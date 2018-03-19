18:28 19 марта
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Макаревич из США: С россиянами происходит что-то ужасное

В Сети активно обсуждается заметка музыканта Андрея Макаревича, который в последнее время не отличался громкими политическими заявлениями, уйдя в этом плане в тень после известных скандальных высказываний. Однако долго Макаревич сдерживать себя не смог. «Прорвало» во время поездки в Соединённые Штаты Америки. Потянуло «несогласного» музыканта на сравнение граждан США и России, причём, конечно же (в случае Макаревича), не в пользу россиян.

Из записи Макаревича в Фейсбуке:
Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное.


Макаревич из США: С россиянами происходит что-то ужасное



Этого Макаревичу показалось мало, и в одном из комментариев к собственной заметке в социальной сети он написал следующее:
Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов.


Это Макаревич о российских СМИ. А чтобы "спасти" россиян Макаревич предложил "спилить" Останкинскую башню.

Один из пользователей потроллил Макаревича комментарием:
"с нами происходит что-то ужасное======" старость не радость


Макаревич решил не оставлять эту реплику без ответа:
Да нет, дружок, не в ней дело...


Ответ пользователя Alexander Nikitin (орфография, пунктуация и стилистика сохранены):
Да нет.. вы бы определились с членами своего кружка, товарищ.. вы когда пели про новый поворот там или марионеток, у старшего поколения тоже наверняка был батхёрт и они тоже думали чо то не так происходит...но вы их считали старперами и брюзгами мешающими прогрессу...только не говорите что не так... я конечно не маэстро как вы и стихи мои корявые, и труб медных звук я слышал мизер.. но огонь и воду я прошел не меньше вашего, товарисч.

Использованы фотографии: Фейсбук
37

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Комментарии 80

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 17:23
    Почему бы этому барбосу не приехать в Москву и поведать своё мнение гражданам России лично. Вдруг мы тут все сразу опомнимся...
    Azazelo
    1. Hoc vince (учитель) Сегодня, 17:30
      (Привет Макаревичу)
      Вот, новый поворот,
      Он был поэтом, а теперь наоборот,
      Он нынче на Руси один живет с умом,
      А все другие стали вдруг говном…
      Увы,
      Кто свой народ с говном ровняет,
      Тот больше всех, порой, воняет…
      Hoc vince
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 17:58
        Ладно, деятели шоу-бизнеса уезжают из страны и начинают на неё гадить - что с них взять.
        Но ведь и деятели культуры, заслуженные и отмеченные, предпочитают творить не в своей стране, подолгу, утрачивая представление о реальной российской действительности. Потому и новых шедевров российской культуры они произвести не могут, а только суррогаты извращённого воображения. При этом от дополнительного содержания не отказываются - отнюдь!
        Напрашивается необходимость лишения материальных преференций выехавших из страны на длительное время. И не стоит отмечать званиями "народный" и "заслуженный" всяческих деятелей шоу-бизнеса, как не имеющих отношения к культуре в высоком понимании.
        виктор н
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 17:32
      Макаревич, говно обыкновенное! Подмахивал в 80-х, подмахивал в 90-х, в 2000-х решил подмахнуть пендо..сам, так как всю жизнь был проститутк.ой - может меня вызвать на дуэль из-за этого определения, но предупреждаю - стреляю я хорошо и в воздух палить не буду! laughing

      Но я высказал свое мнение, он свое - мы оба имеем на это право, только кое-кому нужно сменить гражданство, что бы это его право стало абсолютным и более честным хотя бы для него самого!
      Зяблицев
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:39
        Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное.

        Этому мохнатому троллю надо было зайти в афроамериканский квартал, тогда бы он увидел и почувствовал бы что с ним происходит что-то ужасное.
        фигвам
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:49
        Цитата: Зяблицев
        Макаревич, говно обыкновенное! Подмахивал в 80-х, подмахивал в 90-х, в 2000-х решил подмахнуть пендо..сам, так как всю жизнь был проститутк.ой - может меня вызвать на дуэль из-за этого определения, но предупреждаю - стреляю я хорошо и в воздух палить не буду! laughing

        Но я высказал свое мнение, он свое - мы оба имеем на это право, только кое-кому нужно сменить гражданство, что бы это его право стало абсолютным и более честным хотя бы для него самого!

        Вам бы ему перед стрельбой перчаткой по фейсу похлестать! Если соберётесь, чирканите в личку пож, я приду посмотреть.
        А вот про зомбоящик он частично прав. Вышку, не вышку, а часть студий взорвать не мешало бы.
        Хагалаз
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 17:58
          Добро! Про вышки - голову свою нужно иметь - а это образование, литература, общение, анализ...Всестороннее восприятие мира и его многообразия! Макаревич же просто продался и пиариться - в России денег уже нет, поскольку он с его музыкой нахрен никому не уперся, только Америка и осталась, но там его "творчество" вообще никому не нужно - вот жопой и торгует! Жрать то хочется! laughing
          Зяблицев
          1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 18:11
            Вот не собираюсь спорить про пожрать и торговлю жопой. Но согласитесь, вот лежит кучка говна и она не требует денег за то, что оно воняет. Так что я не исключаю, что этот прцесс у Макара вполне себе бескорыстный.
            Хагалаз
            1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 18:14
              Макаревич, не той формации, что бы бескорыстно вонять...
              Зяблицев
          2. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:19
            Зяблицев, вот вы точно никому не нужны, а Макаревич, как ни крути - это эпоха. А что он думает и говорит - это его дело.
            zart_arn
            1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 18:22
              Не спорю...Каждый на своем месте! Может и не нужен, но не Вам об этом судить - а какая Макаревич эпоха - это хорошо видно по его поступкам и к этой эпохе я, лично, не принадлежал и не хочу принадлежать! Вам нравится подобные типы - Ваше право!Эпохальный Вы наш... laughing
              Зяблицев
        2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:59
          Цитата: Хагалаз
          Вам бы ему перед стрельбой перчаткой по фейсу похлестать! Если соберётесь, чирканите в личку пож, я приду посмотреть.

          да уж.... yes
          андрей юрьевич
      3. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:54
        Цитата: Зяблицев
        Подмахивал в 80-х, подмахивал в 90-х, в 2000-х решил подмахнуть пендо..сам, так как всю жизнь был проститутк.ой - может меня вызвать на дуэль из-за этого определения, но предупреждаю - стреляю я хорошо и в воздух палить не буду!

        А он всегда и подмахивал, когда то в молодости любил слушать "Машину Времени", но после 2014 года собрал все диски и записи и снес на помойку. Где и самому кукаревичу и место. yes
        влад66
        1. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:21
          Так и должно быть - кому интересен поэт, довольный режимом.
          zart_arn
    3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:44
      ему из сша проще гавкать... и безопасней
      Не либероид Русский
      1. volodya (владимир) Сегодня, 17:57
        И эта обезьяна с гитарой чего то хоркает? Учился в СССР, наверное образцовым комсомольцем был, а теперь сидит в сша и хрюкает издаля на Россию!
        volodya
        1. zart_arn (Павел) Сегодня, 18:24
          А вы то тогда кто?
          zart_arn
    4. KAV (Александр) Сегодня, 17:51
      Это с нами происходит что-то ужасное.

      Конечно ужасное! Только вот, ужасно это не для нас, а для таких как он! Умнее мы стали! А это, несомненно, ужасно для запада!
      мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр

      Опять в точку! Мы открыли этот кадр, и теперь мы его прекрасно пеленгуем и отфильтровываем, дабы сохранить свой ум от демонократии!
      KAV
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:10
        Цитата: KAV
        Конечно ужасное! Только вот, ужасно это не для нас, а для таких как он! Умнее мы стали! А это, несомненно, ужасно для запада!

        да,ужасно,потому что мы стали этих макаревичей воспринимать не как каких то кумиров,а как обычных людей,вот отсюда и истерика Серебрякова,отсюда возмущение Дюжева...или ситуация с тем же Серебренниковым,ведь всякая артистическая шушера,когда вышла его защищать,в первую очередь надеялась на зрителей,мол выйдут люди вслед за "звёздами"защитить режиссёра,а люди положили на него большой болт...
        taiga2018
    5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:58
      Цитата: Azazelo
      Почему бы этому барбосу не приехать в Москву и поведать своё мнение гражданам России лично.

      а оно вообще по России гастролирует?
      taiga2018
    6. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:08
      В советское время Макаревич против, в 90-х Макаревич против, при руководстве Путина Макаревич против, Вероятно доело не в строе России, а в Макаревиче.
      Венд
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:24
    Макаревич
    ...С россиянами происходит что-то ужасное...

    Ну что сказать request
    Приезжай Андрюшка в Россию, выйди на площадь и скажи то же самое lol
    Уверен - что восприятие слова "ужасное", изменится yes
    Андрей К
    1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:26
      Да на кой он тут нужен? Нет его, никто и не переживает по этому поводу.
      Topotun
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:28
        Цитата: Topotun
        ...Да на кой он тут нужен? Нет его, никто и не переживает по этому поводу...

        Исключительно для познания лингвистических особенностей, произносимых им самим фраз laughing
        Андрей К
        1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:31
          Ага, а оно нам надо? Его лингвистические нюансы? smile
          Topotun
        2. Hoc vince (учитель) Сегодня, 17:31
          «..Спасибо, что ты был… Я рад…
          И что предал открыто.
          С той стороны от баррикад,
          Видать, сытней корыто.

          Твой флюгер сломан,.. на полу..
          С ветрами уж не дружен…
          Сквозняк гуляет по столу…
          Ты никому не нужен…»
          Hoc vince
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:41
        Цитата: Topotun
        Да на кой он тут нужен? Нет его, никто и не переживает по этому поводу

        я уже и забывать про такое стал
        LSA57
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 17:32
      У меня соседка с младых ногтей фанатела от Машины... Сейчас все записи с Андрюшенькой выбросила. А вот на Ретро ФМ его постоянно крутят.
      Серж Горелый
    3. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 17:35
      Андрей Евгеньевич, hi !
      Цитата: Андрей К
      Приезжай Андрюшка в Россию, выиди на площадь и скажи то же самое...

      Обплюют... Чем-нибудь плохим закидают... Мы же злые, грустные и беспокойные - не то, что американцы.... Если бы я на карте мира искал США в районе Антарктиды и верил бы, что там до сих происходит то, что у Ф.Купера написано (что само по себе УЖЕ сказка) - я бы, может, обожравшись гамбургерами, тоже был спокойный, добрый и весёлый..
      А уж в доброте Америке не откажешь... Помним апплоданс Клинтонши про убийство в прямом эфире.... И Саддам американскую доброту помнит, и Каддафи... И Афган не знает, куда её девать. А уж Ын американской добротой уже вообще все выгребные ямы в КНДР заполнил...
      Zoldat_A
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:53
        Добрый вечер Алексей hi
        Цитата: Zoldat_A
        ...Обплюют... Чем-нибудь плохим закидают... Мы же злые, грустные и беспокойные - не то, что американцы....

        Макаревич:
        ...И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас...

        Подозревал, что Макар инопланетянин. Точно, где-то отсиживается, потом прилетает.
        Американцы о собственной доброте тоже не знают, у них похоронные процессии прямо от школ начинаются. По Макаревичу - это веселятся граждане "величайшей" страны на планете request
        Андрей К
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:06
          Цитата: Андрей К
          у них похоронные процессии прямо от школ начинаются

          Я от своей школы помню две похоронных процессии. Я уже училище закончил давно, командиром роты уже был, в отпуск приехал - подносили к моей родной школе прощаться военрука, а через две недели - трудовика. Половина мужского населения микрорайона прощаться пришла. Все, кого один учил из "мелкашки" в подвале школы, в тире, стрелять, а другой - напильник и молоток в руках держать.
          Zoldat_A
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 17:25
    Неживется Макаревичу спокойно. Всё россиян оскорбить норовит. Нехороший "скворец".
    solzh
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 17:26
      Бандера все таки....
      DIVAN SOLDIER
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:25
    Макаревичу надо бы отправиться на ПМЖ в Канаду и там выйти замуж за лицедея Серебрякова. Совет им да любовь.
    Серый брат
  5. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 17:27
    Ч..,,.МО!с...до..хни
    юра харламов
  6. Околоточный (Алексей) Сегодня, 17:27
    Хорошо кстати его товарищи отбрил, по делу. Вот бы так этик собак женского рода и в прямом эфире?
    Околоточный
  7. zyzx (Костик) Сегодня, 17:28
    Ну вся творческая елита,бабки рубит в России,а живет на западе,параллельно выливая на свою страну кучу помоев. А потом всякие Писковы,Мюллеры ходят на их творения и восхищаются.
    zyzx
  8. garnik (Garnik) Сегодня, 17:28
    Как мало надо из кумира стать посредственностью.
    garnik
    1. citlstar (Сергей) Сегодня, 17:33
      Из кумира стать му..лой, точнее будет.
      citlstar
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:06
        Цитата: citlstar
        Из кумира стать му..лой, точнее будет.

        говном...
        андрей юрьевич
  9. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:29
    Что то ужасное творилось в 90-е годы,когда Макаревич и другие наши певцы и актёры глотку рвали за бандита Ельцина,и его воровской и антинародный режим.
    Yak28
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:29
    назад в Россию это ... не пускать!
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:34
      Меня этот мозговой диссонанс поражает, ну вот уехал он (причём их много таких) в священную сша, всё хорошо, прям афигеть какое счастье наступило и люди приветливые и все улыбаются и воздух свободы кругом. Тогда какого......они не могут заткнутся и жить не говоря, не вспоминая что-нибудь про Россию!?!?!?!? Это какое-то заболевание? Сидеть "там" и писать пакли?
      DEZINTO
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:37
        не могут они молчать,а то все эти приветливые и все улыбающиеся, их "любить" не будут...
        Masya Masya
        1. ССИ (Сергей) Сегодня, 17:39
          Цитата: Masya Masya
          а то их "любить" не будут...

          Прошу прощения, кто их любить не будет? Про Макара уже давно забыли....
          ССИ
          1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:47
            Цитата: ССИ
            кто их любить не будет?

            те , которые за лужей...
            Masya Masya
            1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:53
              те , которые за лужей...

              А вот я Вас правильно понял.
              Конечно такие диссиденты перебежчики с гонором и именем известным, "там" всегда в цене.
              DEZINTO
      2. den3080 Сегодня, 18:09
        молчать не могут, потому что если будут молчать, то будут трудности с поселением и дальнейшим проживанием в штатах.
        американцы дочку сталина заставили мемуары обсиральные про отца родного написать, ну или сами написали, а она подписалась(есть разные версии)
        а уж такие инциативники, как макарёшка ... ууу... и напишет и спляшет и сгундосит на любой базарной площади, где прикажут.
        den3080
    2. Hoc vince (учитель) Сегодня, 17:42
      Макаревич сошёл с ума,
      Чем мы можем ему помочь,
      Что же делать и как ему жить?
      В голове поселился дурдом…
      Надо просто его забыть…
      Hoc vince
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:31
    Макаревичам катастрофически не везёт в России с народом
    Дормидонт
  12. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:31
    Критиковать свою страну можно в своей стране . Осуждать её за границей , лить нечистоты про своих соотечественников на иностранных площадках - это низость ... песни хорошие пел , а вон оно как выходит-то..
    КВУ-НСвД
  13. unignm (Василий) Сегодня, 17:32
    макарка свои страхи проицирует на нас типо это мы зомби а не он ыыыыыы
    unignm
  14. Александр 3 Сегодня, 17:32
    Этот г....н использованный постоянно что то вякает в нашу сторону,когда уже у этого использованного господина вякалка закроется.
    Александр 3
  15. Окорок (джон) Сегодня, 17:32
    ""И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас"""
    вылезь из своего уютного гнездышка в элитном,охраняемом квартале и прогуляйся в гетто или латиноамериканский квартал...насладись спокойствием,веселостью и добротой так сказать...
    Окорок
  16. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:35
    По.донок - есть по.донок ! Раньше, по молодости он мне нравился, а теперь терпеть не могу! stop
    Симон
  17. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:38
    Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное.

