...Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес...

Минобороны Украины закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев, сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.Выяснилось, что департамент госзакупок Министерства обороны в 2015-2017 годах закупил у «ООО Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей более чем на 72 миллиона гривен, при этом военные не проводили никаких испытаний перед приобретением.В процессе эксплуатации выяснилось, что из-за быстрого рассеивания дыма закупленная смесь не обеспечивает необходимого эффекта — завеса должна держаться около 30 минут, а потому не может использоваться по целевому назначению. При этом в прокуратуре уточнили, что закупленная смесь подходит для имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок, а также для окуривания деревьев.Возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе», передает "Лента.ru"