18:26 19 марта
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Адмирал Валуев: необходимо усилить Балтфлот

Балтийский флот (БФ), в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, для сбалансированного развития следует оснастить новейшими неатомными подводными кораблями проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой, считает бывший командующий БФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Адмирал Валуев: необходимо усилить Балтфлот


По его мнению, все флоты ВМФ России "должны развиваться синхронно и в зависимости от существующего потенциального противника".


На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы в Германии, Польше, Швеции. Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций БФ в полном объеме нереальна
— полагает адмирал.

Он отметил, что "на Балтике развитие подводного флота организуется по остаточному принципу, и это неправильно".

По его информации, "сейчас на Балтике формально существует дивизион подводных лодок БФ в Кронштадте".

В его составе находится единственная старая штатная лодка. Периодически дивизион пополнялся подводными лодками проекта 636.3, построенными на петербургских "Адмиралтейских верфях", но только на время их испытаний в Балтийском море. Затем принятые в боевой состав ВМФ "Варшавянки" ушли в пункты постоянного базирования на Черноморский флот
— констатировал адмирал, передает РИА Новости.



Использованы фотографии: ЦКБ "Рубин"
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Комментарии 42

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  1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:49
    Валуев...точно адмирал?Не могу представить "Каменную башку" в адмиральских погонах на ГКП..
    Злой 55
    1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 16:14
      Какие проблемы?
      Влади́мир Проко́фьевич Валу́ев (16 июля 1947, Красный Луч, Ворошиловградская область, УССР) — адмирал. Командующий Балтийским флотом (11.04.2001-06.05.2006).
      СодержаниеСкрыть
      1 Биография
      2 Карьера
      3 Награды
      4 Семья
      5 Основные даты
      6 Источники и литература
      7 Примечания
      Биография

      Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола (1964—1969), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1973—1974), Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко (1981—1983), Академические курсы этой академии в 1987 г., Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил (1991—1993).

      Карьера

      С 1969 г. проходил службу на атомных подводных лодках в должностях командира группы, командира боевой части, помощника и старшего помощника командира крейсерской подводной лодки; с 1978 г. командовал подводной лодкой К-325, совершившей переход с Севера на Тихоокеанский флот; с 1983 г. — заместитель командира, 1988—1991 — командир дивизии подводных лодок на Тихоокеанском флоте; с 1993 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего 4-й флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота, после переформирования флотилии в эскадру стал ее командующим; 1996 — заместитель начальника Главного штаба ВМФ России; с ноября 1996 г. — первый заместитель командующего Балтийским флотом; с декабря 2000 г. временно исполнял обязанности командующего Балтийским флотом после избрания адмирала В.Егорова губернатором Калининградской области; член рабочей группы Совета безопасности РФ по проблемам Калининградской области
      Berkut154
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:55
      В этом году на БФ поступят два корабля 22800 в следующем еще два. Еще через пару лет два МРК 21631 и пара 20380. Для Балтийской лужи вполне хватит. А нужны ли там подводные лодки? Там глубин то больше 100 метров не бывает.
      RASKAT
    3. DenZ (Денис) Сегодня, 16:57
      Цитата: Злой 55
      Валуев...точно адмирал?Не могу представить "Каменную башку" в адмиральских погонах на ГКП.

      Если это и шутка то топорная и не к месту.
      DenZ
  2. Oden280 (Oden280) Сегодня, 15:53
    Зачем там подводные лодки? Море мелкое, простреливается стационарными ГАК насквозь, кругом враги. "Калибрами" и Буяны нормально отстреляются. А в Северное море наши лодки ни кто не выпустит.
    Oden280
    1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 16:16
      Цитата: Oden280
      Зачем там подводные лодки? Море мелкое, простреливается стационарными ГАК насквозь, кругом враги.


      Карта глубин Балтийского моря. Если судить по опыту ВОВ, "запрут" их в проливах, но с другой стороны 5-6 иметь надо, снабжение войск потенциального противника по Балтике никто не отменял. hi
      kapitan92
      1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 16:28
        Береговые ракетные комплексы простреливают всю Балтику. Это проще и дешевле чем строить и рисковать там лодками. Так, что о снабжении по морю противнику придётся забыть. Из лодок имеет смысл восстановить "Пираньи" для диверсий в портах противника и доставки ДРГ в тыл врагу.
        Oden280
        1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 16:42
          Цитата: Oden280
          Береговые ракетные комплексы простреливают всю Балтику. Это проще и дешевле чем строить и рисковать там лодками.

