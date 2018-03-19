Климкин "настучал" в ЕС на организаторов выборов в Крыму

Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму

Незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в Российской Федерации в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал коллегам из Евросоюза список из 140 человек, которые принимали участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму, сообщил политический директор украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.– приводит его слова издание «Левый берег».Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».В понедельник в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС, там находится и Климкин.Также в МИД Украины обещали наказать организаторов проведения президентских выборов в Крыму и Севастополе.— подчеркнули в ведомстве. В Киеве призвали к усилению санкционного давления на Москву, отдельно сказав о персональных санкциях. Также Украина попросила международное сообщество не признавать результаты президентских выборов.