    Это говорит человек,который написал-Пусть лучше мир прогнется под нас...при этом посидев на Украине,а теперь и в Америку поехал. Такой диссидент с претензией на апостола.
    Только народ то не неразумное и быстро определило ,кто есть данный менестрель на самом деле.
    НЕКСУС
  18. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:40
    С молодости не любил Макаревича,что то в его песнях всегда было пафосное,ненастоящее.Не от души.
    Кто пел от души тех,увы,уж нет:Высоцкий,Тальков,Цой.
    А такие как Макаревич,как петухи-кукарекают,а там хоть не рассветай.
    HAM
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:55
      Цитата: HAM
      Кто пел от души тех,увы,уж нет:Высоцкий,Тальков,Цой.


      Есть и сейчас искренние творцы...просто живы еще,потому не в когорте с Цоем,Тальковым и Высоцким...у нас всегда так.Признание и почитание чаще посмертное.
      НЕКСУС
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:09
        Андрей,благодарю Вас за клип.Послушайте песню ТРОФИМА"Говорят,на земле есть БОГ".
        Помню в Ростове ажиотаж перед концертом "машины времени" этого "провидца"-повара,вот всем этим людям он плюнул в лицо.
        HAM
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:15
          Цитата: HAM
          Послушайте песню ТРОФИМА"Говорят,на земле есть БОГ".

          Она называется "Алешка".
          Скажу больше,общаюсь с такой певицей ,как Виктория Черенцова.Она автор и исполнитель своих песен.Трофимов ей по сути отдал песню Родина...они ее и вместе исполняли.Два года назад,она первый свой клип на свои стихи и музыку выпустила...присмотритесь к ней и познакомьтесь с ее творчеством.Личность очень интересная...Вот ее первый клип,называется "Ах,Россия".Кстати все,кто снимался в нем не актеры,а простые люди,и ветеран тоже настоящий,к которому регулярно она приезжает...
          НЕКСУС
  19. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:43
    Ты стал бунтарем, и дрогнула тьма,
    Весь мир ты хотел изменить --
    Но всем бунтарям не хватает ума --
    Кого ты хотел удивить?
    Теперь ты устал, и тебе все равно,
    Как жизни остаток дожить --
    И тут на тебя все похожи давно,
    Кого ты хотел удивить?
    Ты думал собой осчастливить весь свет
    Сияньем его озарить,
    Но ветер подул - и тебя уже нет
    Кого ты хотел удивить?

    © Машина Времени.
    Alexey RA
  20. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:43
    Цитата: Дормидонт
    Макаревичам катастрофически не везёт в России с народом