          Товарищ Хрущев в свое время, тоже решил, что воевать будем только ракетами. "Рубили" перспективные темы в кораблестроении, авиации и артиллерии, поэтому не стоит быть таким категоричным.
          Валуев в статье делает акцент на обеспечение Балтфлота именно лодками с ВНЭУ, а не проекта 636.3. Это не мешает восстановить производство и эксплуатацию "Пираний".
          kapitan92
          1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 17:07
            Лодки с ВНЭУ достаточно габаритные, 2650 т. в подводном положении, и имеют рабочую глубину 250 м. Сколько мест на Балтики где есть такая глубина? Про ракеты было сказано просто для примера. Для Балтики хватит и катеров различного назначения, авиации и береговых частей. Лодкам в этой луже делать не чего. Только людей и корабли терять.
            Oden280
            1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 17:27
              Цитата: Oden280
              Лодки с ВНЭУ достаточно габаритные, 2650 т. в подводном положении, и имеют рабочую глубину 250 м. Сколько мест на Балтики где есть такая глубина?

              Начнем с того , что у нас п/л с ВНЭУ нет!!!
              «Тип 212А» пришлось вписывать все необходимые агрегаты в корпус с учетом эксплуатации подлодок в Балтийском море. Благодаря ряду технических решений, в первую очередь связанных с компоновкой внешних агрегатов, новые НАПЛ способны погружаться в акваториях глубиной не менее 17 м. Общая длина субмарин «212А» в базовой версии проекта – 56,08 м, ширина – 7 м, нормальная осадка – 6 м. В надводном положении водоизмещение составляет 1580 т, в погруженном – 1990 т.

              https://topwar.ru/70209-neatomnye-podlodki-proekt
              ov-tip-212a-i-tip-214.html
              А у них есть!!!
              kapitan92
      2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:00
        снабжение войск потенциального противника по Балтике

        В основном осуществлялось шхерными фарватерами или нейтральным участком.
        Если судить по опыту ВОВ
        Керенский
    2. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 16:38
      Сверхмалые подводные лодки имеют смысл для секретных операций. 3-4 дизельэлектрических или анаэробных, для демонстрации силы в БМ, да. А больше зачем?
      Моё мнение, что увеличение количества СК типа 11661 с РК типа "Калибр" в самый раз.
      Для всего остального есть СФ.
      ИмПерц
      1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 16:50
        Не нужны там дизелюхи. Это ещё в Советское время поняли. И держать там лодки только для демонстрации это слишком дорого. Им там да же курсовые задачи негде выполнять. Те лодки которые строили для ЧФ окончательные испытания и обучение проводили на СФ.
        Oden280
        1. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 16:52
          Не спорю.
          Главное в моей мысли:
          Цитата: ИмПерц
          Моё мнение, что увеличение количества СК типа 11661 с РК типа "Калибр" в самый раз.
          Для всего остального есть СФ.

          Тут думаю возражений быть не должно drinks
          З.Ы.
          Ну и сверхмалые, водку у супостата отбирать wassat
          ИмПерц
          1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 16:54
            Абсолютно верно. А ещё можно на сухогрузы река-море, которые ходят по Ладоге и Онеге поставить, в случае обострения, контейнерный вариант "Калибра"
            Oden280
            1. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 17:01
              Согласен.
              БРЖК из-за этого и заставили порезать. Их было трудно отличить. Можно, но трудно. Это будет ещё труднее.
              Не исключаю, что возросшее давление на РФ связано с тем, что появились вещи, которые "партнёрам" трудно отследить и предотвратить. После этого резко увеличился поток риторики про непредсказуемость России.
              ИмПерц
  3. DMoroz Сегодня, 15:58
    Все мореманов-подводников с праздником!!! drinks А по сути подводный флот на Балтике what как в ВОВ запрут в Финском заливе, да и глубина - просветят и уничтожат... ИМХО: МРК с Калибрами вероятно подойдут...
    DMoroz
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:01
      Флот не окажется запечатанным в Финском заливе, по той простой причине, что его там фактически нет. Всего в составе Балтийского флота из новых кораблей только 4 корвета проекта 20380. Двум подлодкам по 30 с лишним лет. При этом у нас есть отделенный от основной территории Калининградский анклав, о защите которого надо думать. В случае сухопутной блокады, связь возможна только морским транспортом и самолетами. Не имея достаточно сильного Балтийского флота, можем спровоцировать не только сухопутную, но и морскую и воздушную блокады. А ситуация с соседями лучше не становится.
      Аристарх Людвигович
      1. Genry (Genry) Сегодня, 16:15
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Не имея достаточно сильного Балтийского флота, можем спровоцировать не только сухопутную, но и морскую и воздушную блокады.

