18:29 19 марта
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Владимир Путин обратился к бывшим соперникам по выборам

Владимир Путин, за которого отдали голоса около 76,7% россиян, пришедших на избирательные участки, обратился к своим соперникам по завершившимся выборам. В ходе встречи с бывшими оппонентами президент призвал их объединить усилия для работы на благо страны.

Владимир Путин обратился к бывшим соперникам по выборам

Владимир Путин в ходе митинга на Манежной площади


Пресс-служба Кремля приводит обращение Владимира Путина:

Надеюсь, что мы сегодня поговорим с вами о том, первое, как шла кампания, и главное – о том, что нужно сделать для того, чтобы все позитивные моменты (а их было очень много в ходе избирательной кампании) были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти.

Конечно, предвыборная кампания – это всегда период особый, всегда это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлёстывают, конечно. Так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны.


Ранее Владимир Путин прокомментировал вопрос о будущем составе правительства. По словам главы государства, состав кабмина станет известен после инаугурации.

Напомним, что явка на выборах-2018 составила около 67,9%. Второе и третье места по итогам голосования заняли Павел Грудинин с результатом 11,8% и Владимир Жириновский, у которого 5,65% голосов.

Есть немалое число регионов РФ, в которых Владимир Путин набрал более 80% голосов. Это Чеченская Республика (91,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (85%), Чукотский автономный округ (82,3%), Курская область (81,01%), Тамбовская область (81,1%), Республика Дагестан (около 90%) и др.

Использованы фотографии: сайт Кремля
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Комментарии 46

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:08
    Грудинин свои усы проспорил и не отдаёт.
    Серый брат
    1. Например Сегодня, 17:11
      Выходит балабол он. А усы ведь через пару месяцев снова отрастут.
      Например
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:55
        Цитата: Например
        Выходит балабол он. А усы ведь через пару месяцев снова отрастут.

        "Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными,… то я сразу при нем побреюсь"
        Кто мешает Дудю сказать, что он считает выборы честными? request
        А то, что освещение кандидата проходило по полному безпределу, заметили даже противники Грудинина. negative
        Ингвар 72
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:58
          Цитата: Ингвар 72
          А то, что освещение кандидата проходило по полному безпределу

          Это когда ЦИК не снял его из-за беспредельной по наглости истории с забугорными счетами? Или с собственностью в Латвии и Испании?
          stalkerwalker
        2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:11
          Цитата: Ингвар 72
          Кто мешает Дудю сказать, что он считает выборы честными?
          А то, что освещение кандидата проходило по полному безпределу, заметили даже противники Грудинина.

          Условия обговариваются до спора, а не после. Проспорил - будь мужиком, сделай.

          Усы на бочку!!! laughing
          Серый брат
      2. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:28
        Вот я недавно усы проиграл - уже отросли.
        Я б на месте Грудина хоть в этом не позорился.... Усы отрастут а память останется.
        bk316
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 17:12
      Ещё не вечер! КПРФ ещё голоса не пересчитала. А так да - уговор дороже денег. С новым обликом в новую власть.
      udincev
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:16
        Цитата: udincev
        Так КПРФ ещё голоса не пересчитала.

        Вот - КПРФ ещё не пересчитала (там электронная система, чё они там пересчитывают?) а этот гусь уже с темы соскакивает.
        Серый брат
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:44
        Цитата: udincev
        Ещё не вечер! КПРФ ещё голоса не пересчитала.

        Есть надежда, что Грудинин выиграет? Успокойтесь лет на 6.
        Piramidon
    3. volodya (владимир) Сегодня, 17:13
      Новый анекдот от полосатых!
      volodya
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:20
        А что разве на выборы все шли добровольно?
        DIVAN SOLDIER
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:22
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А что разве на выборы все шли добровольно?

          Тех кто не хотел идти увозили в подвалы Лубянки и там избивали валенками набитыми песком.
          Серый брат
        2. Володин (Алексей) Сегодня, 17:23
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А что разве на выборы все шли добровольно?

          Так и знал. Кого-то всё-таки "вели под дулами автоматов"...
          Володин
        3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:26
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А что разве на выборы все шли добровольно?

          не... ещё и "отзвониться" нужно ..
          андрей юрьевич
          1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:27
            Ага до 10)))
            DIVAN SOLDIER
        4. volodya (владимир) Сегодня, 17:30
          Конечно нет! Каждого с пулеметом провожали! wassat Если серьёзно-вообще ментов невидел!
          volodya
        5. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:35
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          А что разве на выборы все шли добровольно?

