Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Зенитчики ВВО проведут ракетные стрельбы в Бурятии
На полигон Телемба в Бурятии зенитчики проведут боевые ракетные стрельбы по воздушным целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Сообщается, что «зенитчикам предстоит выполнить практические ракетные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"».
Подразделения ПВО уже прибыли на полигон и «приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе», добавили в округе.
В пресс-службе сообщили также, что «для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности, малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне"».
Первыми на этой неделе отстреляются расчеты ЗРК С-300 и ЗРК «Оса».
Около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа примут участие в полевом выходе на полигоне Телемба в Республике Бурятия,говорится в релизе.
Сообщается, что «зенитчикам предстоит выполнить практические ракетные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"».
Подразделения ПВО уже прибыли на полигон и «приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе», добавили в округе.
В пресс-службе сообщили также, что «для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности, малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне"».
Первыми на этой неделе отстреляются расчеты ЗРК С-300 и ЗРК «Оса».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти