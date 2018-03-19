20:27 19 марта

X-51A: как работает гиперзвуковая ракета США

В рамках концепции "Быстрого глобального удара" военно-промышленный комплекс США ведет разработку гиперзвукового оружия, в частности ракеты X-51A. Согласно проектному техническому заданию, ракета должна разгоняться до 7,5 тысяч км/ч, что поможет существенно сократить подлетное время до цели.

Первые испытания X-51A состоялись еще в 2009 году. В качестве носителя выступал бомбардировщик В-52. Испытания были признаны успешными на 95%. Проблема заключалась в перебоях связи с гиперзвуковым аппаратом. За свой трехминутный полет ракета смогла разогнаться до 5 чисел Маха.

Последующие несколько тестов окончились неудачей. Однако в 2013 году X-51A смогла пролететь 430 км, достигнув скорости в 5,1 Маха. Полет длился шесть минут. На сегодняшний день это испытание является самым успешным.


По первоначальным планам гиперзвуковая ракета должна была принята на вооружение в 2017 году, однако сейчас в Пентагоне заявляют, что X-51A поступит в армию не раньше 2020 года.



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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 19:03
    Проблема в ионизированом слое который глушит сигнал... Похоже наши с этим справились...
    Vard
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:10
    lol "Гегемон" оказался в заднем проходе со своими гиперигрушками. Ползти сзади - это круто! Привыкайте!!! yes
    Egorovich
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:25
    Цитата: Egorovich
    lol "Гегемон" оказался в заднем проходе со своими гиперигрушками. Ползти сзади - это круто! Привыкайте!!! yes

    Да..а, им придется еще долго вылазить из этого заднего прохода. Я помню, что в Союзе, что-то подобное уже испытывали. Россия идет по проторенным дорожкам, а и придется разрабатывать все заново! request wink
    Симон
  4. 35EVP35 (Евгений) Сегодня, 20:00
    На 18200 скорость 5.1М -
    это точно прорыв?
    35EVP35
  5. 35EVP35 (Евгений) Сегодня, 20:02


    полет с 5.1М на 18200 - это точно прорыв?
    35EVP35
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