          Не не не, под дулами автоматов, а автоматчики были боевые буряты из конно водолазной дивизии. soldier
          влад66
    4. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:22
      Цитата: Серый брат
      Грудинин свои усы проспорил и не отдаёт.

      тебе они зачем?
      андрей юрьевич
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:36
        Цитата: андрей юрьевич
        тебе они зачем?

        Чего сразу мне-то? Cпор в интернете проходил, а всё что в сеть попадает - всё общее, значит и усы общие.
        Серый брат
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:16
          Цитата: Серый брат
          всё что в сеть попадает - всё общее, значит и усы общие.

          ну...в хозяйстве пригодятся...
          андрей юрьевич
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:25
            Цитата: андрей юрьевич
            ну...в хозяйстве пригодятся...

            Вот честно - не могу придумать как их применить. Но хочу уточнить что всё же речь идёт не о праве собственности на усы, а о факте их наличия на лице носителя.
            Серый брат
      2. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 17:57
        Обещал, надо выполнять.
        sergei_55
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:11
    О чем Путин может говорить с Собчак? Если бы прикрыли Дом-2 ,уверен,многие россияне сказали бы спасибо и Путину в том числе.
    НЕКСУС
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:15
      ЗдАровА, пацаны!
      hi
      Ксюшу пригласили "для политесу" - никакой толковой программы у неё не было и быть не могло. Что ж касается остальных, то думаю, что "вменяемые" согласятся "поделится" своими видениями решений назревших проблем внутри страны. Но в их число вряд ли попадут Гриня с Пашей...
      stalkerwalker
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:19
        Цитата: stalkerwalker
        то думаю, что "вменяемые" согласятся "поделится" своими видениями решениями назревших проблем внутри страны.

        Приветствую. hi
        Из вменяемых,по моему мнению,как это не смешно звучит там только Жилиновский. А он и так делится своими мыслями с Путиным и что самое интересное,тот прислушивается нет нет к ним.
        НЕКСУС
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:22
          Цитата: НЕКСУС
          Из вменяемых,по моему мнению,как это не смешно звучит там только Жилиновский

          Это даже не обсуждается - Вольфович всегда "на месте".
          Я так имел ввиду, прежде всего, Бабурина (давно на политнебосклоне) и Титова - бывший губернатор, работал с администрацией Президента.
          stalkerwalker
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:23
          Цитата: НЕКСУС
          Из вменяемых,по моему мнению,как это не смешно звучит там только Жилиновский.

          Добрый день hi Не обижайтесь, я его терпеть не могу. Такая "политическая прост..ка", что слов не подберу, пробы негде ставить. Себе на карман конечно работает в поте лица. Ездит на майбахе, недвижимости, только официально 2 земельных участка в Московской области — 5.255 кв.м и 20.482 кв.м; 8 домов в Московской области — 31 кв.м, 354,5 кв.м, 429,7 кв.м, 107,3 кв.м (доля в праве 1/3), 464 кв.м, 126,2 кв.м, 330 кв.м, 418,5 кв.м; 2 гаража в Московской области — 657,7 кв.м, 600 кв.м. Имеет бассейн размером 803,7 кв.м, хозяйственная постройка 297 кв. м. и навес 44,2 кв.м в Московской области.
          Аристарх Людвигович
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:33
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Такая "политическая прост..ка", что слов не подберу, пробы негде ставить.

            А политика дело вообще грязное...
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Себе на карман конечно работает в поте лица.

            Это его работа.Человек стоя у станка тоже за жизнь что-то наживает,покупает,строит.Просто суммы зарплат несопоставимые...как-то попадалось в инете-сделать зарплату учителям как у депутатов,а депутатам как у учителей.И пусть после внедряют законы...
            НЕКСУС
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:20
        Цитата: stalkerwalker
        Ксюшу пригласили "для политесу" - никакой толковой программы у неё не было и быть не могло.

        Могло. laughing
        Серый брат
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:24
          Цитата: Серый брат
          Могло.

          а ты суров... wassat
          андрей юрьевич
        2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:25
          Цитата: Серый брат
          Могло

          Персональная работа с избирателями?
          wassat
          stalkerwalker
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:29
            Цитата: stalkerwalker
            Персональная работа с избирателями?

