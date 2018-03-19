Владимир Путин обратился к бывшим соперникам по выборам

Владимир Путин в ходе митинга на Манежной площади

Надеюсь, что мы сегодня поговорим с вами о том, первое, как шла кампания, и главное – о том, что нужно сделать для того, чтобы все позитивные моменты (а их было очень много в ходе избирательной кампании) были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти.



Конечно, предвыборная кампания – это всегда период особый, всегда это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлёстывают, конечно. Так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны.

Владимир Путин, за которого отдали голоса около 76,7% россиян, пришедших на избирательные участки, обратился к своим соперникам по завершившимся выборам. В ходе встречи с бывшими оппонентами президент призвал их объединить усилия для работы на благо страны.Пресс-служба Кремля приводит обращение Владимира Путина:Ранее Владимир Путин прокомментировал вопрос о будущем составе правительства. По словам главы государства, состав кабмина станет известен после инаугурации.Напомним, что явка на выборах-2018 составила около 67,9%. Второе и третье места по итогам голосования заняли Павел Грудинин с результатом 11,8% и Владимир Жириновский, у которого 5,65% голосов.Есть немалое число регионов РФ, в которых Владимир Путин набрал более 80% голосов. Это Чеченская Республика (91,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (85%), Чукотский автономный округ (82,3%), Курская область (81,01%), Тамбовская область (81,1%), Республика Дагестан (около 90%) и др.