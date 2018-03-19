Зенитчики ВВО проведут ракетные стрельбы в Бурятии

Около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа примут участие в полевом выходе на полигоне Телемба в Республике Бурятия,

На полигон Телемба в Бурятии зенитчики проведут боевые ракетные стрельбы по воздушным целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «зенитчикам предстоит выполнить практические ракетные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"».Подразделения ПВО уже прибыли на полигон и «приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе», добавили в округе.В пресс-службе сообщили также, что «для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности, малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне"».Первыми на этой неделе отстреляются расчеты ЗРК С-300 и ЗРК «Оса».