, 15:49
        чеж ты и шилку не видел? ну а тор и бук быстро освоиш
        dojjdik
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:51
          Цитата: dojjdik
          чеж ты и шилку не видел? ну а тор и бук быстро освоиш

          дык служил оператором наведения на с-75.... laughing
          Тикси-3
          1. msm (Сергей) Сегодня, 16:37
            Коллега, а, я в кабине "А" на координатной системе (сержантская школа под Рузой)
            msm
            1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 17:12
              drinks soldier
              Цитата: msm
              Коллега, а, я в кабине "А" на координатной системе (сержантская школа под Рузой)

              руза....2-батарея....22 взвод.....87-год
              дык и я на "А" учился а пришлось в горелово (под Пулково) и на А и на У и дизелистом)))
              Тикси-3
  4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 15:43
    не разу как ушел с погранвойск не был на сборах, я уж и забыл как звездочки на погонах драить )
    Не либероид Русский
  5. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:43
    Двухмесячных? belay У нас 25-30 лет назад был месяц в год.
    И то, для работодателя это - дикий напряг. Уволить нельзя,
    а работа встает. Потом сократили до недели-двух. Уже терпимо, что для солдат, что для фирм.
    voyaka uh
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:03
      Цитата: voyaka uh
      Двухмесячных? belay У нас 25-30 лет назад был месяц в год.
      И то, для работодателя это - дикий напряг. Уволить нельзя,
      а работа встает. Потом сократили до недели-двух. Уже терпимо, что для солдат, что для фирм.

      Ну надо так надо... smile
      Ваши тоже смотрю работают.... hi
      Работник консульства Франции в Иерусалиме перебрасывал оружие из Газы в ПА В выпущенном сегодня заявлении Общей службы безопасности (ШАБАК) сказано, что Ромен Франк пять раз воспользовался консульской машиной и перевез из сектора Газы в общей сложности 70 пистолетов и два автомата....https://news.israelinfo.co.il/events/71211
      XXXIII
    2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:26
      Для меня актуальная проблема. Работаю сам на сам, дело бросить не могу, а так попартизанил бы.
      BerBer
      1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 16:55
        Пишут, откосить нет проблем. request
        В 2018 году никаких ужесточений, по сравнению с 2017, за уклонение нет. Поэтому штраф в 500 рублей – это максимум, что грозит уклонисту от сборов.

        Источник: https://prizivaut.ru/prizyv/sbory-2018.html
        мыслитель
  6. Толик_74 (Анатолий) Сегодня, 15:43
    До скольки лет могут призывать в "партизаны"
    Толик_74
    1. sanja.grw (Александр) Сегодня, 15:47
      Кажется до 45
      sanja.grw
      1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:28
        Ах ты!! Не повезло опять sad нучто ты будешь делать?! Переросток я . laughing
        Штатский
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:47
      Цитата: Толик_74
      До скольки лет могут призывать в "партизаны"

      Пока пенсия не стукнет... laughing
      XXXIII
      1. басмач (Константин) Сегодня, 16:07
        Рядовой и сержантский состав-до 45, младший офицерский-до 50.
        басмач
    3. РУСС (Максим) Сегодня, 15:49
      Цитата: Толик_74
      До скольки лет могут призывать в "партизаны"

      До тех пор пока патроны сможете подтаскивать laughing
      РУСС
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 16:01
        До тех пор пока патроны сможете подтаскивать
        ,,,и Главное в ответ не услышать-Зер гуд, Вольдемар, зер гуд! laughing
        bubalik
    4. Рыжий А.П. (Алексей) Сегодня, 15:49
      Пока стоишь на воинском учёте, зависит от звания
      Рыжий А.П.
    5. To be or not to be Сегодня, 15:58
      Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О воинской обязанности и военной службе"
      Статья 53. Состав запаса


      1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда:
      http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18
      260/00b0c5272d1ef5b2223f56731523bffb6a75dee0/
      To be or not to be
    6. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 17:09
      было раньше до 50, а потом дело в архив.
      sergei_55
  7. XXXIII (Владимир) Сегодня, 15:56
    прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности
    Для ФСО и ФСБ, не уж то Киев брать будем..... wassat
    XXXIII
    1. Чарик Сегодня, 17:16
      скорей всего царь чего то знает вот и набирает
      Чарик
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 15:57
    Эти сборы фикция. Принимая во внимание, что 90% мужского населения трудоспособного возраста не служило в армии, то собирай не собирай-результат один.
    Apollo
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:30
      Что-то с 90% Вы смело как-то.
      Штатский
  9. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 16:01
    Да помню был в Руссишь партизанин войсках, впечатления на все жизнь остались, такого редкостного гадючника в жизни не найдешь.
    Тургон
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:03
    Ну пришлют повестку , то что и не попартизанить ? smile soldier
    КВУ-НСвД
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:33
      Начинайте "партизанить" прям сегодня. Что-бы повестка не нашла.)))
      Штатский
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:37
        Цитата: Штатский
        Начинайте "партизанить" прям сегодня. Что-бы повестка не нашла.)))

