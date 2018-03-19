X-51A: как работает гиперзвуковая ракета США

В рамках концепции "Быстрого глобального удара" военно-промышленный комплекс США ведет разработку гиперзвукового оружия, в частности ракеты X-51A. Согласно проектному техническому заданию, ракета должна разгоняться до 7,5 тысяч км/ч, что поможет существенно сократить подлетное время до цели.



Первые испытания X-51A состоялись еще в 2009 году. В качестве носителя выступал бомбардировщик В-52. Испытания были признаны успешными на 95%. Проблема заключалась в перебоях связи с гиперзвуковым аппаратом. За свой трехминутный полет ракета смогла разогнаться до 5 чисел Маха.



Последующие несколько тестов окончились неудачей. Однако в 2013 году X-51A смогла пролететь 430 км, достигнув скорости в 5,1 Маха. Полет длился шесть минут. На сегодняшний день это испытание является самым успешным.





По первоначальным планам гиперзвуковая ракета должна была принята на вооружение в 2017 году, однако сейчас в Пентагоне заявляют, что X-51A поступит в армию не раньше 2020 года.









