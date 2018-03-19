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Макаревич из США: С россиянами происходит что-то ужасное
В Сети активно обсуждается заметка музыканта Андрея Макаревича, который в последнее время не отличался громкими политическими заявлениями, уйдя в этом плане в тень после известных скандальных высказываний. Однако долго Макаревич сдерживать себя не смог. «Прорвало» во время поездки в Соединённые Штаты Америки. Потянуло «несогласного» музыканта на сравнение граждан США и России, причём, конечно же (в случае Макаревича), не в пользу россиян.
Из записи Макаревича в Фейсбуке:
Этого Макаревичу показалось мало, и в одном из комментариев к собственной заметке в социальной сети он написал следующее:
Это Макаревич о российских СМИ. А чтобы "спасти" россиян Макаревич предложил "спилить" Останкинскую башню.
Один из пользователей потроллил Макаревича комментарием:
Макаревич решил не оставлять эту реплику без ответа:
Ответ пользователя Alexander Nikitin (орфография, пунктуация и стилистика сохранены):
Из записи Макаревича в Фейсбуке:
Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное.
Этого Макаревичу показалось мало, и в одном из комментариев к собственной заметке в социальной сети он написал следующее:
Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов.
Это Макаревич о российских СМИ. А чтобы "спасти" россиян Макаревич предложил "спилить" Останкинскую башню.
Один из пользователей потроллил Макаревича комментарием:
"с нами происходит что-то ужасное======" старость не радость
Макаревич решил не оставлять эту реплику без ответа:
Да нет, дружок, не в ней дело...
Ответ пользователя Alexander Nikitin (орфография, пунктуация и стилистика сохранены):
Да нет.. вы бы определились с членами своего кружка, товарищ.. вы когда пели про новый поворот там или марионеток, у старшего поколения тоже наверняка был батхёрт и они тоже думали чо то не так происходит...но вы их считали старперами и брюзгами мешающими прогрессу...только не говорите что не так... я конечно не маэстро как вы и стихи мои корявые, и труб медных звук я слышал мизер.. но огонь и воду я прошел не меньше вашего, товарисч.
Использованы фотографии: Фейсбук
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