        Да меня искать не надо . На учёте состою , проживаю по известному в военкомате адресу , "поля" меня не пугают , собраться от силы час...Не вижу проблем..
        КВУ-НСвД
        1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 16:50
          Завидую . А мне наверное уже "молодость не вспомнить" sad Хотя подозреваю,что воспоминаний хватит на первых дня два. laughing
          Штатский
  11. басмач (Константин) Сегодня, 16:06
    Очередной указ по сотрясению воздуха. Кто из присутствующих на ВО может указать , когда и где его на сборы призывали. У меня, как офицера запаса, в этом году истекает возраст. За 21 год, как я уволился и в запасе в военкомат ни разу не пригласили ( был сам несколько раз по необходимости), чтоб хоть уточнить, где я и жив ли вообще.. Не говоря про сборы. А так да, как говорили в войсках- ИБД ( имитация бурной деятельности). Так и прёт, не разорвало бы от напряга.
    басмач
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:19
      Цитата: басмач
      офицера запаса
      hi
      Так это для служб ФСО и ФСБ, скорей всего для повышения классификации собирают, ведь еще 6 лет надо будет порядок поддерживать в РФ. Не думаю что на "ВО" сидят сотрудники этих служб, даже если в запасе, а может и сидят.... what
      XXXIII
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:33
        Цитата: XXXIII
        Не думаю что на "ВО" сидят сотрудники этих служб, даже если в запасе, а может и сидят....

        Тут ментов множество,они самые активные yes
        Анти-Корр.
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:56
          Цитата: Анти-Корр.
          Тут ментов множество,они самые активные

          Прядется применять кунг-фу.... laughing
          XXXIII
        2. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 18:02
          ФСО и ФСБ при СССР было КГБ СССР.Но никак не МВД(МЕНТЫ).Циклопию читать надобно хоть иногда. soldier
          серж сибиряк
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:21
            Цитата: серж сибиряк
            ФСО и ФСБ при СССР было КГБ СССР.Но никак не МВД(МЕНТЫ).Циклопию читать надобно хоть иногда.

            Это вы с собой разговариваете?
            Анти-Корр.
      2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:35
        Их часто призывают на сборы. Мужик на работе рассказывал как ездил на сборы. Не посню его военную специальность, но его отправили в артиллерийскую часть. По синьке чуть своих не поубивали друг друга
        Bad_Santa
      3. фигвам (Сергей) Сегодня, 16:50
        XXXIII

        Русским по белому написано.
        Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности
        фигвам
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:10
          Цитата: фигвам
          XXXIII

          Русским по белому написано.
          Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности

          ВС РФ понятно же что не с Марса.... laughing
          ФСО - Юрисдикция Президент Российской Федерации

          ФСБ - Руководство деятельностью осуществляет Президент Российской Федерации
          XXXIII
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:29
            У вас что русский не родной?
            В указе перечислены три военные структуры куда будут призываться на сборы.
            1. ВС РФ
            2.Органы гос. охраны
            3. ФСБ
            Что тут не понятно?
            фигвам
            1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:57
              Цитата: фигвам
              Русским по белому написано.

              Цитата: фигвам
              У вас что русский не родной?
              Ну и за чем грубить???
              Цитата: фигвам
              Что тут не понятно?
              Можно было и без агрессии поправить (указать на не точность), что не только ФСО и ФСБ, но и ВС РФ.... hi
              XXXIII
              1. фигвам (Сергей) Сегодня, 18:13
                XXXIII

                Приношу извинения если нагрубил.
                фигвам
  12. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 16:11
    Цитата: Apollo
    Принимая во внимание, что 90% мужского населения трудоспособного возраста

    Это вы сей час про какую страну говорите? У нас 35-55 летние как раз в большинстве своём отслужили в своё время.
    72jora72
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 16:28
      может разговор про студентов ВУЗ'ов с военными кафедрами ?
      у меня на факультете как раз где-то около 10% было после армии ...
      reservist
  13. Комментарий был удален.
  14. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 16:21
    Я хочу в партизаны. Я хороший техник ПВО -шник!
    Влад Морозов
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:34
      Цитата: Влад Морозов
      Я хочу в партизаны. Я хороший техник ПВО -шник!

