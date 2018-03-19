18:29 19 марта
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САА пресекла контрудар боевиков в Восточной Гуте. Ликвидация террористов продолжается

В провинции Дамаск местные власти предпринимают дополнительные меры по обеспечению десятков тысяч беженцев, покинувших оккупированные террористами кварталы Восточной Гуты. На данный момент в провинции действуют два лагеря для беженцев, однако в условиях нарастающего потока возможностей этих лагерей уже практически не хватает.

На этом фоне боевики предпринимают отчаянные попытки воспрепятствовать выходу гражданского населения из Восточной Гуты. Без «живого щита» из мирных жителей боевики теряют возможность противостоять сирийским правительственным силам.

САА пресекла контрудар боевиков в Восточной Гуте. Ликвидация террористов продолжается



В одном из районов Восточный Гуты группировка численностью в несколько сотен террористов предприняла попытку нанести контрудар по позициям сирийских войск. Основная цель удара состояла в том, чтобы взять под свой контроль маршрут, по которому ранее к боевикам шло снабжение. Контрнаступление террористов в итоге провалилось. Как ранее провалилась западная провокация с применением химоружия.

На сегодняшний день в Восточной Гуте боевики разрезаны на 4-5 относительно небольших групп, которые фактически лишены возможности коммуницировать друг с другом.

На этом фоне приходят сообщения о том, что из города Эль-Камышлы три вертолёта американской коалиции в очередной раз вывезли представителей верхушки командования ИГИЛ (*запрещено в РФ). Об этом сообщает информагентство SANA. Главари террористов были вывезены в неизвестном направлении. По некоторым данным, возникала угроза боестолкновения остатков ИГИЛ* на северо-востоке САР с отрядами курдского ополчения.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 13

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  1. Jackyun (Сергей) Сегодня, 16:01
    На этом фоне приходят сообщения о том, что на военную базу в сирийский город Эль-Камышлы три вертолёта американской коалиции в очередной раз доставили представителей верхушки командования ИГИЛ (*запрещено в РФ). Об этом сообщает информагентство SANA. Главари террористов были вывезены с территорий, на которых остатки ИГИЛ* могли быть добиты курдскими вооружёнными формированиями.


    Как сообщает 19 марта сирийское агентство «Сана» со ссылкой на собственные источники, три вертолета коалиции США совершили посадку в юго-восточном пригороде города Камышли, взяли на борт четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.
    Источник: http://rusvesna.su/news/1521463201

    И кто прав?
    Jackyun
    1. Vard Сегодня, 16:06
      В Гуте похоже зависли западные спецчасти... Этим кстати и объясняется та истерика, которая охватила некоторых западных политиков... Похоже само веселье впереди, когда кое кого поймают на горячем...
      Vard
      1. Scoun (Roman) Сегодня, 16:36
        Цитата: Vard
        объясняется та истерика, которая охватила некоторых западных политиков...

        Эннн нееет)) у западных политиков истерика от того что за ВВП проголосовало большинство и на выборы люди пошли и матрасники не получили для себя вишенку что мы устали от санкций, от гибели сотен и сотен наших сограждан в Сирии, за то что "травим" предателей а ВВП лично отдаёт такие приказы.
        Просчитались они, не понимают они нашего Человека.
        Scoun
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 16:06
      Цитата: Jackyun
      И кто прав?

      Одно и то же и источник один: информагентство SANA
      udincev
      1. Jackyun (Сергей) Сегодня, 16:15
        Одно и то же и источник один: информагентство SANA

        Да нет, прочтите внимательнее оба сообщения. Они противоречат друг другу.
        Jackyun
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:15
          Цитата: Jackyun
          прочтите внимательнее оба сообщения. Они противоречат друг другу.

          Трудности перевода. yes Или же в Эль- Камышлы была пересадка, привезли - увезли. Бардак.
          Paranoid50
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:56
      Цитата: Jackyun
      взяли на борт четверых главарей ИГИЛ* иракского происхождения и улетели в неизвестном направлении.

      А своих советников-инструкторов неужели оставили?
      Piramidon
  2. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 16:22
    Приложить один вертолет.Что в нём окажется - вопрос для беседы.
    Сергей-8848
    1. OlfRed (Александр) Сегодня, 18:02
      дико плюсую) безнаказанно вывозят "менеджеров" ... хотелось бы что бы вертолетики не долетели, но увы... hi
      OlfRed
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:38
    Из города Эль-Камышлы три вертолёта американской коалиции в очередной раз вывезли представителей верхушки командования ИГИЛ Что спасают своих выведенных и выхоженных змеёнышей?! Значит где то опять бандиты будут размножаться.
    Симон
  4. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 16:41
    Я не пойму , а почему дают вывозить главарей? Нужно сбить и сослаться на неизвестных бойцов. Тем более силы ПВО видят эти вертолеты заранее.
    Zaurbek
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:01
      Цитата: Zaurbek
      Я не пойму , а почему дают вывозить главарей? Нужно сбить и сослаться на неизвестных бойцов.

      Ну, это самый север страны, город на границе с Турцией. Правительственные силы эту территорию не контролируют.
      Серый брат
  5. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 17:56
    -Пора рассаживать этих боевиков по автобусам и отправлять их на их новые позиции...
    gorenina91
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