        Правы... Но речь была про подводный флот, а Балтика для него уже не та ....
        Genry
      2. DMoroz Сегодня, 16:18
        Так и зачем же его увеличивать, просто для массы? Мишени делать? Со времен ВОВ ни география ни глубины акватории не изменилась, только границы стран не в нашу пользу... Простые минные постановки и станции слежения от стран НАТО и им сочуствующим и трындец... А это просто популизм, тем более от "экса"... После него вроде на БФ там еще навели большой "барабум"?...
        Балтийский флот (БФ), в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, для сбалансированного развития следует оснастить новейшими неатомными подводными кораблями проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой, считает бывший командующий БФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
        DMoroz
      3. dauria (Алексей) Сегодня, 16:19
        можем спровоцировать не только сухопутную, но и морскую и воздушную блокады.


        В этом случае проще решить "проблему" на суше, если до морской блокады дойдёт. Да так и будет, иначе Калининграду конец. Извините, прибалты, но вы муравейник на танкодроме.
        dauria
        1. DMoroz Сегодня, 16:48
          они этого и боятся и проводят веселые (смешные) учения по противодействию Сувалкскому коридору, вот только 5 ст. Договора НАТО. Хотя вряд ли кто-то при большом замесе за них впрягаться будет. hi
          DMoroz
  4. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:01
    Балтийский флот самый малочисленный вроде как. Надо его восстанавливать...
    Архивариус Вася
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:04
      Цитата: Архивариус Вася
      Балтийский флот самый малочисленный вроде как. Надо его восстанавливать...

      авианосцами с бореями? ...кроме корветов нужны еще и фрегаты и конечно же ПЛ(малютки)
      Тикси-3
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:51
        Никаких авианосцев! Корветы, фрегаты, ну и как же без малюток))
        Архивариус Вася
  5. mmaxx Сегодня, 16:04
    Во, блин, бред.
    Еще в войну на Балтике говорили: от самолета не уйдешь. Мелководная лужа, по которой невозможно ни пройти, ни проехать. Кроме сторожевиков и катеров там вообще ничего не нужно.
    mmaxx
  6. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 16:15
    А толку?Опять загонят в Кронштадт и будут сидеть ,как мыши.)))
    Сергей Д_2
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:45
      Цитата: Сергей Д_2
      Опять загонят в Кронштадт и будут сидеть ,как мыши

      fool Кто-кто, но ПЛ в ту войну в Кронштадте не сидели.
      А так-то да - если сухопутные опять к Петрограду отступят, то оно конечно.
      Андрей из Челябинска
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:21
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Кто-кто, но ПЛ в ту войну в Кронштадте не сидели.

        По правде говоря - начиная с конца 1942 лучше бы сидели. Ибо на 1943 шансов прорвать Нарген-Порккалаудский противолодочный рубеж практически не было. Там для прохода ПЛ нужно было бы привлекать пару авиадивизий, чтобы расчистить район от авиации противника и кораблей и катеров ПЛО (причм работать им пришлось бы на пределе боевого радиуса) - и всё равно оставались мины, сети и финские ПЛ.
        Alexey RA
        1. кобальт (Максим) Сегодня, 17:42
          В прошлом году побывал в Кронштдте, там памятник погибшим подводникам. Во ВОВ флот потерял 38 подлодок, из них 26 погибли в Финском заливе и на выходе из него при попытках пробиться через противолодочный рубеж, по мне, так это военное преступление, бездарное управление силами флота, напрасная гибель моряков ради галочки начальства что мы - Балтфлот дескать тоже активно воюем. Какова бы была польза от этих ПЛ в 1944 году, когда флот смог действовать в открытых водах да и подводники были бы живы.
          кобальт
  7. Alex777 (Александр) Сегодня, 16:18
    Да все флоты, без исключения, нуждаются в усилении, но увы есть проблемы.
    Alex777
  8. Geonezis (Руслан) Сегодня, 16:25
    Были же вроде новости что разработали новые миниподлоки типа советских Пираний. Ими бы и усилили.
    Geonezis
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:58
      Цитата: Geonezis
      Были же вроде новости что разработали новые миниподлоки типа советских Пираний. Ими бы и усилили.

      Во первых,мини-субмарины по типу Пираний наш ВПК собирается строить на экспорт,на сколько я слышал.Второе,такие мини ПЛ хороши для спец операций,высадке диверсантов,ну и чтоб тырить водку у финов(Особенности национальной рыбалки к/ф).
      Экипаж подводных лодок проекта «Пиранья» состоял из трёх офицеров: командира-штурмана, помощника по электромеханической части и помощника по радиоэлектронному вооружению. Кроме них, на борт принималась разведывательно-диверсионная группа из шести боевых пловцов. Выход боевых пловцов осуществлялся в пределах глубин до 60 метров и на грунте. Находясь вне лодки, боевые пловцы/водолазы имели возможность использовать подаваемую с неё по проводам электроэнергию, а также пополнять запас газовой смеси в дыхательных приборах.

