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САА пресекла контрудар боевиков в Восточной Гуте. Ликвидация террористов продолжается
В провинции Дамаск местные власти предпринимают дополнительные меры по обеспечению десятков тысяч беженцев, покинувших оккупированные террористами кварталы Восточной Гуты. На данный момент в провинции действуют два лагеря для беженцев, однако в условиях нарастающего потока возможностей этих лагерей уже практически не хватает.
На этом фоне боевики предпринимают отчаянные попытки воспрепятствовать выходу гражданского населения из Восточной Гуты. Без «живого щита» из мирных жителей боевики теряют возможность противостоять сирийским правительственным силам.
В одном из районов Восточный Гуты группировка численностью в несколько сотен террористов предприняла попытку нанести контрудар по позициям сирийских войск. Основная цель удара состояла в том, чтобы взять под свой контроль маршрут, по которому ранее к боевикам шло снабжение. Контрнаступление террористов в итоге провалилось. Как ранее провалилась западная провокация с применением химоружия.
На сегодняшний день в Восточной Гуте боевики разрезаны на 4-5 относительно небольших групп, которые фактически лишены возможности коммуницировать друг с другом.
На этом фоне приходят сообщения о том, что из города Эль-Камышлы три вертолёта американской коалиции в очередной раз вывезли представителей верхушки командования ИГИЛ (*запрещено в РФ). Об этом сообщает информагентство SANA. Главари террористов были вывезены в неизвестном направлении. По некоторым данным, возникала угроза боестолкновения остатков ИГИЛ* на северо-востоке САР с отрядами курдского ополчения.
На этом фоне боевики предпринимают отчаянные попытки воспрепятствовать выходу гражданского населения из Восточной Гуты. Без «живого щита» из мирных жителей боевики теряют возможность противостоять сирийским правительственным силам.
В одном из районов Восточный Гуты группировка численностью в несколько сотен террористов предприняла попытку нанести контрудар по позициям сирийских войск. Основная цель удара состояла в том, чтобы взять под свой контроль маршрут, по которому ранее к боевикам шло снабжение. Контрнаступление террористов в итоге провалилось. Как ранее провалилась западная провокация с применением химоружия.
На сегодняшний день в Восточной Гуте боевики разрезаны на 4-5 относительно небольших групп, которые фактически лишены возможности коммуницировать друг с другом.
На этом фоне приходят сообщения о том, что из города Эль-Камышлы три вертолёта американской коалиции в очередной раз вывезли представителей верхушки командования ИГИЛ (*запрещено в РФ). Об этом сообщает информагентство SANA. Главари террористов были вывезены в неизвестном направлении. По некоторым данным, возникала угроза боестолкновения остатков ИГИЛ* на северо-востоке САР с отрядами курдского ополчения.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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