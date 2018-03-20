Автопоезд-танковоз МЗКТ-74135+99942+83721 (Беларусь)



Первый вариант тягача МЗКТ-74135 с французским полуприцепом



Обновленный автопоезд МЗКТ-74135+99942

По материалам сайтов:

http://volatdefence.com/

http://vpk.gov.by/

http://autotruck-press.ru/

http://gruzovikpress.ru/

https://russianemirates.com/

https://mpark.pro/

Чтобы гусеничная боевая бронированная машина не расходовала ресурс и не портила дорожное покрытие, к месту работы ее следует перевозить при помощи специальных транспортных средств. Переброска бронетехники по автомобильным дорогам осуществляется с использованием специальных автопоездов-танковозов с полуприцепами особой конструкции. Пожалуй, одним из самых интересных образцов такого рода является автопоезд МЗКТ-74135+99942+83721 белорусской разработки. Этот комплекс способен одновременно перевозить два танка или три бронемашины меньшей массы.История проекта МЗКТ-74135+99942+83721 началась в середине девяностых годов, когда Минский завод колесных тягачей решил найти покупателей в новом для себя регионе. Конструкторы предприятия приступили к проработке облика перспективных тягачей и иной спецтехники, приспособленной для работы в сложных условиях Ближнего Востока. По результатам исследовательских работ были вынесены некоторые любопытные предложения, касавшиеся тех или иных особенностей техники.Так, для работы в жарком климате силовая установка должна была комплектоваться средствами охлаждения соответствующей мощности. Было установлено, что такие агрегаты не удастся использовать на машине бескапотной компоновки, традиционной для МЗКТ. По этой причине впервые в истории предприятия было решено строить автомобиль с выраженным капотом, вмещающим все необходимые устройства. Позже, с учетом пожеланий заказчика, были определены и иные черты облика.Проект МЗКТ-74135+99942+83721 в современном его виде стартовал в 1998 году, когда министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило тендер на закупку автопоездов-танковозов. Армия желала получить комплекс в составе тягача и прицепов, способный перевозить основной боевой танк AMX-56 Leclerc. Альтернативной полезной нагрузкой должны были стать две боевые машины пехоты БМП-3. Кроме того, требовалось обеспечить возможность перевозки экипажей техники. Все это предъявляло особые требования к автопоезду, но сразу несколько ведущих предприятий автомобильной отрасли подали заявки на участие в программе.Вскоре после запуска конкурса на полигонах ближневосточной страны начались испытания предоставленных машин нескольких типов. Вместе с белорусским предприятием МЗКТ в конкурсе участвовали немецкие, американские, чешские и т.д. компании. Для проведения сравнительных испытаний силами заказчика в ОАЭ отправился опытный тягач МЗКТ-74135. Минский завод не успел к этому времени разработать требуемые прицепы, из-за чего тягач испытывался вместе с полуприцепом французской компании LOHR.Первые испытания завершились успешно. Тягач МЗКТ-74135 хорошо показал себя и, в целом, устроил потенциального заказчика. В то же время, военные ОАЭ раскритиковали габариты и характеристики представленного французского полуприцепа. К счастью, к этому времени уже была запущена разработка собственных изделий с требуемыми характеристиками. По задумке конструкторов Минского завода, вместе с новым тягачом МЗКТ-74135 следовало использовать полуприцеп МЗКТ-99942 и прицеп МЗКТ-83721. Применение сразу двух таких устройств позволяло не просто выполнить требования заказчика по количеству и массе перевозимой бронетехники, но и превзойти их.В 2000 году несколько лучших танковозов прошли новые испытания в ОАЭ. На этот раз минский автопоезд испытывался в полной комплектации и включал пару новых прицепов. С точки зрения технических и эксплуатационных характеристик белорусская разработка, как минимум, не уступала конкурентам. При этом она имела особое преимущество в виде возможности перевозки сразу двух танков или трех менее тяжелых бронемашин. Кроме того, в крупной кабине тягача имелись места для экипажей перевозимой техники.По результатам испытаний 2000 года армия Объединенных Арабских Эмиратов приняла решение о закупке автопоездов МЗКТ-74135+99942+83721. Договор на их поставку должен был появиться в самое ближайшее время, однако переговоры затянулись. Документ был подписан только в 2002 году. В соответствии с ним, в ближайшее время Минский завод колесных тягачей должен был построить еще один опытный образец, измененный в соответствии с пожеланиями заказчика. После его испытаний можно было запускать полномасштабное серийное производство. С учетом второго опытного образца заказ предусматривал строительство 40 автопоездов.Обновленный и переработанный тягач со старым названием МЗКТ-74135 был построен и проверен в 2004 году. Фактически была осуществлена глубокая модернизация с полной переделкой силового агрегата, изменением кабины и т.д. Основные технические характеристики остались на прежнем уровне, но ряд параметров был существенно улучшен.В обеих версиях тягач МЗКТ-74135 представляет собой четырехосную полноприводную машину капотной компоновки, оснащенную седельно-сцепным устройством для взаимодействия со штатным полуприцепом. При этом присутствовали заметные внешние и внутренние отличия. В частности, изменились обводы и пропорции кузова. Кабина была разработана заново, что лишило тягач небольшого сходства с предыдущими машинами марки МЗКТ.Тягач МЗКТ-74135 построен по капотной компоновке и отличается большими размерами моторного отсека. Все агрегаты крепятся на прямоугольной раме, собранной из Z-образных профилей. В современной версии проекта двигатель прикрывается капотом со скругленными обводами. Передняя стенка кожуха двигателя имеет крупную решетку для радиатора. Позади моторного отсека располагается кабина экипажа с двухрядным расположением сидений. За кабиной, на открытой площадке, предусматривается установка лебедки и средств перевозки запасного колеса. Задняя часть шасси служит основой для седельно-сцепного устройства.В первом варианте проекта тягач комплектовался дизельным двигателем Deutz MWM TBD 234 немецкого производства, развивавшим мощность 788 л.с. Использовалась гидромеханическая коробка передач Alison M6600AR. В рамках модернизации машину оснастили дизелем Daimler Chrysler OM 444LA мощностью 796 л.с. С новым двигателем соединяется улучшенная автоматическая коробка передач Alison M6610AR с шестью передачами переднего хода и двумя заднего. От коробки передач крутящий момент передается на раздаточные коробки, обеспечивающие привод центральных редукторов с межколесными дифференциалами на каждом мосту.Пара передних осей тягача комплектуется независимой двухрычажной торсионной подвеской. Задние мосты имеют независимую двухрычажную подвеску с рессорами. Применяются колеса с широкопрофильными шинами Michelin 23,5R25XLB TL 188E. Передние две оси выполнены управляемыми; в рулевой системе присутствует гидравлический усилитель. Оси устанавливаются на раме с разными промежутками. Расстояние между первой и второй осью определено в 2,2 м, второй промежуток – 2,75 м. Между третьим и четвертым мостами, принимающими на себя основную нагрузку, всего 1,7 м.Седельно-сцепное устройство тягача располагается на высоте 2,05 м и способно принимать нагрузку до 26 т. «Седло» установлено непосредственно над третьей осью шасси, что позволяет получить оптимальное распределение нагрузки на грунт.Для работы с различными грузами тягач МЗКТ-74135 оснащен собственной лебедкой. Изделие ITAG WPH-250-2 оснащено гидравлическим приводом с двумя скоростями. Выдача тросов длиной 100 м осуществляется с двух барабанов. Тяговое усилие по 200 кН на каждый барабан позволяет затягивать на полуприцеп любую технику.Тягач комплектуется стеклопластиковой кабиной экипажа с увеличенным числом пассажирских мест. Первоначально кабина имела характерное лобовое остекление с обратным наклоном, заимствованное у существующей спецтехники, но затем его заменили парой крупных стекол. В бортах располагается по две двери, открывающиеся в разные стороны. Доступ в кабину облегчается высокими лесенками, помещенными в первом межколесном промежутке.Большие размеры кабины позволили установить не только места для собственного экипажа, но и сиденья для пассажиров – экипажей перевозимой техники. Сидячие места при необходимости трансформируются в спальные. Тягач изначально оснащался кондиционером, однако испытания 1998-2000 годов показали его недостаточную мощность. Модернизированная машина получила более мощную климатическую систему. При температурах атмосферного воздуха до +55°C в кабине поддерживается не более +20°C.Тягач имеет длину 10,51 м при ширине 3,18 м и высоте 3,95 м. Снаряженная масса достигает 29,9 т. Полная масса с учетом нагрузки на сцепное устройство – 54,9 т. При этом на две передние оси приходится по 12450 т нагрузки, на две задние – по 15 т.Вторым элементом уникального автопоезда является полуприцеп МЗКТ-99942. Это изделие построено на основе рамы из коробчатых лонжеронов, связанной с несущим настилом. Также платформа оснащена боковыми кожухами, прикрывающими дополнительное оборудование. Передняя часть платформы полуприцепа выполнена изогнутой, что позволило увеличить полезную площадь настила и получить место для дополнительного груза, сохранив полную совместимость с седельно-сцепным устройством тягача. Под основной платформой располагается шесть осей с парой колес на каждой. В корме предусмотрены откидные трапы с гидравлическим приводом.Для повышения автономности полуприцеп оснащается собственным двигателем, соединенным с гидравлическими и пневматическим насосами. Гидравлика отвечает за перемещение передних опор полуприцепа и трапов. Пневматическая система управляет давлением в шинах. Контроль за работой гидравлической и пневматической систем осуществляется с пульта в кабине тягача или с выносного устройства.Общая длина полуприцепа МЗКТ-99942 превышает 18,5 м, ширина – 3,65 м. Погрузочная высота – 1,5 м. Задняя ровная часть грузовой платформы имеет длину 9,5 м, передняя наклонная – 5 м. Снаряженное изделие весит 21 т. Масса перевозимого груза – 70 т, что соответствует перевозке одного танка «Леклерк» или двух машин БМП-3. При этом основная часть нагрузки приходится на собственные колеса полуприцепа, тогда как на тягач передается лишь 26 т.Последним элементом танковоза стал прицеп МЗКТ-83721. Это изделие представляет собой четырехосную тележку высокой грузоподъемности, перевозимую за МЗКТ-99942 при помощи буксировочной штанги. Этот прицеп имеет грузовую платформу длиной чуть более 8 м и пару откидных трапов в корме. С его помощью автопоезд может взять на борт дополнительный танк или боевую машину.Общая длина прицепа МЗКТ-83721, без учета буксировочного устройства, составляет 9,26 м, ширина – 3,65 м. Погрузочная высота уменьшена до 1485 мм. Снаряженная масса прицепа определена в 18 т, масса груза – 63 т. Общая масса, соответственно, достигает 81 т.Трехкомпонентный автопоезд-танковоз МЗКТ-74135+99942+83721 отличается самыми примечательными размерами и массой, а также обладает уникальными характеристиками. Тягач, полуприцеп и прицеп в сборе имеют длину 38,6 м. Снаряженная масса такого комплекса – чуть менее 50 т. Полезная нагрузка – 133 т. Полная масса – порядка 203 т.Двигаясь по шоссе, танковоз с полуприцепом и нагрузкой на нем может развивать скорость не более 82 км/ч. Максимальная скорость в полной конфигурации ограничена 50 км/ч. Особая конструкция ходовой части и отдельные ее элементы повышают проходимость автопоезда. Как было показано на испытаниях прошлых лет, такая техника способна двигаться не только по шоссе, но и по грунтовой дороге. Возможно и преодоление отдельных участков бездорожья.Первый опытный образец тягача МЗКТ-74135, позже укомплектованный полуприцепом МЗКТ-9942 еще в начале прошлого десятилетия смог показать самые высокие характеристики и заинтересовать потенциального заказчика в лице армии Объединенных Арабских Эмиратов. По результатам тех испытаний – пусть даже и с заметным опозданием – было подписано соглашение о модернизации имеющейся техники с последующим ее серийным производством. В соответствии с первым заказом, Минский завод колесных тягачей выпустил 40 комплексов для сухопутных войск.В 2007 году появился новый контракт на танковозы МЗКТ-74135+99942+83721. На этот раз ОАЭ запросили поставку двух сотен машин-тягачей с полуприцепами и прицепами. За несколько лет такой заказ был полностью выполнен. Поставки значительного числа специальной техники белорусского производства известным образом сказались на мобильности сухопутных войск ОАЭ. Увеличенная грузоподъемность новых автопоездов позволяет быстрее и проще перебрасывать военную технику, что оказывает положительное влияние и на боеспособность войск.В 2016 году в зарубежных изданиях появились упоминания о новом заказе министерства обороны ОАЭ, в соответствии с которым армия получит некоторое количество специальной техники. Утверждалось, что в этот раз Республика Беларусь получит контракт без конкурса и сравнительных испытаний. По некоторым данным, речь вновь шла об автопоездах на основе МЗКТ-74135.Характерной чертой автопоезда МЗКТ-74135+99942+83721 и, в первую очередь, его базового тягача являются развитые средства охлаждения, обеспечивающие эксплуатацию техники в сложных условиях Ближнего Востока. В связи с этим Минский завод колесных тягачей продолжает продвижение своей разработки на международном рынке. Впрочем, насколько известно, пока такой техникой интересовались только Объединенные Арабские Эмираты. Другие государства региона все еще не желают приобретать интереснейшие образцы техники с уникальными характеристиками.Трехзвенный автопоезд с возможностью перевозки двух или трех боевых машин мог бы представлять интерес и для других стран, но и они пока не спешат заключать контракты. Возможно, их отпугивает приспособленность готовых образцов к эксплуатации в жарком климате, избыточная для их условий. Однако нельзя исключать, что белорусские инженеры смогут переработать свой автопоезд в соответствии с требованиями нового заказчика.На данный момент автопоезд-танковоз МЗКТ-74135+99942+83721 является одной из лучших машин своего класса в мире. Он показывает уникальные технические и эксплуатационные характеристики, оказывая серьезное влияние на боеспособность войск. В то же время, этот образец специальной техники не отличается особой популярностью. За прошедшие годы его заказала только одна одна страна. Такие обстоятельства переносят белорусский автопоезд в категорию примечательных, но не особо успешных разработок. Сможет ли он стать предметом новых заказов и избавиться от такого неприятного статуса – покажет время.