      Единственное дополнение к ее функционалу может быть использование мини-дронов ...
      Ну и если учесть что..
      ...и 2 устройств минной постановки, в которых размещались две мины типа ПМТ, либо две решётки для 400-мм торпед «Латуш»(специальный вариант торпеды СЭТ-72), используемых «самовыходом» на всём диапазоне глубин.

      То есть вместо двух торпед,использовать разведывательные или ударные подводные дроны. На этом по вооружению у Пираньи все...
      При этом...
      Полная подводная скорость достигала 6,7 узлов, надводная — 6 узлов. Дальность плавания под водой экономичным ходом (4 узла) достигала 260 миль, в надводном положении — 1000 миль

      И какие ударные задачи может выполнять ПЛ с такими скоростными характеристиками,дальностью и максимальной глубиной погружения в 200 метров?
      НЕКСУС
      1. Geonezis (Руслан) Сегодня, 17:45
        Цитата: НЕКСУС
        На этом по вооружению у Пираньи все...

        Это у 865 проекта на этом все. Что будет конкретно по вооружению у новых проектов- пока неизвестно. Так что не все так однозначно.
        Geonezis
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:47
          Цитата: Geonezis
          Это у 865 проекта на этом все. Что будет конкретно по вооружению у новых проектов- пока неизвестно. Так что все так однозначно.

          Простите,а впихнуть невпихуемое в габариты такой мини-субмарины не получится. Она не резиновая и сильно ограниченна в размерах. Ударник из нее,как из медведя балалаешник в оркестре.
          НЕКСУС
          1. Geonezis (Руслан) Сегодня, 17:59
            Так никто и не говорит о том чтобы малютка выполняла роль полноценного ударника и несла столько же ракет как та же Лада или хотя бы Варшавянка.
            Geonezis
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:08
              Цитата: Geonezis
              Так никто и не говорит о том чтобы малютка выполняла роль полноценного ударника и несла столько же ракет как та же Лада или хотя бы Варшавянка.

              Так тогда о чем это вы ,говоря-
              Цитата: Geonezis
              Ими бы и усилили.

              Как вы видите усиление,без по сути ,ударных функций и крайне узкой специализации?
              НЕКСУС
              1. rudolff (Rudolf) Сегодня, 18:19
                Свет клином на малютках не сошелся. У Малахита таких проектов целая линейка вплоть до 1000 тонн водоизмещения, хоть с ВНЭУ, хоть с ракетным вооружением. Да и у Рубина есть уменьшенный проект Лады (Амур1650) — Амур 950. Было бы желание строить...
                Для Балтики ПЛ — идеальное оружие в качестве минных заградителей. Не только они нас в базах закупорить могут, но и мы их. Или закрыть германо-шведско-датскую проливную зону, от Калининграда рукой подать. Лодки на Балтике нужны.
                rudolff
                1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:24
                  Цитата: rudolff
                  Свет клином на малютках не сошелся. У Малахита таких проектов целая линейка вплоть до 1000 тонн водоизмещения, хоть с ВНЭУ, хоть с ракетным вооружением. Да и у Рубина есть уменьшенный проект Лады (Амур1650) — Амур 950. Было бы желание строить...

                  Ох друже,как я тебя рад видеть! drinks
                  Верно...но про наш старый разговор об аналоге Лиры ,мы уже много говорили.
                  Цитата: rudolff
                  Для Балтики ПЛ — идеальное оружие в качестве минных заградителей.

                  На это и Варшавянка сгодится...
                  Цитата: rudolff
                  Лодки на Балтике нужны.

                  Желательно с ВНЭУ. Ах мечты мечты...
                  НЕКСУС
  9. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:06
    Помню, еще в советское время мы расшифровывали:
    СФ - Современный флот;
    ТФ - Тоже флот;
    БФ - Бывший флот
    ЧФ - Чи флот, чи не флот.
    Пы.Сы. Я тогда служил на КСФ.
    Piramidon
  10. mmaxx Сегодня, 17:28
    Еще. Две войны немцы имея подавляющее превосходство в силах на Балтике, и туда не полезли. Там просто ловушка для любого флота. К минам и авиации добавились ракеты.
    mmaxx
  11. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:39
    Цитата: Злой 55
    Валуев...точно адмирал?Не могу представить "Каменную башку" в адмиральских погонах на ГКП..

    К чему это? При чем это? Кризис у вас?
    А вот генерал Моисеев, тоже обольёте?
    Ураган70
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