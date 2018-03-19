Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Путин подписал указ о двухмесячных военных сборах для запасников
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в этом году — соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу 19 марта. В документе уточняется, что сроки проведения военных сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ. Не согласовываются сроки проведения проверочных сборов, их определяет Минобороны РФ.
Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности— говорится в документе.
Указ вступает в силу 19 марта. В документе уточняется, что сроки проведения военных сборов согласовываются с органами исполнительной власти субъектов РФ. Не согласовываются сроки проведения проверочных сборов, их определяет Минобороны РФ.
Использованы фотографии: kremlin.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти