18:27 19 марта
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Зенитчики ВВО проведут ракетные стрельбы в Бурятии

На полигон Телемба в Бурятии зенитчики проведут боевые ракетные стрельбы по воздушным целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Зенитчики ВВО проведут ракетные стрельбы в Бурятии


Около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа примут участие в полевом выходе на полигоне Телемба в Республике Бурятия,
говорится в релизе.


Сообщается, что «зенитчикам предстоит выполнить практические ракетные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"».

Подразделения ПВО уже прибыли на полигон и «приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе», добавили в округе.

В пресс-службе сообщили также, что «для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности, малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне"».

Первыми на этой неделе отстреляются расчеты ЗРК С-300 и ЗРК «Оса».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:47
    А почему на фото на технике нанесены две белые параллельные полосы как на военной техники ВСУ?
    РУСС
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 15:48
      Тоже об этом подумал
      vkl.47
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 15:59
      Цитата: РУСС
      А почему на фото на технике нанесены две белые параллельные полосы как на военной техники ВСУ?

      Меня больше интересует,когда же мы жахнем из главного калибра МБР и уничтожим условную цель...
      А то мы западу всё симофорим,симофорим,а он что то плохо нас пока понимает recourse
      Вас Влад
    3. tanit (Вадим) Сегодня, 17:02
      Закрыты "тактические знаки". Как вариант.
      tanit
  2. fedorow.serj2017 Сегодня, 16:05
    а вам не кажеться что на фото всу
    fedorow.serj2017
  3. fedorow.serj2017 Сегодня, 16:41
    кстати по моему на базе краза
    fedorow.serj2017
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:14
      Цитата: fedorow.serj2017
      кстати по моему на базе краза

      Вот у меня тоже такие сомнения закрались. Спецы-автомобилисты, дайте свою оценку. Или опять первую попавшуюся фотку авторы вкорячили, не включая мозги?
      Piramidon
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