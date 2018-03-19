18:29 19 марта
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Климкин "настучал" в ЕС на организаторов выборов в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал коллегам из Евросоюза список из 140 человек, которые принимали участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму, сообщил политический директор украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

Климкин "настучал" в ЕС на организаторов выборов в Крыму


Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму
– приводит его слова издание «Левый берег».


Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».

В понедельник в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС, там находится и Климкин.

Также в МИД Украины обещали наказать организаторов проведения президентских выборов в Крыму и Севастополе.

Незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в Российской Федерации в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность
— подчеркнули в ведомстве. В Киеве призвали к усилению санкционного давления на Москву, отдельно сказав о персональных санкциях. Также Украина попросила международное сообщество не признавать результаты президентских выборов.


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Комментарии 31

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  1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 17:14
    Чья бы собака лаяла!
    Котище
    1. okko077 (Валерий) Сегодня, 17:36
      В порядке контрпропаганды хочу озвучить одну мысль, которая полностью, на мой взгляд , лишает смысла потуги противников российского Крыма... И почему-то она не используется!
      В Крыму за президента голосуют граждане России , это жители Крыма с российскими паспортами... Они не приехали из России , они живут в Крыму , многие из них там родились...О каких незаконных выборах в Крыму может идти речь в этом плане...Все попытки Украины что-то осудить, при упоминании о жителях Крыма граждан России с российскими паспортами, становятся бесполезными и просто смешными. Если такой вопрос задать европейцам, то ответ будет понятным....Как и понятно, что Крым это Россия, и выборы президента России это вопрос окончательно закрыли...Умный поймёт , а придуркам,.как Порошенко и Климкин, ничего доказывать не надо...Один еврей , а второй русский и оба чистые украинцы.....
      okko077
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:26
        Цитата: okko077
        В Крыму за президента голосуют граждане России , это жители Крыма с российскими паспортами...
        А самое интересное - почему в Крыму голосуют именно за того, кто их "оккупировал", за ВВП? Тот же Юкрейн мог себе представить, чтобы в Киеве в 1942-м году население проголосовало за Гитлера?
        Цитата: okko077
        Если такой вопрос задать европейцам, то ответ будет понятным....

        Любого европейца, а особенно немцев, которые помнят, КАК Гитлер пришёл к власти, такой вопрос просто в ступор загонит...
        Zoldat_A
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:49
      Шло бы это оно лесом в эропутешествие, надоел уж всем fool fool
      влад66
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:14
    Интересно,куда подадутся такие как Климкин,Ковтун и тд,когда скинут хунту в Киеве? Ведь за все поступки и дела и слова придется все равно отвечать. А шавка лая,не думает о том,что ее могут за такое и на мыло отправить.
    НЕКСУС
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:24
      Цитата: НЕКСУС
      Ковтун и тд,когда скинут хунту в Киеве?

      ну ковтуну ничего не грозит. сколько он сделал для дискредитации хунты, не сделал никто
      LSA57
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:29
        Цитата: LSA57
        ну ковтуну ничего не грозит. сколько он сделал для дискредитации хунты, не сделал никто

        Ему нужен ажиотаж прежде всего.Это его хлеб. Но... такого росиста и человека ,ненавидящего Россию и все что с ней связано еще поискать надо. При этом,данный индивидуум говорит и ,я уверен,думает,на русском языке.
        НЕКСУС
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:35
          Цитата: НЕКСУС
          Но... такого росиста и человека ,ненавидящего Россию и все что с ней связано еще поискать надо.

          да наигранное всё это. чел хлеб свой отрабатывает. его на программе у Соловьёва опускают по полной, а он только улыбается. у него доводы одни и теже. ему в России комфортнее чем в уркаине. да и друзья подходящие
          LSA57
        2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:28
          Андрей, hi !
          Цитата: НЕКСУС
          При этом,данный индивидуум говорит и ,я уверен,думает,на русском языке.

          Только он в этом не сознается НИКОГДА.
          Zoldat_A
      2. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:30
        Как куда, быстро переобуются и скажут, что их заставили.
        DIVAN SOLDIER
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:39
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Как куда, быстро переобуются и скажут, что их заставили.

          Переобуванием тут не обойдешься,тк сперва надо копыта ,рога и хвост куда-то деть.
          НЕКСУС
          1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 18:01
            к хозяевам рванут....а те их потравят и на нас спишут....круговорот предателей в природе....
            Чёрная вода
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:10
              Цитата: Чёрная вода
              к хозяевам рванут....а те их потравят и на нас спишут....круговорот предателей в природе....

              Сильно Саакашвили прижился в Вашингтоне?Живее и вонючее всех живых.
              НЕКСУС
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 17:38
      Стукачек из Курска....Истинный хохол! В понимании этого элемента его биографии уже понимаешь, что по Дантовской терминологии, он будет обитать на девятом круге, когда сдохнет.... laughing
      Зяблицев
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:15
    Климкин "настучал" в ЕС на организаторов выборов в Крыму. Ну дык "шестерку" всегда в камере у дверного окошка ставят, что бы за вертухаями следить и предупреждать.
    Теренин
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:16
    Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».

    И все хотят задать два вопроса: Нафига нам этот список и почему бумага такая жёсткая.
    Керенский
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:16
    акже Украина попросила международное сообщество не признавать результаты президентских выборов.
    Мечтать не вредно...Россия не бандостан , с ней разговаривать хочешь - не хочешь , а надо..
    КВУ-НСвД
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:17
    Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».


    Аха-ха, это что там на два человека больше пришло, чем на речи Порошенко в Давосе?
    По количеству микрофонов понятно, что на эту унылыю физиономию журналистам даже смотреть скучно.
    вот даже этот кот больее харизматичен... И прямо интересно что-же у него приключилось?
    А на Украину все потихонько забивают, потому что "ясно, понятно"....всё будет как всегда.
    DEZINTO
  7. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:19
    Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму

    Интересно, его в курской средней школе за "стукачество" не били? Кто из Курска есть, проясните ситуацию. Если били, то понятно почему во всём у него Россия виновата!!
    рус-5819
  8. lozh76 (Александр) Сегодня, 17:22
    laughing
    Цитата: НЕКСУС
    Интересно,куда подадутся такие как Климкин,Ковтун и тд,когда скинут хунту в Киеве? Ведь за все поступки и дела и слова придется все равно отвечать. А шавка лая,не думает о том,что ее могут за такое и на мыло отправить.

    Да никуда не денутся, лозунги поменяют и всё laughing
    lozh76
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:22
    Забудь про Севастополь и Крым! Они уже давно российские. За бегал по Европе, за жаловался, санкции за требовал. Одно понять не могут, что санкции нам только наруку! fool wink
    Симон
  10. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 17:24
    Цитата: НЕКСУС
    Интересно,куда подадутся такие как Климкин,Ковтун и тд,когда скинут хунту в Киеве? Ведь за все поступки и дела и слова придется все равно отвечать. А шавка лая,не думает о том,что ее могут за такое и на мыло отправить.

    А вы чё не в курсе? Если успеют, то в Канаду утекут, а если нет, то будут активно стрелки переводить: типа "меня заставили и в положение поставили"
    рус-5819
  11. Антарес (Антарес) Сегодня, 17:27
    настучал-это жаргон.
    На деле просто проводит "войну с агрессором" на дипломатическом фронте.
    Антарес
  12. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:30
    Никогда не понимал людей дующих щеки, при реальной не возможности что-либо предпринять. Зачем грозить карами если за угрозами не стоит реальная сила?
    Topotun
  13. bankirchik34 (А) Сегодня, 17:32
    он пиджаки за петюней что-ли донашивает? lol
    bankirchik34
  14. Black_PR (Сергей) Сегодня, 17:36
    Ой, дура-а-а-ак...)))
    Black_PR
  15. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:41
    Этот злобныйдегенерат должен разделить судьбу Риббентропа
    Дормидонт
  16. Machete Сегодня, 17:46
    Стукачок. Ха!
    Как бы, ЕС советчики не нужны.
    Machete
  17. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 17:53
    Европейские министры вдоволь налюбовавшись выступлением Климкина, упаковали его список в капсулу, которую замуравали в бетон с надписью: "Вскрыть через 100 лет, если будет грустно." lol
    Alex-a832
  18. LeonidL (Леонид) Сегодня, 18:24
    Чугункин не только полное ку-ку, но и стукач!
    LeonidL
  19. hiller (hiller) Сегодня, 18:26
    "не я его делал, а то бы он ещё смешнее был"
    hiller
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