18:27 19 марта
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Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

Минобороны Украины закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев, сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес


Выяснилось, что департамент госзакупок Министерства обороны в 2015-2017 годах закупил у «ООО Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей более чем на 72 миллиона гривен, при этом военные не проводили никаких испытаний перед приобретением.


В процессе эксплуатации выяснилось, что из-за быстрого рассеивания дыма закупленная смесь не обеспечивает необходимого эффекта — завеса должна держаться около 30 минут, а потому не может использоваться по целевому назначению. При этом в прокуратуре уточнили, что закупленная смесь подходит для имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок, а также для окуривания деревьев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе», передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 29

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  1. citlstar (Сергей) Сегодня, 17:42
    Лучше бы дихлофоса закупили бы.
    citlstar
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:49
      Цитата: citlstar
      Лучше бы дихлофоса закупили бы.

      Его не покуришь....
      А вот со "смесью" можно поэкспериментировать...
      lol
      stalkerwalker
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:58
        Ильич hi
        ...Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес...

        Может там гуцульских пасечников призвали - они без окуривания передвигаться опасаются lol
        Андрей К
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 18:00
          Цитата: Андрей К
          Может там гуцульских пасечников призвали, они без окуривания никуда не движутся

          Зима кончилась, а весна не настала....
          До нового урожая конопли не дожить....
          stalkerwalker
          1. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:25
            Цитата: citlstar
            Лучше бы дихлофоса закупили бы.

            Не там другое средство применяют. yes
            влад66
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 17:51
      Украинская армия - это миф! Убери сейчас НАТОВцев с позиций и пару-тройку спецподразделений, немножко маргинальных отрядов составленных из нацистов-западенцев, которые, впрочем воюют за деньги тех же американцев и все - армии в Украине нет! Самое главное, что все в ее верхах это понимают, поэтому просто наживаются, да и ни кто из офицеров ВСУ даже не задумывается воевать против России! Это шоу - которое должно продолжаться...А простой народ - как всегда бесплатные тушки продажной политики своих "полководцев"! Вон пилот застрелился или застрелили, который сбил или не сбил боинг, оставил воспоминания - мол, ВСУ-это жопа и что, кого интересует какая та очередная тушка глупого хомячка! laughing

      А вот двух его детей и жену этот вопрос очень даже интересует, на что они сейчас жить будут.......
      Зяблицев
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:53
      Цитата: citlstar
      Лучше бы дихлофоса закупили бы.

      Вместо дезика - от вшей, говорят, помогает.
      Серый брат
    4. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 17:53
      Цитата: citlstar
      Лучше бы дихлофоса закупили бы.

      Сдаётся мне, что "ООО Фирма Альфа ЛТД" тоже где-то в активах "главного бессеребренника Украины" числится. 72 миллиона гривен - это, конечно, не грант МВФ разворовать, но - курочка по зёрнышку крюёт... А дихлофос и ДС - куда сложнее в производстве, чем смесь для окуривания деревьев. Я для своих деревьев её, например, сам намешивал, дома. "ЛТД" дихлофос и ДС, наверное, просто не умеет производить....
      Zoldat_A
    5. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 18:09
      А шо? Це пид помидоры пан хенерал куповал...
      Серж Горелый
  2. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:43
    Минобороны Украины закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев

    Окуренное министерство обороны окраины.
    фигвам
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:11
      Цитата: фигвам
      Окуренное министерство обороны окраины.

      Сергей, пишите пожалуйста по точнее - укуренное, оно как то более соответствует действительности. Причем не только МО Украины, Верховная Рада, например, так это вообще не гаснущий кальян. laughing
      Терский
  3. РУСС (Максим) Сегодня, 17:45
    Ну,а что и полезно от паразитов и бойцов не видно, главное что бы бойцы как гусеницы не померли от дыма laughing
    РУСС
  4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:45
    Интересно,сколько сейчас стоит билет в бродячий цирк с полуголодными медведями,ездой мотоциклиста по стенам и зоопарка с вечно спящим львом...
    НЕКСУС
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 18:10
      Цитата: НЕКСУС
      Интересно,сколько сейчас стоит билет в бродячий цирк с полуголодными медведями,ездой мотоциклиста по стенам и зоопарка с вечно спящим львом...

