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Климкин "настучал" в ЕС на организаторов выборов в Крыму
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал коллегам из Евросоюза список из 140 человек, которые принимали участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму, сообщил политический директор украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.
Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».
В понедельник в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС, там находится и Климкин.
Также в МИД Украины обещали наказать организаторов проведения президентских выборов в Крыму и Севастополе.
Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму– приводит его слова издание «Левый берег».
Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».
В понедельник в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС, там находится и Климкин.
Также в МИД Украины обещали наказать организаторов проведения президентских выборов в Крыму и Севастополе.
Незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в Российской Федерации в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность— подчеркнули в ведомстве. В Киеве призвали к усилению санкционного давления на Москву, отдельно сказав о персональных санкциях. Также Украина попросила международное сообщество не признавать результаты президентских выборов.
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