      Бегите в военкомат с повинной laughing
      Анти-Корр.
  15. klolesov (Андрей) Сегодня, 17:00
    В 2008ом призвали с 20.08по 17.10приволжско уральский в.о.гарнизон Марково станция Тоцкое ,всё было замечательно не считая офицера запаса раздавленного танком сломаного носа с рёбрами и уголовного дела за алименты жена бывшая подсуетилась.
    klolesov
  16. Комментарий был удален.
  17. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:04
    Почитал комментарии - народ в основном ёрничает и это прискорбно! Ребятки и девчатки! Мы в осаде и никто нам не поможет, кроме нас самих! Было бы сейчас мне лет 40-50 пошёл бы с радостью поучиться военному делу настоящим образом! А мерзости и гадости можно и без военных сборов найти предостаточно! Кто что ищет, тот это и найдёт!
    рус-5819
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:19
      Цитата: рус-5819
      народ в основном ёрничает и это прискорбно!

      так ерничание по какой причине? Был Союз, была Родина и все были равны. Сейчас Россия, тоже Родина, но расслоение по имущественному цензу, по политическим убеждениям и пр.. Нет монолитного общества.
      Получается

      и все по -своему правы.
      Silvestr
      1. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:37
        Сильвестр! Загагулины Горбачёва, ЕБНа - больное место для всех советских русских! Мы привыкли доверять!! Это и сейчас не изжито! Но я сказал, что у нас, русских нет друзей, есть попутчики, готовые нож воткнуть, не задамываясь. А поэтому любые усилия для повышения хотя бы военной грамотности населения будут очень полезны. А что касается расслоениия... Мне кажется, что русские, каждый будет защащать то, что ему дорого: кто-то деньги, кто-то родных, а кто-то землю, на которой родился и вырос... Уверен, что последних будет подавляющее большинство, оно называется русский народ!
        рус-5819
  18. Комментарий был удален.
  19. dlekcat (иван) Сегодня, 17:23
    Злой543,
    в каком году?у меня брат полтора служил.
    dlekcat
  20. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:51
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Logall
    Да, если их будут обучать и переобучать... А если, как всегда, игра в "литрболл"? Так, от жён с детьми отдохнуть.

    В том виде, в котором "партизаны" "обучались" в советское время - да в пень бы такие сборы... Правда, кое-какая польза была - водители на уборочную, трактористы на вспашку по осени... Да и то пороли как лошади...
    Не знаю, как "партизаны" партизанят сейчас, но в советское время я к себе в батальон ни одного не взял никогда - головной боль много, а пользы... Видел у соседей - ходят толпой полупьяные, небритые, без ремней, руки в карманах... Так и сказал командованию - либо снимайте с должности, либо ни одного "партизана" у меня не будет...

    Наверно командование и должно было вас снять... Налицо- несоответствие занимаемой должности. Про тяготы и лишения не мне вас учить, но вы решили не заморачиваться...
    "Видел у соседей - ходят толпой полупьяные, небритые, без ремней, руки в карманах..."
    Еще и послать могут, да и въехать по лицу за ними не заржавеет...
    А я вот других партизан видел, тоже кстати, при Союзе... Неплохие люди, выпивали немного, конечно, но не больше чем строевые по складам да сушилкам...
    Без обид! Цели обидеть вас у меня не было, просто высказал свое мнение, основанное на личном опыте...
    Ураган70
  21. faterdom (Андрей) Сегодня, 18:07
    Цитата: басмач
    Рядовой и сержантский состав-до 45, младший офицерский-до 50.

    Старший - до 60. Мне строго сказали до этого возраста держать военкомат в курсе где я и какой размер одежды, а один раз звонили явиться с фотографиями для оформления формы ГТ. Был очень удивлен - пришлось признаться, что и так есть, а еще одну мне не надо.
    faterdom
  22. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 18:11
    В прошлом декабре 30лет как уволен в запас.В партизаны после моей части ни одного не призывали.Ну нет необходимости бороться с диверсантами в военное время.А в мирное другие задачи были.
    серж сибиряк
  23. prapor75m (андрей) Сегодня, 18:22
    dlekcat,
    во как "повезло" wink у нас тоже помню все разговоры были , что полгодика накинут , обошлось wink
    prapor75m
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