    Да и в штатах, чего то про него, ничего не слышно. Видимо и там его хорошо не встречают, вот и чешет всякую чушь про Россию и наш народ, чтоб его за океаном полюбили!
    Симон
  21. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:44
    Товарищи! Среди нас есть такие товарищи, которые нам вовсе не товарищи... (с)
    Архивариус Вася
  22. Machete Сегодня, 17:45
    Гражданства лишить по-тихому и пусть там сидит среди одарённых амеров с большими пушками и чёрными гетто.
    Machete
  23. faterdom (Андрей) Сегодня, 17:46
    Самое ужасное с россиянами происходило в 1945-м: они ввалили по полной программе ЕС и Японии.
    Или может это было еще не самое ужасное? Кому там еще требуется успокоительное? Неужели Самым Главным Исключительщикам?
    faterdom
  24. Geonezis (Руслан) Сегодня, 17:48
    Пора бы уже начать лишать гражданства подобных деятелей.
    Geonezis
  25. vredlo (Степан) Сегодня, 17:52
    МДА и я это когдато слушал, не то чтобы любил машину времени но против ничего не имел, а теперь уж сколько лет как с компа снес и чем дальше тем все больше уверяюсь что правильно сделал
    vredlo
  26. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:54
    Да пусть его. Жаль, когда то я слушал его песни, и они мне нравились...а сейчас - ну совсем не нравится ни он, ни его слова о нас.
    Горный стрелок
  27. Pacifist (Виктор) Сегодня, 17:55
    Альцгеймер настиг? Кто там спокойнее, веселее и добрее? Приученные давить лыбу без повода? А веселее от кокса? Насчет добрее... вперед, попроси помощи в сложной ситуации, сразу проверишь насколько они добрее. Там где бывает г-н Макаревич лыбятся потому всем плевать на него. Теперь добился, что и тут на него плевать. Ничего кроме омерзения уже не вызывает.
    Pacifist
  28. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:59
    Так границы открыты - пусть все "макаревичи" валят из России в край "добрых и улыбчивых". Цена их таланта там - недопитая текила в пыльном стакане.
    samarin1969
  29. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:04
    Вроде бы чего трудного, ну нравится, ну добрые они, славные, так оставайся, ты уже никто для россиян, кончился, как человек... Так нет же, потрындеть и вернуться к плохим, злым россиянам...
    Вот хоть чего говорите, но лицемерие у этого народа в крови! В спящем виде! Как только попадают они в нехорошую компанию, так сразу лицемерие пробуждается...
    Ураган70
  30. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:08
    Не могу понять проблем Макара.
    Собрал чемоданы и к веселым,спокойным и добрым!
    Проблема в том что он там на хрен никому не нужен и Макар волне это понимает .Это здесь можно лабать одну песню 10 лет подряд ,а там быстро покажут на выход.
    APASUS
  31. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:08
    Ностальгирует по 90-м... Тогда все были такие добрые: что мочили друг дружку прямо на улицах, бабушек за квартиры убивали, дома по ночам взрывали, в Чечне постоянно воевали... И Андрюшеньку-душеньку орденами награждали. Сейчас все какие-то злые вдруг стали... Нагадил России, а медали не дали...
    mavrus
  32. Neko75 (Дмитрий) Сегодня, 18:08
    Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных .

    Если это про Украину, то все сходится)))
    Neko75
  33. pasechnik (фаиль) Сегодня, 18:10
    Зачем вы вообще тут говорите о нём ?Кто он такой? Гамно!!! wassat
    pasechnik
  34. Million (Влад) Сегодня, 18:17
    В Советском Союзе народ был тоже спокойнее, и не такой злой как сейчас.Капитализм в России.Человек человку -волк!Прибыль любой ценой!
    Million
  35. vladimirasha (vladimirasha) Сегодня, 18:23
    Этот крысенышь все шипит на годину которая его выкормила.Видимо хочет в очередь встать за Скрипалем и Родченковым жиденышь
    vladimirasha
  36. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:24
    Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных .

    Это он как раз про себя и прочую болотную плесень.
    Балу
  37. hiller (hiller) Сегодня, 18:24
    Это "что-то " происходит с Макаревичем...Видимо процесс деменции...не лечится
    hiller
  38. Челдон (Алексей) Сегодня, 18:26
    Макар,ну,что же ты так убиваешься? Ты так не убьешься! Лучше бы тебе,макар,телят гонять,где-нибудь в Техасе.
    Челдон
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