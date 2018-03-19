20:30 19 марта

Возвращение России: кому-то придется подвинуться

Малозаметным на фоне других новостей осталось африканское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого он посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. Между тем – это знаковое событие, символизирующее наше стремление вернуть утраченные позиции в регионе.

В бытность СССР наша страна имела тесные связи едва ли не с половиной африканского континента, и оказывала существенное влияние на его политику и экономику. Однако после развала Союза мы самоустранились из региона и добровольно сдали его другим державам. Во многом это было продиктовано экономическими причинами. Средств на содержание африканских режимов в обмен на их лояльность у нас просто не было. А сотрудничать с нами на рыночных условиях они были не готовы.

Все поменялось спустя десятилетие. Африка стала рассматриваться не как плацдарм для распространения политической идеологии, а как кладовая относительно доступных к разработке ресурсов.




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Комментарии 2

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:31
    С опозданием, но все-таки возвращаемся. Великой России быть в Африке!!!
    Egorovich
  2. антивирус Сегодня, 20:07
    Договорились с Китаем о совместном работе за нашу счастье и против болтовни "партнеров"
    антивирус
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