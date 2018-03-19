Адмирал Валуев: необходимо усилить Балтфлот

На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы в Германии, Польше, Швеции. Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций БФ в полном объеме нереальна

В его составе находится единственная старая штатная лодка. Периодически дивизион пополнялся подводными лодками проекта 636.3, построенными на петербургских "Адмиралтейских верфях", но только на время их испытаний в Балтийском море. Затем принятые в боевой состав ВМФ "Варшавянки" ушли в пункты постоянного базирования на Черноморский флот