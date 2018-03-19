20:29 19 марта
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На учениях в ЦВО специалисты войск РХБ спрятали завод с помощью термодымовых машин

В Самарской области прошли тактико-специальные учения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), в ходе которых были применены девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки условного завода от "противника", сообщает пресс-служба округа

На учениях в ЦВО специалисты войск РХБ спрятали завод с помощью термодымовых машин


Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа на тактико-специальном учении под Самарой применили девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки завода от авиации условного противника
— говорится в сообщении.


Отмечается, что с помощью термодымовых машин, которые поступили в подразделения второй общевойсковой армии в конце 2017 года, была создана сплошная аэрозольная завеса на площади в шесть тысяч квадратных метров, в результате чего объект около одного часа оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника.

Учения проходили на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО, в которых принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц техники, уточняется в сообщении.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 18:19
    Это специально что ли так стати про дым подобрали?
    Хагалаз
    1. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 18:21
      Пущай упражняются,а украинцы пусть своего Берёзу окуривают.
      katalonec2014
  2. Терский (Виктор) Сегодня, 18:21
    применили девять новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе "КамАЗ" для аэрозольной маскировки завода от авиации условного противника
    Не ребята no , хреноватая у вас маскировка, учитесь у страны соседней национальности , в приведущей новости на ВО Минобороны Украины закупило смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес они совершенно бесплатно делятся своим опытом приобретения и применения "правильных" дымовых завес. yes
    Терский
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:08
      Цитата: Терский
      они совершенно бесплатно делятся своим опытом приобретения и применения "правильных" дымовых завес

      Ну, как бесплатно... Они 72 млн. гривен ввалили, чтобы "опытом" поделиться. wassat laughing
      Paranoid50
  3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 18:25
    Завеса в 6000 квадратных метров это квадрат 77на77 метров примерно!!! Это что за завод такой????
    "Условный";)
    FalconD
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:30
      Цитата: FalconD
      Это что за завод такой????

      Условный.)))
      Серый брат
    2. MegaMarcel (Олег) Сегодня, 18:59
      Гора родила мышь... Главное заголовок красивый. Скрыли завод.)
      MegaMarcel
    3. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:21
      Кому нужен дым вокруг стационарного объекта, когда есть его координаты?
      ШУРУМ -БУРУМ
    4. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 19:45
      Цитата: FalconD
      Завеса в 6000 квадратных метров это квадрат 77на77 метров примерно!!! Это что за завод такой????

      У меня в составе фирмы цех по изготовлению металлоконструкций. Заводом, правда, я это не называю, всегда говорю "цех", но работает более 50 человек на площади 86х36 метров (ангар из "сэндвичей"). Три сварочных участка, станки для резки, изгибания, рубки, сверления, фрезерования металла - в общем, всё, что нужно для изготовления практически любых металлоконструкций. Плюс внешняя площадка чуть меньше. Такая "тучка" вполне накроет.
      Кстати, по современной литовской статистике Литва до советской "оккупации" была неимоверно индустриальной страной. Потому что по сегодняшним критериям оценки того времени "промышленным предприятием" считалось хозяйство, в котором трудилось не менее трёх наёмных рабочих и имелся лодочный мотор. laughing Так что "завод" или не "завод" - это как посмотреть...
      Zoldat_A
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:59
        Алексей, тут сидят люди, которые считают, Что завод должен быть не меньше Кировского или Волгоградского тракторного. Про ВаЗ я вааще молчу.
        sabakina
        1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 20:23
          Вячеслав, hi !
          Цитата: sabakina
          тут сидят люди, которые считают, Что завод должен быть не меньше Кировского или Волгоградского тракторного. Про ВаЗ я вааще молчу.

          Иногда небольшая "тучка" ах! как кстати была бы, чтобы элементарно из-за одного камня за другой перекатиться.... Не было "тучки", так как-то обходились.....
          А ВАЗ накрыть - там трём десяткам таких машин неделю дымить. Да чтобы этот дым не оседал и ветром не сносило. Ну, мне ж до ВАЗа далеко.
          Zoldat_A
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:27
    Ну предположим , что замаскировали объект , и что ? Он стал менее уязвим ? Мне кажется , что эти системы задымления для передовой гораздо актуальнее...А вообще должны быть системы затрудняющие не только оптический , но и радиолокационный и тепловой канал одновременно...
    КВУ-НСвД
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 18:30
      Главное, чтобы химики сами верили в то, что они делают...
      FalconD
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:40
        Цитата: FalconD
        Главное, чтобы химики сами верили в то, что они делают...

        Да я про другое хотел сказать . Ставить квалификацию "химиков" под сомнение даже не пытаюсь . Они прекрасно понимают , что и когда они будут делать... Просто пытаюсь сформулировать (как совсем непричастный) мысль о том , что облако "задымления" должно быть многодиапазонным , что-ли... Не знаю как сформулировать правильно...
        КВУ-НСвД
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:52
      Цитата: КВУ-НСвД
      Он стал менее уязвим ?

      В свете особой любви наших "западных партнеров" использовать ударные БПЛА, вполне.
      Цитата: КВУ-НСвД
      А вообще должны быть системы затрудняющие не только оптический , но и радиолокационный и тепловой канал одновременно...

      Все это имеется и скрыто за густыми облаками испарившегося дизтоплива... Есть средства искажающие объект и в радиолокационных и тепловых каналах разведки.
      svp67
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:48
    На учениях в ЦВО специалисты войск РХБ спрятали завод с помощью термодымовых машин
    Из названия войск пропала литера "З"...Войска РХБЗащиты ......
    svp67
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