            Не только, правда для подъёма экономики страны ей пришлось бы потрудиться... lol
            Серый брат
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:23
      Цитата: НЕКСУС
      О чем Путин может говорить с Собчак? Если бы прикрыли Дом-2 ,уверен,многие россияне сказали бы спасибо и Путину в том числе.

      я бы,даже голосовал за него. yes
      андрей юрьевич
    3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:57
      Цитата: НЕКСУС
      О чем Путин может говорить с Собчак? Если бы прикрыли Дом-2 ,уверен,многие россияне сказали бы спасибо и Путину в том числе

      Вас переклинило на этом ДОМ2, ее там нет уже 8 лет, у Вас устарела инфа)) В США президентом был актер, как то не развалились))) Или обязательно партиец должен быть или ФСБэшник?))) Мне плевать на нее, но просто про ДОМ 2 это уже не смешной троллинг)
      Тут 80% на сайте сталинистов и коммунистов, а по факту в стране... ярых 0,65%, либеральных коммунистов- 11,6% ))) Вот и весь сталинизм...вот и все цифры))
      Семен1972
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:05
        Цитата: Семен1972
        но просто про ДОМ 2 это уже не смешной троллинг)

        Уважаемый,речь о том,что это была ЕЕ ИДЕЯ с Домов-2. Причем тут есть она сейчас там или нет?Вы читать то вдумчиво научитесь.
        Цитата: Семен1972
        В США президентом был актер, как то не развалились)))

        Во первых,Рейган прошел воинскую службу.Во вторых-
        Рейган стал старейшим по возрасту президентом, занявшим пост (69 лет), и старейшим президентом в должности (77 лет).

        То есть человек поживший с большим жизненным опытом и твердыми взглядами...
        При этом...
        Рейган не жалел денег на оборону: при нём бюджетные военные расходы США в 1987 году составили 282 млрд долларов (в последнем бюджете Дж. Картера на них было выделено только 160 млрд долларов)

        То есть человек понимал,что армия и флот стране необходимы...
        А теперь не поленитесь и гляньте на предвыборную программу Собчак,особенно раздел финансирования армии и флота.
        И больше не ровняйте фалоэмитатор с пожарным рукавом.
        НЕКСУС
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:13
    Владимир Путин обратился к бывшим соперникам по выборам. Понятно, что это политический жест вежливости. Но, хватит уже говорить...Какие у них позитивные моменты, в отличии от программы президента? request
    Теренин
    1. MelkorAintGood (Alex) Сегодня, 17:26
      А у Путина разве есть программа? Можно посмотреть?) Или хотя записи дебатов, ой.
      MelkorAintGood
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:34
        А зачем ему программа, он толком и не обещал ничего , знал что победит.
        DIVAN SOLDIER
      2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:37
        Послание к Федеральному Собранию...
        Теренин
    2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:59
      Цитата: Теренин
      Какие у них позитивные моменты, в отличии от программы президента? request

      Ну и что НЕ ПРАВИЛЬНО тот же Грудинин сказал, по всем вопросам, от политики с регионами, до внешней политики? Вам что из этого не близко?))
      Семен1972
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:28
    ой, только ксюшу пожалуйста за борт! тошнит уже от нее... невозможное зрелище!
    Masya Masya
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:31
      Цитата: Masya Masya
      тошнит уже

      Ну, признавайтесь, милая - на солёное тянет?
      love
      stalkerwalker
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:34
        love да какое солёное... после её изречений в рот ничего не лезет от слова вообще... похудала аж.. feel
        Masya Masya
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:36
          Цитата: Masya Masya
          похудала аж..

          Девушка, берегите себя.... crying
          Хорошего человека должно быть много.... love
          stalkerwalker
  5. Семен1972 (Семен) Сегодня, 17:51
    Никого не смущает, что все кандидаты из Москвы. Что ни одного лидера из регионов даже не выдвинули.
    Народ самой большой страны мира выбирал из горстки зажравшихся и не самых выдающихся москвичей....и этому народу еще говорят"а что Вы хотите, а кто, если не они, вы в своих глубинках вообще никто, мы только можем вами править". И народу это нравится)))
    Семен1972
  6. MegaMarcel (Олег) Сегодня, 18:02
    А теперь готовимся к росту цен на бензин, а с ним и на все остальное. Стабильно в России только одно - повышение цен для населения. А так да. Уряяя!)
    MegaMarcel
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