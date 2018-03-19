Макаревич из США: С россиянами происходит что-то ужасное

Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное.

Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов.

"с нами происходит что-то ужасное======" старость не радость

Да нет, дружок, не в ней дело...

Да нет.. вы бы определились с членами своего кружка, товарищ.. вы когда пели про новый поворот там или марионеток, у старшего поколения тоже наверняка был батхёрт и они тоже думали чо то не так происходит...но вы их считали старперами и брюзгами мешающими прогрессу...только не говорите что не так... я конечно не маэстро как вы и стихи мои корявые, и труб медных звук я слышал мизер.. но огонь и воду я прошел не меньше вашего, товарисч.