      Плац1243 420 руб.
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      LSA57
    2. новичок (garik) Сегодня, 18:10
      Андрей, приветствую. рад видеть в здравии.
      новичок
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:18
        Цитата: новичок
        Андрей, приветствую. рад видеть в здравии.

        Приветствую. hi Спасибо.
        Цитата: LSA57
        Плац1243 420 руб.
        Верхние1063 420 руб.
        Нижние183 420 руб.
        Купе755 883 руб.

        Я не о поезде,а о цирке на колесах,которые ездили по необьятной.
        НЕКСУС
    3. Терский (Виктор) Сегодня, 18:16
      Цитата: НЕКСУС
      Интересно,сколько сейчас стоит билет в бродячий цирк с полуголодными медведями,ездой мотоциклиста по стенам и зоопарка с вечно спящим львом...

      Абсолютно бесплатно, достаточно открыть любой новостной сайт незалежной, с последними принятыми законами Верховной Рады. С возвращением, Андрей! drinks !
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:21
        Цитата: Терский
        Абсолютно бесплатно, достаточно открыть любой новостной сайт незалежной, с последними принятыми законами Верховной Рады.

        Вы мой посыл верно истолковали...только на стационарный цирк оно не тянет.Посему и написал вопрос. drinks
        Цитата: Терский
        С возвращением, Андрей! !

        Благодарю,Виктор. Готов хоть в дисбат,хоть на передовую. soldier
        НЕКСУС
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:47
    Блин я не могу.....у меня слов нет,....вагон шуток накатил слишком быстро! laughing
    Окуренная армия....окуренная страна. Боже мой какой-же там цирк с конями творится!
    Жгут чучела на площадях, чё-то громко и пафосно дикларируют постоянно, на каждом углу у них херой!....и т.д и т.п. Завтра будут осваивать космические пуски из Австралии, и построят новый город на Луне.
    Я уже не знаю что ожидать.
    А сами чем больше орут тем глубже погружаются в своё болото.
    DEZINTO
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 17:57
      Да вот. Если б не боль Донбасса, то можно было даже наблюдать этот бедлам с определённым интересом.
      Хагалаз
      1. Комментарий был удален.
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:50
    квн,петросян и всякие камеди просто в бешенстве,Украина отнимает их хлеб...
    taiga2018
  7. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:56
    Нужно копать кому эта фирма принадлежит...
    Ураган70
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:17
      зачем ? да и смысл ?
      Не либероид Русский
  8. faterdom (Андрей) Сегодня, 17:59
    Ну надо же и деревья окуривать от вредителей, это хотя бы полезное занятие для ВСУ, в отличие от всего остального.
    faterdom
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:00
    Ну погрели очередной раз руки...каких-то 72 млн..не стоит упоминания в благородном опчестве..
    КВУ-НСвД
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:02
    ВСУ окурят и будут укурки...
    Masya Masya
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:03
    Даже в стране ,где полный бардак (я про Украину) такие контракты на земле не валяются и заключить их с ВСУ не так просто как кажется.Тут пара вопросов по этому:
    1 Кто возбудил дело ,не НАБУ случайно?
    2 Кому принадлежит «ООО Фирма Альфа ЛТД» ,что то долго копали
    APASUS
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:07
      Цитата: APASUS
      2 Кому принадлежит «ООО Фирма Альфа ЛТД» ,что то долго копали

      В Москве есть такая, уставной капитал около восьми тысяч рублей. laughing
      Серый брат
  12. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 18:18
    У них там депутат такой есть,Берёза,вот и пусть его окуривают.Подходящее дерево.
    katalonec2014
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