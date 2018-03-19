На учениях в ЦВО специалисты войск РХБ спрятали завод с помощью термодымовых машин

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа на тактико-специальном учении под Самарой применили девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки завода от авиации условного противника

В Самарской области прошли тактико-специальные учения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), в ходе которых были применены девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки условного завода от "противника", сообщает пресс-служба округа— говорится в сообщении.Отмечается, что с помощью термодымовых машин, которые поступили в подразделения второй общевойсковой армии в конце 2017 года, была создана сплошная аэрозольная завеса на площади в шесть тысяч квадратных метров, в результате чего объект около одного часа оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника.Учения проходили на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО, в которых принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц техники, уточняется в сообщении.